Nyt puhuvat suomalaiset, joille joulu on vuoden raskainta aikaa – 14 kertoo tarinansa: ”Elämä alkaa taas hymyillä joulun jälkeen”

Yksinäisyyttä, traumoja, surua, menetyksiä, turvattomuutta ja rahahuolia... Monelle joulu on kaikkea muuta kuin odotettu juhla. Me Naisten lukijat kertovat, kuinka joulustaan voi tehdä edes hieman siedettävämmän.

Joulu on jo aivan ovella. Ilon, yhtenäisyyden ja yltäkylläisyyden keskellä on helppo unohtaa, että monelle joulu on vuoden vaikeinta aikaa.

Kuinka joulusta silloin selviää?

Pyysimme Me Naisten lukijoilta neuvoa. Lähes 60 jakoi tarinansa ja omakohtaiset kokemuksensa siitä, miten pyhistä pääsee yli vuodesta toiseen. Tässä jutussa on niistä 14.

Muistathan, että apua on saatavilla myös joulun pyhinä. Löydät kootusti tukipalveluiden yhteystiedot täältä.

Tee joulusta omanlainen

Joillekin joulu on rakas juhla, jonka traumaattiset kokemukset ovat tahranneet. Monille se nostaa myös pintaan vaikeita muistoja lasisesta lapsuudesta: alkoholin väärinkäytöstä ja väkivallasta, jotka kätkettiin kulissien taakse.

Ylivoimaisesti suosituin keino joulusta selviytymiseen on omien jouluperinteiden luominen. Mittavuudestaan huolimatta joulu on vain juhla muiden joukossa – sitä ei ole pakko viettää.

Vaikka jouluun yhdistyisi surua ja pelkoa vielä aikuisenakin, helpotusta voi löytää omanlaisesta joulusta.

"Perheessäni jouluun liitettiin suuria odotuksia, tiukkoja sääntöjä ja puurtamista. Isä käytti runsaasti alkoholia, mikä tarkoitti sitä, että muut tekivät kaiken työn ja piti olla varpaisillaan isän ympärillä. Illan edetessä humala paheni, ja henkinen sekä fyysinen väkivalta alkoivat. Rakastan joulua konseptina, mutta traumaattiset kokemukset ovat tahrineet sen. Perheestä irtautuminen ja uudennäköisen joulun luominen on auttanut minua parantamaan haavoja. Ennen joulua olen hyvissä ajoin kertonut perheelleni suunnitelmani, jotta heillä ei ole mahdollisuuksia painostaa tai luoda odotuksia minua kohtaan. Keskityn ympäröimään itseni mieluisilla aktiviteeteilla ja ystävillä. Terapia on auttanut löytämään omat rajani ja pysymään niissä vaikka muut eivät niitä kunnioita. Suljen puhelimen, rauhoitan jouluaaton ajan ja keskityn luomaan korjaavia kokemuksia itselle. Tulitikkutyttö, 25

”Surureuna varjostaa joulunviettoa ja mieleen pulpahtelee pyytämättä erilaisia tapahtumia lapsuuden jouluista, jolloin aikuisväen joulu edellytti runsasta iloliemen nautintaa. Olen siivonnut monet oksennukset ja kuunnellut monet juopuneet örinät ja haistatukset. Omien jouluperinteiden luominen on parantanut joulun aikaa. Tärkeimpänä on kännitön joulu ja seura, joka ei kittaa alkoholia kaksin käsin. Kaikki muu on toissijaista. Jos en ole jouluna töissä, niin silloin rauhoitun, nukun ja syön hyvin ja nautin rauhasta.” Biba, 35

”Puolisoni on myös alkoholistiperheestä, joten meitä yhdistää syvä inho joulua kohtaan. Olemme molemmat sitä mieltä, että joulun voisi poistaa kalenterista kokonaan. Aikuisena olen ollut usein töissä koko joulun. Joulusta on tullut minulle samanlainen arkipäivä kuin mikä tahansa muu arkipäivä. Tänä jouluna kirjoitan myös opiskeluuni liittyvää lopputyötä. Teemme sentään hyvää ruokaa, joka ei todellakaan ole perinteistä jouluruokaa. Elämä alkaa taas hymyillä joulun jälkeen, kun päivät alkavat pidentyä pikku hiljaa ja mennään kohti kevättä!” Ninja, 52

