Oikeusjuttuja, kunnianloukkauksia ja romuttuneita ihmissuhteita – autofiktio on suositumpaa kuin koskaan, mutta sillä on kääntöpuolensa

Lukijat janoavat nyt kirjoja, joissa kirjailija kertoo omasta elämästään. Miksi autofiktiosta tuli iso ilmiö, ja onko se tullut jäädäkseen?

Nainen avioituu, saa tietää kumppaninsa viettävän kaksoiselämää ja kirjoittaa kokemuksestaan kirjan. Jokseenkin masentunut kolmekymppinen freelance-toimittaja kirjoittaa jokseenkin masentuneesta kolmekymppisestä freelance-toimittajasta, isänsä kuolemaa sureva keski-ikäinen mies isänsä kuolemaa surevasta keski-ikäisestä miehestä. Ja niin edelleen.

Autofiktiota on pukannut viime vuosina markkinoille kuin banaanikärpäsiä loppukesästä keittiöön. Tämänkin syksyn odotetuimpiin uutuuskirjoihin lukeutuivat sellaiset autofiktioksi kutsutut teokset kuin Laura Malmivaaran Vaiti (siinä naisen ex-puoliso ja lasten isä joutuu julkisen pyörityksen kohteeksi), Sisko Savonlahden Kai minä halusin tätä (Savonlahden oloinen nainen yrittää opetella rakastamaan itseään) ja Jenni Pääskysaaren Mielen maantiede (entinen korsolainen palaa lapsuutensa maisemiin Korsoon).

Ovatko kirjailijat menettäneet yhtäkkiä mielikuvituksensa? Vai onko jossain päätetty kollektiivisesti, että todellisuus tosiaan on tarua ihmeellisempää?

Lue lisää: Laura Malmivaaran tyttäret antoivat tälle suoraa palautetta, kun äiti vaikeni – Laura päätti kuitenkin pysyä hiljaa, kun ex-puoliso joutui myrskyn silmään

Ikiaikainen tyylilaji

WSOY:n kustantaja Anna-Riikka Carlson vahvistaa arkipäivän havainnon: omaelämäkerrallisia romaaneja tosiaan kirjoitetaan ja julkaistaan selvästi aiempaa enemmän. Yli 20 vuotta kirja-alalla toiminut Carlson arvioi, että tällä hetkellä WSOY:n kustantamista kotimaisista kaunokirjoista jopa 15–20 prosenttia on autofiktiota.

Tarkan määrän arvioiminen tosin on hankalaa, koska tyylilajin rajat ovat niin liukuvat. Siksikin aiheesta käydään runsaasti keskustelua niin kustantamon sisällä kuin kirjailijoiden kanssa. Voiko kirja olla autofiktiota, jos päähenkilöllä on eri nimi kuin kirjailijalla? Entäpä jos teos ei ole minämuotoinen?

– Minä ajattelen, että autofiktio on kaunokirjallisuutta, joka pohjautuu vahvasti kirjailijan omaan elämään, Carlson määrittelee.

Milloin kirjan sitten voi sanoa pohjautuvan kirjoittajansa elämään vahvasti? Sellaista kirjaa, johon kirjoittajan omat kokemukset eivät millään tapaa vaikuttaisi, tuskin on olemassakaan.

– Muun fiktion kohdalla ei edes herää kysymystä siitä, mikä kaikki on omakohtaista, Carlson pohtii.

Terminä autofiktio on verrattain uusi. Sen keksi ranskalainen kirjailija Serge Doubrovsky 1970-luvun lopulla. Hän kuvitteli romaaninsa Fils (suomeksi Poika) olevan ensimmäinen teos, joka yhdistää elämäkerran totuudenmukaisuuden ja kaunokirjallisen kerronnan.

Doubrovsky, kirjallisuuden professori kun oli, tajusi toki sittemmin, ettei ollutkaan ensimmäinen. Autofiktiota olikin kirjoitettu jo kauan ennen kuin hän nimesi sen. Jos vaikkapa James Joycen Taiteilijan omakuva nuoruuden vuosilta (1916) tai Marcel Proustin Kadonnutta aikaa etsimässä -sarja (1913–1927) julkaistaisiin nyt, ne voisi hyvin sijoittaa autofiktion genreen.

Suomessa ensimmäinen autofiktioksi nimitetty kirja ilmestyi vuonna 2007. Se oli Anu Kaipaisen evakkotarina Vihreiksi poltetut puut. Vaan eikö myös vaikkapa Kalle Päätalon Iijoki-sarja (1971–1998) ole silkkaa autofiktiota? Päätalo itsekin vakuutti, että kertaa sarjassa oman elämänsä vaiheet tositapahtumille uskollisesti.

