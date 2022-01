”Minulle annettu uimapuku muuttui läpinäkyväksi kastuessaan” – Naisia halutaan armeijaan tuplasti lisää, mutta mitä se vaatii? Näin puolustusvoimat vastaa

Me Naisten kyselyyn vastanneet, varusmiespalveluksen käyneet naiset kertovat lukuisista epäkohdista armeijassa. Armeijassa suunnitellaan muutoksia, joiden toteutuessa palveluksen voisi suorittaa vaikka it-hommissa.

Tällä viikolla varusmiespalveluksensa aloitti 12 000 nuorta aikuista. Heistä 550 on naisia. Kokonaisuudessaan palvelukseen astuu noin 1 000 naista vuosittain, mutta puolustusvoimat haluaa vähintään tuplata naisten määrän.

Armeija kiinnostaa naisia enemmän kuin koskaan, mutta millaista armeijassa oikein on? Me Naiset kysyi joulukuussa armeijan käyneiltä naisilta heidän kokemuksiaan vapaaehtoisen varusmiespalveluksen suorittamisesta. kyselyyn vastasi noin 147 naista.

Vastaukset kielivät varusmiespalveluksen tärkeydestä naisten elämässä. Samalla ne ovat rankkaa luettavaa.

Naiset kokivat alentavaa kohtelua ja ahdistelua varusmiespalveluksessa olevilta miehiltä. Miehet saattoivat etsiä somesta ja viestitellä siellä. Naisista levisi myös herkemmin juoruja, useimmiten keksittyjä. -Korpraali, 27 vuotta. ”Minulle annettu kulahtanut uimapuku muuttui miltei läpinäkyväksi kastuessaan. Minusta levitettiin juoruja, unohdettiin tahallaan ja häirittiin. Mielenterveys kärsi jatkuvasta ulkopuolisuuden tunteesta ja stressistä, että täytyy pystyä olla kuin miehet ja häivyttää sitä, että on nainen.” -Alikersantti, 27 vuotta. ”Lääppimistä, huutelua ja ahdistelua sai kokea joka päivä.” -Kersantti, 22.

Me Naisten kyselyn mukaan noin kaksi kolmasosaa naisista koki sukupuolensa vaikuttaneen armeijakokemukseensa. Saman tyyppiset kokemukset näkyvät myös puolustusvoimien palautekyselyissä, joilla varusmiehiltä on kerätty kokemuksia vuodesta 2015.

– Kyllähän se näin on, puolustusvoimien sosiaalipäällikkö Hannu Maijanen toteaa.

– Epäasiallista käyttäytymistä, eriarvoista kohtelua ja ulkopuolisuutta kokevat erityisesti naiset. Toki näitä kokevat miehetkin, mutta naisten vastauksissa ne korostuvat, hän jatkaa.

Vapaaehtoisen asepalveluksen suorittavien naisten määrä halutaan tuplata. Puolustusvoimien sosiaalipäällikkö Hannu Maijanen kertoo, kuinka suunnitelma aiotaan totetuttaa.

Puolustusvoimien palautekyselyiden mukaan naisten yleisimmät ongelmat henkilökunnan kanssa kohdistuvat pääosin epäasialliseen kielenkäyttöön, Maijanen kertoo. Sen sijaan varusmiesten ja -naisten välillä ongelmia esiintyy laajemmin.

– Näiden ongelmien poistaminen täysin on hankalaa, sillä nämä parikymppiset varusmiehet saapuvat suorittamaan asepalvelustaan hyvin erilaisista kokemusympäristöistä.

– Puolesta vuodesta vuoteen kestävä palvelus on asenteiden muuttamiseen varsin lyhyt aika. Samat yhteiskunnan ongelmathan täällä näkyvät, vaikka ympäristö on erilainen, Maijanen sanoo.

Myöskään naisten välinen asiaton käytös ei ole poikkeuksellista, hän lisää. Aiheesta mainitsivat myös Me Naisten kyselyyn vastanneet.

”Eniten yllättivät muiden naisten asenneongelmat. Myös kaikki pätemisen tarve ja se, että heikkouksia, siis edes tavallista flunssaa ei hyväksytty.” -Jääkäri, 37 vuotta. ”Johtaja-asemassa olevana naisena koin paljon pennalismia. Käskyjäni kyseenalaistettiin, vertaiset eivät informoineet minua tärkeistä asioista ja minut suljettiin täysin johtajaporukan ulkopuolelle, mikä hankaloitti oman joukkueeni ja ryhmän johtamista. Olin ainut johtajanainen joukkueessani. Muiden naisten kanssa ei ollut ongelmia.” -Kersantti, 21 vuotta.