”Joulu on erittäin ahdistava kokemus joka vuosi. Enimmäkseen sen vuoksi, että on niin paljon tilanteita, joissa on pakko olla, vaikka ei haluaisi. Sukuaan ei voi vaihtaa. Oman lapsen joulu on minulle tärkeämpi kuin omani. Puuhaan paljon hänen kanssaan. Olen myös ajatellut, että vaikka en koskaan voi viettää onnellista ja rauhallista joulua, voin luoda omia uusia perinteitä muiden merkkipäivien ja juhlapyhien ympärille. Näin saan jotakin omaa, ja pääsen hiukan irti joulun painolastista. Tammikuussa joulu on taas ohi ja uusi vuosi koittaa. Silloin voin taas tehdä niitä asioita, jotka tekevät minut onnelliseksi.” Emppuliino, 35

Tukeudu läheisiin tai ammattilaiseen

Läheisen kuolema on jo itsessään traumaattinen kokemus. Rakkaan menettäminen perhekeskeisen juhlan alla voi tuntua entistä musertavammalta. Moni läheisensä jouluna menettänyt ja vaikeasta kokemuksesta selvinnyt kannustaakin hakemaan pyhinä tukea läheisistä ja ystävistä.

”Oma äiti kuoli 4 päivää ennen lapseni syntymää, joka ei myöskään ollut helpoin. Olin yksin ilon ja surun kanssa joulun sairaalassa, edessä hautajaiset, muutto, ristiäiset. Jouluaika voi olla monelle menetyksen aikaa, tai uuden alkua. Kiitos selviämisestäni kuuluu sukulaisille.” Tonttunen, 40

”Lasten joulumieli ja joulunodotus auttavat tarttumaan hetkeen. Omat pienet hetket joulumusiikin, kirjojen, ystävien, kynttilöiden ja luonnon parissa auttavat jaksamaan. Turhan stressin välttäminen on myös tärkeää ja sopivan rentouden säilyttäminen. Joulun kristillisen sanoman ääreen pysähtyminen maadoittaa minut jouluun.” Mama, 42

”Isän kuolemasta selviytyminen oli pitkä prosessi. Vasta seitsemän vuoden jälkeen tunsin, että todellakin selviän masennuksesta. Kiitos selviytymisestäni kuuluu silloiselle työterveyslääkärilleni, joka otti minut siipiensä suojaan ja ohjasi oikeille asiantuntijoille. Aloin itsekin uskoa selviytymismahdollisuuksiini, kun hän kerran mainitsi, että kyllä me hoidamme sinut kuntoon. Se oli niin aidosti sanottu, että oli pakko uskoa ja alkaa nähdä valoa pitkän, pimeän tunnelin päässä.” Riitta, 68

Luo parempia muistoja uusissa maisemissa

Joskus ahdistavista muistoista pääsee eroon parhaiten vaihtamalla maisemaa. Joulun viettäminen muualla on myös hyvä syy olla kestitsemättä sukulaisia, jotka sitä ehkä odottaisivat.

”Minulle on aivan sama mitä muut ajattelevat minun tavastani viettää joulua. Olen ollut reissussa tai pysytellyt kotona. Yritän sulkea silmät ja korvat muiden joulukiireiltä ja hössötyksiltä. Yritän nauttia rauhasta ja hiljaisuudesta. Terapeutin kanssa otan varmaan jossain vaiheessa joulun synkkyyden puheeksi.” Campanula, 49

”Olen pullonpiilottajan tytär. Isä joi viinaa koko lapsuuden ja pyhäpäivinä monta päivää putkeen. Kotona oli aina ahdistava ja riitainen tunnelma vanhempien piikitellessä toisiaan. Ilta meni odotellessa isän sammumista ja äidin nukahtamista, jotta sai edes yhden suklaan otettua konvehtirasiasta ilman moitteita, tuhahtelua ja läskiksi nimittelyä. En ole viettänyt joulua tai muita pyhäpäiviä vanhempieni kanssa sen jälkeen, kun on ollut varaa matkustaa ulkomaille. Lähden mielelläni muslimimaihin, joissa viinan kanssa ei lotrata ja joulusta muistuttavat korkeintaan värivalot palmun latvassa. Välit vanhempiin paranivat heti, kun lakkasimme pyörimästä päiväkausia toistemme kimpussa.” Nainen, 53

Pakota itsesi tekemään jouluisia asioita

Toisille joulusta on tullut siedettävämpi tekemällä jouluisia asioita hieman väkisinkin. Nimimerkki Ihaa kannustaa ilahduttamaan itseään tai keksimään pientä tekemistä, vaikka koko maailma tuntuisi sulkevan ulkopuolelle. Sillä voi olla hyviä seurauksia.

