Kenen ääni saa kuulua? Otimme selvää, miksi tasa-arvojärjestö, alusvaatekuvia julkaiseva mediapersoona ja seksuaalineuvoja hiljennettiin Instagramissa

Shadow banning eli näkymätön esto on Instagramin tapa hallinnoida sitä, kenen sisältö sovelluksessa näkyy. Mutta onko tekoäly puolueeton?

Ei alastomuutta, lain rikkomista tai vihapuhetta.

Näin linjataan Instagramin yhteisösäännöissä, joihin jokainen sovelluksen käyttäjä on sitoutunut. Jos sääntöjä ei noudata, johtaa se Instagramin mukaan sisällön poistamiseen, käyttäjätilin poistamiseen tai muihin rajoituksiin.

Rajoitusten kohteeksi voi joutua ilman sääntörikkomuksiakin. Instagram kertoo rajoittavansa myös sisältöä, joka ei riko sääntöjä, mutta ”ei ehkä sovellu maailmanlaajuiselle yhteisöllemme”. Sovelluksen käyttäjät kutsuvat tätä rajoittamista shadow bannaamiseksi.

Shadow banning eli näkymätön esto rajoittaa käyttäjätilin sisältöjen näkymistä muille kuin sen omille seuraajille. Tämä tarkoittaa, ettei tiliä tai sen sisältöjä löydä Instagramin hakutoiminnolla eivätkä tilin julkaisut nouse Tutki-välilehdelle. Shadow bannattua Instagram-käyttäjää ei myöskään voi tagata tarinoihin tai julkaisuihin.

Rajoituksia ei perustella

Instagram ei ole julkisesti määritellyt, minkälaiset julkaisut se luokittelee sisällöksi, joka ei sovellu kaikille. Moni suomalainenkin käyttäjä on kuitenkin joutunut näkymättömän eston kohteeksi.

Näin kävi myös YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomen Instagram-käyttäjälle.

– Vaikka sisältömme ei riko yhteisösääntöjä, viime viikolla huomasimme, ettei se jostain syystä enää tavoita ihmisiä. Kävi ilmi, että Instagram-tilimme ei näkynyt hakutoiminnossa, vaikka nimeämme yritti hakea, eikä meitä voinut tagata muiden julkaisuihin tai tarinoihin. Tilimme tavoittavuuslukujen huomattavan laskun perusteella julkaisumme eivät myöskään näkyneet seuraajiemme feedeissä tai käyttäjien hakusivuilla normaalisti, kertoo UN Women Suomen viestinnän vastaava Emma Winiecki.

Me Naiset on nähnyt UN Women Suomen Instagram-tilin kävijätilastot. Niistä näkee, että järjestön Instagram-käyttäjän tavoittavuus oli laskenut marraskuussa 75,5 prosenttia. Nyt rajoitus on luultavasti poistunut.

” Joidenkin käyttäjien kohdalla seuraukset voivat näkyä jopa elannossa.

Winieckin mukaan vaikutti siltä, että Instagram oli rajoittanut järjestön käyttäjätiliä ilmoittamatta tai perustelematta päätöstään. Rajoitettu näkyvyys havaittiin päivää ennen kuin UN Women Suomen piti käynnistää vuoden tärkein somekampanjansa.

– Huomasimme rajoitukset päivää ennen naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseen tähtäävää Oranssit päivät -kampanjaa. Jouduimme pyytämään seuraajiamme jakamaan sisältöämme, jotta se tavoittaisi rajoituksesta huolimatta mahdollisimman monta ihmistä.

Saattaa olla, että Instagram rajoittaa sellaisia sisältöjä, jotka useat käyttäjät ovat ilmiantaneet. Tästä syystä rajoituksista kärsivien tilien omistajat pyytävät usein seuraajiaan kommentoimaan, jakamaan ja tallentamaan sisältöjään. Ajatus on, että tykkäykset, kommentit ja muu huomio näyttäisivät Instagramin algoritmille, että sisältö on tärkeää ja suosittua, ei epäilyttävää.

