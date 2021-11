Bushra meni naimisiin 15-vuotiaana ja vuoden päästä hän oli jo leski – yhä useammat tytöt päätyvät naimisiin alaikäisinä Libanonissa

Syyrian sotaa paenneet Bushra ja Hulu päätyivät naimisiin alaikäisinä. Varhainen avioliitto ja ilman peruskoulutusta jääminen ovat yhä useamman kriisien keskellä elävän tytön todellisuutta.

Bushra on 20-vuotias, mutta hän on ollut naimisissa jo kahdesti. Ensimmäisen avioliiton hän solmi 15-vuotiaana pakolaisleirillä Libanonissa.

Bushran perhe oli paennut sinne Syyriasta sotaa. Isä kuoli pakomatkalla. Bushra yritti käydä libanonilaista peruskoulua, mutta se oli liian vaikeaa: matematiikkaa opetettiin englanniksi ja toisia aineita ranskaksi.

– Minä osasin vain arabiaa ja sitäkin vain puhua, en lukea tai kirjoittaa, Bushra kertoo.

Se ei ollut enää ongelma, kun Bushra naitettiin syyrialaiselle, huomattavasti vanhemmalle miehelle. Koulunkäynti nimittäin jäi.

– Oikeastaan miehen piti mennä naimisiin vanhemman siskoni kanssa, ja avioliittosopimuskin oli jo laadittu. Mutta sitten siskoni sairastui, ja lääkäri sanoi, ettei hän voi saada lapsia. Äitini tarjosi minua siskoni tilalle, Bushra kertoo.

Miltä järjestely tuntui Bushrasta? Nuori nainen ei osaa oikein vastata.

Se nyt vain oli tapana. Niin avioliittoja solmitaan.

Tytöt, pelkkä menoerä

Tapaamme Bushran pakolaisleirillä Libanonin pohjoisosassa, Unicefin ja International Rescue Committeen (IRC) ylläpitämässä ”naisten talossa”.

Bushran perhe tuli leirille pian Syyrian sodan alettua vuonna 2011.

Lapsiavioliitot ovat lisääntyneet Libanonissa huolestuttavasti viime vuosien aikana. Niitä solmitaan syyrialaisten, palestiinalaisten ja yhä useammin myös köyhien libanonilaisperheiden keskuudessa.

Perinteiset, konservatiiviset sukupuoliroolit vallitsevat yhä alueen kulttuureissa. Naisten seksuaalisuutta kontrolloidaan voimakkaasti, ja varhaiset avioliitot ovat siihen yksi keino. Liittoja solmitaan myös myötäjäisten toivossa.

Tytöt ovat monille köyhille perheille vain menoerä, josta halutaan päästä mahdollisimman pian eroon.

Libanonissa on väkilukuun suhteutettuna pakolaisia eniten maailmassa: syyrialaisia on arviolta 1,5 miljoonaa, palestiinalaisia on satojatuhansia. Syyrian sota on jatkunut jo pitkään, ja leireillä eletään ahtaasti ja köyhyydessä. Miehille ei ole töitä, eikä Libanonin valtiolla ole varaa tukea pakolaisia, vaan he elävät lähinnä avustusjärjestöjen varassa.

Tytöt heikoilla kriiseissä

Unicefin mukaan alle 15-vuotiaista Libanonissa asuvista tytöistä joka kymmenes on naimisissa, 15–18-vuotiaista jo lähes joka kolmas. Vain 10 prosenttia alle 25-vuotiaista tytöistä ja naisista oli töissä, kävi koulua tai sai ammatillista opetusta.

Myös Libanon on kohdannut viime vuosina aina uusia kriisejä: ensiksi maassa alkoivat rajut mielenosoitukset korruptoitunutta hallitusta vastaan, sitten tuli korona.

Elokuussa 2020 Beirutin satamassa sattui tuhoisa räjähdys. Tällä hetkellä Libanon kamppailee energiakriisin kanssa, ja valtio on käytännössä konkurssissa.

On arvioitu, että yli puolet Libanonin asukkaista elää köyhyysrajan alapuolella eli alle eurolla päivässä. Libanonissa puhutaan moniulotteisesta köyhyydestä. YK:n mukaan yli 80 prosentilla Libanonin asukkaista ei ole tällä hetkellä riittävää koulutusta tai terveydenhuoltoa.

