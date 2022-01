Päivähoidon kestämättömästä tilanteesta on uutisoitu pitkin syksyä. Mutta miltä myrskyn silmässä, päiväkodissa, näyttää?

–Me mennään tänään uimahalliin.

–Meille tulee serkut kylään, mutta sitä ennen siivotaan mun huone, kun se on sotkuinen.

–Me syödään huomenna ankanlihaa.

He ovat 6-vuotiaita, he istuvat aamupiirissä ja heillä on paljon asiaa. Varhaiskasvatuksen opettaja Inkeri Valakari jakaa puheenvuoroja. Sano vaan!

–Meillä oli tonttu vaihtanut kynttilöiden tilalle porkkanat!

Eskariryhmä Nuuskamuikkusten aamupiiri sijaitsee Helsingin Koskelassa, päiväkoti Herttuassa. Herttua on aika tavallinen päiväkoti, punatiilinen 70-luvun laatikko. Monta sisäänkäyntiä, naulakot väärällään värikkäitä talvihaalareita, sisällä kodikasta ja vähän sokkeloista.

Aislinilla on asiaa!

Jos lukee nykyään uutisia, saa tietää, että ”varhaiskasvatuksen pelätään pääkaupungissa romahtavan” ja että ”yhä useampi vaihtaa alaa”. Tulee helposti vaikutelma, että päiväkodit ovat katastrofialueita, jossa muutama uupunut ihmisparka vielä koettaa tehdä töitä. Mutta kun tulee peremmälle, näkyy muutakin kuin ongelmia. Päiväkodissa kokoontuu tänäkin aamuna kansakunnan tulevaisuus pirteinä ja silmät toivoa loistaen. Lisäksi täällä on varhaiskasvatuksen ammattilaisia, jotka tekevät työtään niin hyvin kuin pystyvät, ja se ei ole ihan vähän.

Kello on nyt puoli kymmenen joulukuisena torstaina. Nuuskamuikkuset ovat tänään jo oppineet, mitä tarkoittaa vanha sana ”uksi” ja mitä Suomen itsenäisyys merkitsee. Kohta avataan joulukalenterin luukku.

Aika rientää

Kun Inkeri Valakari oli vastavalmistunut lastentarhanopettaja, oli vuosi 1986. Inkerin muistikuvissa lapset olivat silloin samanlaisia kuin nytkin, vaikka maailma ympärillä oli erilainen. Hyvinvointiyhteiskunta oli valmistumassa, ja päiväkoteja oli noussut ympäri maata.

Vielä 70-luvulla etsittiin ilmoitustauluilla ”kilttiä hoitotätiä 2 kuukauden ikäiselle Jarmolle”, koska äidin piti päästä töihin.

Inkeri Valakarin työpaikalla on hyvä tilanne: pätevät kollegat, pysyvyyttä ja työrauhaa.

Inkeri tiesi valmistuessaan, millaiseen työhön oli tulossa. Opintoihin kuului silloin pitkä työharjoittelu, mikä oli hyvä juttu. Teoriapuoli oli hallussa, eikä sitä sotkenut kokemus omista lapsista.

–Vastavalmistuneena ihminen on viisaimmillaan. Kuvittelin, että osaan kaiken enkä tee omien lastenkaan kanssa virheitä, mutta eihän se ihan niin mennyt, Inkeri sanoo.

80-luvulla varhaiskasvatus oli Inkerin mielestä nykyistä aikuislähtöisempää, ja niin se olikin. Nyt lapsilähtöinen pedagogiikka on suomalaisen varhaiskasvatuksen ydintä. Varhaiskasvatus on verraten nuori tieteenala, ja tutkimustieto lisääntyy koko ajan. On tullut uutta tietämystä lapsen kehityksestä ja oppimisesta, ja lapsista yksilöinä ja ryhmän jäseninä.

–Kun tietoa tulee lisää, se tuo tietysti paineita, mutta toisaalta auttaa tekemään työtä paremmin.

Inkerin työhön ovat vaikuttaneet erityisesti positiivisen kasvatuksen periaatteet. Ideana on, että lapselle jää jokaisen päiväkotipäivän jälkeen olo, että hän osaa ja onnistuu.

–Positiivista kasvatusta tuodaan monilla eri nimillä ja eri projekteissa esiin, ja se on minusta hyvä. Olen ehkä vasta viimeisten kymmenen vuoden sisällä oivaltanut kunnolla koko jutun.

Vuorovaikutuksessa keskitytään hyviin juttuihin ja rohkaistaan, ja kehityskohteita ujutetaan säästeliäästi kehujen lomaan. ”Olitpa rohkea, kun uskalsit tulla leikkiin vaikka jännitti.” ”Hienoa, maistoit uutta makua!”

Kuulostaa amatöörikasvattajan korviin aika vaikealta. Keskity siinä hyvään, kun lapsi mätkii kurarukkasella ja kiirekin olisi.

–Mutta se on eri asia omien lasten kanssa. Eivät vieraat lapset ärsytä samalla tavalla. Heissä ei näe omia tai puolison vikoja.

Siniset ja valkoiset paperisuikaleet muuttuvat kohta Mikaelin ja Ansan käsissä itsenäisyyspäiväkoristeiksi.

Askartelemme kynttilän

–Inkeri!! Tää ei onnistu! Paperi on väärän kokoinen!

–Ei ole. Sulta jäi vain kuuntelematta se tärkeä kohta ohjeesta, että paperi laitetaan näin päin.

Nyt on kiihkeä tilanne. Nuuskamuikkuset askartelevat sinivalkoisia itsenäisyyspäiväkoristeita. Inkeri antoi juuri yhteisesti ohjeet, ja sitten seuraa hetki, jossa parikymmentä kuusivuotiasta alkaa etsiä välineitä ja puuhailla saksien, kynien, liiman ja eri asteisesti sisäistettyjen ohjeiden kanssa. Apua tarvitaan joka suunnassa.

Lapsia ei vaikuta stressaavan. He ehkä luottavat siihen, että hommat sujuvat, ja sujuvathan ne. Erityisopettaja Jelle Hugaerts ottaa pari lasta mukaansa askartelemaan omassa sopukassaan, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Minna Jokinen vie yhden porukan toisaalle, loput jakautuvat pöytiin Inkerin ja toisen opettajan Minna Pirhosen kanssa. Paperikynttilöitä alkaa syntyä, ja kun oma taideteos on tehty, saa lähteä ulos. Aikuisista osa on siirtynyt eteiseen auttamaan.

Nuuskamuikkusten aamupäivä etenee hienosti, mutta siihen onkin selvät syyt. Ryhmässä on nimittäin oikea määrä aikuisia, ja he tietävät, mitä tekevät. Töissä on kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa, erityisopettaja ja lastenhoitaja. Se ei ole itsestään selvää.

–Meillä on hirveän hyvä tilanne. On pätevät opettajat ja hoitajat, ja pysyvyyttä, ja se tekee työstä mielekästä. Siksi täällä myös halutaan olla töissä, sanoo Minna Pirhonen.

Ryhmän opettajat, Inkeri ja Minna, jakavat kokonaisvastuun lapsiryhmän pedagogisesta toiminnasta.

Jos vain toinen heistä olisi pätevä, vastuu kaatuisi yksin hänelle. Monessa paikassa on niin, ja se tekee työn raskaaksi. Joissain päiväkodeissa lisäksi säästetään siirtelemällä ihmisiä: jos Tahmatassuista on tänään kolme lasta poissa, Tahmatassujen opettaja menee vajauksesta kärsivään Nöpönassujen ryhmään. Se on halvempaa kuin sijaisen palkkaaminen, mutta epäreilua sekä lapsille että aikuisille.

Hyvä päiväkodinjohtaja varmistaa tietysti, että henkilökuntaa on oikeasti tarpeeksi, että töissä on hyvä olla ja että lapset saavat laadukasta varhaiskasvatusta ja hoitoa. Mutta johtaminenkin on nyt päiväkodeissa vaikeaa.

Rahaa pitää säästää, ja suurin osa työajasta kuluu työntekijöiden etsimiseen. Pääkaupunkiseudulla on työntekijän markkinat.

–No, musta kyllä tuntuu että täällä on ollut koko urani ajan työntekijän markkinat. Monella muulla paikkakunnalla tilanne voi olla ihan toinen, Inkeri sanoo.

Opetustuokioiden lisäksi päiväkodissa täytyy saada siirtymät sujumaan. Toivo ja kaverit ovat lähdössä ulos.

Pari pulmaa

Ai miksei alalle riitä työntekijöitä? Kahdesta syystä, sanoo yliopistonlehtori Satu Valkonen Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitokselta. Ensinnäkin varhaiskasvatuksen opettajia on viime vuosikymmenet koulutettu liian vähän. Toinen syy on raha. Varhaiskasvatuksen järjestämiseen käytetään niin niukasti resursseja, että työ on kuormittavaa ja huonosti palkattua. Vaka-opettajan aloituspalkka on 2 419,97 euroa, eivätkä tulot nouse lähelle kolmea tonnia pitkälläkään kokemuksella. Lastenhoitajien palkat ovat vielä matalampia. Helsingin hinnoilla tilanne on vaikea varsinkin uraansa aloittaville ja yksinasujille. Inkerin nuoremmista kollegoista osa miettii alanvaihtoa.

–He ajattelevat, että työn vaativuuteen ja vastuullisuuteen nähden tästä saa liian pientä palkkaa. Saman rahan saa helpommallakin.

Inkeri arvelee, että monia kuormittavat myös kehittämishankkeet. Kun kunnalliset varhaiskasvatuksen suunnittelijat tekevät työnsä kunnolla, heiltä tulee tiuhaan sähköpostia hankkeista. Hankkeet voivat olla vaikka sellaisia kuin ”Hyvinvointia edistävät oppimisympäristöt”, ”Liikkuva arki” tai ”Digitaalinen toimintakulttuuri”. Tarkoitus on hyvä, mutta jos edellinenkin hanke on raportoimatta ja kollega on uupumuslomalla, jatkuvan kehityksen idea ei innosta.

