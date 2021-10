Listasimme 16 asiaa, joista on kuin varkain päässyt kulumaan jo vuosikymmen

Lady Gagan lihamekko, Kardashianien esiinmarssi sekä Prinssi Williamin ja Katen häät. Usko tai älä, näistä on ehtinyt vierähtää jo vuosikymmen!

2010-luvun alussa nuoret snäppäilivät juuri tulleessa Snapchatissa ja aikuiset harjoittelivat emojien käyttöä. Viiksikuosia oli kaikkialla vaatteista kaulakoruihin ja jopa pieniin sormitatuointeihin.

Niin suomessa kuin ympäri maailmaa tapahtui merkittäviä musiikin, kulttuurin, muodin ja politiikan myllerryksiä.

Listasimme 20 tapahtumaa, joista on kulunut jo vuosikymmen – tai vasta vuosikymmen, näkökulmasta riippuen.

1. Näppäinpuhelimet alkoivat 2010-luvulla vaihtua kosketusnäyttöihin. Applen ensimmäinen iPad julkaistiin tammikuussa 2010 ja iPhone 4 samaisen vuoden kesäkuussa.

Vaikka simpukka- ja näppäinpuhelimet ovat nykyään lähinnä muisto, olivat vielä esimerkiksi vuonna 2012 suomalaisten eniten käyttämät puhelimet vuonna 2010 julkaistut Nokia C2-01 ja Nokia C5-00.

Vieläkö muistat, miten Nokia C2-01:lla näppäiltiin?

2. Netflix aloitti Suomessa 2012, minkä jälkeen elokuvien ja sarjojen kulutus muuttui täysin. Vain kymmenen vuotta sitten sarjoja joutui katselemaan tasan silloin kun niitä telkkarissa esitettiin. Ellei sitten nauhoittanut mieliohjelmiaan digiboksille.

3. Harry Potter -elokuvia tuli edelleen. Vuonna 2010 Harry Potter ja kuolemanvarjelukset osa 1 sai ensi-iltansa, ja jouduimme kaihoisasti odottamaan vielä vuoden verran toista osaa heinäkuuhun 2011.

4. Kylie, Kim ja muut Kardashianit olivat suhteellisen tuntemattomia, kunnes heistä kertovaa sarjaa Keeping Up with the Kardashians alettiin esittää Yhdysvalloissa vuonna 2007. Myöhemmin sarja saapui myös suomalaisten iloksi. Paper-lehden kuuluisa kansikuva lähes alastomasta Kim Kardahianista ”rikkomassa internetiä” ilmestyi vuonna 2014.

Supersuositun sarjan 19. tuotantokauden viimeinen jakso esitettiin kesäkuussa 2021.

5. Realitynnälkäisiä tv-katsojia hemmoteltiin myös Jersey Shorella . Sarja alkoi vuonna 2009, ja sen sisältö, eli lähinnä ryyppääminen, seksi ja suihkurusketukset, oli jotain ihan uutta telkkarissa. ( Temptation Island Suomi alkoi vasta 2010-luvun puolivälissä.)

6. Muistatko söpöläiset Selena Gomezin ja Justin Bieberin ? Ensimmäiset huhut nuorenparin deittailusta levisivät joulukuussa 2010. Nythän suhde on jo kaukana takana, ja Bieber avioitui vastikään Hailey Baldwinin kanssa.

7. Nyt jo hajonneen brittiyhtyeen One Directionin menestyksen päivät alkoivat, kun yhtye ylsi kolmannelle sijalle brittien X-Factorissa joulukuussa 2010. Vaikka 1D:stä on aika jättänyt, moni yhtyeen jäsenistä tekee edelleen uraa musiikin parissa.

Kuvassa One Direction.

8. TikTok ei ollut somepalvelu vaan uuden yhdysvaltalaisartistin, Keshan, esikoissingle. Wake up in the mornin' feelin' like P Diddy, ja niin edelleen. Kappale keräsi suurta suosiota ja nousi listojen kärjille ympäri maailmaa.

9. Katy Perry musiikkeineen oli erittäin kuumaa kamaa. Vuonna 2010 Perry julkaisi kolmannen studioalbuminsa Teenage Dream, jolta löytyvät listaykköset ja luukutetut klassikot California Gurlseista Fireworkiin.

Katy Perry California Gurls -videon kuvauksissa.

10. Lady Gaga piti kuuluisaa leuat loksauttanutta lihamekkoaan MTV Music Awards -tapahtumassa syyskuussa 2010.

11. Laulaja Sanni eli Sanni Kurkisuo nousi julkisuuteen vuonna 2012 julkaistun Miss Farkku-Suomi -elokuvan pääosan kautta ja aloitti uransa sooloartistina vuotta myöhemmin esikoissinglellä Prinsessoja ja astronautteja vuonna 2013.

Kuvassa Sanni Kurkisuo Miss Farkku-Suomi -elokuvassa.

12. Vuonna 2012 julkaistiin myös Robin Packalenin ensimmäinen single ja melkoinen korvamato Frontside Ollie. Sittemmin kappaletta on striimattu YouTubessa yli 19 miljoonaa kertaa!

Robin vuodelta 2012.

13. Kesäkuussa 2010 Ruotsin kruununprinsessa Victoria avioitui Daniel Westlingin kanssa. Ennen kuninkaallisia häitä monet olivat pitäneet kuntosaliyrittäjä Danielia liian tavallisena kruununprinsessan puolisoksi, mutta niin vain Daniel ja Vickan saivat toisensa Tukholman Suurkirkossa.

14. Kuninkaallisia häitä vietettiin myös huhtikuussa 2011, kun Prinssi William ja Catherine, tunnetummin Kate Middleton, vihittiin Westminster Abbeyssa.

Juhlahumua Briteistä vuodelta 2011.

15. Sauli Niinistö valittiin ensimmäisen kerran presidentiksi vuonna 2012. Niinistölle ropisi vaalien toisella kierroksella yli 60 prosenttia äänistä.

16. Applen toimitusjohtaja ja yrityksen maailmankartalle tuonut Steve Jobs menehtyi lokakuussa 2011. Jobsin perintö elää yhä muun muassa sikäli, että mustaa poolopaitaa pidetään edelleen tyylikkään älykön vaatevalintana.

