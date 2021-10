”1000 euroa saattaa olla ystävilleni pikkuraha, jos lähdemme viihteelle” – miten käy ystävyyden, kun toinen tienaa reippaasti enemmän?

Kuinka käy ystävyyden, kun vanhassa kaveripiirissä osa ajaa Teslalla ja osa korjaa vanhaa Ladaa?

”On tosi ikävää, että meillä ei ole enää mitään puhuttavaa, koska emme elä samaa todellisuutta.”

Näin sanoo 35-vuotias nainen, joka oli serkkunsa kanssa pitkään läheinen. Sittemmin serkku suuntasi rahakkaalle alalle ja alkoi vaurastua. Nyt hän elää tulojensa näköistä elämää, ja yhtäkkiä serkuksilla ei tunnu olevan enää mitään yhteistä.

Kysyimme Me Naisten lukijoilta, miltä tuntuu, kun vanhojen kavereiden välille aukeaa rahavarantojen railo. Tarinoissa näkyy hämmennystä, katkeruutta ja etääntymistä. Mutta olisiko ystävyys kuitenkin pelastettavissa?

Toimintatonni, pikkuraha?

Kun ihmiseen tutustuu koulussa, lukiossa tai nuorena opiskelijana, raha ei ole ongelma, koska sitä ei ole juuri kellään. Vanhempana erot alkavat näkyä.

”Minulle jokapäiväiset tavarat (Fjällrävenin ulkoilutakki, Apple Watch, iPhone) ovat hänelle upeaa luksusta, joka ei ole koskaan saavutettavissa. Tavatessamme hän ihastelee tavaroitani tavalla, joka saa minut tuntemaan oloni kiusalliseksi. En osaa itsekään sanoa miksi.” Alma, 42

Alman ja hänen ystävänsä pystyvät puhumaan raha-asioistakin avoimesti, mutta tuloero on tosiasia. Almaa surettaa, kun ystävä jättää kahvit väliin, koska yrittää säästää kansalaisopiston tanssikurssiin:

”Haluaisin maksaa sekä kahvin että kurssin, mutta tiedän, että se loukkaisi hänen ylpeyttään.”

Rahatilanteiden ero näkyy konkreettisissa asioissa: miten asutaan, minkälainen auto on pihassa, millaisten ajatusten kanssa mieli askartelee. Rikkaammalle voi olla iso ongelma, että luotettavaa vuokralaista tai täysin tyydyttävää tammiparkettia ei tahdo löytyä. Köyhempi ei löydä tarttumapintaa ja keskustelu tyrehtyy. Kyse ei aina ole pelkästään empatian puutteesta tai epäreiluuden tunteesta. Rahan puute voi aidosti syrjäyttää.

”Jos lähdetään viihteelle, heille saattaa olla 1 000 euroa pikkuraha: huvilan vuokraus tai muu vastaava. Itse on joko maksettava tai oltava menemättä. Yleensä aina jää menemättä. Se harmittaa ja vie motivaation: elämä menee kitkuttelemalla eikä mistään pääse nauttimaan.” Jonttu, 33.

Mistä se suuttui?

Vertailu voi tehdä kateelliseksi, vaikka oma talous olisi kunnossa. Asuntoja remontoimalla ja myymällä vaurastunut pariskunta on huomannut, että heidän menestyksensä on kova paikka vanhalle kaveripiirille – joilla itselläänkin on kesämökit ja omakotitalot. Yhtäkkiä kutsuja juhliin ei enää tule, vaikka vanha ystäväpiiri tapaa toisiaan kuten ennenkin. Ystäväpiirin ulkopuolelle jäävä pariskunta on tulkinnut, että kun menestystä tulee liikaa, se pännii. Useammat veneet ja mökit on tulkittu ärsyttäväksi pröystäilyksi, ja lapselle maksetut yksityiset lentotunnit nyt varsinkin.

” Yhtäkkiä kutsuja juhliin ei enää tule.

Vauraamman näkökulmasta on kuitenkin omituista ja loukkaavaa, että ystävä hylkää menestyksen takia. Onko koko ystävyys siis voimassa ainoastaan, jos elämäntilanteessa ei mikään muutu? Kata, 56, kertoo olevansa tarkka siitä, ettei korosta omaa hyvin pärjäämistään työttömälle ystävälle. Ystävä ei silti halua satunnaista viestittelyä enempää, ja se tuntuu kurjalta. Seura kelpasi silloin, kun Kata itsekin oli työtön, mutta työllistymisestä seurasi rankaisu.

