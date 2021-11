Mies otti koiran viereensä nukkumaan ja passitti vaimon vierashuoneeseen – nyt puhuvat suomalaiset, joiden suhdetta lemmikki on hiertänyt

Uuden parisuhteen kaupanpäällisiksi tuleva bonuslapsi voi aiheuttaa monenlaisia tunteita – mutta niin voi lemmikkikin.

Kumppanin koira, kissa tai muu eläin voi olla mahtava juttu ja toivottu kolmas asukas yhteiseen kotiin. Monelle elämä lemmikkitaloudessa vaatii kuitenkin paljon totuttelua ja pitkää pinnaa. Lemmikin omistajan näkökulmasta pulma voi olla eläimen sijaan uuden kumppanin asenne lemmikkiä kohtaan.

Kysyimme hiljattain Me Naisten lukijoilta, onko kumppanin lemmikki aiheuttanut joskus ongelmia parisuhteessa ja millaisia ongelmat olivat. Pyysimme myös lemmikkien omistajia kertomaan kokemuksistaan sekä jakamaan ratkaisuja lemmikkiperäisiin parisuhdeongelmiin.

Kyselyyn vastanneiden kertomuksista kävi selväksi, että eläinten aiheuttama vastuu ja esimerkiksi koirien huonot käytöstavat ärsyttävät.

Erityisesti verenpainetta nostaa, jos lemmikinomistaja vierittää huomaamatta eläimeen liittyvää siivous-, hoito- ja ulkoilutusvastuuta lemmikittömälle osapuolelle.

En ole ikinä ollut koiraihminen. Nykyisessä parisuhteessa olin kuitenkin aluksi innostunut koirasta, ja tykkäsin käydä sen kanssa metsässä. Koiralla on kuitenkin melko haastava luonne, eikä sitä ole koulutettu kunnolla, joten innostus alkoi muuttumaan ärsytykseksi. Lisäksi kumppani jotenkin tuudittautui siihen, että minä lenkitän koiraa. Nainen, 31

Lemmikki vaatii jatkuvaa tai ainakin päivittäistä hoitoa ja mutkistaa siten reissusuunnitelmia. Lisäksi eläinystävä voi sairastua äkillisesti ja aiheuttaa taloudellisia ongelmia.

Menemiset ja tekemiset on hyvin pitkälti koiran pissatusvälin mittaisia. Nainen, 45

Kumppanin lemmikki voi aiheuttaa myös mustasukkaisuutta. Moni vastaajista koki, että oman rakkaan huomio ja hellyydenosoitukset kohdistuvat ensisijaisesti lemmikkiin.

Ongelma on miehen ja koiran symbioosi. He ovat eläneet kaksistaan jo monia vuosia ennen kuin minä tulin kuvioon mukaan, ja valitettavasti sen kyllä huomaa. Koira saa enemmän huomiota kuin minä. Rapsutuksia ja juttelua ja silitystä ja suukkoja. Mies ei ymmärrä, että on kohta taas kaksistaan koiransa kanssa. Nainen, 45