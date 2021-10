Mietitkö vuosikausia, haluaisitko lapsia vai et? Jos pohdit lapsen haluamista pitkään, vastaa kyselyyn

Monille päätös lasten hankkimisesta on helppo: joko lapsia haluaa tai ei. Mutta entä, jos ei osaa päättää? Jos olet epäröinyt päätöstä lapsen yrittämisestä tai yrittämättä jättämisestä pitkään, vastaa Me Naisten kyselyyn.

Viime vuosina mediassa on puhuttu paljon vapaaehtoisesta lapsettomuudesta. Muun muassa Helsingin Sanomien jutussa vapaaehtoisesti lapsettomat eli velat kertoivat hiljattain, miksi eivät lapsia syystä tai toisesta halua.

Aiheesta puhuttaessa ääneen pääsevät usein ihmiset, jotka ovat niin sanotusti ”aina” tienneet, etteivät halua lapsia. Heille päätös on helppo ja selkeä.

– Olen jo teini-ikäisenä julistanut, että en halua omia lapsia, ja se on pitänyt. Ei se ole päätös, se on osa minua, kertoi HS:n kyselyyn vastannut 46-vuotias nainen.

Sama pätee toisin päin: monille päätös lapsen yrittämisestä on helppo ja luonnollinen, sillä he ovat aina tienneet haluavansa lapsia.

Vähemmän käsitelty aihe on välitila, jossa ihminen ei osaa päättää, haluaako yrittää hankkia lapsia vai ei. Asian nosti hiljattain esiin kirjailija Taina Latvala, joka kertoi Me Naisten jutussa pohtineensa mahdollista lapsen hankintaa vuosia osaamatta tehdä päätöstä suuntaan tai toiseen.

– Mitä tehdä, jos kaikki muut tuntuvat olevan varmoja valinnastaan, mutta itseä piinaa vain vuodesta toiseen jatkuva päättämättömyys, toisaalta ja toisaalta -meininki, Latvala pohti.

– Perheen perustaminen on yksi ihmisen suurimmista valinnoista, sillä se vaikuttaa koko elämään. Kaikessa kauneudessaan se on iso muutos ja identiteetin mullistus. Mielestäni on ymmärrettävää, jos asiaa haluaa pohtia perusteellisesti.

Oletko sinä ollut epävarma siitä, haluaisitko lapsia vai et? Millaisia asioita ja ajatuksia olet käynyt läpi? Mihin päätökseen päädyit, vai pohditko asiaa yhä?

Vastaa Me Naisten kyselyyn ja kerro ajatuksistasi – teemme aiheesta juttua.

Pääset vastaamaan kyselyyn täällä.

Lue myös: Taina Latvala, 38, mietti vuosia, haluaisiko hän äidiksi – ystävä kysyi olennaisen kysymyksen, jonka jälkeen ajatus kirkastui

Lue myös: Puoliso ei halunnutkaan lasta – eron jälkeen Emma, 29, päätti hankkia vauvan yksin ja osti kolme erää siittiöitä