Voisikin melkein sanoa, että autofiktiota on ollut yhtä kauan kuin on ylipäänsä kirjoitettu.

Some-ajan kirjallisuutta

Miksi sitten yhä useampi romaani kertoo niin tarkasti tosielämästä? Anna-Riikka Carlson näkee, että kyse on laajemmasta ilmiöstä. Omasta itsestä kerrotaan avoimesti niin sosiaalisessa mediassa kuin tosi-tv-ohjelmissa. Yhden ihmisen kokemus nostetaan mielellään keskiöön silloinkin, kun uutisoidaan vaikkapa sairauksien hoidosta.

– Sosiaalinen media on tehnyt itsen ja oman elämäntarinan esille tuomisesta arkipäiväistä. Voi olla, että se on rohkaissut tekemään samaa kirjallisuudessa.

Omakohtaisuudesta on tullut myyntivaltti. Kun kirjan voi sanoa olevan autofiktiivinen, perustuvan omiin kokemuksiin tai sisältävän omaelämäkerrallisia aineksia, se herättää helpommin lukijan mielenkiinnon. Genrestä innostuneet kertovat, että kirja herättää vahvempia ja aidompia tunteita, kun sen tapahtumat ovat, ainakin osin, totta. Silloin on ehkä helpompi samastua. Tyylilaji voi toki tarjota mahdollisuuden myös tirkistelyyn: ai tällaistako elämää se viettää!

Carlson arvelee, että monimutkaisessa maailmassa elävä kiireinen nykyihminen saattaa kaivata nimenomaan kirjoja, joihin on helppo tarttua. Autofiktiossa ei tavallisesti ole monia aikatasoja tai laajaa henkilögalleriaa, minkä vuoksi se palkitsee lukijansa nopeasti.

Kun kansa suorastaan janoaa tarinoita erilaisista elämänkohtaloista, nostaa mediakin niitä mieluusti esille. Näkyvyys on entistä varmempaa, jos kirjoittajana on tuttu nimi.

Kaikki tämä motivoi kustantajia julkaisemaan tositarinoihin pohjautuvaa kirjallisuutta, myöntää Carlson.

– Perinteisesti on vaadittu, että käsikirjoitus toimii sellaisenaan, mutta nykysuuntaus on vaikuttanut siihen, että joskus kiinnostava tarina riittää. Jos näemme, että se haluttaisiin lukea ja synnyttäisi keskustelua, olemme valmiita työstämään hyvinkin keskeneräisestä valmista.

Karl-Ove Knausgård on saavuttanut autofiktiolla mainetta ja mammonaa.

Esimerkin voimalla

Kukapa kirjoittaja ei haluaisi, että oma työllä ja tuskalla synnytetty hengentuote myös menestyy?

Norjalainen Karl Ove Knausgård on näyttänyt, millaista menestystä autofiktio voi tuoda. Taisteluni-romaanisarja teki Knausgårdista kirjallisuuden supertähden, jota on tituleerattu muun muassa ”yhdeksi 2000-luvun suurimmista sensaatioista”.

– Knausgård sai monet huomaamaan, että kaunokirjallisuuden voi pohjata näinkin yksityiskohtaisesti omaan elämään. Ehkä joku on huomannut myös, että omakohtaisesti kirjoittamalla voi saada paremmin esille itselle tärkeitä teemoja, mutta aika harva hyvä kaunokirja syntyy lopulta laskelmoiden, Carlson sanoo.

Toisaalta osa kirjailijoista ei halua paljastaa kirjansa yhteyttä elettyyn elämään, koska se voi vaikuttaa kirjaan kohdistuviin odotuksiin ja siitä käytävään keskusteluun. Kaikki eivät ole valmiita puhumaan omasta elämästään julkisuudessa, joten kirja voi olla äärimmäisen omakohtainen, vaikka sitä ei kerrottaisi.

Etäännyttääkö paljon vai vähän?

Esikoiskirjailija Joonatan Tolan tammikuussa ilmestynyt Punainen planeetta kertoo Joonatanista, joka yrittää rakentaa oman elämäntarinansa uppoutumalla skitsofreniasta ja alkoholismista kärsineen isänsä vaiheisiin. Hänen isänsä Mikko J. Tola kärsi oikeassa elämässä kummastakin.

Tola kertoo, ettei valinnut genreä sen trendikkyyden takia. Oma historia traumoineen synnytti idean trilogiasta, jonka Punainen planeetta aloitti.

