Veera, 25, lopetti sairaanhoitajan työt ja ryhtyi tulkitsemaan tähtikarttoja – uravalinta on herättänyt hämmennystä, mutta bisnes kukoistaa

Veera Laine ajattelee, että astrologia on yhtä aikaa vakavaa ja viihdettä.

Torstaina 20. tammikuuta siirryimme kuukaudeksi vesimiehen kaudelle. Ai mitä sitten? Riippuu ihmisestä ja suhteesta astrologiaan. Toisille taivaankannen tapahtumien seuraaminen on osa maailmankatsomusta, joillekin viihdettä, toisille turhaa höpinää tai vaarallista huuhaata.

Veera Laineelle, 25, horoskoopit ovat työ ja intohimo: hän on astrologian alan yrittäjä.

Veerasta vesimiehen kausi on kiinnostavaa aikaa, jolloin unohdetaan tunteilut ja suhtaudutaan asioihin objektiivisesti. Nyt on aika tarkastella uusia mahdollisuuksia ja etsiä totuutta.

Siis niiden, joiden syntymäpäivä sattuu olemaan 20.1.–19.2., vai kaikkien muidenkin?

– No, kyllä teema näkyy kaikkien elämässä jollain tavalla, vaikkei syntymäkartalla olisikaan vesimiestä. Mutta jos ihminen haluaa tarkempaa tietoa siitä, miten esimerkiksi vesimies näkyy juuri omalla syntymäkartalla, minä autan siinä, Veera sanoo.

Veera tapaa asiakkaitaan etäyhteyksillä tai työhuoneellaan. Asiakas voi myös lähettää hänelle tiedot syntymäpaikastaan ja tarkasta syntymäajasta, ja niiden perusteella Veera tekee astrologisen syntymäkartan ja tulkitsee sen äänitteelle, jonka lähettää asiakkaalle.

Töitä riittää juuri nyt paljon.

– Nyt eletään astrologiabuumia – sehän on vanha ala, jonka suosio välillä nousee ja välillä hiipuu. Viimeksi astrologia oli pinnalla 90-luvulla, ja sitä ennen hippiaikana 60-luvulla, Veera kertoo.

Astrologian hiipumisaikoina tehdään ehkä sitten Myers–Briggs-persoonallisuustestejä tai enneagrammeja. Joka tapauksessa: oma persoonahan se meitä kiinnostaa.

Nousevan jousimiehen vika?

Veera kertoo kiinnostuneensa henkisistä asioista parikymppisenä. Hän oli aina lukenut horoskooppeja ja identifioinut itsensä ylpeästi leijonaksi, mutta 20-vuotiaana astrologia alkoi kiinnostaa toden teolla.

– Olin silloin mieleisessä työpaikassa, mutta podin tyytymättömyyttä ja kirjoitin kipuilustani yhteen FB-ryhmään. Joku kommentoija kysyi, että onko syntymäkartallasi jousimiestä. Tein heti syntymäkartan ja huomasin olevani nouseva jousimies.

” Minusta tuntui kuin olisin elänyt kaksoiselämää.

Veera alkoi tutustua astrologiaan ja tunsi ymmärtävänsä itsestään enemmän. Innostus kasvoi, Veera opiskeli lisää ja alkoi huvikseen pitää somessa Intuitiolla-tiliä, johon postasi astrologia-asioista. Samaan aikaan hän opiskeli itselleen sairaanhoitajan tutkinnon ja pääsi alan töihin.

– Minusta tuntui kuin olisin elänyt kaksoiselämää. Minulla oli töissä potilaita, joille länsimainen lääketiede oli elinehto. Sitten tulin kotiin ja aloin tutkia kartoista, että miten Merkuriuksen perääntyminen näkyy elämässäni.

Veera ajatteli itse, että elämässä voi olla monia intohimoja. Samalla hän mietti, mitä sairaanhoitajan ammatilliselle uskottavuudelle käy, jos tieto astrologiaharrastuksesta leviää.

– Mutta pääsin häpeästä ja pelosta yli osittain juuri työkavereiden ansiosta. Moni heistä kannusti jatkamaan ja sanoi, että tuohan on siistiä. Aloin myös ajatella, että olen ehkä sitten väärällä alalla, jos en ole sairaanhoitajana jonkun mielestä uskottava.

Intohimosta bisnekseksi

Kun Veera jäi toisen kerran äitiyslomalle, hän päätti vaihtaa alaa. Asiakaskuntaa oli valmiina Instagram-tilin ansiosta. Veera alkoi tehdä sisältöä suunnitelmallisemmin ja mainosti tekevänsä myös astrologista syntymäkartan tulkintaa.

– Katsoin palvelun hintaan osviittaa kollegoilta – on meitä tällä alalla useampia – ja mietin vähän, millaista tuntipalkkaa haluaisin. Pidän tärkeänä myös sitä, että hintoja ei poljeta.

Veeran ansiot tulevat lähes kokonaan asiakkailta. Kaupallisia yhteistyötä hän tekisi mielellään enemmänkin, mutta mahdollisia yhteistyökumppaneita ei ole juuri tullut vastaan. Veeran yrityksen talous on kuitenkin tasapainossa.

– Pärjään hyvin. Olen ollut yrittäjä vasta puoli vuotta, mut sai ta en ole kokenut sellaisia alkuvaikeuksia, mistä monet puhuvat.

” Luotan tieteeseen, mutta näen, että on myös kiinnostavia asioita tieteen ulkopuolella, joita emme täysin ymmärrä.

Uravalintana astrologia kuulostaa eksoottiselta. Veeran sukulaisilla riitti ihmettelemistä, kun hän kertoi vaihtavansa sairaanhoitajasta kokopäiväiseksi astrologiksi.

– Monella meinasi tulla kahvit nenästä. Samalla he kyllä kannustivat, että kokeile ihmeessä. Silti astrologian ja somen tekeminen työnä herättää epäluuloa.

Astrologialla on vahva huuhaan leima, ja Veerakin joutuu elämään sen kanssa. Monet pitävät häntä automaattisesti henkilönä, jonka todellisuudentaju on vinksahtanut. Hän itse haluaa hälventää pelkoja ja stigmaa: tässä hän on, järkevä ihminen, joka silti uskoo horoskooppeihin. Sellainen on mahdollista.

– Totta kai minulla on tieteellinen maailmankuva. Luotan tieteeseen, mutta näen, että on myös kiinnostavia asioita tieteen ulkopuolella, joita emme täysin ymmärrä. Toivoisin, että joku tekisi kunnollista tutkimusta siitä, miksi astrologia toimii.

Astrologin ammattitaito

Astrologiksi voi ryhtyä, jos kokee tietävänsä aiheesta tarpeeksi. Alalle ei ole virallista koulutusta, tutkintoa eikä valvontaa, ja astrologiaa pidetäänkin pseudotieteenä.

Veera on perehtynyt perinteiseen länsimaiseen astrologiaan, mutta hän on opiskellut myös karma- ja sieluastrologiaa. Hän ajattelee, että astrologisten pohjatietojen ja kehittymishalun lisäksi hänen ammattitaitoaan ovat hyvät vuorovaikutustaidot ja sensitiivisyys.

– Opeteltavaa tällä alalla riittää, kukaan ei voi hallita kaikkea. Jo pelkästään perinteisessä länsimaisessa astrologiassa, jossa kuvataan persoonaa, on monia eri koulukuntia.

” Luon asiakkaalle turvallisen hetken, jossa hän saa kokea, että tulee nähdyksi erityisellä tavalla.

Mitä asiakkaat sitten Veeralta hakevat? Valaisua persoonaansa. Selityksiä omalle elämänpolulle, ihmissuhdeongelmille, mielenkiinnon kohteille. Veeran mukaan 90 prosenttia asiakkaista tulee uteliaisuudesta katsomaan, mistä on kyse.

– Ajattelen, että tämä on viihdyttävää ja samalla vakavaa. Luon asiakkaalle turvallisen hetken, jossa hän saa kokea, että tulee nähdyksi erityisellä tavalla. Ja sen hetken voi saada myös ilman, että edes tapaan asiakasta. Olen saanut palautetta, että lähettämäni syntymäkartan tulkinnan äärellä on itketty, naurettu ja häkellytty.

Vain harva tulee kysymään neuvoa tai pyytämään ennustusta, eikä sitä Veeralta oikein irtoaisikaan.

– Räikeä ennustaminen on minusta epäeettistä. Haluan katsoa kartalta, kuka se ihminen on, millaista potentiaalia hänessä on ja mikä häntä ehkä jarruttaa toteuttamasta sitä. Mutta toki voin sanoa, että maaliskuun loppupuolella saatat saada läksyjä ihmissuhteissasi, tai että tässä kohdassa näyttää olevan jännittävä hetki.

Lue lisää: Onko horoskooppeja lukeva hömpän uhri? Selvitimme, voiko niistä olla jopa hyötyä