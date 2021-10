Ennakkoluulottomuutta ja emojien käyttöä – 12 syytä, miksi miestenkin kannattaa oppia teinitytöiltä oikeaa elämänasennetta

Tyttöjen päivänä juhlitaan tyttöjen voimaa. Sen vuoksi kysyimme miehiltä, mitä asioita he ovat oppineet tyttöjen elämänasenteesta.

Mielikuva teinitytöstä elää vahvana: tyyppejä, jotka paiskovat ovia ja ryntäävät huoneeseensa mököttämään. Teinitytöt ovat kuitenkin paljon muuta kuin kiukunpuuskia. Jokainen meistä voisi oppia yhden jos toisenkin asian kuuntelemalla heitä.

Johan Greta Thunberg on sen jo teininä osoittanut, että tytöillä on paljon painavaa asiaa ja he ansaitsevat tulla kuulluksi.

” Toivon, ettei yksikään tyttö ajattele, ettei voi tehdä jotakin sukupuolensa takia.

Tänään maanantaina 11. lokakuuta vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Viime viikolla tytöt valtasivat johtajien työpaikkoja osana Plan Internationalin #GirlsTakeOver-tempausta.

Tempaukseen osallistuneen Duunitori Oy:n toimitusjohtaja Thomas Grönholmin mielestä tytöt ovat viime vuosina todistaneet, että yhteiskuntaan vaikuttaminen on tärkeää ja se voi saada aikaan ison muutoksen.

– Ennakkoluuloja pitää haastaa ja murtaa aktiivisesti. Tyttöjen esimerkki on auttanut ymmärtämään, ettei sukupuoli tai muu tausta määritä kenenkään kiinnostuksen kohteita tai kyvykkyyttä, Grönholm sanoo.

– Toivon, ettei yksikään tyttö ajattele, ettei voi tehdä jotakin sukupuolensa takia. Meidän kaikkien aikuisten, johtajien ja työnantajien täytyy luoda ympäristöä, jossa ei ole tyttöjen ja poikien aineita tai miesten ja naisten töitä.

Myös Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen osallistui tempaukseen. Hänelle tärkein oppi on tullut omalta tyttäreltä.

– Tärkeintä lienee ystävien äärettömän suuri merkitys. Kun mietin oppia itselle, se on tyttären hyväksyminen juuri sellaisena kuin hän on, Jokinen kertoo.

12 miestä kertoo, mitä ovat oppineet tyttöjen elämänasenteesta

Tänä vuonna tyttöjen päivän teemana on tytöt ja tieto. Sen vuoksi kysyimme miespuolisilta lukijoiltamme, mitä he ovat oppineet teinitytöiltä elämästä. Nämä asiat miehet ovat oppineet, vaikuttaa siltä, että kyllä kannatti kuunnella tyttöjä!

Teinitytöt ovat ikkuna tulevaisuuteen. Suurin asia on kuitenkin ympäristötietoisuus ja terveelliset elämäntavat. Tyttäreni mallista olen melko hyvin oppinut ottamaan kalliit hankinnat heti käyttöön, enkä enää esimerkiksi säästä hienoja kenkiä hyllyssä, kunnes ne ovat vanhentuneet. Olen oppinut suvaitsevaisuutta ja ennakkoluulottomuutta. Käyttämällä Win+Shift+S saa rajattua tietokoneen kuvaruudulta kaappauksia leikepöydälle, josta ne on helppo liittää minne vain. Itsensä arvostamisen tärkeyden. Oma tytär on nyt teinivuosina opettanut minua isänä tekemään asioita, joista itse tykkään ja mitä itse haluan. Asia koskee elämän valintoja aina vaatevalinnoista isompiin elämän kysymyksiin. Rauhallista ajattelua. Emojien käytön siihen aikaan, kun ne muodostettiin vielä näppäimistön merkeistä. Ilmasto pitää pelastaa! Käyttämään Snapchattia. Aktivismi kannattaa. Maailmaa on muutettu hitaasti, mutta se on muuttunut, kun asioita on tuotu näkyviksi. Usein juuri teinitytöt ovat olleet näkyvästi esillä. Olen oppinut paljon tasa-arvosta ja sosiaalisen median käytöstä. Olen oppinut runsaasti nuorilta ja erityisesti teinitytöiltä sen, että he eivät ole yksi ainut homogeeninen ryhmä. Kaikki ovat yksilöitä ja heidät pitää kohdata sellaisena.

