Kun mies harrastaa seksiä, hän saa orgasmin lähes aina. Naisen orgasmi on yhä paljon harvinaisempi. Tässähän on tasa-arvo-ongelma, joka pitää korjata.

”Nuorempana seksi oli suorittamista. Nyt aikuisena naisena tiedän, mitä haluan, miten haluan ja mitä minä voin antaa. Nautin seksistä nyt paljon enemmän kuin parikymppisenä. Parasta on, kun toinen huomioi minut alusta asti eikä hätäile.”

Näin kirjoittaa nimimerkki Piikikäs Me Naisten verkkokyselyssä, jossa selvitimme, mikä auttaa naista nauttimaan seksissä. Nimimerkin takaa löytyy 51-vuotias nainen, joka kertoo saaneensa mielihyvää seksistä ensimmäisen kerran toisen kanssa vasta viisi vuotta sitten, 46-vuotiaana.

”Nyt saan heittäytyä nautintoon ilman häpeää.”

45-vuotias Mimmu puolestaan kertoo ymmärtäneensä vasta avioeronsa myötä, että hänelläkin on naisena lupa nauttia seksistä.

”Et ole epänormaali, vaikka haluaisit useamman kerran päivässä.”

Me Naisten kyselyyn vastasi reilu neljäsataa lukijaa. Monella vastaajalla oli samanlainen kokemus: seksuaalinen nautinto toisen ihmisen kanssa oli löytynyt vasta iän myötä.

Naiset tuppaavatkin olemaan varsin epäitsekkäitä rakastajia, joita kiinnostaa kumppanin nautinto enemmän kuin oma – ihan jo tutkitustikin.

Näin voisi ainakin päätellä tuoreimmasta Finsex-tutkimuksesta: kun Väestöliitto edellisen kerran vuonna 2016 kartoitti suomalaisten seksuaalielämää, 93 prosenttia miehistä ilmoitti saavansa orgasmin useimmiten harrastaessaan seksiä. Naisista orgasmin sai useimmiten vain 46 prosenttia. Joka toinen naisvastaajista piti orgasmin tuottamista kumppanille erittäin tärkeänä, ja vain 15 prosenttia naisista piti omaa orgasmiaan erittäin tärkeänä.

Miksei naisen orgasmi ole vieläkään niin itsestään selvä – tai tärkeä – asia kuin miehen? Pitäisikö asialle tehdä jotain? Millaisia asioita voi olla naisen nautinnon esteenä?

Jos haluu saada...

Toki nautinto voi tarkoittaa paljon muutakin kuin orgasmia, ja seksiäkin voi harrastaa muistakin syistä kuin vain nautinnosta. Erityistason seksuaaliterapeutin Marja Kihlströmin mukaan on ihan jokaisen oma asia, kaipaako seksissä orgasmia, mutta jos ei kaipaa, hän kehottaa pohtimaan, miksi oma hekuman huippu ei ole yhtä tärkeä kuin toisen.

– Itsetyydytyksessä lähes jokainen tähtää orgasmiin ja saa sen. Miksi kumppanin kanssa tavoite olisi eri? Vai olemmeko vain tottuneet siihen ajatukseen, ettei naisen laukeamisella ole niin väliä? Kihlström kysyy.

– Tyydymmekö heterosuhteissa tilanteeseen vain sen takia, ettei miehelle tulisi paha mieli? Naisten pitäisi olla sängyssä itsekkäämpiä ja vaatia mieheltä juuri oikeaa tapaa koskea itseä.

Kihlström uskoo, että monen naisen nautinnon esteenä on yhä häpeä – sen mainitsivat myös nimimerkit Mimmu ja Piikikäs.

” Olettamus siitä, että halukas nainen on huora tai jollain tapaa huonompi nainen, on syvällä.

Naisen asema oli seksuaalisuuden kentällä pitkään alisteinen. Seksologiassa ja seksuaaliterapiassa puhutaan ”luvan antamisesta”; naisilta ikään kuin puuttuu vieläkin lupa nauttia seksuaalisuudestaan.

– Olettamus siitä, että halukas nainen on huora tai jollain tapaa huonompi nainen, on syvällä. Kuulen tätä paljon jopa alle 25-vuotiailta naisilta. Mutta nainen saa haluta seksiä ja nautintoa, Kihlström sanoo.

