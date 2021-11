Parhaat vinkit asuntokaupoille – ja yksi asia, jota ostajan ei kannata ammattilaisen mielestä tehdä

Remppa vai muutto -ohjelman kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay kertoo, millä keinoin asuntonäytöllä voi erottua muista innokkaista ostajista.

Anne Ramsayn mukaan nopeus on nyt valttia asuntokaupoilla. Anne työskentelee kiinteistönvälittäjänä pääkaupunkiseudulla.

Asuntomarkkina käy kuumana. Unelmakämpän esittelyssä on ruuhkaa niin, ettei ostajajoukosta meinaa erottua tai sitten kaupat viedään maaliin jo ennen ensimmäistäkään näyttöä. Remppa vai muutto Suomi -ohjelman kiinteistönvälittäjä Anne Ramsaylle, 28, ilmiö on tuttu.

Anne muistaa hyvin tapauksen, jossa hänen asiakkaansa olivat ostaneet huonokuntoisen remonttikohteen ja alkaneet kunnostaa sitä asuttavaan kuntoon. Rivitalohuoneiston remonttityömaa oli vielä vaiheessa, kun sen ohi kulkeneet kiinnostuneet olivat jo alkaneet kysellä valmistumisesta ja muuttoaikatauluista.

– Remppamiehet ohjasivat kyselijät asunnon omistajalle ja edelleen minulle. Tein huoneistosta kaupat käytyäni ostajien kanssa kerran keskellä työmaata. He olivat heti, että joo, me otetaan tämä.

” Kilpaillussa kohteessa kannattaa heti tarjota hintapyynnön yli.

Bo LKV:n kiinteistönvälittäjänä työskentelevän Annen mukaan viimeiseen lauseeseen tiivistyykin seikka, jolla asuntomarkkinoilla useimmin varmistaa kaupat itselleen: nopeus. Ostajaehdokkaista erottuu se, joka on valmis maksamaan eniten, tekemään kaupat nopeimmin ja joustamaan ehdoissa.

– Mikäli asunto on itselle sopivan hintainen, kilpaillussa kohteessa kannattaa heti tarjota hintapyynnön yli. Siten vakuuttaa myyjän ja säikäyttää valtaosan muista ostajista. Tämän hetken kuumassa markkinassa ehdolliset tarjoukset – etenkin ne, joissa oman asunnon myynti on tarjoukselle ehtona – eivät saa myyjiä innostumaan ainakaan pääkaupunkiseudulla, Anne Ramsay sanoo suoraan.

– Myös jos taloyhtiön osakehuoneistossa alkaa ladella vaatimuksia homekoirista, sisäilmatutkimuksista, radonmittauksista ja laajoista kuntokartoituksista, jää jonossa helposti hännille.

Lähestyttävä luonne tekee kaupat

Anne huomauttaa, että kiinteistökaupassa vastuut jakautuvat eri tavalla ja kuntoselvityksiä teettävät mielellään myös myyjät selustansa turvaamiseksi. Mutta silloinkin ostajan joustava asenne ja helposti lähestyttävä luonne voivat olla eduksi.

– Kiinteistökaupassa myyjä usein kyselee, millaisilta tyypeiltä tarjouksen tekijät vaikuttavat. Onko ostajaehdokas kenties sellainen, joka herkästi reklamoisi vähäisistäkin virheistä tai on jo ennen kaupantekoa hankala aikatauluissa ja niin edelleen, Anne kertoo.

– Ei kauppoja hieroessa tarvitse olla lipevä tai mielin kielin, mutta jos jo kauppojen, asunnon vapautumisen tai kuntotarkastuksen aikataulutus on hankalaa, ei se hyviä lupaa. Olen nähnyt monta tilannetta, jossa myyjä on valinnut edullisemman tarjouksen, koska asiointi tarjoajan kanssa on ollut helpompaa.

”Tunteisiin vedotaan ja viulut soivat”

Anne myöntää, että toisinaan välittäjäänkin yritetään vedota. Tippiä ei sentään tarjota, mutta uusia toimeksiantoja kyllä.

– Välittäjän kanssa kaveerataan tai myyjälle lähetetään terveisiä yhteisiltä tutuilta. Tarinoidaan lapsikatraasta tai sairaista läheisistä. Kyllä siinä tunteisiin vedotaan ja viulut soivat, Anne naurahtaa.

– Mielestäni se voi olla fiksuakin. Ymmärtäähän sen, että kun kotiin assosioituu paljon tunteita, myös myyjää kiinnostaa, kuka hänen kodistaan jatkossa huolehtii.

” Asuntoja flippaavalla asiakkaallani on tapana antaa myyjän jättää ylimääräiset roinansa myytyyn asuntoon.

Hinnan lisäksi Anne vinkkaa kiinnittämään huomiota kaupan muihin ehtoihin. Myyjän tilannetta voi helpottaa, jos ostaja on valmis vaikkapa pidempään vapautumisaikaan. On sitäkin nähty, että ostaja on maksanut myyjälle muuttopalvelun.

– Eräällä asuntoja flippaavalla asiakkaallani on tapana antaa myyjän jättää ylimääräiset roinansa myytyyn asuntoon. Tällainen on harvinaista, mutta se voi olla suuri etu vaikkapa vanhuksille tai asuntoa myyvälle kuolinpesälle.

Anne tekee asuntokauppaa pääkaupunkiseudulla, missä hinnat ovat nyt ennätyslukemissa. Suosituimpien alueiden kohteista on tehty tarjouksia ostajan edes näkemättä kohdetta.

– Tiedän, että kauppoja tehdään käymättä kohteessa, mutta itse en sellaista suosittele. Kuvio ei ole kenenkään etu: se heikentää ostajan oikeuksia vedota virheisiin, eikä myyjä pääse kilpailuttamaan hintaa. Jos on aidosti kiinnostunut ostamaan, kyllä edes kerran kannattaa vaivautua paikalle.

Anne Ramsay 28-vuotias kiinteistönvälittäjä asui 7 vuotta vuokralla Helsingin Ullanlinnassa ennen kuin osti ensimmäisen asuntonsa Kalliossa. Työskentelee Bo LKV -yrityksessä. Esiintyy Remppa vai muutto Suomi -ohjelmassa sisustussuunnittelija Marko Paanasen kanssa, Nelosella torstaisin kello 20.