Määritelmällisesti Suomessa kuuluu keskiluokkaan sekä 2 000 euron että reilusti yli 4 000 euron kuukausituloilla. Siihenkin väliin mahtuu iso elämäntyylien haitari, jonka yläpäässä elämä on rennointa. 38-vuotias mies kertoo kyselyssä, että vanhojen lapsuudenkavereiden kesken on erilaista viettää viikonloppua kuin vauraampien opiskeluaikojen kavereiden kanssa. Kumpikin kaveriporukka on läheinen, mutta elintason erot huomaa:

”Lapsuudenkavereiden kanssa tilit tasataan, kun joku on tarjonnut toiselle baarissa, ja parkkimaksu jaetaan kyydissä olleiden kesken. Toisen porukan kanssa tällaisesta ei tarvitse huolehtia. Jokainen tarjoaa vuorollaan ja that’s it!” Vaurastunut ystävä, 28.

Hyvä pokka ja terävät kyynärpäät

Suomi on siitä mainio maa, että täällä on melko hyvä sosiaalinen liikkuvuus ja pienehköt luokkaerot. Lääkäri saa paljon parempaa palkkaa kuin sairaanhoitaja, mutta kansainvälisessä vertailussa heidän välisensä tuloero on maltillinen. Opiskelu on Suomessa ilmaista, ja se on ainakin periaatteessa aito mahdollisuus tehdä luokkanousu.

Moni kyselyyn vastanneista kertoo, että rahatilanteet lähtivät erkaantumaan juuri opintojen vuoksi: jos toinen valitsee it-insinöörin ja toinen lähihoitajan urat, tulevaisuudelta on tilattuna erilainen palkkataso.

Toinen monta mainintaa saanut taitekohta on parinvalinta. Rikkaat naimakaupat helpottavat elämää, ja toisaalta ero voi pudottaa ihmisen keskiluokasta köyhyyteen hetkessä. Sitten meillä on tietysti erilaisia tärkeysjärjestyksiä, ja toisilla enemmän menestyksen nälkää.

Kyselyyn vastanneet vaurastuneet pohtivat paljon omaa menestystään ja näkevät syyksi koulutusta, kovaa työtä ja hyvää tuuria. Harva menestynyt ajattelee pärjänneensä siksi, että työelämässä vain tuppaavat pärjäämään keskinkertaisuudet, joilla on hyvä pokka ja terävät kyynärpäät.

”Olen kouluttautunut ja edennyt urallani. Ystäväni valitsivat kenties väärin ja jäivät alalle, josta ei makseta hyvää palkkaa, eikä halua kouluttautumiseen löydy.” Teslamies, 47.

Valinnoista puhuvat monet. Joku hahmottaa valinneensa itse köyhyyden valitsemalla luovan alan, toinen harmittelee kaverinsa valintaa jättää jatkokoulutus väliin. Joillekin maailma näyttäytyy hyvin suoraviivaisena:

”Jos kaverini ymmärtäisivät, että köyhyys on heidän omaa syytään, he eivät voisi olla kateellisia.” Matti, 29.

Mitä äiti valitsi?

Ratkeaako varallisuus oikeasti omilla valinnoilla? Ei kokonaan – ihmiseltä jää vain helposti huomaamatta se osuus, mikä ei ole omaa ansiota. Donald Trump vaurastui taitavilla sijoituksillaan, mutta häntäkin auttoivat isältä perinyt sadat miljoonat. Niillä oli hyvä aloittaa.

–On tutkittu, että oma menestys ajatellaan itse ansaituksi, ja toisten menestyksessä nähdään enemmän tuuria. Jopa lottovoittajat ajattelevat näin, sanoo tutkija Ohto Kanninen Palkansaajien tutkimuslaitoksesta.

Valinnoilla on kuitenkin väliä, eikä vain omilla vaan myös omien vanhempien. Kotitausta vaikuttaa esimerkiksi koulumenestykseen. Aivan konkreettista merkitystä on sillä, mitä vanhemmiltaan perii: kolmion Punavuoressa vai omakotitalon pikku taajamassa. Kannisen mukaan perintöjen vaikutus on kasvamaan päin.

” Oma menestys ajatellaan itse ansaituksi.

–Tuloerothan eivät ole Suomessa kasvaneet pitkään aikaan, mutta varallisuuserot ovat, eikä niiden tasaamiseen ole oikein työkaluja. Varallisuusverokin poistettiin 2005. Perinnöt repivät lähitulevaisuudessa isoja eroja ihmisten välille, ja tästä meillä pitäisi keskustella.

Pääomalla on taipumus kasautua. Ohton mielestä näköpiirissä ei ole jarrua, joka estäisi meitä menemästä kohti suurten varallisuuserojen Suomea, joka meillä oli sata vuotta sitten, ja jota sodan tuhot välissä tasoittivat.

Suomessa on kuitenkin myös pitkät tasa-arvon perinteet. Tuloeroja halutaan tasata, koska sen ajatellaan olevan yhteinen etu. Täällä rakennetaan edelleen samoille alueille sekä vuokra- että kovan rahan asuntoja, jotta samassa koulussa kävisi monenlaisten perheiden lapsia. Peruskoulua kehitetään ja ainakin toivotaan, että rikkaammat eivät koulushoppailisi. Yritystä siis on!

