Kirsi-Marja kokeili, miltä tuntuu raivota oikein kunnolla – naisilla yksi tapa purkaa vihaa on kaikkein yleisin, sanoo asiantuntija

Viha ja aggressio ovat tärkeitä tunteita, jotka voivat opettaa rajoista ja rakkaudesta. Mutta miksi me usein pelkäämme niitä?

Autonrengaspinon päällä seisoo vanha tietokoneen näyttö. Se odottaa, että pamautan pesäpallomailan sen ruutuun ja murskaan sen palasiksi.

Kaiuttimista tulviva Rammstein kannustaa: Anna palaa, nainen!

Jokin sisälläni jarruttelee. Enhän minä nyt voi rikkoa mitään. Mutta tässä paikassa, helsinkiläisessä Raivoomossa, patoutumien purku tavaroita tuhoamalla on koko käynnin idea.

Suljen silmät ja teen varovaisen testi-iskun. Sitten toisen ja kolmannen. Neljäs pamahtaa jo voimalla ja lennättää hajonneen näytön maahan. Jokin sisälläni herää eloon. Se nousee adrenaliiniryöpyn mukana ja saa koko kehon liekkeihin. Jarrutteleva mieli on hiljentynyt, ja on kehon vuoro puhua.

Näppäimistön napit vain lentelevät, kun paukutan menemään. Välillä on pakko hyppiä paikalla energiaryöpystä ja hihkua. Ihanaa!

Olen löytänyt sisäisen tuleni. Sen todellisen voiman lähteen, jolla siirretään vaikka vuoria – aggression.

Haluan oppia tunteesta lisää. Miksi se tuntuu kuitenkin niin kielletyltä ja pelottavalta? Pelkäämmekö me oikeasti vihaa vai omaa voimaamme?

Vai ovatko ne sama asia?

Vihalla on viesti

Jotta vihaa voi oppia ymmärtämään, on ensin tiedettävä, mistä tunteessa on kyse. Soitan psykoterapeutti Terhi Ketola-Huttuselle, joka on kirjoittanut kirjan Vihainen nainen – Hyvä, paha aggressio (Kirjapaja 2018) yhdessä Heli Pruukin kanssa.

– Vihalla ja aggressiolla on aina jokin tärkeä viesti. Usein ne heräävät tilanteissa, joissa kokee esimerkiksi omien rajojen ylittämistä, epäoikeudenmukaisuutta tai turvattomuutta, hän selittää minulle.

Meissä kaikissa on aggressiota vauvasta vaariin, ja se on elintärkeä tunne omalle terveydelle. Aggression tehtävä on auttaa suojelemaan itseä. Sen avulla asetetaan rajoja ja opitaan sanomaan ei ja kyllä – tämä on minulle ok, tämä ei. Aggressio toimii myös polttoaineena, jonka voimalla pääsee elämässään eteenpäin.

” Monen naisen on vaikeaa edes myöntää itselleen, että on tuntenut vihaa tai suuttumusta.

Siitä huolimatta aggressio mielletään helposti tuhoavaksi voimaksi, joka yhdistetään ensimmäisenä väkivaltaan. Etenkään naisen ei ole perinteisesti ollut hyväksyttyä näyttää aggressiivisuuttaan avoimesti, joten ei ihme, että vihan tunne voi myös pelottaa.

– Monen naisen on vaikeaa edes myöntää itselleen, että on tuntenut vihaa tai suuttumusta – saati ilmaista tunteensa niiden aiheuttajalle, Ketola-Huttunen sanoo.

Hänen mukaansa yksi yleisimmistä syistä on hylätyksi tulemisen pelko. Pelätään, että muut alkavat pitää vaikeana ihmisenä. Todelliset ja turvalliset ihmissuhteet kuitenkin kestävät myös mielipahan ja suuttumuksen näyttämisen.

Jos oman vihan ilmaiseminen pelottaa, on hyvä kysyä itseltään: Mitä minä pohjimmiltani oikein pelkään?

Tuosta saat! Ja tuosta! Negatiivisten tunteiden patoaminen voi sairastuttaa.

Ne tahtoo Ingalsin Lauran

Naisten aggressiota on alettu tutkia kunnolla vasta 1990-luvulla, koska ennen sitä tutkijat pitivät tyttöjen ja naisten aggressiota liian olemattomana. Siinä missä miesten aggressiivisuutta on jopa ihailtu, samaa tunnetta ei ole suotu naisille.

Ketola-Huttusen mukaan naisten ja miesten vihan ilmaisuun suhtaudutaan yhä eri tavalla.

– Jos palaverissa mies ilmaisee mielipiteensä suuttuneella äänellä, häntä saatetaan pitää jämäkkänä ja selkeänä tyyppinä. Jos nainen toimii samoin, häntä saatetaan sen sijaan pitää raivopäänä, joka ei hallitse itseään.

