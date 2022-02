Asiantuntija kertoo, milloin terapiaan kannattaa mennä ja milloin ei: ”Se ei ole psykoterapian idea”

Tuntuuko sinustakin siltä, että kaikki juoksevat nykyään terapiassa? Pitäisikö sinne mennä itsekin? Jos ei mene, jääkö jostain paitsi?

Ystävä puhkuu intoa. Hän on aloittanut psykoterapian ja selittää, mitä on siellä oivaltanut. Ihan kuin jokin hänen aivoissaan olisi naksahtanut uuteen asentoon. Ja tosiaan, aivan kuin hänen olemuksessaan olisi jotain uudenlaista seesteisyyttä...

Hän ei ole ainoa, joka on viime aikoina ylistänyt terapiaa. Myös monet julkkikset ja somepersoonat ovat avautuneet siitä, miten psykoterapia on muuttanut heidän elämänsä.

Omassa rinnassa kutittelee kateus ja fomo – fear of missing out: jäänkö jostain paitsi, jos en ole itse käynyt terapiassa?

Mutta onko tämä edes normaalia? Ei kai toisten terapiakäynneistä voi olla kateellinen!

Psykologi ja psykoterapeutti Anna-Mari Nurmisesta terapiakateus ei kuulosta kuitenkaan lainkaan hullulta.

– Suhde terapeuttiin voi olla ihmiselle mahdollisuus korjaaviin kokemuksiin. Sellaisen suhteen löytäminen on arvokasta. Jos ei ole käynyt koskaan terapiassa, silloin on jäänyt ainakin paitsi mahdollisuudesta tutkia ohjatusti omaa mieltään ja sanoittaa sitä yhteistyössä ammattilaisen kanssa.

Terapian myytti

Mutta olisiko terapiasta sitten kuitenkaan itselle mitään hyötyä? Kannattaako sinne mennä, jos taustalla ei ole järkälemäisiä lapsuuden traumoja tai muita mörköjä?

Anna-Mari Nurmiselta ilmestyi tammikuussa kirja Mieli hoidossa – kokemuksia psykoterapiasta, toivosta ja onnistuneesta muutoksesta. Hänestä terapiaa voi lähestyä kahdesta eri syystä: voi lähteä hakemaan apua ongelmaan tai diagnosoituun mielenterveyden häiriöön tai sitten vain pyrkiä kasvattamaan itsetuntemusta. Terapiaan hakeutuminen ei vaadi akuuttia hätää tai mielenterveyden häiriötä.

– Psykoterapian yleistavoite on itsetuntemuksen kasvattaminen. Se tuo joustavuutta ja tilaa miettiä omia toimintatapoja. Se voi ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä, sillä se lisää vaihtoehtojen määrää mielessä, Nurminen sanoo.

Toki samoja asioita voi tutkia myös muilla tavoin, itsekseen tai ystävien kanssa. Psykoterapia on kuitenkin varattu vain asiakkaan tarpeille. Ystävien kanssa jutellessa ei välttämättä pääsee samaan, koska ystävyyssuhteiden pointti on olla vastavuoroisia.

” Monesti terapiaan liittyy myytti, että sinne vain tullaan ja puhutaan.

Psykoterapeutti-nimikkeellä toimiva ammattilainen eroaa myös moninaisista tarjolla olevista terapeuteista ja elämäntapavalmentajista.

– Psykoterapeutin ammattitaito tuo turvaa. Kun ihminen lähtee tutkimaan mieltään, hän ei voi alkuvaiheessa tietää, mitä tulee vastaan. Kokonaiskuva avautuu vähitellen, ja on iso riski, jos hoitoa tarjoava ei tunne, miten mieli normaalisti terveellä tavalla rakentuu.

Mutta psykoterapia ei ole mikään avaimet käteen -paketti kohti parempaa elämää, Nurminen muistuttaa.

– Monesti terapiaan liittyy myytti, että sinne vain tullaan ja puhutaan, ammattilainen tekee jotain, joka naksauttaa asiat uuteen asentoon – ja ongelma hälvenee.

