Syksyn 25 parasta uutuuskirjaa! Viisi tunnettua suomalaista kertoo, mitä nyt kannattaa lukea

Saisiko olla runoa, romaania vai tietokirjaa? Viisi tunnettua lukutoukkaa vinkkaa, mihin uutuuskirjoihin tänä syksynä on syytä tarttua.

Toimittaja Katja Ståhl, kirja-alan suurnainen Leena Majander-Reenpää, toimittaja ja aktivisti Suvi Auvinen, näyttelijä Krista Kososen ja muusikko Palaface eli Karri Miettinen kertovat syksyn kirjasuosikkinsa.

Toimittaja Katja Ståhl on lukenut tänä vuonna yli 80 kirjaa. Hän osallistuu myös kirjapiiriin, jossa käydään välillä kiivaita väittelyitä.

– Sellaiset lukupiirit ovat parhaita, joissa jotkut vihaavat jotakin kirjaa ja toiset sanovat, etteivät ole koskaan lukeneet mitään parempaa.

Ståhlilla on aina monta kirjaa kesken.

– Kirjoja on pinossa yöpöydällä eri fiiliksiin. Äänikirjojakin on meneillään pari kolme. Kirjat jäävät minulta harvoin kesken. Olen niin ronkeli ja lukenut niin paljon, että pystyn melkein haistamaan, onko kirjalla mahdollisuuksia.

Katjan valinnat

JOONATAN TOLA: PUNAINEN PLANEETTA, OTAVA

”Tämä oli päänräjäyttäjä, mehevä ja upea. Tarina on traaginen, mutta se kerrotaan niin arkipäiväisesti, että kaikessa sekopäisyydessä ja kamaluudessa on jotain humoristista. Omakin lapsuuteni on ollut vähän sellaista, että ei ole niin sanotusti tullut aika pitkäksi. Minua lämmitti kovasti se, että kirjassa ihminen ei ole pelkkä uhri, vaikka tapahtuisi paljon pahaa.”

JUHA MATIAS LEHTONEN: TERVEYS JA HUMPUUKI, TAMMI

”Kirja kertoo siitä, miten vakavasti otettavista jutuista voi tulla humpuukia ja päinvastoin. Kirjoittaja suhtautuu todella rakastavasti ja kunnioittavasti erilaisiin ilmiöihin ja antaa kaikkien kukkien kukkia. Tällaisesta tavasta kirjoittaa tieteestä todella pidin.”

HANNA-RIIKKA KUISMA: SYYLLINEN, LIKE

”Syyllinen on sisäänpäin kääntynyt ja kummallinen kirja. Se kertoo tyypistä, joka on lähtenyt mukaan pyramidihuijaukseen eikä tajua maailmaa ympärillään, vaan elää omassa oudossa kuplassaan. Kuisma kuvaa hyvin nykypäivää, sitä että ollaan somessa eikä läsnä.”

BJÖRN NATTHIKO LINDEBLAD: SAATAN OLLA VÄÄRÄSSÄ, AULA & CO

”Ruotsalainen talousjohtaja väsähti yhteiskuntaan ja merkityksettömyyteen ja lähti munkiksi Thaimaahan. Tämä ei ole mikään käännytyskirja, ja juuri siksi se on hyvä. Vaikka hän oli zeniyden ytimessä, kaikki ei mennyt silti putkeen. Rakkaus tuli ja vei hänet mukanaan.”

JANNE HUUSKONEN: TÄYDELLINEN PÄIVÄ, WSOY

”Minulla nousi tukka pystyyn, kun tajusin viimeisellä sivulla, että Täydellinen päivä on Janne Huuskosen oma tarina. Se on tarina päihdehelvetistä, tunteella ja uskottavasti kerrottuna. Monet asiat aukesivat minulle aivan uudella tavalla, ja tuntuu, että tajuan paremmin, mitä sellainen elämä todella on.”

Kirja-alan suurnainen Leena Majander-Reenpää on lukenut koko aikuisen elämänsä työkseen ja huvikseen.