– Meidän kohdalla aiheeton rajoittaminen vahingoittaa tekemäämme tasa-arvotyötä, mikä on toki iso ongelma, mutta joidenkin käyttäjien kohdalla seuraukset voivat näkyä jopa elannossa.

UN Women Suomen lisäksi Instagram on aikaisemmin shadow bannannut muun muassa feministisen taideaktivistiyhteisön Cult Cunthin Instagram-tilin ja alusvaatekuvia julkaisseen mediapersoona Iida Ketolan Instagram-tilin. Myös seksuaalineuvoja Katja Välikankaan vulvataidetta esittelevä Vulvapositiivisuus-tili on joutunut useiden eri rajoitusten kohteeksi.

– Feministiset, antirasistiset ja seksuaalivalistukseen liittyvät tilit tuntuvat olevan tikun silmässä, Emma Winiecki sanoo.

Tekoälynkin takana on ihminen

Instagramin ja muiden somealustojen epätasa-arvoinen tapa luokitella sisältöä yhteisösääntöjä rikkovaksi on puhuttanut jo pitkään. Somealustoilla naisoletettujen vähäpukeiset kuvat tulkitaan usein alastomuudeksi, vaikka sukuelimet olisivatkin peitetty kuten Instagramin yhteisösäännöissä määritellään.

” Tekoälynkin takana on aina ihminen, jolla on oma arvomaailmansa.

Sukupuolen lisäksi myös muut tekijät voivat vaikuttaa siihen, kuinka todennäköisesti käyttäjän näkyvyyttä rajoitetaan. Feminist Culture Housen perustajiin kuuluva Neicia Marsh kirjoittaa Ruskeat tytöt -median esseessä, että poc-ihmiset kertovat kokevansa järjestelmällistä shadow bannaamista.

Vaikka näkymättömien estojen takana on luultavasti tekoäly, ei vastuuta voi Winieckin mukaan vierittää pois sovelluksen kehittäjiltä.

– On syytä muistaa, että tekoälynkin takana on aina ihminen, jolla on oma arvomaailmansa. Tästä syystä olisi todella tärkeää, että koodaajina olisi mahdollisimman monenlaisia ihmisiä, sanoo Winiecki.

Vuoden 2018 Global Gender Gap -raportissa arvioidaan, että tekoälyasiantuntijoista naisia on vain 22 prosenttia.

Miksi tasa-arvojärjestö joutui mustalle listalle?

Winieckin mukaan syytä UN Women Suomen Instagram-tilin näkymättömään estoon voi vain arvailla.

– Emme ole koskaan saaneet varoituksia sisällöistämme tai mitään muutakaan ilmoitusta, joka selittäisi tilimme rajoittamisen. Olemme vain arvailujen varassa.

” Tasa-arvon ei pitäisi olla mitenkään radikaali tai kyseenalainen aihe.

Winiecki epäilee, että taustalla on trollien ja muiden järjestön kanssa eri mieltä olevien käyttäjien tekemät ilmiannot.

– Tasa-arvon ei pitäisi olla mitenkään radikaali tai kyseenalainen aihe, mutta tiedämme, että on paljon ihmisiä, jotka ovat kanssamme eri mieltä monista asioista kuten aborttioikeudesta, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista ja jopa naisten oikeuksista. Jos sisältöjämme on ilmiannettu joukolla, se on todennäköisesti aiheuttanut shadow bannin ja sisältöjemme ja tilimme näkyvyyden rajaamisen.

Winiecki painottaa, että on tärkeää, että sovelluksen käyttäjät voivat auttaa sovellusta puuttumaan haitalliseen tai laittomaan sisältöön. Ilmiantotoimintoa kuitenkin myös väärinkäytetään tiettyjen ryhmien hiljentämiseen.

– Ymmärrän, että algoritmit ja tekoäly eivät voi toimia täydellisesti. Aivan kuten eivät ihmisetkään. On kuitenkin erittäin huolestuttavaa, jos feministiset, antirasistiset ja seksuaalikasvatusta tarjoavat tahot tulevat toistuvasti hiljennetyiksi. Se on uhka tasa-arvolle sekä sananvapaudelle.