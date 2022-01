Mitä ihmettä juuri katsoin? Höpsähtäneet viisikymppiset ja 2 muuta asiaa, joiden takia Sinkkuelämää-jatko-osa korpeaa vanhaa fania

Keski-ikäiset eivät ole hukassa nykyajassa, kuten And Just Like That antaa ymmärtää, toimittaja Sanna Kajander-Ruuth kirjoittaa. Varo, juttu sisältää juonipaljastuksia!

Alkuperäinen Sinkkuelämää-nelikko. Samantha (Kim Cattrall), kuvassa toinen oikealta, ei lähtenyt mukaan sarjan jatko-osaan Just Like That. Ehkä viisas päätös?

Ei, ei. Ei näin.

Kotisohvalla on pakko hieman hengitellä And Just Like Thatin viidennen, Tragically Hip -jakson päättyessä. Mitähän tulin juuri katsoneeksi? Missä ovat se rohkeus, raikkaus ja ajankohtaisuus, jotka 90-luvulla olivat alkuperäisen Sinkkuelämää-sarjan tunnusmerkkejä? Se jokin, mikä teki juuri tästä sarjasta ikäisteni naisten sukupolvikokemuksen?

Minun, vanhan fanin, on sitkeästä yrittämisestä huolimatta myönnettävä, että pohjaan paloi tämä uudelleen lämmitetty soppa.

Minua pännivät kuitenkin ehkä eri syyt kuin monia muita faneja.

Samanthan (Kim Cattrall) poissaoloon totuin nopeasti. Eikä Carrien (Sarah Jessica Parker) elämän suuren rakkauden, Mr. Bigin eli Kihon (Chris Noth) yllätyskuolema ensimmäisen jakson lopussa minusta ollut maansuru, vaan oiva cliffhanger: se heitti Carrien kokonaan uuteen elämäntilanteeseen. Mitähän tästä seuraisi?

Ei mitään järin kiinnostavaa, ikävä kyllä.

And Just Like Thatin jakso jaksolta syvenevä perusongelma on tämä: sarjan antama kuva keski-ikäisten kaupunkilaisten elämästä on kummallinen ja vääristynyt.

Uskallan sanoa näin, koska olen itse suunnilleen samassa elämänvaiheessa kuin sarjan henkilöt. Tiedän siis, mistä puhun.

Päällimmäisinä mieleen nousevat nämä erheet:

1. Ikä ja sen tuomat haasteet ovat pahasti hukassa.

Viidenkympin kieppeillä harva kaipaa keppiä tai kuulolaitetta tai riutuu seksittömässä liitossa (Steve ja Miranda).

Oikeassa elämässä parhaassa työiässä olevat keski-ikäiset joogaavat, juoksevat maratoneja, saavat ylennyksiä ja eroavat, jos ovat parisuhteissaan kroonisen onnettomia.

Jos jokin kropassa kremppaa, he jos ketkä suunnistavat salamana osaavalle erikoislääkärille eivätkä nilkuta portaita ylös sateenvarjon avulla valitellen, kuinka ”tämä nyt vain kuuluu ikään” (Carrie).

” Oikeassa elämässä keski-ikäiset juoksevat maratoneja, saavat ylennyksiä ja eroavat, jos ovat parisuhteissaan kroonisen onnettomia.

Perheellistymisiän noustua moni viisikymppinen saattaa elää vielä täysillä pikkulapsivaihetta.

Vaihdevuodet, työssä jaksaminen ja lisääntyvä lukulasien tarve mietityttävät enemmän kuin se, ettei voi käyttää korkkareita (Carrie).

Viisikymppiset ovat keski-ikäisiä, eivät vanhoja, kuten sarja yrittää tökerön alleviivatusti esittää.

2. Keski-ikäiset eivät tipahtaneet uuteen aikaan, he loivat sen.

Jestas, POC-ihminen voi olla vallan rohvessoori (Miranda)!

Iik, pieni tyttöni ei tahdokaan käyttää kukkamekkoa (Charlotte)!

AJLT esittää hahmonsa uudessa, muuttuneessa ajassa koikkelehtivina reliikkeinä, kömpelöinä kuin bambit jäällä. Katsojan on vaikea samaistua naisiin, jotka vaikuttavat siltä kuin viimeisen parinkymmenen vuoden yhteiskunnallinen kehitys olisi mennyt heiltä täysin ohi. Tapa kuvata heitä vahvistaa pahimpia naisen ikääntymiseen liitettyjä stereotypioita.

Käsikirjoittajatiimiltä on selvästi hukassa se, että monet aikamme megatrendit ovat 60- ja 70-luvun lasten eli nimenomaan nykyisten keski-ikäisten luomia.

Esimerkiksi Me Too -liike alkoi Yhdysvalloissa näyttelijä Alyssa Milanon (s. 1972) twiitistä. Lasikattoja murtaneet POC-ihmiset Michelle Obama ja Kamala Harris ovat molemmat syntyneet 1964.

Näppituntumani on, että keski-ikäiset, koulutetut naiset jos ketkä ovat erittäin tietoisia patriarkaatin vallasta, yhdenvertaisuudesta ja rodullistettujen ihmisten ongelmista.

Ei ole uskottavaa, että Charlotten, Mirandan ja Carrien kaltaiset aikaansa seuraavat ja pärjäävät kaupunkilaisnaiset järkyttyisivät alituiseen ja perin tätimäisesti muutoksista, joiden syntyyn heidän oma ikäluokkansa on alusta asti ollut vahvasti mukana vaikuttamassa.

3. Aikuisen naisen lämpö ja viisaus, mihin katositte?

Alkuperäisen Sinkkuelämää-sarjan lämpö syntyi hahmojen syvästä keskinäisestä kiintymyksestä. Nyt sekin samaistuttava näkökulma tuntuu olevan hieman hukassa.

” Jos joudutaan isoon leikkaukseen, ei mietitä korkkareitten käyttöä vaan sitä, miten nopeasti liikuntakyky ja itsenäisyys palautuvat.

Jos ystävää luvataan mennä jeesaamaan leikkauksen jälkeen, hänestä huolehditaan täydellä sydämellä. Ei siis karata viereiseen huoneeseen juomaan tequilaa ja sekstailemaan (Miranda).

Jos lapsi tuo kotiin ensirakkautensa, häntä ei mulkoilla passiivis-aggressiivisesti (Miranda), vaan tervehditään aikuisen lailla ja tarjotaan kuppi teetä.

Jos joudutaan isoon leikkaukseen, ei mietitä korkkareitten käyttöä vaan sitä, miten nopeasti liikuntakyky ja itsenäisyys palautuvat.

Kaikesta hähmäisyydestä huolimatta aion katsoa loppuun Just Like Thatin ensimmäisen kauden. Sarjan vanhan viehätyksen tähden toivon totisesti, että kausi petraa loppua kohti, saa paremman otteen 2020-luvun keski-ikäisten naisten elämästä ja sen aidoista haasteista.

Peukut pystyyn, ettei AJLT jää populaarikulttuurin historiaan floppina, joka väistämättä himmentää myös alkuperäisen sarjan imagoa.

Juuri nyt näyttää aika pahalta.

