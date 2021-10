Lukion rehtori kertoo, miten korkeakoulu-uudistus meni pieleen – nyt vanhemmat ostavat kalliita valmennuskursseja yhä nuoremmille

Suomalaista koulujärjestelmää pidetään maailman tasokkaimpana ja tasa-arvoisimpana, mutta yhä useampi oppilas hankkii maksullista tukiopetusta, jotkut jo peruskoulussa. Miksi? Ja mitä siitä seuraa?

Olipa kerran muuan lukiolainen nimeltä Reeta. Kirjoitukset lähestyivät, mutta Reeta oli aivan varma, ettei tulisi pääsemään läpi englannin ylioppilaskokeesta. Siksi vanhemmat päättivät ostaa Reetalle yksityisopetusta englannin kielessä. Se maksoi useamman kympin tunnilta, mutta se ei ollut ongelma, sillä Reetan perhe oli hyvätuloinen. Seuraavan lukukauden Reeta kävi preppaustunnilla kerran viikossa. Hänen tavoitteenaan ei ollut saada huippuarvosanaa, vaan päästä ainoastaan läpi. Reeta kirjoitti lopulta C:n – paremmin kuin oli uskonut.

Reetaa ei oikeasti ole olemassa, hän on keksitty esimerkki maksullista yksityisopetusta tarjoavan Uplus Oy:n ”tyypillisestä” asiakkaasta.

Vaikka Suomessa on hyvä ja laadukas koulutusjärjestelmä, maksullista yksityisopetusta tarjoavia yrityksiä on Suomen markkinoilla Uplussan lisäksi monia muitakin, kuten Tutor House tai Matikkakeisari.

Yritysten määrä on kasvanut 2010-luvulla. Lisäksi verkosta löytyy useita sivustoja, joista voi ostaa lisäopetusta yksityisiltä opettajilta. Yliopistojen pääsykokeisiin valmentavat maksulliset preppauskurssit ovat jo vanha juttu, mutta viime vuosina yritykset ovat alkaneet tarjota lisäopetusta myös perusasteen ja lukion opintoihin.

– Opiskelijoilla on aina ollut tarvetta pärjätä kokeissa ja ylioppilaskokeissa, ja apua on voitu ostaa vaikkapa serkulta tai perhetutulta. Yksityisopetusta tarjoavat yritykset ovat kuitenkin uutta, Uplussan toimitusjohtaja Joel Wulff sanoo.

Uplussassa yksityisopetuksen tuntihinta on noin 50 euroa. Hinta riippuu siitä, haluaako oppilas vain muutaman täsmätunnin vai tukea koko lukuvuodeksi. Yleensä oppilas tapaa opettajan noin kerran viikossa. Vuositasolla tällainen preppaaminen voi siis maksaa jopa pari tuhatta euroa.

Mihin tällaista opetusta tarvitaan? Onko opetuksen taso kouluissa laskenut? Eikö koulujen oma tukiopetus enää riitä?

Ja ennen kaikkea: jos ilmiö on kasvussa, asettaako se oppilaat tulevaisuudessa eriarvoiseen asemaan?

On selvää, ettei kaikilla ole yksityisopetukseen varaa.

Rikkaiden hupia?

– Yksityisopetus on varakkaiden perheiden ylellisyyttä, sanoo Marja Jegorenkov, Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lukion rehtori. SYK kuuluu Suomen huippulukioihin, ja Jegorenkov tuntee ilmiön.

– On surullista huomata, että maksullinen valmentaminen on vain siirtynyt alaspäin. Jo perusopetuksessa on lapsia, jotka käyvät yksityistunneilla, hän sanoo.

Vanhempien varallisuus ja koulutustausta vaikuttavat lasten mahdollisuuksiin jo ilman maksullista opetustakin. Euroopan komission vuonna 2019 tekemän selvityksen mukaan sosioekonomisen aseman merkitys nuorten koulumenestykselle vain kasvaa – Suomessa vielä nopeammin kuin muissa länsimaissa. Korkeasti koulutettujen vanhempien lapsi päätyy useammin yliopistoon kuin muiden lapset. Tämän lisäksi heillä on usein paremmat mahdollisuudet ostaa lapselle tai nuorelle maksullista yksityisopetusta.

Jos ennen maksullista valmennusta haettiin lähinnä yliopistojen pääsykokeita varten, nyt sparrausta hankitaan usein jo ylioppilaskirjoituksiin.

Marja Jegorenkov arvelee syyn olevan uudistuksessa, jonka myötä ylioppilastodistuksella on entistä enemmän painoarvoa korkeakouluhaussa. Uudistuksen alkuperäinen tarkoitus oli kuitenkin vähentää opiskelijoiden uupumista ja päästä myös eroon maksullisista valmennuskursseista, koska kaikilla ei ole niihin varaa.