Moni nainen kokee jäävänsä varusmiespalveluksensa aikana ryhmän ulkopuolelle. Naiset kohtaavat usein myös ongelmia miehille suunniteltujen varusteiden kanssa.

Epäasialliseen käytökseen tulisi puuttua poikkeuksetta

Monet kyselyn vastaajista kertoivat, ettei epäasialliseen kohteluun puututtu ilmoittamisesta huolimatta. Toiset jättivät kokonaan ilmoittamatta tilanteestaan, sillä pelkäsivät sen jopa heikentävän asemaansa.

Se on Maijasen mukaan vastoin sääntöjä.

– Henkilökunnalla on aina velvollisuus puuttua asiattomaan kohteluun, hän sanoo.

Maijanen kertoo, että lähtökohtaisesti puolustusvoimissa käytetään kahden linjan taktiikkaa epäasiallisen käytöksen kitkemiseen. Ensimmäisen niistä on ennakointi, joka muodostuu muun muassa tasa-arvoa käsittelevistä oppitunneista.

Korjaavien toimenpiteiden linjassa varusmiehiä ohjeistetaan kertomaan epäasiallisesta kohtelusta henkilökunnalle, jotta tapahtumiin voidaan puuttua.

Mikäli ongelmaan puuttumisella ja keskustelulla ei ole vaikutusta, voidaan sääntöjen rikkomisesta asettaa sanktioita.

– Jos puhutaan esimerkiksi seksuaalisesta häirinnästä, niin raja tulee vastaan nopeasti. Seksuaalirikosten tunnusmerkit täyttävää toimintaa ei käsitellä puolustusvoimissa, vaan asia menee aina poliisin käsittelyyn.

”Aseman ja arvostuksen saavuttaminen vaati parempia tuloksia, sinnikkyyttä sekä epäoikeudenmukaisuuden sietämistä kuin pojilla. Esimerkiksi kotiutumiskuntotestini tulokset muutettiin palvelustodistukseen, koska ”nainen ei voi saada kiitettävää”. Oikaisua pyytäessä asiaa luvattiin tutkia muiden kotiuduttua reserviin, jos jään ylimääräisiksi päiviksi varuskuntaan.” -Vänrikki, 35 vuotta.

Rasitusmurtumat ovat arkipäivää

Moni mainitsi psyykkisen kuormituksen lisäksi myös armeijan fyysisyyden tulleen yllätyksenä. Rasitusmurtumat ja muut fyysisestä kuormituksesta johtuvat vammat ovat naisille arkipäivää.

”Naisen kroppa ei kestä samalla tavalla, saapumiserässämme naisilla oli paljon rasitusmurtumia.” -Jääkäri, 25 vuotta.

Varusmiespalveluksen fyysiset vaatimukset ovat koulutushaarasta riippumatta sukupuolineutraaleja. Se tarkoittaa sitä, että palvelus on kaikille lähtökohdiltaan yhtä rankka.

Miesten negatiivinen suhtautuminen naisiin voi helposti korostua tilanteissa, joissa naisten fyysiset ominaisuudet ovat erilaisia kuin miesten. Samanlaista suhtautumista kokevat tosin myös fyysiseltä toimintakyvyltään heikossa kunnossa olevat miehet, Maijanen pohtii.

– Maanpuolustus perustuu joukkojen toimintaan. Siksi hyvä ryhmähenki on tärkeä. Joku jaksaa kantaa paremmin varusteita, toinen osaa jotain muuta.

Naisilla esiintyy palveluksensa aikana jopa viisi kertaa miehiä enemmän rasitusmurtumia.

Tällä hetkellä miehet kokevat joukkueensa ryhmähengen ja tasa-arvotilanteen paremmaksi kuin naiset. Ryhmäkiinteyden vahvistaminen on Maijasen mielestä yksi olennaisia kehityskohteita.

2020-luvulla naiset muodostavat varusmiespalveluksessa olevien vahvuudesta noin 4–5 prosenttia. Maijanen uskoo, että naisten määrän kasvaessa heidän läsnäolonsa normalisoituisi. Myös puolustusvoimien viestinnällä on olennainen rooli varusmiespalveluksen kehittämisessä.

– Olisi tärkeää viestiä siitä, millaista fyysistä toimintakykyä palveluksessa vaaditaan ja millaista varusmiespalvelus ylipäätään on, jotta palvelukseen tulevilla olisi parempi käsitys intistä.

