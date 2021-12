Eetu, 27, kertoo Instagram-tilillään perhearjesta isän näkökulmasta – eniten tykkäyksiä keräävät postaukset, joissa isällä on pinna kireällä

Eetu Hakkista ihmetyttää, että vanhemmuus ei jakaudu kaikissa perheissä tasa-arvoisesti. Hän perusti Instagram-tilin tuodakseen esiin, että on yhtä hyvä vanhempi kuin äitikin.

Eetu Hakkinen, 27

@isikinosaa

Sairaanhoitaja, joka postaa isyydestä ja lapsiperhearjesta. Marraskuussa 2019 ja helmikuussa 2021 syntyneet lapset. Instagramissa 4 000 seuraajaa.

”Alun perin ajattelin kirjoittaa blogia vanhemmuudesta, mutta Instagram lähtikin blogia nopeammin lentoon. En kokenut saavani olemassa olevista sisällöistä ihan sellaista vertaistukea kuin olisin halunnut. Äitien tileillä on enemmän kotiäitimeininkiä, ja sitten on joitain vanhempainvapailla olevia isiä. Mutta kun en itse ole ollut vapaalla, niihin oli vaikea saada tarttumapintaa.

Haluan tuoda esiin sitä, että olen hyvä isä ja yhtä hyvä vanhempi kuin äiti. Isille ei vielä välttämättä luoteta perhe-elämässä roolia, jossa he voisivat olla sellaisia vanhempia kuin itse haluavat. Omanlaisiaan, ei parempia tai huonompia.

Tililläni en erityisesti korosta tasavertaista vanhemmuutta, koska se on minulle niin itsestään selvä asia. Idea on puhua tavallisesta perhearjesta. En hirveästi suunnittele sisältöjä enkä sitä, milloin julkaisen. Se riippuu aina siitä, mitä elämässä tapahtuu. Ainoastaan someyhteistöihin teen tietysti sovitut postaukset. Minulla on päätyö muualla, joten tänä vuonna olen tehnyt 11 yhteistyökampanjaa. Isoimmilla tileillä niitä voi olla 50 vuodessa.

Suosituimmissa postauksissa olen kertonut, kuinka lasten kanssa on ollut pinna kireällä. Ajattelen, ettei siitä tarvitse kokea pahaa oloa ja häpeää. Jälkikäteen selitän asian lapsille ja pyydän heiltä anteeksi.

Suurin osa seuraajistani on naisia. Saan heiltä aika paljon sellaista palautetta, että heidän puolisonsa eivät osallistu tarpeeksi arkeen ja he ovat siksi näyttäneet postauksiani miehilleen. Olen miettinyt, miten sellainen on mahdollista, vaikka tiedän kyllä, että äideillä on enemmän paineita perhe-elämässä. Oletan, että meidän perheessämme on hyvä työnjako. Minun ei ole tarvinnut ottaa siihen mallia mistään, joten varmaan se tulee lapsuudenkodistani. Kaikki voivat tehdä kaikkea.

Raskausuutiset ovat olleet suosittua sisältöä, mutta ihan sen takia ei viitsi tehdä enempää lapsia. Taaperon uhma ja sen purkaminen kiinnostavat myös. Alusta asti linjani on ollut, etteivät lasten kasvot näy eikä tarkkoja syntymäaikoja ole kerrottu. Moni on sanonut, ettei ole edes huomannut sitä. Olen kertonut avoimesti myös elämäntaparemontistani, jonka aloitin: oman painoni ja tavoitteen.

Negatiivista palautetta on tullut vähemmän kuin yhden käden sormilla voi laskea. Ehkä äideillä on matalampi kynnys ryöpyttää toisia äitejä. Isyyttä ehkä vielä glorifioidaan: onpa hienoa, kun mies pitää huolta omista lapsistaan. Onhan se glorifiointi vähän tyhmää.”