Vaikka tänä päivänä jo ymmärrämme, että seksuaalisuus on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia, vanhat asenteet ja sukupuoliroolit ovat tiukassa. Kihlström antaa esimerkin:

– Meillä on iänikuinen sanonta sängyssä lahnana makaavasta naisesta. Mitäpä jos kääntäisimme ajatuksen ja kysyisimme, mitä mies voisi tehdä, jotta naisella olisi turvallinen olo ilmaista seksuaalisuuttaan?

Oho, naispuolinen seksipeto

Häpeän juuret ovat tietenkin syvällä. Kristinuskossa seksi on tähdännyt lisääntymiseen, ja sitä sai harrastaa vain avioliitossa. Itsetyydytystäkin pidettiin pitkään ihmisen saastuttavana harrastuksena.

Vielä 70 vuotta sitten seksi oli naiselle oikeasti uhka, sillä ei-toivottu raskaus saattoi naisen ihan konkreettisesti häpeään. Raskaudenkeskeytystä oli vaikea saada laillisesti, ja naiset tekivät terveydelle vaarallisia laittomia abortteja. 1960-luvulla niitä tehtiin pelkästään Suomessa kymmeniä tuhansia vuodessa.

1960-luvulla e-pilleri vapautti naiset ikuisesta raskaudenpelosta. Pillereiden myötä käynnistyi maailmanlaajuinen seksuaalinen vallankumous, jossa erityisesti naisen seksuaalisuus tiedostettiin uudella tavalla. Alettiin ymmärtää, että seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia. Kunnes koitti 1980-luku ja maailmanlaajuinen AIDS-epidemia. Yhtäkkiä seksiin liittyi aivan uusia uhkakuvia.

Seksuaalisesta vallankumouksesta huolimatta kului pitkään, että naisen nautinnosta olisi puhuttu julkisuudessa tai että sitä olisi kuvattu edes populaarikulttuurissa. Mies otti, nainen antoi.

1990-luvulla oli kuitenkin aistittavissa jonkinlaista vapautumista jopa Suomessa, kun Nelosen myöhäisilloissa alkoi seksuaalisuutta käsittelevä keskusteluohjelma Sexodus. 1990-luvun lopulla telkkarissa alkoi pyöriä myös Sinkkuelämää, joka tarjosi jotain ennennäkemätöntä: naispuolisen seksipedon Samanthan (Kim Cattrall).

– Ensimmäistä kertaa näimme naishahmon, joka suuttui, jos ei saanut hyvää seksiä, Kihlström muistelee.

Housut jalassa, Jumala mielessä

Kihlströmin mielestä syytä häpeään voi etsiä myös nuoruuden seksuaalikasvatuksesta – tai sen puutteesta.

– Harva nykyisistä aikuisista on saanut hyvää seksuaalikasvatusta. Saamamme kasvatus on keskittynyt seksuaaliterveyteen, varoituksiin seksitaudeista ja vahinkoraskauksista.

Ontuvasta seksuaalikasvatuksesta raportoivat myös Me Naisten kyselyyn vastanneet. 77 prosenttia vastanneista ei ollut tyytyväinen nuoruudessa saamaansa valistukseen. 63-vuotias nainen kirjoittaa, ettei seksistä puhuttu koulussa ja että vanhemmatkin olivat seksuaalikasvattajina ytimekkäitä:

”Pidä housut jalassa ja Jumala mielessä.”

Tilanne ei ollut paljon parempi vielä 1990-luvullakaan. 38-vuotias nainen muistelee koulun seksuaalivalistuksen keskittyneen raskauden ehkäisyyn ja sukupuolitauteihin.

”Kiitos Radiomafian kesäkumikampanjoiden, sai myös muuta perspektiiviä.”

Kihlström muistuttaa, että seksuaalikasvatus ei tarkoita pelkästään itse aktista puhumista.

– Siihen kuuluu myös ymmärrys tunteista, kehosta ja kehorajoista, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta ja nautinnosta. Meidän ei tarvitsisi keskustella esimerkiksi suostumuksen merkityksestä, jos olisimme saaneet hyvää seksuaalikasvatusta.