– Nyt voin vihdoin lukea aivan mitä huvittaa.

Luen mielelläni kulttuurihistoriaa ja elämäkertoja. Niiden avulla on kiinnostavaa laittaa omaakin elämää aikajanalle.

Majander-Reenpää on julkaissut tänä vuonna Kirjatyttö-muistelmateoksen, jossa hän käy läpi kustannusalan vuosikymmeniä ja työtään suurten kustantamojen päällikkönä.

Leenan valinnat

ANJA SNELLMAN: KAIKKI MINUN ISÄNI, WSOY

”Anja Snellmanin – silloisen Kaurasen – Sonja O kävi täällä -romaanin ilmestymisestä on 40 vuotta. Muistan elävästi, miten hieno tapaus se oli, miten se näkyi, kuului ja vaikutti. Kun aikoinaan valitsin työntekijöitä Otavalle ja WSOY:lle ja kysyin työhaastattelussa, kuka on lempikirjailijasi, tietty sukupolvi mainitsi aina Anja Snellmanin. Seuraan yhä hänen uraansa.”

KATI MARTON: MERKEL – MAAILMAN VAIKUTUSVALTAISIMMAN NAISEN TARINA, SUOMENTAJA: ILKKA REKIARO, WSOY

”Nyt kun Angela Merkel vetäytyy politiikasta, hänen elämänsä koko kaari kiinnostaa. Itäsaksalaistaustaisesta kemian tohtorista muodostui figuuri, jonka merkitys koko EU:lle – virheineen kaikkineen – on ollut valtavan suuri.”

SARI RAINIO JA JUHA RAUTAHEIMO: VAINAJAT EIVÄT VAIKENE, SILTALA

”En yleensä muista dekkarin luettuani, kuka tappoi kenet, vaan tunnelman ja paikallisvärin. En ole muutenkaan suuri dekkareiden lukija, mutta aina joskus jokin kirja herättää kiinnostuksen. Vainajat eivät vaikene sijoittuu vanhaan Helsinkiin, ja siinä on kuulemma Komisario Palmu -tunnelmaa.”

KAZUO ISHIGURO: KLARA JA AURINKO, SUOMENTAJA: HELENE BÜTZOW, TAMMI

”Olen ollut aina todella innostunut Kazuo Ishiguron teoksista. Pitkän päivän ilta on kaikkien aikojen suosikkikirjojani. Ishiguron uusi suomennos Klara ja aurinko kertoo tytön ja robotin ystävyydestä ja ihmisluonnon muuttumisesta.”

KARI LUMIKERO: TÄTÄ EN VIELÄ KERTONUT – UUTISMIEHEN TILINPÄÄTÖS, TAMMI

PETRI SARASTE: KIRJEENVAIHTAJA, INTO KUSTANNUS

”Luen aina veteraanitoimittajien kirjat, sillä median kehitys kiinnostaa minua. Tänä syksynä ilmestyy kahden veteraanitoimittajan, Kari Lumikeron ja Petri Sarasteen, muistelmat. Tällaiset kirjat auttavat hahmottamaan lähihistoriaa.”

Toimittaja ja aktivisti Suvi Auvinen on julkaissut tänä vuonna kiitellyn esseeteoksen Kaltainen valmiste. Hän on huomannut, että omien kirjojen julkaisu on muuttanut hieman hänen lukutyyliään.

– Luen nykyisin monipuolisemmin. Ennen tartuin kirjoihin, joista ajattelin, että tämä on varmaankin minulle sopiva, mutta nyt haluan olla eri mieltä kirjojen kanssa.

Viime aikoina ilmestyneistä kirjoista Auvinen nostaa esiin nuorten naisten ja muunsukupuolisten kirjoittamia teoksia.

– Yritän aina nostaa tätä joukkoa, joka ei muuten saa välttämättä paljon tilaa. On tärkeää, että kirjallisuudessa on monenlaista ääntä.