Kovaa työtä

Todellisuudessa psykoterapia on kovaa duunia: aktiivista, vuorovaikutukseen perustuvaa muutostyötä. Ammattilainen sanoittaa omaa ymmärrystään ääneen, ja asiakas puntaroi sitä, miltä nämä mietteet kuulostavat. Yhdessä mietitään, miten ongelmaa voisi lähteä korjaamaan. Vastaanotolla saatuja oivalluksia pitää testata omassa arjessa niin ajattelussa kuin toiminnassa.

– Toinen myytti on, että terapia tapahtuu vastaanotolla. Siellä tapahtuukin sen yksi tärkeä osa, mutta jos mitään ei tapahdu omassa arjessa, jää terapia tosi ohueksi, Nurminen sanoo.

Psykoterapiaan ei myöskään kannata saapastella milloin tahansa. Ennen terapiaan hakeutumista kannattaa harkita, onko siihen elämässä aikaa ja voimavaroja. Jos terapia kiinnostaa, mutta ajatus lähinnä pulpahtelee mieleen silloin tällöin ostoslistojen ja työdeadlinejen välissä, aika ei ehkä ole vielä oikea.

” Monet terapiassa käyneet toteavat mielen työn olleen ainakin ajoittain raskasta.

– Jos terapiaan lähtee hakeutumaan, sille joutuu raivaamaan aikaa ja tilaa. Siihen pitää olla valmis sitoutumaan, ja se pitää asettaa toistuvasti tärkeälle sijalle elämässä, Nurminen sanoo.

Terapiatyöskentelyn myötä mielessä voi lähteä liikkeelle syviä tai kipeitäkin asioita.

– Monet terapiassa käyneet toteavat mielen työn olleen ainakin ajoittain raskasta.

Psykoterapia ei ole kaikille samanlainen paketti. Toiselle sopii parhaiten lyhytterapia, joka voi tarkoittaa kaikkea viidestä neljäänkymmeneen käyntiin.

Joillekin voi riittää muutama kerta. Esimerkiksi yksityisiltä terveysasemilta voi jo varata suoraan netistä ajan yksittäisille psykoterapiakäynneille. Nurmisesta on tärkeää, että sellaistakin on tarjolla. Tällaisella vastaanotolla voidaan esimerkiksi kartoittaa, mitä mielessä pyörii ja voisiko pidemmälle terapialle olla tarvetta.

Pitkä psykoterapia taas kestää vuodesta useampaan vuoteen.

Trendikäs harrastus?

Mutta onko psykoterapiasta tullut joillekin tapa hoitaa itseään siinä missä treffit kuntovalmentajan kanssa kerran viikossa? Onko terapiasta tullut etuoikeutettujen trendikäs ”harrastus”?

Nurmisesta on ihan sallittua hakeutua terapiaan vain huoltaakseen mieltään.

– Ei se huono ratkaisu ole. Ihminen voi olla kiinnostunut siitä, miten oma mieli toimii, miten siitä voi pitää huolta, mitkä ovat omia sudenkuoppia tai mitkä olosuhteet tuovat itsestä parhaat puolet esiin. Psykoterapeutin tuella voi kehittää itsetuntemusta.

Nurminen ei kuitenkaan usko, että ammattilainen motivoituisi säännöllisestä työskentelystä, jossa joku haluaisi vain käydä vastaanotolla vähän jutustelemassa asioista.

– Se ei ole psykoterapian idea. Psykoterapian idea on, että työskentelyllä on tavoitteet. Silloin syntyy prosessi, jolla on alku ja loppu. Psykoterapeutin tehtävä on avata työskentelyn periaatteita ja tarvittaessa ohjata asiakasta miettimään, mikä sai tämän hakemaan apua tai mihin tämä kaipaa muutosta.

” Tavallinen hinta 45 minuutin psykoterapiakäynnistä on 90 euroa.

Terapia ei ole mitään ihan halpaa hupia: tavallinen hinta 45 minuutin psykoterapiakäynnistä on 90 euroa. Jos summan maksaa kokonaan omasta pussistaan, vuoden terapia (noin 40 käyntiä) maksaa 3 600 euroa.

