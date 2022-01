Matteus, 45, julkaisee avantouintivideoita mielessään yksi missio – ”Olen vähän ylipainoinen mies uikkareissa ja kehun aina kovasti itseäni”

Instagramia pidetään erityisesti naisten sosiaalisena mediana, mutta on siellä miehiäkin, kuten uintivideoita postaava Matteus. – Ideana on olla hyvän mielen tili, jolla voin toivottavasti myös muokata kehonkuvaa positiivisemmaksi.

Matteus Degerman, 45

@matteus_swims

Aluepäällikkö, joka käy kylmäuimassa ja kuvaa hyppyjään hyiseen veteen. Keksii uintimatkalla mielikuvituksellisia tarinoita ja kirjoittaa ne postattavaksi Stories-osioon. Instagramissa 840 seuraajaa.

”Alun perin perustin Matteus Swims -tilin todisteeksi siitä, että olen käynyt avannossa. Elettiin koronapandemian alkuaikoja, olin vaimon kanssa kävelyllä ja ihmiset menivät Löyly-ravintolasta uimaan kylmään veteen. Vaimo sanoi, että tuo näyttää sellaiselta typerältä jutulta, jota minä voisin harrastaa, ja aloitin samana iltana.

Se muuttui aika nopeasti sellaiseksi, että aloin hypätä hölmöillä hypyillä veteen, ja minulle saa lähettää hyppytoiveita. Laitan puhelimen kenkääni ja kuvaan hypyn. Kävelymatkalla kotiin editoin ja nopeutan videon. Se vaatii paljon vähemmän kykyjä kuin mitä luulisi.

Matkalla uimaan kirjoittelen humoristisia juttuja, joita tulee mieleen, ja postaan ne Storiesiin saman tien. Ne voivat olla esimerkiksi sellaisia, että sinitaivas muuttaa Suomesta talveksi etelään. Tai että Etelä-Helsinki on syntynyt, kun ihmiset heittivät lemmikkikivensä rannalle. Tarinoista vaimo voi seurata, että olen uintireissun jälkeen hengissä.

” Olen vähän ylipainoinen mies uikkareissa, ja kehun aina kovasti itseäni ja sitä, kuinka tiedän olevani maailman seksikkäin.

Ideana on olla hyvän mielen tili, jolla voin toivottavasti myös muokata kehonkuvaa positiivisemmaksi. Olen vähän ylipainoinen mies uikkareissa, ja kehun aina kovasti itseäni ja sitä, kuinka tiedän olevani maailman seksikkäin. On tärkeää, ettei ajattele itsestään pahaa. Saan pelkästään hyvää palautetta. Se on erikoista, koska aivan varmasti nainen, joka postaisi someen olevansa maailman upein ja seksikkäin nainen, ei saisi osakseen pelkkää ylistystä vaan kovaa kritiikkiä ja vihapostia. Itselläni on kaksi tytärtä ja toivoisin, että he voisivat myös sanoa ääneen olevansa maailman upeimpia. Kun saan palautetta siitä, miten rohkea olen, kysyn aina, että tarkoitatko kylmään veteen menemistä.

Olen saanut yhden negatiivisen palautteen. Helsingin Sanomat teki uimahyppyprojektistani jutun, ja palautteessa sanottiin, että ’toivottavasti hyppäät voltilla kerien suoraan laiturille ja kuolet saatana’.

Yhdessä vaiheessa, kun olin mielestäni tosi instafamous ja seuraajia oli tuhat, yritin seurata, milloin Instagramiin kannattaa näkyvyysmielessä postata. Huomasin kyllä, että oikeaan aikaan postaaminen tuplasi videoiden näytöt, mutta kyllästyin optimointiin parissa päivässä. Mitään yhteistyötarjouksia ei ole tullut, paitsi jotakin sellaisia, että haluatko esitellä tililläsi kotimaista ilmalämpöpumppua, saat siitä 20 prosentin alennuksen. Pitäisikö minun siis hypätä mereen ilmalämpöpumpun kanssa? No, Teslan kanssa voisin hypätäkin.”