Suvin valinnat

ANNI IHLBERG: ILONPILAAJA, TAMMI

”Ilonpilaaja on kiinnostava esikoisromaani. Sen päähenkilö on aggressiivinen tyttö. Kirja käsittelee sitä, millainen tyttö ja nainen saisi tässä yhteiskunnassa olla. Se on upea vihaisen hahmon kasvutarina alakoulusta lähtien.”

MARIANA ENRIQUEZ: MITÄ LIEKIT MEILTÄ VEIVÄT, SUOMENTAJA: SARI SELANDER, WSOY

”Mitä liekit meiltä veivät on kokoelma argentiinalaisia lyhyitä novelleja, jotka kertovat elämästä Buenos Airesissa. On kiinnostavaa lukea, millaista naisten elämä on toisaalla. Siksi minä luen. Haluan ymmärtää asioita, jotka eivät liity omaan elämänpiiriini.”

MAISKU MYLLYMÄKI: HOLLY, WSOY

”Holly on superkiinnostava tarina. Se kertoo kahdesta naisesta, jotka kohtaavat saaressa ja etsivät harvinaista lintua. Sitten saarelta löytyy ehkä jotain muutakin kuin se lintu. Luulen, että tämä kirja tulee menestymään, se on niin hyvä.”

AKWAEKE EMEZI: VIVEK OJIN KUOLEMA, SUOMENTAJA: SARI KARHULAHTI, KOSMOS

”Kirjailija Akwaeke Emezi on itse muunsukupuolinen, ja kirjan päähenkilö on transhenkilö. Romaani sijoittuu Nigeriaan. Se valottaa, miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt elävät muualla kuin meillä. Rakenne on mielenkiintoinen. Alussa päähenkilö on kuollut, mutta lukija pääsee seuraamaan hänen elämäänsä.”

SILVIA HOSSEINI: TIE, TOTUUS JA KUOLEMA, GUMMERUS

”Hosseini on suosikkiesseistejäni. Hänen aikaisempi teoksensa Pölyn ylistys oli hieno, mutta Tie, totuus ja kuolema on vielä parempi. Se on perinteistä esseistiikkaa ja käsittelee hienosti julkisen ja yksityisen eroa.”

Näyttelijä Krista Kososen ääni on tuttu äänikirjojen ystäville, mutta vapaa-ajallaan hän lukee yleensä paperisia kirjoja. Hyviä lukupaikkoja ovat esimerkiksi raitiovaunu ja kylpy.

– En ole mikään viihdekirjojen kuluttaja. Pidän siitä, että voin pysähtyä lauseiden äärelle ja mutustella niitä.

Kososen on vaikea valita viittä kirjavinkkiä. Hän lukee valtavasti, ja hyviä olisi paljon.

– Esimerkiksi Marko Järvikallaksen ja Helmi Kekkosen uutuudet ovat aivan loistavia.

Kristan valinnat

AMANDA PALO: OUTOJA KALOJA, KOSMOS

”Outoja kaloja on riemastuttava esikoiskirja. Aloin selailla sitä ja hotkaisin sen yhdeltä istumalta. Se oli todella yllättävä kokemus, sellainen että vau! Ihastuttava pieni suuri kirja, ohkainen ja hassu.”

EEVA KILPI: VALKOINEN MUISTIKIRJA, WSOY

”Eeva Kilven kirjat ovat kulkeneet aina mukana elämässäni. Erityisesti runot, niihin palaan aina uudelleen. En ole mikään äänikirjojen suurkuluttaja, mutta Eija Ahvo on lukenut Valkoista muistikirjaa edeltäneet Sinisen ja Punaisen muistikirjan, ja niistä olen pitänyt. Ne ovat hyvin rauhoittavia.”

JOHANNA VENHO: SYYSKIRJA, WSOY

”Olen suuri Tove Jansson -fani. Syyskirja kertoo Toven viimeisistä hetkistä Klovharun saarella. Kirjassa on tavoitettu haikeutta, lähdön ja jäähyväisten tunnelmaa ja ihanaa pohdintaa taiteilijuudesta. Johanna Venho on myös runoilija, ja sen huomaa. Kieli on kaunista ja harkittua.”