–Meillä itse asiassa tutkittiin, onko ihmisen lukiovalinta kohta, jolla olisi yhteyttä taloudelliseen menestykseen myöhemmin. Ei ollut – Suomessa ei tarvitse päästä eliittilukioon pärjätäkseen, Kanninen sanoo.

Vähän hienotunteisuutta

Ehkä on tasa-arvon aatteen ansiota, että me suomalaiset olemme hyviä himmailemaan menestystämme. Me Naisten kyselyssä moni kertoo peittelevänsä elintasoaan köyhemmiltä ystäviltään, jottei heille tulisi paha mieli. Ehdotetaan tarkoituksella edullista tekemistä, ei kerrota omasta keittiöremontista. Eräskin kaveri maksaa kassalla kavereidensa puolesta, jos heiltä loppuu likviditeetti:

”Oma elämäntyyli on melko spartalainen. Kaikki tarvittava on, mutta ei mitään turhaa. Kaveripiiri ei varmaan hoksaa, että käyttötililläni on parisataatuhatta. En ole koskaan syyllistänyt kavereita tai leuhkinut asialla.” Budhisti, 57

Peittely tai puheenaiheiden välttely käy raskaaksi. Kuplautuminen on tosiasia: helpointa ystävyys on silloin, kun elämässä on samanlaiset puitteet eikä kenenkään tarvitse piilotella uutta sohvaa tai ylennystä. Me Naisten kyselyssä monet kertovat, että kun vanhojen ystävien kanssa on etäännytty, tilalle on löytynyt uusia.

” Ihmisillä on kaipuuta samankaltaisuuteen.

Mutta voisiko tilanne olla pelastettavissa? On, suoralla puheella ja omalla mielenrauhalla, sanoo 54-vuotias Mari. Hän kertoo tunnistavansa tilanteet, joissa kateuden pitäisi herätä: vaikka silloin, kun ystävä suunnittelee Välimeren purjehdusta tai ostaa niin kalliin lahjan, että sen rinnalla oma lahja kalpenee.

”Mutta meillä on niin hyvät välit, että olen sanonut asiasta. He kokevat olevansa tyytyväisiä, kun saavat ’antaa’. Jos näin, koen asian olevan ok. Olen joskus pohtinut asiaa ja todennut olevani onnellisin omassa elämässäni. Kateuteen ei ole aihetta.”

Psykologi Taru Helenius liputtaa hänkin puhumisen puolesta. Jos raha hiertää, parasta on kertoa avoimesti tunteistaan. Silloin vältytään vääriltä oletuksilta, ilma puhdistuu ja ystävyyden voi palauttaa raiteilleen.

–Varsinkin, jos molemmat pystyvät pohtimaan tunteitaan, kuuntelemaan palautetta ja kehittämään itseään.

Tarun mielestä ei sinänsä ole mikään ihme, että vaikkapa rikastuminen horjuttaa ystävyyttä ja saa toisen ottamaan etäisyyttä. Elämänmuutokset tekevät sellaista.

–Ihmisillä on liittymisen tarpeita ja kaipuuta samankaltaisuuteen, hän sanoo.

Empatia voittaa

No, onkos sillä väliä, jos jotkut vanhat kaverit vähän etääntyvät? Ehkä sillä on, isommassa kuvassa! Ohto Kannisen mielestä olisi aika keskustella yhteiskunnallisesta tulonjaosta, jottemme erkaantuisi peruuttamattomasti.

Ohton mielestä meillä on kansainvälisesti vertailtuna vielä hieno tilanne: toimitusjohtaja ja roskakuski voivat pelata samassa sählyjoukkueessa, eikä ihmisen arvoa mitata tienesteissä. Nyt olisi huono hetki sanoa heipat ystäville, nyt tarvittaisiin ennemmin lisää empatiaa.

–Niin kauan, kun on kykyä asettua toisen saappaisiin, on halua rakentaa tätä yhteiskuntaa kaikille.

Kyselyn lohdullisinta antia ovat todistukset siitä, että pahimman suorittamis- ja vaurastumisvaiheen jälkeen rahan merkitys vähenee. Kaisa, 46, etääntyi vuosiksi päällikkötasolle ponnahtaneista lapsuudenkavereistaan, mutta nauttii nykyään taas heidän seurastaan. Kaikilla on vuorotellen murheensa, ja raha on niistä pienimpiä.

”Tunnemme toisemme niin hyvin, että kellään ei ole tarvetta enää esittää mitään. Voimme aloittaa suoraan oikeista asioista: parisuhteista, mielialalääkkeistä, ikäkriisistä, lapsuudesta, ja se on ihanaa.”

Samaan on päätynyt Satu, 62:

”Elämä jakaa erilailla asioita: toisille rikkautta, toisille terveyttä tai sairautta, toisille viisautta, joillekin rohkeutta. Kateuteen ei ole aihetta.”

Osa nimimerkeistä on muutettu.

