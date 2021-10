”Vihaan mieheni koiraa” – mitä tehdä, jos kumppanin lemmikki ärsyttää? Vastaa kyselyyn

Ensitreffit alttarilla -Miikan koira kiristää puoliso Tuulan hermoja. Onko lemmikki aiheuttanut ongelmia sinun parisuhteessasi? Kerro kokemuksistasi kyselyssä.

Kun ryhtyy parisuhteeseen, saattaa kaupan päälle tulla kumppanin lisäksi muitakin perheenjäseniä. Parisuhteeseen ryhtyminen voi mietityttää, jos potentiaalisella kumppanilla on ennestään lapsia – tai lemmikkejä.

Ilmiö on nähty parhaillaan pyörivällä Ensitreffit alttarilla -kaudella. Tuula ei ole lämmennyt Miikan Kylo-koiralle, joka on Tuulan mielestä jatkuvasti liian lähellä tai tiellä. Miikallekaan tilanne tuskin on helppo, sillä koira on hänelle rakas ja tärkeä. Pientä kehitystä on sentään nähty, sillä tuoreimmassa jaksossa Tuula jo hieman rapsutteli Kyloa.

Aihe on kirvoittanut keskustelua myös Vauva.fi-keskustelupalstalla. Eräs keskustelun aloittaja kertoo vihaavansa miehensä koiraa, sillä koira estää pariskunnan matkustelun ja sanelee arkea. Ongelma piilee osin siinä, että koiralle ei ole hoitajia lähipiirissä, eikä mies halua laittaa koiraansa koirahotelliin.

– Kotona ei voida olla koskaan pidempään pois kun aina on kiire pissattamaan koira. Koira sanelee ja määrää meidän koko elämän niin että kökötetään vain kotona. Välillä se haukkuu öisin niin että en saa nukuttua. Vihaan sitä. Mietin eroa vaikka miestäni rakastan, koirasta luopuminen ei kuulemma tule kuuloonkaan, keskustelija kirjoittaa.

Kommenteissa on esitetty erilaisia mielipiteitä siitä, mitä keskustelun aloittajan kannattaisi tehdä.

– Sanoisin tuollaiselle miehelle, että höpöhöpö ja lähtisin reissuun yksin. Oppisi mies hankkimaan hoitajan koiralle loman ajaksi.

– Koira oli ensin ja on selvästi tärkeä miehelle. Joko lähdet tai sopeudut, siinäpä ne vaihtoehdot.

– Tämän vuoksi en ikinä huolisi koiraihmistä puolisokseni. Koira rajoittaa elämää aivan liikaa.

Onko kumppanin lemmikki aiheuttanut ongelmia sinun suhteessasi? Vasta kyselyyn!

Jos ei ole tottunut eläimiin tai ei varsinaisesti pidä niistä, voi kumppanin lemmikkiin tutustuminen tuntua vaikealta. Ja vaikka eläimistä pitäisikin, eivät kaikki silti haluaisi karvaista tai karvattomampaakaan kaveria omaan huusholliinsa.

Tilanne on vaikea myös toisin päin. Jos on itse lemmikinomistaja eikä uusi kumppaniehdokas tule toimeen oman lemmikin kanssa, se voi harmittaa ja stressata.

Onko sinulla kokemusta aiheesta? Oletko hylännyt potentiaalisen kumppanin tämän lemmikin takia, tai onko kumppanin lemmikki aiheuttanut kiistoja parisuhteessasi? Tai onko sinulla lemmikki, jonka kanssa kumppanisi ei tule toimeen?

Kerro kokemuksistasi ja vastaa Me Naisten kyselyyn. Vastauksia voidaan käyttää Me Naisten jutuissa. Olemme sitoutuneet suojaamaan vastaajien yksityisyyttä.

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä.