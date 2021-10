Sienimetsällä liikkuu tyyppi, joka jättää jälkeensä vain hävitystä – sienestyksen MM-kultamitalisti kertoo nyt, millainen tyyppi on Silpoja

Kun elämä murjoo, ota veitsi ja mene sienimetsään, kuuluu eteläkarjalainen viisaus. Aika moni niin jo tekeekin.

Maanantai on päivistä huonoin, tiedättekö miksi? Siksi, että viikonlopun aikana metsiköt on tyhjennetty sienistä.

–Kaupunkilaissienestäjälle viikon paras päivä on torstai, jolloin maasta on noussut taas uusia itiöemiä. Myös perjantaiaamu on hyvä. Mutta tuossa on nyt yksi punikkitatti, ja ihan siisti, sanoo Anu Brask.

Anu on se tyyppi, jolle kaverit laittavat kuvaviestin metsästä ja kysyvät, että onko tämä kantarelli vai valevahvero. Hän on sienineuvoja ja kirjoittaa parhaillaan kirjaa Sienihullu – ruokia metsäsienistä. Anulla on myös hallussaan kantarellien poimimisen MM-titteli muutaman vuoden takaa. Ennen kaikkea hän on mainio opas sieniretkelle, koska hänellä on hyvä lajituntemus. Tieto on sienimetsässä valttia.

–Kaikki tuntevat kantarellin, ja ne on aina poimittu. Mutta moni jättää limanuljaskan vierestä poimimatta, ja se jää minulle.

Limanuljaskan tunnistaa sitruunankeltaisesta jalantyvestä ja liukkaasta pinnasta. Jos taas löydät itsesi epäröimästä kantarellin ja valevahveron välillä, niin yleensä se on Anun kokemuksen perusteella valevahvero. Ei se mitään, voi senkin syödä.

Sienihullujen sukua

Elämme sienibuumia. Villiruoka on ollut muotia jo jonkin aikaa, ja viimeistään pandemia on saanut viimeisetkin sisäihmiset pakenemaan metsään.

Nyt olemme pyörineet lähimetsissä jo puolitoista vuotta, ja alamme erottaa nyansseja. Enää metsässä ei lennä ”lintuja” vaan käpytikkoja ja mustarastaita, ja myös ”sienien” tilalle on alkanut tulla karvarouskuja ja lehmäntatteja. Maailmankuva avartuu!

Anun sienihulluus on pitempää perua kuin viime vuodelta, ja hänellä on sienestysgeeni sekä isän että äidin puolelta. Äiti ja mummo ovat Itä-Suomesta, ja heillä päin on aina kerätty haaparouskuja suolasieniksi ja suppilovahveroita kuivattavaksi. Anun isä taas oli kotoisin ihan Stadista, mutta hän oli kulinaristi, joka suhtautui sieniin intohimoisesti. Kun isä tuli töistä, pantiin otsalamput päähän ja lähdettiin keräämään vaaleaorakkaita tai mustatorvisieniä.

–Faijalta olen perinyt maanisen sienestyshimon – ja tietysti sienipaikat ja Orakas-kuivurin.

Edesmenneen isänsä tavoin Anu laittaa sienistä kaikenlaista ruokaa ja kehittelee reseptejä. Hän tietää, milloin kannattaa käydä vilkaisemassa nokirouskupaikkaa, mistä haetaan kantarellit, ja miten ihana se tunne on, kun näkee kesän ensimmäisen herkkutatin.

Anu ei ole vielä koskaan tullut sienistä kipeäksi. Hän on varovainen: poimii syötäväksi vain sieniä, jotka varmasti tuntee, ja säilyttää ja käsittelee ne oikein. Suomessa on kuusi tappavan myrkyllistä sientä ja liuta sieniä, joilla saa kyllä vatsansa kipeäksi, jos ei ole tarkkana. Mutta kun haistelee ja tarkastelee, ei mokaa.

Trendirousku

–No, haistele. Eikö se ole vähän sellainen...

–...ööh mausteinen?

Bingo! Se on sikurirousku, ja se tuoksuu mausteiselle, tarkemmin sanottuna currylle. Vanha kansa on aistinut siinä sikurin tuoksun, mutta käsi pystyyn nyt kaikki sienestäjät, joille rohtosikuri on tuttu tuoksu.

