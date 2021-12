Alexander, 33, selvitti, miten somessa saa eniten näkyvyyttä – selfiet eivät enää toimi, mutta yksi niksi tepsii ja se on helppo toteuttaa

Alexander Trivedi tekee someen ruokasisältöjä, mutta käyttää Instagramia myös, kun haluaa tutustua ihmisiin.

”Yksi suosituimmista resepteistäni on banaanigranola, jolla on Tiktokissa melkein 80 000 näyttökertaa.”

Alexander Trivedi, 33

@alexandertrivedi

Ruoka- ja ravintolavaikuttaja, restonomi ja elintarvikeviennin osaaja, joka jakaa arkireseptejään sekä testaa ravintoloita ja puhelimia. Tekee myös ravintoloille ja ruoka-alan yrityksille sosiaalisen median sisältöjä. Instagramissa 7 600 seuraajaa.

”Olen ammatiltani kokki, ja kuutisen vuotta sitten mietin, että voisin jakaa vähän reseptejä jossain. Perustin blogin Aitoa arkiruokaa. Samoihin aikoihin aktivoiduin Instagramissa.

Ruoka, jota teen, on kasvispainotteista ja helppoa. Otan ruokaselfieitä, se on oma juttuni. Reseptit julkaisen niin, että ruoka tehdään videolla ja ohjetekstit on upotettu eli kirjoitettu videoon. Yksi suosituimmista resepteistäni on banaanigranola, jolla on Tiktokissa melkein 80 000 näyttökertaa. Siihen pitää tottua, että kun oma resepti lähtee leviämään sosiaalisessa mediassa, kukaan ei mainitse alkuperäistä lähdettä.

Olen testaillut erilaisia alustoja, Snapchatia ja Facebook-ryhmiä. Nykyään teen aika intensiivisesti Tiktokia ja jaan videot sieltä Instagramiin. Olen perehtynyt siihen, miten somessa saa eniten näkyvyyttä. Alussa sitä sai julkaisemalla selfieitä. Nykyään sellainen ei onnistu, mutta jos vaikka siirrät omat viestikeskustelusi Whatsappista Instagramiin, postaukset nousevat paremmin esille. Kun menen esimerkiksi yhteistyöristeilylle bloggaajien ja toimittajien kanssa, perustan IG-ryhmän keskinäisille keskusteluille. Silloin reissusta tehdyt postaukset saavat algoritmeissä paremmin näkyvyyttä.

” Olin itse pari kuukautta sitten tutustumassa uusiin ihmisiin, ja sellaisia keskusteluja on helppo käydä Instagramin DM:ssä. Suosittelisinkin kolmekymppisille miehille, että Instagram on aika hyvä juttu tällaiseen.

Ruokaohjeiden pitää olla tarpeeksi simppeleitä tyyliin ”näin tehdään mansikkarahka”. Myös ravintola-arviot kiinnostavat hirvittävän paljon. Olen viime kesästä asti keskittynyt enemmän niihin.

Saan 10–30 DM:ää (yksityisviestiä) päivässä, ja postauksiin tulevat kommentit päälle. Viesteihin vastailuun menee melkein yhtä paljon aikaa kuin itse sisällön tekemiseen.

Olin itse pari kuukautta sitten tutustumassa uusiin ihmisiin, ja sellaisia keskusteluja on helppo käydä Instagramin DM:ssä. Nykyään seurustelen, ja suosittelisinkin kolmekymppisille miehille, että Instagram on aika hyvä juttu tällaiseen. Pystyt antamaan itsestäsi raikkaan kuvan, kun sinulla on profiili, josta vähän näkee, millaista sosiaalista elämää vietät.

Kun seuraajia tulee tarpeeksi, vihaa tulee jonkin verran joka tapauksessa. Jos sitä ei tule yhtään, et tee somessa aidosti oikeanlaisia asioita.”