Kriiseissä kärsivät usein heikoimmat – eli tytöt. Libanonin Unicefin lastensuojelusta vastaava virkailija Farah Hamoud kertoo, että viimeiset kaksi vuotta ovat olleet katastrofaaliset nimenomaan tytöille. Hän sanoo, että kun tytöiltä itseltään on kysytty avioliitoista, moni on uskonut ottavansa elämän omiin käsiin avioituessaan. He kuvittelevat avioliiton olevan pääsylippu pois köyhyydestä, ahtaista asumisoloista ja perheen kontrollista.

Avioliittojen myötä tyttöjen mahdollisuudet liikkua kodin ulkopuolella vähenevät usein entisestään.

– Monet kokevat myös fyysistä, henkistä ja seksuaalista väkivaltaa. Naimisissa olevat saavat lapsia liian nuorina, kun he eivät ole siihen vielä henkisesti eivätkä fyysisesti valmiita. Tärkein uhka on kuitenkin se, että koska he eivät saa koulutusta eivätkä kypsyä ihmisinä, he menettävät myös tulevaisuutensa, mahdollisuuden täyttää potentiaaliaan yksilöinä ja äiteinä, Hamoud sanoo.

Elämä syyrialaisten pakolaisten asuttamassa telttakylässä Bekaan laaksossa on vaatimatonta. Tyttöjen ja naisten arkea kontrolloidaan.

Pääsylippu vapauteen?

18-vuotias Hulu halusi itse naimisiin. Joskus häntä aivan raivostuttaa, kun hän ajattelee, miten typerä hän oli.

Hulu on saanut juuri vauvansa syötettyä ja päiväunille, joten hänellä on aikaa kertoa tarinansa.

Myös Hulun perhe on Syyriasta. Leirissä Hulu kävi epävirallista syyrialaista koulua. Perhe asui ahtaasti teltassa, sisaruksiakin oli seitsemän. Koko ajan piti pestä pyykkiä, ruokkia ja kaitsea pienempiä sisaruksia sekä palvella vanhempia. Ulkona ei saanut käydä, mitään kivaa ei saanut tehdä. Ystäviä saattoi tavata vain koulussa. Poikia ei silloinkaan.

Hulu halusi oman elämän, vapauden ja oman talouden oman miehen kanssa. Hän halusi olla äiti. Hän halusi vauvan, jota saisi helliä ja pukea.

Vanhemmat olivat avioliittoa vastaan, mutta Hulu liittoutui tätinsä kanssa. Täti sai taivuteltua vanhemmat antamaan suostumuksen avioliitolle. Hulu kihlautui samana päivänä, kun hän sai päästötodistuksen koulusta. Hän oli 15.

Tuleva mies oli ystävän veli, Hulua vain kolme vuotta vanhempi. Kihlausaikana puolisot eivät tavanneet toisiaan. Naimisiinmenon jälkeen Hulu muutti toiseen leiriin, miehensä isän teltan viereen. Miehen isä ja tämän vaimo vaativat Hulun päivisin heidän telttaansa tekemään kotitöitä, eikä hän saa poistua alueelta yksin.

– Siitä lähtien kun lapsi syntyi, olen ollut melkein lukittuna kotiini. Mieheni isä tekee kaikki ostokset. Jos minun pitää mennä lääkäriin, mieheni hankkii jonkun ystävänsä viemään minua. Jos haluan käydä vanhempieni luona, saan olla siellä vain vähän aikaa. Olen todella yksinäinen. Kaipaan entisestä elämästäni kaikkea.

Hulu kertoo kuvitelleensa, että voisi jatkaa opintojaan joskus myöhemmin. Hän haaveili, että voisi opiskella vaikka lääkäriksi.

– Kuvittelin, että kaikki menisi hienosti, Hulu naurahtaa ja kuulostaa siltä, kuin se olisi ollut aivan hullua.

Leskeksi 16-vuotiaana

Bushran ensimmäinen avioliitto ei ollut kokonaan huono. Hän hymyilee kertoessaan, miten mies opetti kännykän avulla häntä lukemaan ja kirjoittamaan arabiaa.