–Hankkeiden kanssa auttaa kokemus – minä osaan jo erottaa seasta sen olennaisen. Aika usein kyse on uusista nimistä tutuille asioille, Inkeri sanoo.

Varhaiskasvatukselle on paljon toiveita ja odotuksia, ja maailma muuttuu koko ajan monimutkaisemmaksi. Toisaalta, se muuttuu myös paremmaksi! Jos 80-luku olisi jäänyt päälle, ajattelisimme edelleen, että lapsen autismi johtuu äidin tunnekylmyydestä. Nykyään tiedetään paremmin, ja varhaiskasvatuksella osataan tukea kaikenlaisten menijöiden taitoja, jotta he pärjäisivät elämässä.

Inkerin ryhmässä on kaksikymmentä yksilöä, joista jokainen on mahtava, suloinen ja uniikki. Yksi on filosofi, toinen tarvitsee tukea keskittymiseen, kolmas ei voi sietää sitä, että häntä käsketään.

–Yksi lapsi haltioituu joka kerta käsiä pestessään siitä, miten vesi valuu sormien lomassa. Meidän tehtävämme olisi huolehtia siitä, että hänellä on aikaa haltioitua.

Niin. Kenenköhän tehtävä olisi huolehtia siitä, että lapsiamme kasvattavilla ihmisillä olisi sellainen olo, että heidän työtään oikeasti arvostetaan? Työolot kuntoon äkkiä! Palkkaa lisää! Koulutusmäärät ylös! Rahasta ja tahdostahan se on kiinni, ja rahaa aina riittää, kun on tahtoa.

Ja paljon hyvää

Varhaiskasvatus vaikuttaa aika riitaisalta alalta. Kulisseissa on käyty esimerkiksi pitkään kiistaa siitä, millaisella koulutuksella alan ammattilaiset pitäisi varustaa.

Pitäisikö painottaa pedagogista osaamista ja yliopistokoulutusta? Olisivatko sosiaalipuolen amk-opinnot parhaita? Vai ehkä lastenhoitajien hoito-osaamista painottava ammatillinen koulutus? Tällä hetkellä nostetaan yli-opiston koulutusmääriä, kun vielä 2000-luvun alussa koulutettiin sosionomeja ja vähennettiin yliopistokoulutusta.

Inkerin mielestä parhaiten toimii se, että töissä on monenlaista osaamista, ja samaa sanovat asiantuntijat. Yli-opistonlehtori Satu Valkosen mielestä yliopisto-opetuksen lisääminen on hyvä suunta, mutta paras on moniammatillinen tiimi, jossa jokainen saa työskennellä koulutuksensa ja osaamisensa mukaisissa tehtävissä.

Nyt tilanne on se, että opettajan töitä tehdään paljon myös ilman pätevyyttä, koska virkoihin ei ole tunkua. Opettajia valmistuu yliopistolta koko ajan, mutta monet heistä ovat jo valmiiksi kauhuissaan siitä, millaiselle alalle ovat astumassa.

–Olen mä joidenkin opiskelijoiden kohdalla miettinyt, että mitähän he ovat odottaneet. Lapset ovat eläväisiä, ja sitä eläväisempiä, mitä väsyneempiä he ovat, Inkeri sanoo.

Hän voisi rohkaista: työ helpottuu, kun kokemusta kertyy. Lisäksi se on Inkerin mielestä kivaa. Se on merkityksellistä, aika kuluu kuin iltamissa, ei tarvitse istua koneen äärellä, saa ulkoilla kaikilla säillä, pääsee tekemisiin monenlaisten ihmisten kanssa. Ja saa vaikuttaa yhteiskuntaan ruohonjuuritasolla!

–Me pystymme täällä tasaamaan lasten lähtökohtia. Jos jonkun kotona ei ole pädiä, meillä saa pelata eskaripeliä. Jos vanhemmat eivät käy kirjastossa, me käymme ja luemme, sanoo Minna Pirhonen.

Powellille maistuu päivän wokki.

Nuuskamuikkuset alkavat tulla ulkoa sisään, punaposkisina ja tarmoa täynnä. Harmi, että heidän vanhempansa eivät nyt näe, miten nohevina he ottavat itse quorn-wokkia ja porkkanaraastetta ja istuvat nätisti syömään.

Eipä sitä tiedä, vaikka Inkeri näkisi sen päivän, kun arvostukset muuttuvat ja varhaiskasvatuksen alalla aletaan saada insinöörin palkkaa. Inkerillä on vielä muutama työvuosi jäljellä – tai ehkä aika monta. Eläkelaskelma näytti siltä, että ihan äkkiä ei ole varaa lopettaa töitä.

–Totta kai minä haluaisin työstäni paremman palkan. Olen silti onnellinen, että valitsin tämän alan.

Asiantuntijana haastateltu lisäksi väitöskirjatutkija Heidi Chydeniusta.

