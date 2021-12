Kolumni: 40 on uusi 30 ja elämänsykli on nyrjähtänyt 10 vuotta eteenpäin – miksi se ei näy yhteiskunnassa ja asenteissa?

Olemme vihdoin pääsemässä irti ajatuksesta, että tietyt asiat on tehtävä tietyn ikäisenä, kirjoittaa toimittaja Anette Kärkkäinen.

Lapsena minulla oli ystäväni kanssa kina. Ystäväni oli sitä mieltä, että kun ihminen täyttää 30, elämä on ohi – silloin sitä on jo niin vanha, että kaikki on jo tehty. Minä taas ajattelin jo silloin, että höpö höpö, eihän ikä ole este millekään.

Kestokinasimme aiheesta siihen asti, että meistä tuli parikymppisiä ja ystävänikin tajusi, ettei elämä ole vielä ole loppusuoralla.

Nyt, 34-vuotiaana, väittely lähinnä naurattaa, mutta tajuan syyt sen takana. Kasarilapsi näki, kuinka aikuisten elämä meni kutakuinkin tätä rataa: opiskelu ja valmistuminen, kumppanin löytäminen, oma asunto, naimisiinmeno, lapset, työura. Ja kaikki tämä ennen kolmeakymmentä ikävuotta.

Millenniaalin elämänkaari on erilainen. Parikymppisyys menee reissaamiseen, opiskeluun, pätkätöiden tekemiseen ja kokemusten hankkimiseen. Kolmekymppisenä saattaa jossain vaiheessa kaivata elämäänsä pysyvyyttä esimerkiksi pitkän parisuhteen muodossa – tai sitten ei. Nelikymppisenä voi saada kipinän lähteä uudestaan opiskelemaan kun vihdoin hoksaa, mitä haluaa tehdä isona.

Hurraa! Olemme siis vihdoin pääsemässä irti normatiivisesta ajattelusta, jonka mukaan asiat tulisi tehdä tietyn ikäisenä. Tämä ajatusmalli on ollut myös omiaan lisäämään erityisesti naisten paineita, sillä väkisinkin tulee tunne, että aika loppuu kesken.

Elämänsykli on siis nyrjähtänyt 10 vuotta eteenpäin. Yksi syy on tietysti se, että elämme pidempään. Siinä missä 1950-luvun alkupuolella syntyneiden naisten elinajanodote oli 69 vuotta, nyt se on 84 vuotta. Ei ihmekään, että ennen oli kiire!

Enää ei ole. Mutta silti herättää kummastelua, kun nelikymppinen nainen kertoo raskaudestaan, tai kun parikymppinen haluaa reissata ja viettää useamman välivuoden sen sijaan, että asettuisi aloilleen. Työelämässä viisikymppiselle naiselle tarjotaan pätkätöitä, tai nuoremmat hakijat kiilaavat edelle. Yhteiskunta ei selkeästi ole vielä valmis nuorekkaisiin keski-ikäisiin.

” Y- ja Z-sukupolvien edustajat käyvät sujuvasti samoissa pätkätöissä ja bailaavat samoilla teknoklubeilla.

Kun puhutaan nuorista, puhutaan alle kolmekymppisistä. Se tuntuu hassulta, sillä tämän päivän kolmekymppiset tekevät samoja asioita kuin kaksikymppisetkin: Y- ja Z-sukupolvien edustajat käyvät sujuvasti samoissa pätkätöissä, bailaavat samoilla teknoklubeilla ja katsovat samoja Tiktok-videoita. Silti Y-sukupolven reppureissaaja on sormi suussa viisumiasioiden kanssa, sillä moni reppureissaajille tarkoitettu työnteon mahdollistava viisumi on saatavilla vain alle kolmekymmentävuotiaille.

Miksi? Ihan kuin himo irtiottoon ja mangojen poimimiseen australialaisella farmilla jotenkin taianomaisesti sammuisi, kun ihmiselle tärähtää mittariin 30.

Elämän syklin siirtymisestä puhutaan myös perheeseen ja rahaan keskittyvässä Mamma Betalar -podcastissa, jota vetävät sijoittaja ja näyttelijä Jasmin Hamid sekä yrittäjä ja bloggaaja Natalia Salmela. Ikääntymistä koskevassa jaksossa niin ikään kasarilapset Hamid ja Salmela pohtivat, että toteamus siitä, että 40 on uusi 30 tai 30 on uusi 20 ei ole tehty pelkäksi lohdutukseksi.

– Mulla on vieläkin sellainen olo, et mä oon se Nata 15 vee, 33-vuotias Salmela toteaa.

Tuttu tunne, Nata. Joten sen sijaan, että meidän ja seuraavien sukupolvien pitäisi mahtua lyhyen eliniän tuomaan muottiin, yhteiskunnan ja asenteiden tulisi sopeutua uuteen elämänjärjestykseen.

Kannatan siis ikärajatonta working holiday -viisumia ja sitä, että termi nuoruus voisi jatkossa kattaa koko kaksikymppisen elämän. Ja sitä, että 55-vuotias nainen olisi työmarkkinoilla yhtä kuumaa kamaa kuin kolmekymppinen mies.

Kirjoittaja on ikärasismia vihaava toimittaja, jonka mielestä ei ole koskaan liian myöhäistä toteuttaa itseään.