Muutakin kuin yhdyntä

Jos oma seksuaalikasvatus on ollut nuorena heikkoa, mikään ei estä hankkimasta sitä itse aikuisena lisää.

Marja Kihlströmin mielestä seksuaalikasvatuksen ei edes pitäisi jäädä vain nuoruuteen, vaan myös aikuisten olisi syytä hankkia lisää tietoa. Näin seksistäkin voisi tulla nautinnollisempaa, sukupuolesta riippumatta.

– Seksuaalisuuteen liittyy edelleen vahvasti ajatus siitä, että kyllä me osaamme, että ’ei mun tarvitse mitään kirjoja lukea, että osaan panna’, Kihlström sanoo.

Tämä jättää liikaa tilaa seksiin ja nautintoon liittyville olettamuksille. Useimmiten ne kumpuavat pornosta tai edellisiltä kumppaneilta. Ihminen toimii uuden kumppanin kanssa siten, miten on tottunut toimimaan aiemminkin, vaikka jokainen ihminen syttyy eri asioista.

Kihlströmin mukaan meillä on paljon vääriä olettamuksia, jotka kaipaisivat ravistelua. Yleisin oletuksista on se, että heterosuhteissa seksin ajatellaan olevan yhtä kuin yhdyntä. Jos ajattelemme, että vain penetraatio on ”oikeaa” seksiä, seksistä tulee hyvin yhdyntä- ja peniskeskeistä.

Tämä taas on Kihlströmin mukaan omiaan lisäämään niin miehen kuin naisenkin paineita eikä auta naista nauttimaan. Seksiä kun on monenlaista.

– Tämän takia seksi ei välttämättä ikinä pääse kehittymään, oli suhdemuoto mikä vain.

Yhdyntäkeskeisyyteen liittyy myös ajatus siitä, että vain yhdyntäorgasmi on ainoa oikea orgasmi.

Kihlström on itse heittänyt esileikki-termin romukoppaan jo aikoja sitten. Suulla, käsillä tai leluilla tuotettu orgasmi on ihan yhtä aitoa nautintoa.

Ja sekin on ihan pöhkö ajatus, että kummankin pitäisi laueta samaan aikaan.

– Nautintoa voi tuottaa myös vuorotellen.

Kihlström haluaa kumota myös luulon siitä, että miehet janoaisivat seksiä jatkuvasti.

– Tämä on ajatus, joka vainoaa miehiä ja tuo heille paljon paineita seksin suhteen.

Näin tehdään hyvää

Mutta kurkataan välissä, mitä kuuluu seuraavalle sukupolvelle. Millaista on nykyajan seksuaalikasvatus koulussa? Joko osataan puhua myös nautinnosta vai vieläkö terveystiedon tunneilla puetaan lähinnä banaanin päälle kondomia?

– Me syödään oppilaiden kanssa banaanit ruokalassa, naurahtaa liikunnan ja terveystiedon lehtori ja luokanopettaja Essi Lautala.

Espoossa työskentelevällä Lautalalla on hyviä uutisia. Hän on opettanut terveystietoa kahdenkymmenen vuoden ajan, ja hän on nähnyt konkreettisen muutoksen nuorten murrosikään ja seksuaalisuuteen liittyvissä asenteissa. Hänestä nykynuoria ei hävetä puhua seksuaalisuudesta. Se näkyy myös terveystiedon tunneilla.

– Oppilas saattaa huutaa liikuntatunnille tullessaan jo ovella että hei, mulla on menkat. Kun aloitin työt parikymmentä vuotta sitten, näin ei olisi käynyt. Oppilaat puhuvat mielellään ja ovat innostuneita.

Nykyään tasa-arvo on yksi opetuksen kulmakivistä: kaikki tieto kuuluu kaikille.

– On kaikkien tehtävä tietää, miten kuukautiskierto toimii, ei pelkästään tyttöjen, Lautala sanoo.

Lautalan tunneilla oppilaat pääsevät esimerkiksi käytännössä kokeilemaan, miten rintaliivien hakaset avataan. Kondomin pukemistakin harjoitellaan, mutta ei banskulle, vaan puiselle tai kumiselle tekopenikselle.