– Minä en valinnut autofiktiota, vaan aihe kutsui sen luo. Halusin kirjoittaa rikkonaisista ihmiskohtaloista, Tola kertoo.

Elämäkerran kirjoittaminen ei Tolaa kuitenkaan innostanut – hänen intohimonsa on nimenomaan kaunokirjallisuus.

Anna-Riikka Carlson ymmärtää, miksi: kaunokirjallisuus sisältää rutkasti enemmän erilaisia tehokeinoja ja mahdollisuuksia. Hän myös arvelee, ettei moni taitava kirjoittaja koe olevansa riittävän kiinnostava tyyppi kirjoittaakseen omaelämäkertaa. Selvä! Mutta miksei tarinoita sitten etäännytetä todellisuudesta ihan kunnolla? Autofiktio voi vaikuttaa helpolta ratkaisulta, mutta Carlsonin mielestä sillä ei pitäisi olla väliä.

– Jos haluaa kirjoittaa tilanteista, joiden keskellä itse elää, miksi turhaan vaihtaisi jotain? Tärkeintä on, että teksti jättää jäljen.

Samoilla linjoilla on myös Tola.

– Isäni oli niin kaunokirjallinen hahmo ja hänen elämässään oli niin paljon kaikkea mielenkiintoista, etten nähnyt järkeä lähteä etäännyttämään tarinaa.

Trilogian seuraavissa osissa Tola aikoo kertoa äitinsä tarinan ja jatkaa omaansa. Sitten hän todennäköisesti vaihtaa genreä. Pöytälaatikossa oli valmiina jo ennen Punaista planeettaa kokeellisen romaanin käsikirjoitus.

Lue lisää: Kun isä kuoli traagisesti, Joonatan Tola sisaruksineen laitettiin lastenkotiin – ”Rikkonainen lapsuus jätti pohjattoman turvattomuuden tunteen”

Mitä tuumaavat läheiset?

Menestyksellä on myös kääntöpuolensa. Karl Ove Knausgårdin teokset romuttivat kirjailijan suhteet moniin läheisiin. Osa sukulaisista vastusti jo etukäteen ensimmäisen romaanin julkaisua ja syytti kirjailijaa kunnianloukkauksesta.

Suomessakaan ei ole vältytty kahnauksilta. Viimeisin liittyi Noora Vallinkosken lähiöelämää kuvaavaan Perno Mega Cityyn (Atena 2018). Useat henkilöt kokivat, että kirjassa kerrottiin heidän tai heidän läheistensä todellisesta elämästä, minkä vuoksi Vallinkoskea syytettiin yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sekä kahdesta kunnianloukkauksesta. Tapaus sovittiin, eikä se edennyt koskaan oikeuteen asti. Vallinkoski on kiistänyt hahmojen esittävän todellisia ihmisiä, mutta suostui maksamaan asianosaisille korvauksia.

Riikka Ala-Harjan romaani Maihinnousu nostatti vuonna 2012 kohun, vaikka teosta ei edes markkinoitu autofiktiona. Kirjailijan sisko Marjukka Ala-Harja ja tämän puoliso kertoivat pian kirjan ilmestymisen jälkeen julkisuudessa ”tulleensa hyväksikäytetyiksi”; romaanin lapsihahmon sairaus eteni samalla tavalla kuin heidän lapsellaan. Tapaus johti sisarusten välirikkoon.

Mistä kaikesta saa kertoa, ja mikä kaikki on sallittua taiteen nimissä? Ne ovat kysymyksiä, joita jokainen autofiktiota kirjoittava joutuu miettimään. Vaikka alkulehdellä kuinka lukisi, että kyseessä on romaani, lukijat lukevat teosta helposti yksi yhteen todellisuuden kanssa.

Omasta elämästä lienee lähes mahdotonta kertoa ilman, että kertoo myös läheisistään – ainakin jos sattuu olemaan pitkässä parisuhteessa ja perheellinen, kuten vaikkapa kirjailija Pauliina Vanhatalo. Hän on raportoinut omasta elämästään kirjoissaan Keskivaikea vuosi, Toinen elämä ja Tuntemani maailma (S&S 2016–2021).

Keskivaikeassa vuodessa Vanhatalo kirjoittaa parisuhteestaan näin:

”Alan pelätä että mies saa tarpeekseen. Hän vaikuttaa väsyneeltä enkä ihmettele. En minäkään pidä itsestäni, en jaksaisi itseäni ollenkaan. – – Lupaan miehelle että hän saa halutessaan minusta ystävällisen eron. Jalo tarjous ei ilahduta häntä, hän tulkitsee sanani uhkaukseksi lähteä.”