Naisilta on kautta aikojen odotettu siveää ja hillittyä käytöstä. Ketola-Huttusen mukaan tämä korostui Suomessa etenkin sotavuosina, jolloin niin miehet kuin naiset joutuivat tukahduttamaan tunteensa selvitäkseen hengissä.

– Sotavuosina naisten oli pakko hoitaa kotia ja pärjätä yksin. Tunteille ei ollut tilaa. Nämä sota-ajan traumat näkyvät meissä vieläkin.

Myös lapset oppivat tukahduttamaan tunteensa nopeasti, kun kiukuttelusta tuli piiskaa. Sen sijaan kiltteyttä, työtä ja ahkeruutta arvostettiin ja niistä palkittiin. Suorittamisesta tuli osa koko kansan identiteettiä.

– Moni nainen pyrkii yhä saavuttamaan arvonsa suoritusten ja tekojen kautta – omat tunteensa ja tarpeensa tukahduttaen. Moni suomalainen nainen yrittää pärjätä täydellisesti niin töissä kuin kotona perheen kanssa ja unohtaa oman hyvinvointinsa, Ketola-Huttunen sanoo.

” Koska naisten vihan ilmaisua ei katsota hyvällä, naiset turvautuvat miehiä yleisemmin epäsuoraan aggressioon.

Päiväkodeissa tehtyjen tutkimusten mukaan tytöt kasvatetaan yhä kilteiksi. Heiltä odotetaan empaattisuutta, muiden huomioimista ja kuuntelemista.

Aggression, kuten muidenkin tunteiden, käsittely opitaan omilta vanhemmilta. Jos vanhempi ei pysty käsittelemään lapsensa vihaa, hän voi käskeä lapsen omaan huoneeseen rauhoittumaan. Näin lapsi oppii, ettei vihaa saa ilmaista ja että se on parempi tukahduttaa myös aikuisena.

Ketola-Huttunen kertoo, että koska naisten vihan ilmaisua ei katsota hyvällä, naiset turvautuvat miehiä yleisemmin epäsuoraan aggressioon. Se näkyy jo murrosiässä esimerkiksi selän takana pahan puhumisena, kutsumatta jättämisenä tai joukosta eristämisenä.

Epäsuoran aggression taustalla on usein myös kateutta ja mustasukkaisuutta, jotka voivat juontua muun muassa turvattomuuden ja alemmuuden kokemuksesta.

Myös passiivinen aggressio on naisilla yleistä. Sitä saatetaan näyttää ilmeillä ja eleillä: silmiä pyörittelemällä, huokailemalla, mykkäkoululla, ovia paiskomalla, lupauksia rikkomalla tai ”ei mulla mikään ole!” -tiuskaisuilla. Passiivinen aggressio voi näkyä myös ylimielisenä asenteena tai vaikeutena iloita toisen menestyksestä.

Kaikki nämä kääntyvät kuitenkin lopulta omaa hyvinvointia vastaan.

Kun läikkyy yli

Ärsytyksiä saattaa tulla kymmenittäin päivän aikana, mutta ei niitä kaikkia tietenkään tarvitse erityisesti purkaa, Ketola-Huttunen muistuttaa.

– Suurin osa aggression tunteista on aaltoja, jotka häviävät itsestään. Mutta jos huomaat olevasi usein pinna kireällä, mieti, mihin vihasi liittyy ja mistä se nousee. Isommat vihan tunteet kannattaa aina purkaa, jotta ne eivät varastoidu kehoon ja kuluta omaa energiaa.

Vihainen nainen -kirjassa on pysäyttävä vertaus: Kuvittele, että sisälläsi on tyhjä kuppi, johon siirtyvät kaikki ne loukkaantumiset, kiukut ja pettymykset, joita et ilmaise ääneen. Jos et tyhjennä säilöttyjä tunteita oikeaan osoitteeseen, vähitellen kuppi täyttyy. Hankalat tunteet alkavat vuotaa joko itseäsi vastaan tai ihmisille, joille ne eivät kuulu.

Ketola-Huttusen mukaan naisten yleisin aggression muoto on itseen kääntyvä viha. Se voi näyttäytyä monin eri tavoin: itsensä vähättelynä, itsekritiikkinä ja itseinhona, muihin vertailuna, ylisuorittamisena, ylisyömisenä, ylitreenaamisena, päihteiden käyttönä, viiltelynä…

– Myös syömishäiriö on yksi tapa kanavoida aggressio omaan kehoon. Jos huomaa mitä tahansa itselle haitallista käyttäytymistä, kannattaa hakea aina ammattiapua esimerkiksi psykoterapiasta.