”Aikanaan saadun masennusdiagnoosin jälkeen olen kokenut etenkin joulun ajan haastavaksi, koska silloin kaikki yleensä vetäytyvät viettämään juhlapyhiä perheidensä kanssa. Eräänä jouluna tein käsin joulukortteja ystäville ja tutuille lähetettäväksi ja jännitin millaisen vastaanoton ne saisivat, enhän edes osaa askarrella. Ystävät-listallakin oli näemmä kokonaiset kaksi ihmistä, joten päätin lähettää kortteja myös tutuille. Yllättäen korteista tulikin hitti: Nyt lähetän niitä jo seitsemättä perättäistä vuotta ja vastaanottajien listakin on kasvanut. Joulu ei enää ole se aika vuodesta, kun kenestäkään ei kuulu mitään ja olo tuntuu yksinäisemmältä kuin koskaan. Sen sijaan saan joka vuosi kyselyitä siitä, että onhan kortti tulossa tänäkin vuonna ja kiitos-viestejä sitä mukaa, kun kortit saapuvat.” Ihaa, 30

”Perheeni on erittäin kristitty ja olen itse eronnut kirkosta, joten minulle joulu on vain ikuisen käännytyksen aikaa. Joulu on vietettävä suvun kesken vaikka olisi muutakin tekemistä. Käytän aikaa lahjoihin ja ostan tai teen kaikille henkilökohtaisesti mukavan lahjan. Mummoni saa kylläkin vain suklaarasian niin kauan kun tervehtii minua jouluna tiedustellen, että ’joko sinä olet palannut kirkkoon?’”. Pakana, 23

Unohda koko joulu

Joulu on siitä hankala juhla, että sitä on vaikeaa päästä pakoon. Se on kaupoissa, kadunvarsimainoksissa ja hyvää tarkoittavissa toivotuksissa. Joulu on myös kovin perhekeskeinen juhla. Perheettömälle se voi tuoda pintaan vajavaisuuden ja epäonnistumisen tunteita.

Joillekin paras keino joulun selättämiseen on kuitenkin sen sivuuttaminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Joiltakin se onnistuu parhaiten rentoutumalla omassa rauhassa, toisiltaa työn touhussa.

”Muutama vuosi sitten olin raskaana ja jouduimme käytännössä kodittomiksi noin viikko ennen joulua, ja äitini pisti välit poikki. Onnistuimme saamaan uuden asunnon juuri ennen joulua. Aatto vietettiin miehen kanssa kahden tortilloja syöden. Tämän jälkeen olen palannut normaaliin, mutta joulu enemmän ahdistaa kuin tuo mielihyvää. Vietän perhejoulua lähinnä sosiaalisesta paineesta. Edelleen välillä kaipaan tuota kriisijoulua, jolloin oli jotenkin oikeus sanoa, että me ei tulla mihinkään – syödään vaan tortilloja ja katsotaan Netflixiä. Tästä opin, että lopulta mikään ei ole pakollista eikä niin vakavaa.” Joskus parempi omillaan, 31

”Eron jälkeen joulu ei enää ole tuntunut samalta. Ennen sitä vietettiin perheen kesken noudattaen meidän omia perinteitä, nyt olen eniten yksin. Olo on apea ja yksinäinen. Miesystävä on oman perheensä kanssa. Lapseni tietenkin käyvät syömässä yhtenä päivänä. Vaikka tämä joulu on jo kolmas eron jälkeen, fiilikset ovat näköjään aina vaan samanlaiset. Ehdottomasti vuoden vaikeinta aikaa. Selviydyn joulusta tuijottelemalla telkkaria, syömällä suklaata ja juomalla punaviiniä. Nukun niin pitkään kuin nukuttaa. Käyn ulkona pikku kävelyllä jos siltä tuntuu. Viestittelen miesystävän kanssa. Se, että on vapaata töistä on aina positiivinen asia.” Joulupallo, 50

”Jouluna tunnen olevani maailman yksinäisin, enkä tunne kuuluvani mihinkään joukkoon. Rakastan itsekseni oloa, mutta jouluisin tunteesta tulee vankila. Parhaiten joulusta selviytyy pitämällä kiinni rutiineistaan ja välttämällä kaikkea jouluun liittyvää.” Kajsa, 52

