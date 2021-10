Nyt puhuvat naiset, jotka eivät osaa päättää haluavatko lapsia – 10 asiaa, jotka mietityttävät eniten: ”Koen elämäni jo ilman lapsia kiireiseksi”

Vapaaehtoinen lapsettomuus on yleistynyt Suomessa viime vuosikymmenen aikana. Väestöliiton vuoden 2018 perhebarometrissä 12,3 prosenttia vastaajista ilmoitti ihanteelliseksi lapsiluvukseen nolla, kun aiempina vuosina nollaa lasta toivovien vastaajien määrä on ollut vähintään puolet pienempi.

Usein epäillään, että lapsettomuuden yleistyminen johtuu ihmisten henkilökohtaisesta ja maailman taloudellisesta epävarmuudesta. Käytännössä näin ei aina ole.

Asia selvisi, kun Me Naiset kysyi hiljattain, millaisia asioita ihmiset, jotka eivät osaa päättää haluavatko lapsia vai eivät, miettivät päätöstä punnitessaan. Kyselyyn vastasi 285 ihmistä. Raha oli vain murto-osalla merkittävä lasten haluamista koskevan epävarmuuden syy.

Useissa vastauksissa toistuivat sen sijaan muut huolet ja ajatukset, joiden valossa lapsiasiaa punnitaan.

Poimimme Me Naisten lukijoiden vastauksista tavallisimmat asiat, joiden vuoksi lapsiasiaa pohditaan tarkkaan.

1. Oma persoona

Vanhempia on kaikenlaisia, eivätkä tietyt luonteenpiirteet ole merkki siitä, ettei vanhemmaksi sovi. Osa kyselyyn vastanneista uskoi silti, ettei olisi luonteensa vuoksi niin sanottua äitimateriaalia.

”Olen purskahteleva ja äkkipikainen. Haluan rauhaa ja toisaalta taas vapauden keskustella aikuisten kanssa rauhassa. Olen hyvin itsekäs ja onneksi mieheni on tottunut siihen. Lasta en siihen haluaisi alistaa.” Riina, 40

Toisia vaivasi pelko siitä, että oma persoona muuttuisi vanhemmuuden myötä.

”Vihaan sellaista marttyyrinomaista "äitimyyttiä" mikä Suomessa on vallalla, jossa vain lapsen synnyttänyt nainen muka ymmärtäisi jotain elämän syvimmistä asioista. En haluaisi itse pimahtaa äitiydestä niin, että pitäisin itseäni jonain yli-ihmisenä.” Krista, 34

2. Oman ajan tärkeys

Moni kertoi nauttivansa lapsettomasta elämästään ja vapaudestaan, josta luopuminen lapsen vuoksi mietityttää. Jos kaikki on nyt hyvin, miksi muuttaa tilannetta?

”Elämä on ihanan kevyttä ja helppoa just näin. Nautin siitä etten ole kenestäkään vastuussa, maailma on avoin. Rakastan vapautta.” Iines, 44