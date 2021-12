Esko Kyrö kyllästyi someen ja piti 3 kuukautta totaalitaukoa – ”Osa seuraajistani kuvitteli, että jotain hirveää on sattunut”

Esko Kyrö, 42, oli aikanaan mukana Iholla-sarjassa ja paljasti somessa ihmissuhdeasioitaan. Nykyään hän kertoo olevansa leppoisa äijä.

Esko Kyrö, 42

@eskokoo

Luokanopettaja, joka postaa lifestyleä, liikuntaa sekä positiivisia näkökulmia opettajan elämään ja ammattiin. Instagramissa 7 800 seuraajaa.

”Vieroksun sanaa ’vaikuttaja’, bloggaaja kuulostaa minusta paremmalta. Varsinkin näinä aikoina tuntuu siltä, että yritätpä ’vaikuttaa’ mitä tahansa, olet joka tapauksessa tulisilla hiilillä.

Olin mukana Iholla-nimisessä realityohjelmassa vuonna 2014 ja kuvasin siinä elämääni. Totuin silloin kulkemaan kameran kanssa ja perustin Instagram-tilin, koska siellä pystyi keskustelemaan ohjelmasta katsojien kanssa. Naurattaa, kun katson ensimmäistä Instagram-kuvaani. Se on elokuvan Deep Blue Sea VHS-kasetin kansi. Paljon on muuttunut niistä ajoista.

Perustin blogin vuonna 2016, ja aluksi Insta toimi osittain sen mainoskanavana. Nykyään se on toisinpäin. En osaa oikein tehdä mitään määrätietoisesti, joten teen Instagramiin vähän mitä sattuu. Haluan, että sisältö on aitoa, mutta sen verran järkeä on kuitenkin päässä, että pikkujouluissa ja illanvietoissa puhelin menee taskuun.

Olin hiljattain kolme kuukautta täydellisessä somehiljaisuudessa. Poistin samalla 3 000 kuvaa. Kyllästyin yksinkertaisesti someen ihan täysin. Elin kuitenkin tosi onnellista elämää, mutta osa seuraajistani kuvitteli, että jotain hirveää on sattunut. Olen kertonut somessa diippejäkin ihmissuhdeasioita elämästäni, mutta olen nykyään leppoisa, mukava äijä, jolla on asiat hyvin.

Nykyään somessa ollaan ärhäkämpiä, ja haluan välttää suurempia kohuja. Minulla on tarkasti rajatut aiheet, joista kirjoitan, koska en todellakaan ole kaikkien alojen asiantuntija. Puhun vain niistä, joista on tietopohjaa puhua. Kohut kasvattavat seuraajamääriä, mutta en lähde niihin mukaan. Minun somessani on arkista elämää, juoksemista, opettamista ja sushinpaloja.

Alun perin ajattelin, että saisin miehiä mukaan seuraajiksi, mutta kyllä seuraajat ovat pääasiassa naisia. Miehet tulevat sitten Ruisrockissa taputtelemaan olalle, että teet hienoja juttuja.

Olen huomannut, että kun kerron jotakin negatiivista elämästäni, kuten vaikkapa asunnostani löytyneestä rakenteellisesta ongelmasta, saan hirvittävästi tykkäyksiä ja positiivisia viestejä. Sehän tietysti lämmittää mieltä. Sitten kun kerron, että olen hyvässä kunnossa ja elämässä menee hyvin, tykkäyksiä tulee vähemmän.

Haluan myös kertoa, että luokanopettaja on ihan tavallinen ihminen. Opettajien mediakuva on vähän suossa. Haluan tuoda esiin hyviä puolia ammatista ja koulumaailmasta ja puhun myös kouluruuan puolesta. Olen suuri kouluruuan fani!”