Bushralla oli myös perustiedot siitä, mitä avioliitossa miehen ja naisen välillä fyysisesti tapahtuu. Siitä oli puhuttu koulussa. Islamilaisessa avioliitossa sovitaan omaisuudesta ja aviomiehen oikeudesta seksiin. Mies maksaa myötäjäisiä, usein puolet avioliiton solmimisen yhteydessä ja loput myöhemmin, tai eron yhteydessä. Maher, myötäjäiset, on yleensä rahaa tai muuta omaisuutta. Sen pitäisi tulla kokonaan vaimon nimiin, mutta usein rahaa tarvitsee myös vaimon kotiväki.

Kymmenen kuukautta avioliiton solmimisen jälkeen Bushra synnytti pojan, mutta puoliso ei ehtinyt koskaan lasta tavata. Mies kuoli vain 19 päivää pojan syntymän jälkeen epämääräisissä olosuhteissa Libanonin ja Syyrian välisellä raja-alueella.

– En tiedä miten ja miksi hänet tapettiin. Uskon, että hänen ystävänsä ampuivat hänet, Bushra kertoo.

Myötäjäisten loppusummaa Bushra ei koskaan saanut. Hän palasi kotiin äitinsä luokse, mutta vanhemmat veljet alkoivat ahdistella häntä pian uudella avioliitolla. Masentuneelle ja miestään surevalle 16-vuotiaalle esiteltiin miehiä, jotka suostuisivat naimaan hänet. Bushra sai kuulla olevansa ”onnekas”, koska leskien ja neitsyytensä menettäneiden on vaikea päästä uusiin naimisiin.

– En suostunut kenellekään. Perheeni vei minut psykologin puheille, jotta toipuisin. Se auttoi ehkä vähän, mutta en tänäkään päivänä jaksa olla ihmisten seurassa, Bushra sanoo.

Bushrasta tuli leski 16-vuotiaana. Nykyään hän auttaa muita liian varhain avioituneita.

Prostituutiota islamilaisittain

Kun puolison kuolemasta oli kulunut vuosi, perhe ilmoitti, että Bushralle on löytynyt uusi aviomies: irakilainen, joka oli luvannut, että Bushra saisi pitää poikansa. Yleensä uudet aviomiehet eivät hyväksy edellisten lapsia, ja lapset joutuvat muuttamaan muualle – isovanhempien luokse, sukulaisille tai pahimmassa tapauksessa kadulle.

Syyrialainen nainen toimi avioliiton välittäjänä. Vuokrattiin asunto, ostettiin makuuhuoneen kalusteet, pidettiin pienet häät. Bushra sai mieheltä rahaa ja kultakoruja. Avioliiton fyysinen puoli pantiin heti hääyönä täytäntöön. Kolmen päivän kuluttua mies sanoi lähtevänsä Turkkiin töihin.

Sen koommin Bushra ei ole hänestä kuullut.

Avioliiton välittäjä saapui miehen lähdön jälkeisenä päivänä, otti korut, vihkisormuksen ja rannerenkaan. Muuttomiehet hakivat makuuhuoneesta kalusteet pois.

Bushra soitteli miehensä kännykkään, mutta numero ei ollut enää käytössä. Liiton välittäjäkään ei vastannut puhelimeensa. Bushraa ja hänen perhettään oli huijattu. Hän oli joutunut islamilaiseen valeavioliittoon, joita miehet solmivat yhden tai muutaman päivän määräajaksi, kun haluavat seksiä. Se on prostituutiota islamilaisittain ja yleinen käytäntö shiialaisissa piireissä.

Bushra sai pitää 500 000 Libanonin puntaa, jotka hän oli saanut myötäjäisten etumaksuna. Summa vastasi tuolloin noin 300:aa euroa, mutta nyt se on pudonnut inflaation myötä 30 euroon.

Ihmisoikeusrikkomuksia

Lapsi- ja pakkoavioliitot rikkovat tyttöjen ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia, ja ne voivat olla rinnastettavissa ihmiskauppaan.

Unicef on muiden järjestöjen kanssa yhteistyössä ottanut Libanonin tytöt erityiseen tarkkailuun. Suomikin tukee kehitysrahoillaan Unicefin työtä. Esimerkiksi vuosi sitten Suomi antoi Libanoniin 4,3 miljoonaa euroa tyttöjen ja heidän perheidensä tukemiseen. Tarkoituksena on vähentää lapsityötä ja varhaisia avioliittoja.

