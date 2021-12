Uutuuskirja paljastaa totuuden opiskelijoiden korona-ajasta: alkoholismia, mielenterveysongelmia, lähete suljetulle osastolle…

Tästä pitäisi kirjoittaa.

Johanna Rita muistaa tarkasti hetken, jona ajatus juolahti hänen mieleensä. Oli helmikuun loppu, ja hallitus oli juuri tiedottanut ravintoloiden sulkemisesta kolmeksi viikoksi koko maassa.

Rita oli tapansa mukaan rinteessä. Sesonkityöläisen elämä Ylläksellä oli ollut kohtuullisen normaalia koronapandemiankin aikaan. Ainakin, jos sitä vertasi elämään Tampereella. Ajatus erilaisilla näyttöpäätteillä eletystä elämästä tuntui sietämättömältä.

Ja normaalia Rita oli kaivannut jo pitkään – siksi muutama viikko tunturimaisemissa oli vaihtunut yli kolmeksi kuukaudeksi. Yrittäjyyden ja tiiminjohtamisen opinnot Tampereen ammattikorkeakoulussa perustuivat vahvasti yhdessä oppimiseen, mutta korkeakoulut olivat edelleen tiukassa etäopetuksessa.

– Olen tavallisesti tosi positiivinen ja ratkaisukeskeinen ihminen, mutta silloin tuntui, etten pääse ahdistustani minnekään pakoon. En pystynyt enää edes katsomaan uutisia, jos niissä oli jotain koronasta.

– Viestittelin ystävieni kanssa ja sanoin puolitosissani, että tästä pitäisi kirjoittaa kirja. Kavereiden mielestä se oli niin hyvä idea, että päätin toteuttaa sen siltä seisomalta.

Rita perusti projektilleen Instagram-tilin. Siellä hän etsi korkeakouluopiskelijoita, jotka halusivat jakaa tarinansa. Ensimmäiset yhteydenotot löysivät perille jo samana päivänä.

– Tajusin, että opiskelijoiden hätä on paljon suurempi kuin mitä olin koskaan ajatellut.

Johanna Ritan Melkein elämää ilmestyy perjantaina 17. joulukuuta. Häneen otti yhteyttä yli sata opiskelijaa, joista 70 jakoi kokemuksensa. Kirjaan päätyi lopulta 29 opiskelijan tarina.

– Joidenkin kanssa saatettiin jo sopia haastatteluaikaa, kun opiskelija päättikin vetäytyä jutusta. Sekin kertoo siitä, kuinka jaksamisensa äärirajoilla monet ovat, Rita kertoo.

Välillä projekti nakersi myös hänen omaa jaksamistaan.

– Joskus oma ahdistus oli niin voimakasta, että toisten haastatteleminen oli todella vaikeaa. Sitten oli niitä päiviä, kun keskusteluista sai paljon energiaa jatkaa, Rita pohtii.

Hän tarjosi kirjan käsikirjoitusta myös kustantamoihin, muttei saanut niistä myöntävää vastausta. Lopulta Rita päätti julkaista kirjan omakustanteena. Motivaattorina toimi ajatus siitä, että hän voisi vaikuttaa jollain tavalla korkeakouluopiskelijoiden tilanteeseen.

”Masennus vaikuttaa muistiin, ja kun nyt tarkemmin mietin, on pelottavaa, etten oikeastaan edes muista kunnolla tuota syksyä. Mitä tein, miten arkeni sujui, mitä ajattelin? Kaikki oli vain samaa, harmaata massaa, päivät sulautuivat yhteen. Sen tiedän, etten uskaltanut nähdä ketään, sillä en halunnut tartuntalukujen taas nousevan.” (Mies, 30 vuotta. Aloitti diplomi-insinöörin maisteriopinnot yliopistossa syksyllä 2019)

Rita kertoo yllättyneensä siitä, kuinka erilaisista lähtökohdista tulevat opiskelijat häntä lähestyivät. Erilaisia olivat myös koronan, etäopintojen ja yksinäisyyden aiheuttamat seuraukset opiskelijoiden elämään: Alkoholismia, masennusta, syömishäiriöitä, ahdistusta, kriisejä kumppanin tai ystävien kanssa…

– Etäelämän ongelmat eivät katso ikää tai perhetilannetta. Silti jokaiselle tarinalle oli yhteistä näköalattomuus ja aito huoli omasta ammattitaidosta. Etäopiskelu ja etätyö ovat kaksi täysin eri asiaa.

”Oli vaikea asettautua lääkärin asemaan, kun on kohdannut opintojensa aikana yhden ainoan potilaan. Siis yhden! Olen nähnyt kahden vuoden aikana enemmän kuolleita kuin eläviä potilaita, eikä tämä ole mielestäni se tapa, jolla koulutetaan empatiakykyisiä ja ihmisläheisiä lääkäreitä.” (Nainen, 23. Lääketieteen opiskelija)

Joka neljäs nuori kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä. Korkeakouluopiskelijoiden jaksaminen on romahtanut pandemian myötä, mutta avunhuudot ovat hukkuneet päättäjien tsemppitoivotusten alle.

Suurin osa opiskelijoista esiintyy kirjassa nimettöminä. Ritan mukaan opiskelijat saivat kertoa tilanteestaan ja taustastaan niin laajasti tai suppeasti kuin halusivat. Monet eivät uskaltaneet kertoa julkisesti edes oppilaitostaan, sillä he pelkäsivät tulevansa tunnistetuiksi.

Sekin kertoo siitä, millainen stigma mielenterveyden ongelmiin edelleen liittyy.

”Olen tällä hetkellä todella väsynyt. Tiedän toki, että osa väsymyksestä johtuu alkoholista ja liiasta työkuormasta. Pari iltaa sitten sorruin jälleen juomaan. Minulla on huono omatunto juomisesta, mutta sitä on vaikea katkaista, siitäkin huolimatta, että vaarana on parisuhteen menettäminen.” (Nainen, 33. Aloitti liiketalouden opinnot AMK:ssa syksyllä 2019)

”Odotusaika lääkärille oli kaksi kuukautta. Kaksi pitkää kuukautta yritin selviytyä ahdistukseni kanssa, kunnes pääsin YTHS:n kautta onneksi nopeasti psykiatrian keskukselle. Huhtikuussa 2021 jäin lopulta sairaslomalle, jolta en ole vieläkään palannut.” (Nainen, 32. Aloitti tanssinopettajan opinnot AMK:ssa vuonna 2017)