– Mutta tämä meni kin aivan toisin päin, Jegorenkov sanoo.

Hän uskoo, että yksi syy lisäopetuksen ostamiseen ovat myös vanhempien koventuneet odotukset.

– Halutaan, että nuori pääsee tiettyyn lukioon, ja sitten lukioaikana halutaan vahvistaa tietoja ja taitoja, Jegorenkov pohtii.

– Lukio-opetuksen pitäisi riittää – ja niin se riittääkin – mutta monilla voi olla toinen mielikuva.

Tukiopetuksen ostaminen vaikuttaa kuitenkin olevan yhä jonkinlainen tabu. Yritimme löytää tätä juttua varten haastateltavaksi opetusta ostaneen nuoren tai hänen vanhempansa. Heitä ei ollut helppo löytää, ja he jotka löysimme, kieltäytyivät.

– Ehkä jotkut kokevat alemmuudentunnetta hakiessaan lisäopetusta, eivätkä siksi halua puhua asiasta, arvelee Jegorenkov.

– Mekään emme tiedä oppilaistamme, kuka käy – tai käykö kukaan?

Monenlaisen tuen tarvetta

Yksi syy siihen, miksi haastateltavia oli vaikea löytää, voi olla se, että markkinat yksityisopetukselle ovat Suomessa lopulta yhä melko pienet. Sen myöntää myös Uplussan Joel Wulff, vaikka uskookin markkinan olevan kasvussa.

Myös Wulffin mielestä julkisen sektorin tehtävä on tarjota korkeatasoista ja tasavertaista koulutusta kaikille, ja hän pitää suomalaista koulujärjestelmää laadukkaana.

– Mutta mielestäni on vain hyvä asia, että tämän lisäksi nykyään on saatavilla entistä enemmän ja entistä laajemmin erilaisia oppimista tukevia palveluja.

Uplussan opettajat ovat pääasiassa jo valmistuneita opettajia tai sellaisiksi opiskelevia. Työ on keikkaluonteista, ja sitä tehdään usein oman työn tai omien opintojen ohessa. Asiakas ja opettaja sopivat keskenään, kuinka usein ja missä he tapaavat.

Wulffista yksityisopetuksen hienous on siinä, että se sopii tilanteeseen kuin tilanteeseen.

– Se sopii silloin, kun haluaa oppia lisää, mutta myös silloin, kun oppilaalla on haasteita. Kyse voi olla kotitehtävistä, opiskelutekniikoista, koulumotivaation kohentamisesta tai kokeeseen preppaamisesta.

Wulffin mukaan lukion vaatimustaso on jo perusastetta paljon korkeampi ja vaatii pitkäjänteisempää ja säännönmukaisempaa työtä, jolloin myös tukeen on arjessa enemmän tarvetta. Hänen mukaansa yhdeksällä kymmenestä heidän asiakkaastaan on yksityisopetuksen jälkeen parempi opiskelumotivaatio. Myös arvosanat todistuksessa ovat Wulffin mukaan kohonneet.

– Ne voivat olla ratkaisevassa asemassa, kun haetaan korkeakouluun.

Maksullisen opetuksen ostaminen asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan.

Tasa-arvon harha?

Suomessa on kaikilla samat mahdollisuudet kouluttautua ja menestyä! Täällä toteutuu mahdollisuuksien tasa-arvo! Näinhän olemme tottuneet usein ajattelemaan. Mutta ei se ihan niin mene, sanoo Elina Tuomi. Hän on opettaja ja tietokirjailija, joka kirjoittaa blogia koulumaailman tasa-arvokysymyksistä.

– Suomalaisen koulutusjärjestelmän maksuttomuus on harha. Polku peruskoulusta yliopistoon vaatii aikaa, rahaa, harrastuneisuutta ja paneutumista, Tuomi sanoo.

Kouluttautumista sanelee edelleen vahvasti lapsen tai nuoren perhetausta sekä asuinpaikka. Tuomi muistuttaa, että tähän asti myös toisen asteen oppimateriaalit, kuten lukiokirjat, ovat olleet maksullisia. Siksi jo lukio-opinnot ovat saattaneet jäädä monelle vain haaveeksi – ja ne taas ovat tyypillisin polku yliopistoon. Elokuusta lähtien toisen asteen opetuksen edellyttämät materiaalit, välineet ja kokeet ovat opiskelijalle maksuttomia, ja se on Tuomesta askel parempaa kohti. Asia ei silti ole edelleenkään yksinkertainen.

– Vaikka opiskelu yliopistossa on ilmaista, tukijärjestelmämme tuet eivät riitä esimerkiksi kattamaan pääkaupunkiseudulla elämisen kuluja. Moni taitava nuori voi jättää siten hakematta yliopistoon, koska siihen ei ole varaa.

