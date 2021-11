”Siististi pukeutunut ja asiallinen” – lääkäri kertoo, miksi ulkonäkö kirjataan potilaan tietoihin Omakantaan

Epäolennaisilta tuntuvat merkinnät voivat todellisuudessa kertoa potilaan voinnista ja jopa tukea lääkärin diagnoosia.

”Siististi pukeutunut ja asiallinen.”

Tällainen merkintä saattaa löytyä Omakannasta lääkärikäynnin jälkeen, vaikkei lääkäriin menon syyllä olisi mitään tekemistä ulkonäön kanssa. Miksi lääkärit kirjaavat ulkonäköön ja pukeutumiseen liittyviä asioita?

Geriatrian erikoislääkäri Tiia Raitmaa avasi hiljattain aihetta Tiktok-videollaan. Nyt hän kertoo Me Naisille, mitä kaikkea lääkärit saattavat kirjata potilaista ja mikä merkitys kirjauksilla on.

Raitmaan mukaan kaikista potilaista ei tehdä ulkonäköön liittyviä kirjauksia, ja lääkärit kirjaavat asioita kukin omalla tavallaan.

– Teen ulkonäön kirjausta lähinnä potilaiden kohdalla, joille siitä voi olla hyötyä. En siis kirjaa kaikista, hän kertoo.

Mitä tarkoittaa siististi pukeutunut?

Jos kirjauksista löytyy maininta siististi pukeutunut, voi sille olla monia selityksiä. Siisti ei välttämättä tarkoita laittautunutta, eikä ihmisen tarvitse olla meikattu tai silitetyissä vaatteissa ollakseen siisti.

– Siisti tarkoittaa sitä, että on itsensä näköinen. Jos asiakas on edelliset viisi kertaa ollut siististi pukeutunut ja sitten ei kuudennella käynnillä ole, niin kertoohan se jostain, Raitmaa selittää.

Ulkonäön kirjaus voi liittyä esimerkiksi muistiongelmiin. Muistisairas saattaa muistaa, että on laittanut puhtaat vaatteet päälle, vaikka päällä olisi todellisuudessa likaiset vaatteet.

– Olen ollut muistipoliklinikalla töissä. Jos sinne tulee keskellä talvea vanhus, jolla ei ole ulkotakkia päällä, niin se voi viestiä, että sairaus on edennyt, eikä potilas pärjää enää ilman apua.

Toinen syy voi olla mielenterveys. Ihmisten ei ole aina helppoa kertoa todellisesta tilanteestaan tai pahentuneista oireistaan.

– Jos ulkoinen olemus on muuttunut täysin, tai niin, että siihen kiinnittää huomiota, voi potilaalta kysyä asiasta, vaikka tämä vakuuttelisi voivansa hyvin. Voi kysyä, että miten siellä kotona menee oikeasti, ja se voi rohkaista potilasta kertomaan.

Ulkonäön kirjaaminen voi siis kertoa potilaan voinnista ja jopa tukea diagnoosia.

Pitää hyvin katsekontaktin, puhuu kokonaisin lausein

Lääkäri voi tarkkailla myös muita asioita käynnillä. Ulkonäön lisäksi lääkäri saattaa kirjata, että potilas pysyy hyvin katsekontaktissa tai puhuu kokonaisin lausein.

– Katsekontaktin pitäminen saattaa liittyä mielenterveysasioihin. Merkintä kertoo siitä, miten ihminen tulee kontaktiin ja käyttäytyy, Raitmaa kertoo.

Kun on kirjattu, että potilas puhuu kokonaisin lausein, tarkoittaa se, että hengitys on riittävää. Jos ihmisen on vaikea hengittää, ei hän pysty puhumaan kokonaisia lauseita peräkkäin. Tämä on siis tapa kirjata, että potilas hengittää hyvin.

– Itse kirjaan usein myös vanhusten kohdalla liikkuvuudesta, että käveleekö huojuvasti, onko hyvä askel tai onko potilas kumarassa.

Kirjaaminen on täysin tilanteesta riippuvaista ja kirjaus tehdään, jos sillä nähdään olevan merkitystä ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Joskus merkinnöissä voi olla hassuiltakin tuntuvia ilmauksia, sillä lääkäreille on muodostunut kullekin oma tapansa kirjata asioita ylös.

– Aloitan usein kirjauksen sanoilla asiallinen ja orientoitunut, ihan rutiinin vuoksi, vaikka ne eivät vaivan kannalta olisi merkityksellisiä.

Jos tekstissä on jotain, minkä kokee loukkaavana tai sellaisena, että se ei kirjaukseen kuulu, voi asiasta mainita ja pyytää lääkäriä korjaamaan tekstin.

– Tuntuu kurjalta, jos ihmiset jäävät miettimään kirjauksia tai kokevat ne negatiivisina. Asiasta voi sanoa lääkärille, ettei sitä tapahtuisi enää.