Kirjan mies on oikeassa elämässä nimeltään Tatu Hirvonen. Hirvonen ei kavahda sitä, että näinkin intiimit välähdykset yhteisestä arjesta ovat suuren yleisön luettavissa – lähinnä hän on ollut kirjoista häkeltynyt ja otettu. Hieman yllättäen hän kertoo itsekin nauttivansa vaimonsa työnjäljestä ensisijaisesti lukijana.

– Nautin Pauliinan tekstistä niin paljon, ettei minua kiinnosta, olenko kirjoissa vai en. Minulla ei ole mitään piiloteltavaa, enkä ole kokenut olevani sivuilla mitenkään alasti, hän sanoo.

– Totta kai tekstit ovat myös yhteistä elämäämme ja eräänlainen rakkauskirje.

Hirvosen mielestä riidat ja vaikeudetkin ovat osa ihmisyyttä, eikä niissä ole mitään hävettävää. Sitä paitsi, toisin kuin kirjailijat, hän ei joudu kohtaamaan yleisön näkemyksiä.

Hirvonen kertoo, että pelisäännöistä piti kuitenkin keskustella ennen kuin Vanhatalo alkoi kirjoittaa omakohtaisesti.

Hänestä kirjailijan pitää olla avoin ja rehellinen siitä, mitä aikoo kirjoittaa. Hirvonen kertoo päässeensä kertomaan näkemyksistään jo kirjoitusprosessin aikana.

– Luotan Pauliinaan sataprosenttisesti.

Ilman luottamusta ja avointa kommunikaatiota tuntemukset voisivat olla varsin erilaiset.

– Usein asioita voi tehdä hyvinkin vapaasti, kun tekee motiivit selkeiksi kaikille. Elävää ja syvällistä taidetta voi tehdä myös kunnioittavasti, Hirvonen sanoo.

Taiteilijan vapaudella!

Toistaiseksi taiteilijan vapauden ja eettisen vastuun tasapainosta onkin lähinnä eriäviä näkemyksiä, sanoo Anna-Riikka Carlson.

– Toiset painottavat sitä, että kaunokirjallisuudessa voi kirjoittaa kaikesta. Osa on tuohtunut siitä, että kun kirjaan liittää autofiktion, sen varjolla saa ikään kuin tehdä mitä vain.

Carlsonin mukaan ne kirjailijat, joiden kanssa hän on työskennellyt, miettivät kyllä tarkkaan, millaisen vastuun taiteilijan vapaus tuo. Kustantajan tehtävänä on auttaa kirjailijoitaan näkemään, mistä asioista voi kirjoittaa paljaasti ja milloin on parempi välttää turhia kohuja ja loukkaamista.

Kirjailijan kanssa keskustellaan etenkin, jos kirjassa esitetään hyvin henkilökohtaisia ja kipeitä väitteitä tämän läheisistä. Samoin silloin, jos kirjailija haluaisi käyttää teoksessaan yksityiseksi tarkoitettua materiaalia, kuten kirjeitä.

– Joskus oma kaunokirjallinen ilmaisu vaatii tiettyjä kohtauksia, tiettyjen henkilöiden piirteitä ja sanomisia, mutta on hyvä keskustella, voisiko saman asian käsitellä toisin. Viime kädessä kirjailija itse tietää, mistä kirja kumpuaa.

Mikä trendaa seuraavaksi?

Entä kuinka kauan autofiktiobuumi vielä jatkuu? Mikä on seuraava kirjallinen trendi, ja onko siitä haastajaksi?

Tänä syksynä kustantajien katalogit olivat vielä täynnä autofiktiota.

Carlson uskoo, että genre on vakiinnuttanut paikkansa kirjallisuudessa, mutta hän itse tarvitsee sen vastapainoksi muutakin kirjallisuutta. Hän huomaa sen etenkin silloin, jos on lukenut monta autofiktioteosta peräkkäin.

– Ymmärrän hyvin väsymyksen siihen, että kaikessa on keskiössä yksilön kokemus ja yksi tarina todistaa jostain yleisemmästä.

Uuden, yhtä vahvan suuntauksen nousu vaatisi kuitenkin hänen mukaansa sitä, että toisenlaiset aiheet pääsisivät entistä paremmin esiin myös mediassa. Ainakin ympäristökysymyksistä puhutaan yhä enemmän.

– Voi olla, että seuraavaksi kaunokirjallisuudessakin ovat eniten esillä ne, joilla on kiehtovimpia vastauksia siihen, miten selviämme tällä planeetalla tulevina vuosisatoina.