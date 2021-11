Paljastuuko Selviytyjissä ihmisen todellinen luonne? Psykoterapeutti kertoo, mistä kilpailijoiden ilkeily johtuu

Selviytyjien olosuhteet poikkeavat rajusti normaalista arjesta. Erikoisolosuhteissa oma käytös saattaa yllättää.

Selviytyjät Suomi -ohjelma tarjoaa usein jänniä käänteitä. Kilpailuiden lisäksi ohjelmaan kuuluu perinteisesti myös juoniminen ja kanssakilpailijoiden selkään puukottaminen.

Katsojan silmään meno näyttää välillä häikäilemättömän rumalta ja kisaajien käytös hämmästyttää. Viimeisimmällä kaudella erityisesti Shirly Karvisen käytös on aiheuttanut katsojissa järkytystä. Eräässä jaksossa Shirly ja Eveliina Tistelgrenin hyökkäävät verbaalisesti Sanna Pikkaraisen kimppuun.

Shirly on itse myöhemmin pyytänyt julkisesti anteeksi käytöstään.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun juonittelu ja pelaaminen on vienyt Selviytyjien kisaajat mukanaan.

Selviytyjät Pohjola -kaudella nähtiin kohtaus, jossa Joalin Loukamaa havahtui pelaamiseensa saadessaan kirjeen kotoa äidiltään. Kirje näytti puhkaisevan pelikuplan, jossa juonittelu ja voitontahto meni omien arvojen edelle.

Miksi peli sekoittaa pään?

Mikä sitten saa ihmisen käyttäytymään tavalla, jota ei välttämättä itsekään tunnista?

Kysyimme asiaa vaativan erityistason psykoterapeutti Teemu Ryhäseltä, joka on toiminut muun muassa Big Brother Suomi -ohjelmassa psykoterapeuttina.

– Ympäristö ja tilanne ajaa käyttäytymiseen, jota ei muissa ympäristöissä olisi, Ryhänen kertoo.

Ryhänen muistuttaa, että käyttäytyminen on aina tilannesidonnaista.

– Oletan, että nämä ihmiset eivät aiemmin ole olleet vastaavissa tilanteissa ja olosuhteissa. Siellä alkaa sitten muodostumaan käyttäytymistä, joka on sidonnaista vain siihen tilanteeseen.

– Selviytyjien kaltaisessa formaatissa ihminen alkaa käyttäytymään rooliodotusten mukaisesti. Siellä hän muistuttaa itselleen, että kyse on pelistä ja tietyt asiat kuuluvat pelin juoneen. Se on erityislaatuinen tilanne ja siellä voi esiintyä käytöstä, mitä ihmisellä ei esiintyisi missään muussa ympäristössä.

Paljastaako Selviytyjät ihmisen luonnon?

Osa katsojista on pohtinut, paljastuuko Selviytyjien kaltaisessa formaatissa ihmisen todellinen luonne.

Ryhäsen mielestä kaikilla ihmisillä on erilaisia rooleja, jotka tulevat esiin erilaisissa tilanteissa.

– Tietysti kaikilla on tietynlainen persoonallisuus, jota biologiamme ohjaa. Joku on impulsiivinen ja toinen taas turvallisuudenhakuinen. Ihmisessä on tiettyjä piirteitä, jotka ovat samankaltaisia tilanteesta toiseen.

Selviytyjien kaltaisessa uudessa tilanteessa vahvistussuhteet alkavat kuitenkin ohjata käyttäytymistä. Vahvistussuhteilla tarkoitetaan sitä, että eri piirteet käyttäytymisessä saavat vahvistusta eri ympäristöissä. Esimerkiksi perhe, työpaikka ja kaveripiiri saavat ihmisestä esiin erilaisia piirteitä, ja sen vuoksi ihminen voi kokea olevansa eri ympäristöissä kuin toinen ihminen.

Selviytyjissä kilpailija siis sopeutuu tilanteeseen ja käyttäytyy sen vaatimalla tavalla. Kyse on pelistä, jossa toimitaan ja tehdään valintoja sen mukaan, mistä on hyötyä ja mistä ei.

– En näe kummallisena, että ihminen käyttäytyy itselleen vieraalla tavalla. Se on sopeutumista siihen ympäristöön, jossa pärjää vain tietynlaisella käyttäytymisellä.

Pelin henkeen kuuluvasta juonittelusta ei siis voi tehdä johtopäätöstä, että ihminen olisi pohjimmiltaan luonnostaan ilkeä.

– Selviytyjissä olosuhteista tehdään tarkoituksella rankkoja ja se lisää stressitasoa. Stressitasot vaikuttavat tunteiden säätelyyn ja se vaikuttaa käyttäytymiseen. Vähäinen ravinto ja huonot unet voivat aiheuttaa sen, että ihminen tiuskii turhaan tai syytelee muita, Ryhänen sanoo.