Jotkut voivat saada terapiaan Kela-korvauksen (57,60 € per kerta), mutta Kelan tukemaan psykoterapiaan hakeutuminen on usein työlästä ja aikaavievää. Senkin jälkeen itse maksettavaa jää useampi kymppi jokaista käyntiä kohden. Joillekin sekin on liikaa. Tämä asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan.

Soteuudistuksen alla perustason mielenterveyspalvelut ovat aika heikolla tolalla, Nurminen sanoo. Siksi hän kantaa huolta siitä, että on todella vaarana, että vain ihminen, jolla on riittävästi varallisuutta, pystyy tällä hetkellä käyttämään psykoterapiaa tarpeidensa mukaisesti.

Nurmisesta julkisella puolella perustasolla on monin paikoin liian vaikeaa löytää psykoterapeuttista apua – eli päästä juttelemaan ammattilaisen kanssa matalalla kynnyksellä edes siitä, onko terapiaan hakeutumiselle syitä.

Julkisen terveydenhuollon puolella ei ole tarpeeksi tarjolla lyhytterapiaa, ja monen on vaikeaa löytää itselle sopivaa psykoterapeuttia, joka ottaisi uusia potilaita.

Nurmisesta Kelan kuntoutuspsykoterapia on valtakunnallisesti toimiva osa mielenterveyden palvelujärjestelmää. Se ei kuitenkaan koske kaikkia, vaan on tarkoitettu työ- tai opiskelukyvyn esteiden kuntouttamiseen, joten sitä voi saada vain 16–67-vuotiaana ja tarkasti määritellyin ehdoin. Vastaavaa järjestelmää ei ole lapsille, työttömille, työkyvyttömille tai eläkeläisille.

– Ja vaikka olisi oikeutettu kuntoutuspsykoterapiaan, pienituloiselle psykoterapian omavastuu voi olla liikaa tai sen hakeminen liian työlästä, kallista tai hidasta, Nurminen sanoo.

Mistä terapiakateus kielii?

Terapiakateutta voi pukata pintaan myös silloin, jos omat asiat ja ongelmat tuntuvat liian vähäisiltä terapian aloittamiseen. Jospa tässä nyt vain pärjäilisi niiden kanssa!

– Tämä on aika tavallinen alkuvaiheen tuska. Kun tulijoita on paljon, moni miettii, onko itsellä oikeus terapiaan vai viekö paikan joltain toiselta. Tähän huolenaiheeseen yleensä vastaan, että lähdetään yhdessä tutkimaan, ei se muuten selviä.

Hyviä syitä hakeutua psykoterapiaan on paljon. Nurmisesta se, että terapiaan menemistä ylipäätään miettii, kertoo jotain. Jos asiaa päätyy pohtimaan omassa mielessään aina uudelleen, ulkopuolinen keskustelukumppani voi auttaa jäsentämään tilannetta.

Nurmisesta omaa terapiakateutta kannattaa katsella lempeästi. Mitä se oikein kertoo? Vastaus ei välttämättä kuulu, että pitäisi välittömästi päästä terapiaan. Sen sijaan voi miettiä, mikä toisten ihmisten terapiassa tarkalleen herättää kateutta. Onko se jotain, mitä toinen on kertonut psykoterapiassa saavuttaneensa?

Vai onko kyse jostain asiasta, jonka itse olettaa terapiaan kuuluvan?

– Parhaimmillaan tällaisen pohtiminen voi johdattaa huomaamaan omia tarpeita. Sitten voi jatkaa miettimällä, voisiko jotain sellaista tärkeää saada itselleenkin, millä keinoin, ja mitä se oman elämän kannalta merkitsisi.

Terapiakateuskin on merkki jostain.

– Kateutta monesti pidetään negatiivisena, kalvavana tunteena. Mutta jos kateutta tarkastelee informaation kannalta, se voi olla myös hyödyllinen tunne: kateus ohjaa huomion siihen, mitä itsellemme haluaisimme.