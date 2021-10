Käytätkö vielä sanaa boomer? Unohda se – ja ota käyttöön nämä 17 sanaa, jotka jokaisen ajassa kiinni olevan tulisi tietää

Onko puhekielen osaamisesi mintissä vai menevätkö nykynuorten ilmaukset pahasti yli hilseen? Listasimme tärkeimmät sanat ja niiden merkitykset avuksesi!

Viimeistään Sanna Marinin boomeri-päivityksen myötä koko Suomi tietää, mitä sanalla boomer tarkoitetaan.

Päivityksen kuohuttamana moni onkin saattanut testata, kuuluuko tähän boomereiden joukkoon vai onko vielä nuori ja mukana maailman menossa.

Ota selvää: Oletko boomer? Testaa 11 kysymyksellä!

Boomer on kuitenkin kadonnut jonnen, ihkun, leijan ja daijun tapaan nuorten sanastosta jo aikapäiviä sitten, eikä kukaan vähänkään woke käytä sitä enää.

Jonnet ovat nykyään veetejä, ihku on lit ja kaikki, jotka käyttävät sanaa boomeri vielä tosissaan ovat lowkey sus.

Etkö millään meinaa pysyä nuorten puhekielen käänteissä mukana? Ei hätää, listasimme avuksi nuorisosanaston helmet, jotka eivät vielä ole boomerin lailla menettäneet hohtoaan:

1. Veeti on uuden sukupolven Jonne. Veetit edustavat sukupolvensa stereotypioita ja ovat tyypillisesti 2000-luvun alun jälkeen syntyneitä ja noin 10–16 vuotiaita poikia.

2. Lit tarkoittaa, että jokin asia on tosi siistiä tai mahtavaa.

3. Lowkey tarkoittaa jonkin asian myöntämistä ilman, että asiasta tehdään numeroa. Englannin sanaa lowkey käytetään, jos haluaa kertoa vaivihkaa pitävänsä jostakin asiasta, mutta ei kuitenkaan kehtaa täysin myöntää sitä. Joku saattaa esimerkiksi todeta, että ”lowkey pitää jotakin henkilöä hyvännäköisenä”.

4. Sus on lyhenne englanninkielen sanasta “suspicious” eli epäilyttävä. Sanalla ilmaistaan siis sitä, että jokin asia on epäilyttävää, hämäräperäistä tai muuten vain kyseenalaista.

5. Mp on yksinkertaisesti mielipide. Voit kysyä ystävältäsi vaikkapa: ”Mp tästä takista?” kun haluat saada ystäväsi näkemyksen selville sanoja tuhlaamatta.

6. Cap ja no cap tulevat englannin kielestä. Cap ja capping ilmaisevat valehtelua varsinkin liioittelumielessä. No cap on taas vakuuttelua siitä, että puhujan lausunto on totta eikä liioittelua. ”Nukuin niin huonosti viime yönä ja sain ehkä kolme tuntia unta, no cap!”

7. Mood ilmaisee, että henkilö samaistuu johonkin, mitä toinen sanoo. Jos joku sanoo jotain, mikä koskettaa erityisen paljon itseä, voi sanoa: ”big mood”.

8. Buli tarkoittaa isoa tai suurta: ”Makke on alkanut käymään salilla, vähän siitä on tullu buli äijä!”

9. Ottaa ällää on englanniksi take the loss eli olla huono jossain tai hävitä, tai tulla vaikka jätetyksi. Ällän ottamisella ilmaistaan epäonnistumista tai tapahtunutta huonoa juttua. Ilmauksella ei siis ole mitään tekemistä ylioppilasarvosana laudaturin kanssa.

10. Skene on tietty sosiaalinen tilanne, yhteisö tai ryhmä samanhenkisiä ihmisiä. Se, että joku on skenessä, tarkoittaa, että henkilö kuuluu johonkin tiettyyn ryhmään, jossa ymmärretään jostakin aihepiiristä erityisen paljon.

11. Shady tarkoittaa, että joku asia tai ihminen on ovela tai epäilyttävä, tai että henkilö on luonteeltaan selkäänpuukottava.

12. Sheesh ilmaisee, että jokin asia on uskomatonta, vaikuttavaa tai jopa yllättävää. Oikeaoppisesti kyseinen sana kuuluu lausua kimeällä äänensävyllä, venyttäen sanan vokaaliosaa muutaman sekunnin ajan. Sheeeesh!

13. Clout on erityisesti rap-skenessä käytetty sana, jolla tarkoitetaan suosiota, vaikutusvaltaa ja rahaa.

14. Tea eli tee viittaa liikkeellä oleviin juoruihin. Ystävältä voi udella mehukkaita juoruja pyytämällä häntä läikyttämään teetä: ”Spill the tea!”

15. Fitti eli outfit tarkoittaa asua. Ystäväsi saattaa kehua asuvalintaasi sanoin: ”Hieno fitti!”

16. Woke tarkoittaa yleensä ihmistä, joka on valveutunut ja perillä asioista, eritoten yhteiskunnallisista epäkohdista.

17. Jättää luetulle on suomennos sanoista ”left on read”, ja kuten arvata saattaa, se tarkoittaa, että toinen on lukenut lähettämäsi viestin, muttei syystä tai toisesta koskaan vastannut siihen.

Lue myös: Miten keski-ikäinen olet sanavarastosi perusteella? Vastaa 16 kysymykseen, ja testi paljastaa vastauksen

Lue myös: Kalsarikännit ei ole ainoa! Listasimme 16 sanaa, jotka voi ilmaista täydellisesti vain suomen kielellä

Lue myös: Vastaa 13 kiperään julkkiskysymykseen – arvaamme ikäsi sen perusteella