Viime vuosina Suomessa on herätty myös siihen, että Syyriasta ja Afganistanista tulevat pakolaistytöt ja turvapaikanhakijat saattavat olla naimisissa. Usein liitot ovat epävirallisia. Tiedetään, että alaikäisten avioliittoja on solmittu ulkomaalaisten kesken jonkin verran myös Suomessa.

Avioliittoon pakottamista ei ole Suomessa toistaiseksi säädetty rangaistavaksi eikä pakkoavioliittoa ole mahdollista purkaa muuten kuin eroamalla. Tämä on kuitenkin monille hankalaa. Avioero leimaa joissakin kulttuureissa tytön koko loppuelämäksi.

Sanna Marinin hallitus on esittänyt avioliittolakiin muutosta, jossa pakottamalla solmittu avioliitto voitaisiin purkaa kumoamalla. Naisjärjestöjen kanta on, että liitto pitäisi voida myös mitätöidä täysin. Kumoaminen turvaisi lapsen oikeuden kummankin vanhemman perintöön, mitätöinti taas olisi naisen kannalta usein paras vaihtoehto. Se estäisi avioliittoon pakotetun omaisuuden siirtymisen pakottajalle. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson totesi myös hiljattain, että pakkoavioliiton kriminalisointia Ruotsin ja Norjan tapaan voisi harkita Suomessakin.

Elämäntaitoja ja selviytymissuunnitelmia

Huijatuksi tullut Bushra palasi jälleen kotiin, sokissa. Hän pyysi avioeroa islamilaiselta sheikiltä, mutta mies ei myöntänyt sitä hänelle. Lopulta Bushra haki apua Unicefin ja IRC:n naistentalosta. Järjestöt auttoivat Bushraa saamaan lakimiehen, joka teki erosta virallisen.

Järjestöt auttavat naimisiin joutuneita tyttöjä ja naisia tekemällä heille yksilöllisiä pelastussuunnitelmia, ja ne tarjoavat apua perheväkivallan uhreille. Bushra toimii nykyään tukihenkilönä toisille alaikäisinä naimisiin joutuneille.

Naisten talossa järjestetään muun muassa draamakursseja, joilla harjoitellaan elämäntaitoja ja oman tahdon ilmaisemista. Bushra on käynyt myös Unicefin tarjoaman psykososiaalisen kuntoutuksen ja psykologisen ensiavun kurssit.

Hululle puolestaan on laadittu yksilöllinen, varhaisen avioliiton selviytymissuunnitelma, ja hän on saanut koulutusta mahdollisten väkivaltatilanteiden varalle.

Kun peruskoulutuskin puuttuu

Tulevaisuus ei silti näytä kovin valoisalta: Hululle on sittemmin selvinnyt, ettei hänen todistuksensa kelpaa Libanonissa mihinkään, sillä hän kävi vain epävirallista leirikoulua.

Bushra jakaa saman ongelman. He ovat kumpikin nyt aikuisia, mutta heiltä puuttuu yhä peruskoulutus. Se vähentää radikaalisti heidän mahdollisuuksiaan tulevaisuudessa. Tieto masentaa.

Farah Hamoud huomauttaa, että pelkkä yksittäisten naisten auttaminen ei riitä, vaan järjestöjen pitää tehdä myös kokonaisvaltaisempaa työtä ja pyrkiä muuttamaan äitien, anoppien, perheiden – koko yhteisön – asenteita.

– Aivan uusimpana aloitimme asennetyön paikallisissa partureissa. Yritämme puhua myös miehille kollektiivina, että naisiin kohdistuva väkivalta on heidänkin epäonnensa. Yritämme saada heidät ymmärtämään, että koulutettu vaimo on perheen voimavara ja myös hän voi tuoda perheeseen hyvinvointia, Hamoud kertoo.

Bushralla on ystävä, jota hän yrittää paraikaa auttaa. Puoliso pahoinpitelee tyttöä, ja mies on kieltänyt tätä olemasta Bushraan yhteydessä.

– Olen peloissani, mutta yritän pitää häneen yhteyttä.

Hulu aloitti tukihenkilökoulutuksen hiljattain, ja hänellä on vakava viesti kaikille yhteisönsä tytöille:

– Unohtakaa romanttiset kuvitelmat avioliitosta. Avioliitto ei ole mikään ratkaisu.