Keskustelut saattavat liittyä esimerkiksi hygieniaan: ei ole kiva antaa suuseksiä, jos toinen maistuu pissalta.

Toki seksitaudeistakin on pakko puhua: esimerkiksi mihin kannattaa hakeutua, jos epäilee saaneensa kumppanilta tartunnan. Mutta Lautalan mukaan valistus ei ole enää pelkkiä uhkakuvia.

– Opetuksen idea on se, että terveystieto on voimavara. Lähestymistapa on positiivinen, kun taas ennen valistuksen idea on ollut uhkien poisto. Jos tunnilla puhutaan seksitaudeista tai ei-toivotusta raskaudesta, muistutan, että seksi ei ole uhka, mutta on asioita, jotka pitää handlata, jotta seksi voi olla kivaa.

Nautinnostakin puhutaan.

– Käymme läpi klitoriksen merkitystä, puhumme itsetyydytyksestä, paisuvaiskudoksesta ja miten tehdään hyvää.

Lautala voi tietenkin puhua vain omista oppilaistaan, mutta terveystiedon tunnit seuraavat kaikkialla valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Tunneilla pitää käydä määrätyt asiat läpi. Lautalan mukaan on vaikeaa kuvitella, että vielä löytyisi opettajia, joita häveliäisyys estäisi tarjoamasta oppilaille kunnon opetusta.

– Jokainen opettaja opettaa aiheen niin hyvin kuin pystyy. Tärkeää on, että seksuaalikasvatus ei jää pelkästään koulun vastuulle. Aiheesta pitää puhua myös kotona.

Lisää seksipuhetta, kiitos

Vielä huonosta seksivalistuksesta kärsineillä ysärin nuorilla on monilla nyt itsellä lapsia, joille pitäisi uskaltaa puhua seksistä ja nautinnosta niin, ettei ainakaan tulisi siirtäneeksi häpeää enää eteenpäin.

Mutta aikuisten pitäisi puhua seksistä myös keskenään enemmän, sanoo Marja Kihlström. Eikä se riitä, että naiset puhuvat, myös miehet tarvitaan mukaan seksikeskusteluun.

Kihlström antaa konkreettisen esimerkin: moni miehen fysiikkaan liittyvä asia voi seksissä joko nostattaa tunnelmaa tai laskea sitä, kirjaimellisesti. Vaikka mies on kiihottunut, erektio voi hetkellisesti laskea. Nainen saattaa ajatella peniksen veltostumisen merkkinä siitä, että hän ei tee jotain oikein – ja sitten taas hävettää.

Tilanteista tulisi helpompia, jos miehet kertoisivat kumppanilleen kainostelematta, miten oma fysiikka missäkin tilanteessa toimii. Sama pätee naisiin.

Tutkimusten mukaan orgasmeja saadaan heterosuhteita useammin samaa sukupuolta olevien parisuhteissa. Myös Me Naisten kyselyssä saman sukupuolen kanssa seksiä harrastavat vastaajat kertoivat saavansa orgasmin useammin kuin heterosuhteissa.

” Miesten välisissä suhteissa kumppani tietää, miten penis toimii ja että se voi olla välillä oikukas.

Tämäkin on kuitenkin Kihlströmin mukaan stereotyyppinen ansa, johon ei kannata langeta.

– Totta kai helpottaa, että miesten välisissä suhteissa kumppani tietää, miten penis toimii ja että se voi olla välillä oikukas. Naispareilla nautinnon saavuttaminen voi olla helpompaa, kun paine yhdynnästä poistuu. Mutta mikäli nautinnon kanssa on jo alun perin ollut haasteita, ne näkyvät myös samaa sukupuolta olevien suhteissa. Ei ole mitenkään selvää, että kaksi naista tai kaksi miestä osaa puhua helpommin keskenään seksistä, Kihlström sanoo.

Kihlströmiltä kysytään usein seksivinkkejä niin vastaanotolla kuin mediassa.

Hänen tärkein vinkkinsä on itsestään selvin, mutta ei helpoin:

– Jokaisen aikuisen, joka harrastaa seksiä, pitäisi pystyä myös puhumaan siitä. Vinkit tulevat vasta sitten, kun keskusteluyhteys on kunnossa.