” Moni uupunut ei tiedosta, että ahdistus johtuu siitä, ettei tunnista omaa surua ja vihaa.

Tuhoisimmillaan viha purkautuu väkivallan kautta hallitsemattomana reaktiona muihin.

Vuonna 2020 viranomaisten tietoon tulleissa aikuisista lähisuhdeväkivallan epäillyistä tekijöistä 78 prosenttia oli miehiä, selviää Tilastokeskuksen rikos- ja pakkokeinotilastoista. Myös väkivaltarikoksiin syyllisiksi epäillyistä tekijöistä 81 prosenttia oli miehiä vuonna 2019.

Vaikka miehet hallitsevat väkivaltatilastoja, naisten osuus on nousussa. Ylilääkäri Hanna Putkosen Duodecim-artikkelin mukaan naisten osuus henkirikostuomioiden saajina on kasvanut Suomessa viime vuosina, mihin lienee vaikuttanut eniten naisten alkoholinkäytön lisääntyminen. Runsas päihteiden käyttö ja varhain alkanut huono-osaisuus yhdistääkin suomalaisia väkivaltaisia naisia ja miehiä.

Ketola-Huttunen on huomannut kollegojensa kanssa jutellessa, että myös korona-aika on lisännyt naisten väkivaltaisuutta. Jos arjessa pitää pärjätä yksin eikä omia tunteita voi jakaa kenenkään kanssa, aggressio voi kääntyä tuhoavaksi voimaksi myös naisilla.

– Moni uupunut ei tiedosta, että ahdistus johtuu siitä, ettei tunnista omaa surua ja vihaa.

Ystäväksi vihan kanssa

Miten vihaa voisi käsitellä rakentavasti? Ketola-Huttunen kehottaa tarkkailemaan omaa kehoa. Padotut tunteet voivat näkyä kehossa esimerkiksi päänsärkynä tai hampaiden narskutteluna öisin.

Itse aggressio ei ole ongelma, vaan se, miten sen kanavoi. Yksi hyvä, konkreettinen tapa purkaa vihaa on liike. Ketola-Huttusella on siihen konkreettisia neuvoja:

– Tee jotain, joka tuntuu omalta, aidosti hyvältä ja laittaa kehon liikkeelle. Voit myös kääriä ison pyyhkeen rullalle ja kääntää sitä tiukasti kuin tiskirättiä. Näin aggressio lähtee liikkeelle kehosta.

Vaikeiden tunteiden käsittelyssä auttavat myös itsensä rauhoittamisen taidot. Kaikki tunteet laantuvat muutamassa minuutissa.

– Kun viha alkaa kiehua, kokeile jotain näistä: ota aikalisä vessassa ja hengittele syvään, katso turvallista esinettä, kirjoita tunteet sensuroimatta päiväkirjaan, avaa ikkuna tai ovi, jotta raikas ilma pääsee virtaamaan sisään.

” Aito tunneyhteys vaatii aina myös myönteistä aggressiota.

Jos tunne ei ota laantuakseen, voi myös soittaa ystävälle.

– Usein keskustelu päättyy nauruun ja jokin selkeytyy. On tärkeää, että elämässä on joku, jolle voi puhua totta.

Jos on jo ehtinyt purkaa kiukkuaan huutamalla perheenjäsenille, silloin pitää vain sanoa, että nyt kiehui yli, anteeksi. Jos vanhempi ei koskaan suutu, hän tukahduttaa tunteitaan ja antaa vääränlaista täydellisyyskuvaa lapsilleen. Sama pätee puolisoihin.

– Siellä missä on rakkautta, on myös vihaa. Aito tunneyhteys vaatii aina myös myönteistä aggressiota, jotta omat vaikeat tunteet saa sanoitettua toiselle ja suhde voi syventyä. Jos omia vaikeita tunteitaan ei pysty myöntämään, parisuhde on kulissi.

Mutta entä jos vihan ilmaiseminen ei vain onnistu tai sitä on patoutunut liikaa? Soitan työnohjaaja ja vihakouluttaja Jari Koposelle, joka on järjestänyt vihatyökursseja kymmenen vuoden ajan. Noin 80 prosenttia osallistujista on 35–50-vuotiaita naisia. Vihatyökurssille tulija on usein väsynyt perheenäiti, Koponen kertoo.

– Harva nainen tulee kurssille itsetutkiskelun vuoksi, vaan he tulevat siksi, etteivät jaksa enää arjessa. Elämänilo on kateissa, voi olla parisuhdeongelmia ja nainen tuntee kadottaneen oman itsensä.