Kaikilla vanhemmilla ei ole mahdollisuutta tukea nuorta opiskelijaa taloudellisesti.

– Aina voi tietysti tehdä töitä opiskelujen ohella, mutta silloin voi olla vaikea keskittyä täysillä opintoihin.

Tuomi pitää huolestuttavana, että koulujen resurssit ovat niukassa ja koulut eriarvoistuvat. Jos yksityisopetuksella paikataan näitä resursseja, voivat oppilaiden erot kasvaa entisestään.

– On todella huolestuttavaa, jos kaikilla ei ole varaa oppia.

Se, että yksityisopetus kiinnostaa ja sitä myös sekä tarjotaan että ostetaan enenevissä määrin, ei tietenkään ole palvelujen käyttäjien vika.

Mutta kuinka koulutuksesta sitten muutoin voitaisiin tehdä tasa-arvoisempaa? Vastaus on tietysti raha.

Tuomi sanoo, että lisää rahoitusta tarvitaan, jotta ryhmäkoot pysyvät siedettävinä ja opetus laadukkaana ja kaikkialla saman tasoisena.

– Opettajien huonoihin työoloihin tulisi puuttua, ja kaikenmaailman sivuhommien, kuten kokoustamisen ja erilaisten asiakirjojen jatkuvan päivittämisen sijaan perustyölle olisi annettava riittävästi aikaa. Jos opettaja saa keskittyä täysillä opettamiseen, hän voi paremmin kohdata oppilaansa ja puuttua siten luultavasti myös esimerkiksi syrjäytymiseen paremmin.

Koulujen lisäksi tukea kaivataan myös kodeissa.

– Jotta jokainen koulu olisi hyvä ja jotta jokaisessa kodissa voitaisiin hyvin, tarvitaan rahaa ja halua korjata yhteiskunnan eriarvoistavia rakenteita. Suuntaisin katseen kohti päättäjiä, jotka ovat vastuussa koulutuksen rahoituksesta.

Vähempikin riittää!

Rehtori Marja Jegorenkovia huolettaa se, että lukiolaiset ovat jo nyt jaksamisensa rajoilla. Miten he jaksavat, jos he käyvät ensin koulussa, sitten tekevät läksyt ja jatkavat vielä tukiopetukseen?

– Pitäisi myös ehtiä olemaan nuoria. Suomalainen koululaitos on perustunut siihen, että oppilailla on muutakin elämää, ja lukiosta saaduilla tiedoilla ja taidoilla pystyy etenemään elämässä.

Lukiolaisilla on ollut peräjälkeen raskaita uudistuksia esimerkiksi yliopiston pääsyvaatimusten osalta, eikä pandemiakaan ole päästänyt helpolla.

–Monilla opiskelijoilla on valtavat menestyspaineet . Nuorten paineet ovat jo aivan toista luokkaa kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten, sanoo Jegorenkov.

Jegorenkovin mielestä monet nykynuoret tarvitsisivat viestin, että vähempikin riittää.

– Ei kaikkien tarvitse hankkia loistavaa uraa, vaan valita ala, joka todella kiinnostaa ja jossa voi hyvin.

Suomen Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Emilia Uljas on Jegorenkovin kanssa samoilla linjoilla: paras tapa tähdätä parempaan koulumenestykseen on olla hereillä koulun omilla opintojaksoilla.

Ylioppilaskokeisiin taas saa maksutonta valmennusta lukioiden järjestämiltä kertauskursseilta.

– Lukiokoulutus on eri puolilla Suomea tasalaatuisen ensiluokkaista, emmekä näe tarvetta maksulliseen yksityisopetukseen, Uljas sanoo.

Myös hän on huolissaan siitä, että yksityisopetus voi eriarvoistaa opiskelijoita, sillä kaikilla ei ole siihen varaa.

Hän muistuttaa, että maksuton koulutus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat suomalaisen koulutusjärjestelmän perusta.

– On myös huolestuttavaa, jos opiskelijoille jää mainonnan kautta mielikuva, että valmennuskurssi on ainoa keino saada hyvä arvosana ylppäreistä tai paikka korkeakoulusta.

Uljas kertoo, että liitto on toisaalta kuullut myös opiskelijoista, joille lisäopetus on ollut pettymys. Nämä opiskelijat ovat kokeneet maksaneensa turhasta. He ovat myöhemmin arvioineet, että olisivat saaneet paremmat arvosanat ylioppilaskokeista, jos olisivat käyttäneet aikansa mieluummin kertaamiseen kuin valmennuksiin.

Samaa sanoo Jegorenkov.

– Palvelujen mainostaminen vaikuttaa huoltajien mieleen. Saattaa syntyä vääristynyt käsitys, että yksityisopetus on laadultaan parempaa ja että ilman sitä ei pääse opiskelemaan. Se on puppua.

