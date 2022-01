”Onhan se älytöntä” – 3 hoitoalalla työskentelevää opiskelijaa kertoo, miten opintotuen tuloraja ajaa kieltäytymään töistä

Opiskelija, joka nostaa opintotukea yhdeksältä kuukaudelta, voi tänä vuonna ansaita 15 630 euroa, mikä on noin 3 000 euroa enemmän kuin viime vuonna. Muutos on voimassa vain vuoden 2022 ajan.

Me Naiset selvitti hiljattain opiskelijoiden ajatuksia ja kokemuksia opintotuen vuositulorajasta.

Kyselyyn vastanneet kertoivat tulorajan nousun vaikuttavan myönteisesti muun muassa toimeentuloon, jaksamiseen ja työkokemuksen kerryttämiseen.

Vastauksissa nousi edellä mainittujen lisäksi esiin myös yksi huolestuttava asia: on yhteiskunnan kannalta kriittisiä, työvoimapulasta kärsiviä aloja, joiden opiskelijat voisivat ja haluaisivat tehdä enemmän töitä, mutta tuloraja ajaa kieltäytymään työvuoroista.

Töitä kyllä riittäisi

Opintotuen tulorajan nostoa ovat viime vuonna ehdottaneet muun muassa ministerit Annika Saarikko (kesk) ja Antti Kurvinen (kesk), jotka näkivät tulorajan noston työvoimapulan helpottajana. Me Naisten kyselyvastaukset näyttävät, että matala tuloraja tosiaan estää opiskelijoita tekemästä töitä – myös kaikkein kriittisimmillä aloilla.

Useampi sosiaali- ja terveysalan opiskelija kertoi kyselyssä huolensa siitä, että töitä olisi yllin kyllin tarjolla, mutta tulorajan vuoksi vuoroista on kieltäydyttävä, vaikka intoa ja aikaa työntekoon riittäisi.

Esimerkiksi kyselyyn vastannut 21-vuotias sairaanhoitajaopiskelija kertoi joutuneensa viime vuoden lopussa ikävään tilanteeseen: Koska opintotuen tuloraja oli ylittynyt, marraskuulta ja joulukuulta ei herunut enää tukia. Töitäkään voinut tehdä, koska silloin olisi pitänyt maksaa takaisin lisää tukia.

Hänelle tulorajan nousu tälle vuodelle ei tarkoita työnteon lisäämistä, mutta se turvaa loppuvuoden toimeentuloa.

– Töitä en todennäköisesti voi tehdä yhtään enempää kuin aiemminkaan, mutta erona on se, että saatan mahdollisesti saada loppuvuodesta tukia, eikä tarvitse elää säästöillä, hän kertoi.

Hän piti tulorajaa suhteellisen pienenä.

– Töitä olisi enemmän kuin laki sallii ja olen huomannut, että sairaanhoitajakoulutuksessa olisi myös aikaa tehdä töitä opintojen ohella.

Moni kieltäytyy työvuoroista loppuvuodesta

Useampi sosiaali- ja terveysalan opiskelija kertoi kyselyssä kieltäytyvänsä työvuoroista opintotuen tulorajan takia.

– Tulorajan nostaminen on todella hyvä juttu. Itse työskentelen hoitoalalla opintojen ohella, ja on ikävä kieltäytyä vuoroista loppuvuotena tulorajan takia. Tällä alalla on muutenkin pulaa tekijöistä, niin onhan se älytöntä, ettei tulorajan takia töitä kannata tehdä niin paljon kuin kykenisi, 27-vuotias opiskelija kertoi.

Kyselyyn niinikään vastanneella 20-vuotiaalla sairaanhoitajaopiskelijalla oli samankaltaiset mietteet:

– Tulorajat vaikuttavat vuorojeni valintaan, sillä esimerkiksi kahdesta viikonloppuna tehdystä yövuorosta saan noin kolmen-nelinkertaisen määrän yhteen aamuvuoroon verrattuna. Jos haluan siis tehdä töitä, täytyy olla tarkkana mitä vuoroja voi tehdä ja kuinka paljon.

Hän kertoi haluavansa olla lojaali työnantajalle ja työyhteisölle.

– Toisinaan olen kuitenkin ollut tilanteessa, jossa joudun kieltäytymään tarjotuista vuoroista vain sillä perusteella, että en uskalla kuussa tehdä enää vuoroja, vaikka voimia ja intoa töihin riittäisi.