Tämä johtuu Koposen mukaan usein siitä, ettei perinteisissä ydinperheissä toteudu vanhempien vastuunjako. Jos isä ei kanna omaa vastuutaan, arjen pyörittäminen kaatuu äidille, eikä hän ehdi olla läsnä lapsille. Kun hommat pitää saada hoitumaan, äiti hoitaa – ja on vihainen isälle. Vihatyökurssilla aletaan tutkia, mikä on se uskomus, joka pitää taakan äidin hartioilla. Lisäksi opetellaan asettamaan terveitä rajoja.

– Viha aktivoituu vain silloin, kun pelko hälyttää vaarasta. Vihainen ihminen on aina myös peloissaan, vaikka harva tunnistaa pelon tunnetta, Koponen sanoo.

Raivohuoneita löytyy Helsingin lisäksi ainakin jo Turusta ja Tampereelta.

Väsynyt pelkää usein sitä, että on kadottamassa todellisen itsensä uupumuksen alle. Kun hän alkaa tiedostaa syitä oman elämäntilanteensa ja käyttäytymisensä taustalta, hän alkaa ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnistaan, uskaltaa kohdata vihan tunteen ja tehdä tarvittavia muutoksia elämässään – toisin sanoen hän alkaa syntyä uudelleen omaksi itseksi.

– Moni ymmärtää ensimmäistä kertaa, että muutokseen tarvitaan apua ja sitä tukevia ihmisiä. Oma elämä alkaa muuttua, kun valitsee olla enemmän tekemisissä omaa muutosta, kuten omien rajojen ilmaisua, tukevien ihmisten kanssa ja välttää ihmisiä, jotka hankaloittavat sitä, Koponen sanoo.

Oman voiman lähteellä

Parhaimmillaan aggressio voi siis olla jopa se voima, rohkeus, itsearvostus ja moottori, jonka avulla porhallamme elämässä eteenpäin ja saavutamme asioita, joita todella haluamme.

– Aggressiota voi käyttää oman puutarhan multana, josta kasvaa jotakin hyvää. Kysy itseltäsi, mitä kohti haluat mennä ja mitkä unelmasi haluat toteuttaa, Ketola-Huttunen neuvoo.

Myönteisen aggression voimalla voi kohdata itseä loukanneet ihmiset ja sanoittaa heille tunteensa – eli tyhjentää kuppinsa oikeaan osoitteeseen. Vaikeiden tunteiden sanoittaminen vaatii jatkuvaa harjoittelua, mutta kannattaa.

– Kun pelosta huolimatta pystyy sanomaan ääneen hankalia tunteita ja selviää näistä tilanteista, itsetunto vahvistuu. Olet omalla puolellasi.

Myös terve seksuaalisuus vaatii aina aggressiota. Sen avulla voi sanoa mistä pitää ja mistä ei ilman tarvetta miellyttää tai hävetä omia tarpeita.

Myönteinen aggressio ei tarkoita toisten loukkaamista, vaan pikemminkin ystävällistä jämäkkyyttä. ”Kiitos kutsusta, mutta tänään en jaksa.”

Ensin myönteinen aggressiivisuus pitää kuitenkin löytää. Tie voi olla pitkä, mutta kulkee yleensä aina samaa reittiä:

– Ensimmäisenä tulee surematta jäänyt suru. Sen jälkeen nousee tukahdutettu viha omasta kaltoinkohtelusta. Vasta sitten alkaa vähitellen löytyä oma voima: kuka minä olen?

” Jälkeenpäin moni kuvailee oloaan vapautuneeksi.

Vaikka naiset ovat tottuneet tukahduttamaan vihaansa, ilmassa on aistittavissa muutosta.

– Esimerkiksi pääministeri Sanna Marin edustaa uudenlaista jämäkkyyttä. Hän on kiinni omassa voimassaan, Ketola-Huttunen sanoo.

Muutoksesta kertoo ehkä sekin, että Raivoomo on ollut etenkin naisten suosiossa. Raivoomon omistajan Janne Ranisen mukaan sen asiakkaista 70 prosenttia on 25–45-vuotiaita naisia. Raninen on itse entinen vanki, joka on suorittanut pitkän tuomion väkivaltarikoksista.

– Aluksi asiakkaista voi tuntua väärältä hajottaa tavaroita, mutta jo parin lyönnin jälkeen he antavat mennä. Jälkeenpäin moni kuvailee oloaan vapautuneeksi, Raninen sanoo.

Juuri siltä minustakin tuntuu, kun riisun suojalasit ja -käsineet. Jo vartti tuhoamista on tehnyt tehtävänsä. En muista, milloin viimeksi olisi tuntunut yhtä hyvältä. Euforiselta ja niin… vapautuneelta.

Miksi ihmeessä olen pelännyt ja tukahduttanut tätä tunnetta? Tältä tuntuu olla elossa!