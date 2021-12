Parturien ja kampaajien osaaminen paljastuu nykyään somesta – Nikolaos, 25: ”Tällä alalla ei voi vain diivailla huipulle”

Parturi Nikolaos Giakoumis sanoo oppineensa suuren osan ammattitaidostaan sosiaalisesta mediasta.

Nikolaos Giakoumis, 25

@barber_nikos

Parturi ja parturikouluttaja, joka postaa omia töitään portfolioksi sekä asiakkaille että alan ihmisille. Instagramissa 1 700 seuraajaa.

”Leikkasin ensimmäiset hiukset, kun olin yhdeksännellä luokalla. Työ on minulle elämäntapa, joten Instagramissani työ ja vapaa-aika sekoittuvat. Syötteeseen postaan enemmän mietittyjä työjuttuja, tarinat ovat vapaampia someräpsäisyjä tai vaikka tunnelmia joltain keikalta, jolla olen ollut.

Töistäni postaan parhaat ja suunnittelen, miltä syöte näyttää. Minulla on Preview-sovellus, jota käytän layoutin hahmottamiseen.

Tällä alalla ei voi vain diivailla itseään huipulle eikä riitä, että olet parempi kuin asiakkaan edellinen parturi. Osaamisen näkee kädenjäljestä, ja sen taas näkee Instagramista.

Tämä on kyllä parantanut meininkiä alalla siinä mielessä, että asiakkaat löytävät helpommin sellaisen tekijän, jonka kädenjälki miellyttää. Kuviahan voi muokata, mutta kyllä niistä paistaa läpi, mikä on aitoa.

Itse olen alkanut tehdä videoita ja Reelsejä, koska niissä saa töihin vähän monipuolisempaa näkökulmaa. Jaan niissä töitäni tai vinkkejä milloin mihinkin. Minulla on valokuvauskoppi, jossa on kuvausvalot, ja hankin myös järjestelmäkameran. Lähes kaikki kuvat otan kuitenkin puhelimella.

Oma leipälajini parturina on klassinen tyyli, mutta haluan tehdä myös vähän räväkämpiä juttuja. Teen yhteistyötä joidenkin artistien kanssa, kuten Lukas Leonin, Aleksanteri Hakaniemen ja Areksen kanssa. Olen aina leikannut myös naisten hiuksia, ja nyt olen huippukampaajien opissa Prof Hairdesignissa. Naisten hiuksissa en ole omasta mielestäni vielä siinä vaiheessa, että postaisin niistä.

Some auttaa siihen, että tavoitan mahdollisimman oikeanlaisia ja persoonallisia asiakkaita. Olen oppinut varmasti suuren osan ammattitaidostanikin somen kautta. Sieltä saa inspiraatiota ja näkee tekniikoita. Vähän niin kuin näkisit maalauksen, ja itselläsi on taidot ja pensselit jo olemassa.

Seuraan itsekin Instassa varmaan satoja parturikampaajia, niin Suomesta kuin kansainvälisesti. Reiluuden nimissä on tosi vaikeaa nimetä joku yksittäinen suomalainen tili ja tekijä, koska niitä on satoja upeita, mutta Hairdressers of Finland -yhteisössä on tosi kiva meininki.”