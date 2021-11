Millaisen kodin haluaisit? Suomalaisten asuminen muuttui koronan myötä, eikä muutos ole ohi – vastaa kyselyyn

Mitä haluaisit muuttaa omassa kodissasi?Oletko siirtynyt tekemään töitä kotona tai tuskastunut puolison etätyöskentelyyn? Oletko vaihtanut asuntoa hiljattain? Vastaa kyselyyn ja kerro! Me Naiset tekee juttua muutoksista suomalaisten asumisessa.

Helsingin Sanomissa julkaistiin muutama viikko sitten mielipidekirjoitus Puolison etätyökonttorissa asuminen ahdistaa. Mielipiteen kirjoittaja kertoi, ettei enää pysty lepäämään ja rauhoittumaan kotona omien töidensä jälkeen.

”Kotiin tullessani minulla ei ole enää kotia vaan puolison etätyökonttori olohuoneessa. Kaikenlainen ”metelöinti” on kielletty – siis mikron käyttäminen, imurointi, musiikin kuuntelu, television katsominen, jumppaaminen ja niin edelleen”, kirjoittaja avautuu.

Suomalaisten asuminen on toden totta muuttunut parin viime vuoden aikana. Monen koti on nykyään paitsi rentoutumiseen ja arjen pyöritykseen tarkoitettu asumistila, myös toimisto ja kenties vielä harrastustilakin.

Koronapandemia lisäsi kodissa vietettyä aikaa huomattavasti, ja moni on saattanut sen myötä havahtua huomaamaan, ettei oma koti enää palvele omia ja perheen tarpeita. Asuntokauppa käy kuumana. HS:n mukaan tänä vuonna yhä useampi asunnon ostaja on ollut kiinnostunut omakotitaloista tai rivitaloista ja omasta pihasta.

– Ihmiset muuttavat isompiin asuntoihin ja sen vuoksi kauemmas keskustasta. Perheasunnot menevät kaupaksi, ja pariskunnat hankkivat hanakammin kolmioita tai neliöitä, koska haluavat kotiinsa ylimääräisiä huoneita, sanoo kiinteistönvälittäjä Riina Kalavaara HS:n jutussa.

Asumisessa on toisaalta tapahtunut muutoksia jo ennen korona-aikaa. Perinteisesti maalta muutetaan kaupunkeihin työn ja opiskelun perässä, mutta viime vuosina on uutisoitu myös kaupungeista maaseudulle suuntautuvasta muuttoaallosta. Moni on kyllästynyt pieniin koteihin ja lähtenyt etsimään väljyyttä taajamista tai maaseudulta. Maaseudun Tulevaisuuden teettämän kyselyn mukaan 41 prosenttia suomalaisista suunnittelee muuttavansa tai haluaisi muuttaa maalle.

Me Naiset tekee juttua siitä, miten suomalaisten tarpeet ja odotukset kotia ja asumista kohtaan ovat muuttuneet.

Vastaa kyselyyn ja kerro meille, miten sinun asumisesi on koronapandemian aikana tai viime vuosina muuttunut? Oletko siirtynyt tekemään töitä kotona tai tuskastunut puolison etätöihin? Oletko vaihtanut asuntoa pienemmästä suurempaan tai toisin päin? Vastaako nykyinen kotisi omia tarpeitasi, ja jos ei, mitä haluaisit muuttaa omassa kodissasi?