JUKKA VIIKILÄ: TAIVAALLINEN VASTAANOTTO, OTAVA

”Taivaallinen vastaanotto on minulla tällä hetkellä kesken. Se on hieno ja hämmentävä kirja. Merkitsen melkein joka sivun ylös. En ole varma, mikä on juoni tai tarina, mutta tämä on ehdottomasti syksyn kiinnostavimpia kirjoja. Rakastin myös Jukka Viikilän edellistä kirjaa, Akvarelleja Engelin kaupungista.”

MERI VALKAMA: SINUN, MARGOT, WSOY

”Luin Sinun, Margot -romaanin äänikirjaksi tietämättä siitä mitään etukäteen. Se osoittautui taitavasti punotuksi esikoisromaaniksi. Tarinassa kertoja selvittää, keitä hänen vanhempansa oikeastaan olivat ja kuka hän itse on. Romaani sijoittuu DDR:ään, ja kertomus on tosi jännittävä ja koskettava.”

Muusikko Karri Miettinen eli Paleface lukee aina kun mahdollista. Useimmiten kesken on jokin suomen- tai englanninkielinen tietokirja tai elämäkerta.

– Eniten luen keikkareissuilla ja nukkumaan mennessä. Kirjapino yöpöydällä on jäätävä.

Lukeminen on tärkeää myös työn kannalta.

– Mitä enemmän hallitsen eri käsitteitä ja niiden merkityksiä, sitä parempi runoilija olen. Räppärin on hyvä tuntea kielen erilaisia muotoja.

Tänä vuonna Miettinen on julkaissut Kaisa Happosen kanssa Ilmastotekokirjan, jossa käsitellään ilmastokriisiä ja kannustetaan nuoria käytännön tekoihin.

Karrin valinnat

HARRI HERTELL: KAIKKI TUNTEET SALLITTUJA, ENOSTONE

”Viime vuosina julkaistuista runokirjoista voisin suositella Harri Hertellin tuoreinta runokokoelmaa Kaikki tunteet salittuja. Mukana on runoja isyydestä ja lapsiperheen arjesta. Ne resonoivat isosti, olemmehan Hertellin kanssa suurin piirtein samanikäisiä.”

YOKO TANAKA: MESTARIESTIVÄ PEPPUNEN -SARJA, SUOMENTAJA: MAYU SAARITSA, NEMO

”Lasten kanssa tulee luettua käsittämättömän oivaltavia ja omalaatuisia Mestarietsivä Peppunen -kirjoja. Ei ole todellista! Salapoliisi, jonka pään tilalla on takapuoli. Tiukan paikan tullen nerokas yksityisetsivä taltuttaa pahikset — arvaatte varmaan – pieraisemalla! Hämmentävän viihdyttävää.”

MICHAEL POLLAN: TUNTEMATON MIELI, LIKE

”Äärettömän kiinnostava katsaus psykedeelien historiaan ja uuteen tulemiseen lääketieteessä. Ihmismieli on edelleen suuri tuntematon, ja esimerkiksi psykedeeliset sienet voivat tarjota meille vastauksia mielen sairauksien hoidossa.”

LAURENT FINTONI: BEDROOM BEATS AND B-SIDES, VELOCITY PRESS

”Englantilaiskustantamo on paketoinut elektronisen musiikin eri genrejen kulttuurihistorian viimeisen 30 vuoden ajalta selkeään ja jäsenneltyyn muotoon. Olen elänyt nämä vuodet ja varttunut tämän musan parissa. Kulttuuriteko, joka pakottaa kaivamaan musiikkia kuunteluun!”

Lue myös: Vavisuttavaa luettavaa sivutolkulla! Listasimme 11 kirjaa, jotka tekivät meihin suuren vaikutuksen

Lue myös: Kuinka hyvin tunnet suomalaisen kirjallisuuden klassikot? Vain todellinen himolukija saa kaikki 13 oikein

Lue myös: Haluatko saletisti hyvää luettavaa? Me Naiset valitsi 2000-luvun (kenties) parhaat 40 kirjaa