”Jos sattui edes toteamaan, että onpa rankkaa tai että sattuupa selkään, niin heti tuli kommenttia, että ”älä valita, itse tulit tänne vapaaehtoisesti”. Ihan kuin armeijan pitäisi olla minulle ruusuilla tanssimista, koska menin sinne vapaaehtoisesti.” -Alikersantti, 22. ”Kun tulee vapaaehtoisena armeijaan, ei ole varaa tehdä virheitä. Pitäisi olla valmiiksi hyvä, kun miehet ovat vasta opettelemassa.” -Alikersantti, 25.

Maijasen mukaan olisi silti korkea aika lopettaa armeijan mieltäminen miesten paikaksi.

– Pitäisi päästää irti siitä ajatuksesta, että tämä on miesten koulu. Palvelukseen halutaan lisää naisia, sillä he ovat motivoituneita. Heidän odotuksensa ja asenteensa ovat kohdallaan, ja he tulevat vapaaehtoisina palvelukseen huomattavasti myönteisemmällä asenteella.

Se näkyy myös siinä, että yli kaksi kolmasosaa varusnaisista käy palveluksensa aikana johtajakoulutuksen, kuten aliupseerikoulun (AUK) tai reserviupseerikoulun (RUK).

Entä se, että valituista aamuista ei saisi valittaa?

– Totta kai saa valittaa, jos tuntuu pahalta. Ei se ole mikään miesten etuoikeus, Maijanen sanoo painokkaasti.

– Juuri tällaiset asenteet johtavat siihen, ettei kielteisistä kokemuksista uskalleta kertoa.

”Naisena oli suurennuslasin alla. Jos olit jossain hyvä, niin olit hyvä vaikka oletkin nainen". Jos mokasit, niin mokasit koska olet nainen. Toisaalta en olettanutkaan, että vapaaehtoisena naisena kokemus olisi täysin sama kuin miehillä, joilla se on velvollisuus.” -Kersantti, 27. ”Minua ei aina otettu tosissaan. Mitä vanhempaa kantahenkilökunta oli, sitä ala-arvoisempaa käytös minua kohtaan oli. Tässäkään ei pidä yleistää, kaikki eivät onneksi käyttäydy niin.” -Alikersantti, 23.

Uudistuksia ja muutoksia puolustusvoimissa

Asenteet ovat muuttuneet paljon siitä, kun ensimmäiset naiset marssivat vapaaehtoiseen varusmiespalvelukseen vuonna 1995. Tehtävää on silti paljon.

Kutsuntajärjestelmää ollaan jo kehittämässä suuntaan, jossa varusmiehiä luokiteltaisiin sopivampiin tehtäviin heidän toimintakykynsä perusteella jo ennakkoterveystarkastuksissa.

A- ja B-palveluskelpoisuusluokkien rinnalle suunnitellaan kokonaan uutta B2-luokkaa, jossa tulevan varusmiehen fyysinen kunto ei aina estäisikään pääsyä merkittäviin sotilaallisiin tehtäviin.

– Ei kaikkien varusmiesten tarvitse olla etulinjan taistelijoita. Olisi kaikkien etu, että varusmiespalveluksen voisi suorittaa monella eri tapaa, esimerkiksi it-alan tai mediatuotannon tehtävissä, Maijanen toteaa.

– Tavoitteena on, että palvelukseen voi tulla myös sellaisia henkilöitä, jotka muutoin joidenkin fyysisten rajoitteiden vuoksi vapautettaisiin palveluksesta. Toki tällainenkin vaikutus sillä voi olla, että naisia saadaan enemmän palvelukseen.

Henkilökunnalle valmistellaan lisäkoulutusta tasa-arvoasioissa muun muassa verkkokurssien muodossa.

Lisäksi palautekyselyjärjestelmää ollaan muuttamassa reaaliaikaisemmaksi. Tähän mennessä varusmiehille suunnattu kysely ollaan toteutettu vasta palveluksen lopussa. Silloin niissä ilmenneisiin ongelmiin olla enää voitu puuttua kyselyyn vastanneen saapumiserän osalta.

Tänä vuonna pilotoitavassa kyselyssä palvelukseen astuvilta miehiltä ja naisilta kysellään kokemuksia jo viidennen viikon jälkeen. Yhteensä kyselyyn pääsee vastaamaan vähintään neljä kertaa palveluksen aikana.

– Aikahan sen näyttää, mutta toivottavasti näin uudella tavalla palautetta keräämällä pääsemme puuttumaan ongelmiin jo palveluksen aikana.