Muutenkin sienien nimet ovat usein jäänteitä menneisyydestä. Esimerkiksi leppärousku ei kasva symbioosissa lepän kanssa, vaan muinaissuomen sana ’leppä’ tarkoitti verta, ja leppärouskun maitiaisneste on porkkananpunaista. Värin takia leppäkerttukin on leppäkerttu, ja leppälintu leppälintu. Ja jos joku miettii, mikä leppäpuussa muistuttaa verta, niin lepän kuoren alla oleva puuaines värjäytyy punaiseksi, kun siihen iskee kirveellä haavan.

Pieni ja ruskea sikurirousku on Anun mukaan eräänlainen trendisieni. Se on helppo oppia tunnistamaan, se maistuu hyvältä, eikä sitä tarvitse käsitellä. Anu ottaa rouskun mukaan, kuivattaa sen ja laittaa isoon lasipurkkiin, johon hän keräilee syksyn mittaan sikurirouskuja kuin säästöpossuun. Kuivattuina ne säilyvät vaikka miten kauan.

Noin muuten Anu haluaa teroittaa, että sienet eivät säily hyvin. Niitä ei kannata poimia takakontillista kerrallaan ja jättää kuistille odottelemaan puhdistusinspiraatiota. Ne pitäisi kerätä ilmavasti koriin, puhdistaa jo metsässä, säilyttää kylmässä ja säilöä tai valmistaa ruuaksi nopeasti. Sienet ovat herkkiä pilaantumaan.

–Poimittuihin sieniin pitäisi suhtautua samalla tavalla kuin raakaan kalaan.

Mikä täällä haisee

Jos sikurirousku tuoksuu sikurilta ja lakritsirousku lakritsille, monen muun sienen kohdalla päästään kuvailuissa helposti viinitastingia muistuttaville taajuuksille. Herkkutatin pähkinäisyys ja umami. Kangaspalsamirouskun kookoksisuus. Suppilovahveron… sienevyys.

Kuuluisa tuoksusieni on japanilaisten suosikki tuoksuvalmuska eli matsutake, jonka aromi on useimpien suomalaisten makuun aavistuksen liikaa.

–Minusta se tuoksuu vanhalta tiskirätiltä, tai ehkä imelältä parfyymilta. Onhan noita, sillihapero tuoksuu silliltä, mutta kyllä ihmiset sitä syövät. Ei se maistu silliltä, se vain tuoksuu. Maku on mieto, jopa mantelinen, Anu kertoo.

Samalla, kun ihminen hiljentyy hetkeksi miettimään sillinhajuista sientä ja sitä, miten paljon ajatus sen syömisestä houkuttelee, on hyvä hetki katsahtaa ruokasienten historiaan Suomessa. Sienestys oli nimittäin pitkään lähinnä Raja-Karjalan ja Karjalan kannaksen juttu, johon tuli malli venäläisiltä. Muualla Suomessa sienillä värjättiin korkeintaan kangasta, kunnes Länsi-Suomeen alkoi tulla vaikutteita toisesta suunnasta. Ruotsiin oli nimittäin tullut 1800-luvun lopulla kuningas Ranskasta, ja koska Kaarle XIV Juhana oli ranskalaiseen tapaan herkkutattien ystävä, alamaisetkin alkoivat rohkeasti kokeilla karljohansvampeja.

Sienien syömiseen on sittemmin aika ajoin rohkaistu suomalaisia, ensin 1860-luvun nälkävuosina, sitten 1940-luvulla ja säännöllisesti sen jälkeen. Kun Karjalasta asutettiin evakoita muualle Suomeen, sienestystapakin tuli tutummaksi.

Nykyään ei kenenkään tarvitse syödä pettua eikä liha ole kortilla, mutta sienet maistuvat. Juureva herkku tarjoaa myös luontoelämyksiä ja Instagram-mahdollisuuksia.

Puolitoista kiloa metsän kultaa

–Tämä on niin sanottu olan yli -sieni, en tunne. Mutta tuossa on limanuljaska! Näytän, miten se nyljetään.

Limainen pinta lähtee pois yhtenä liuskana, ja jäljelle jää napakka, valkeanharmaa sieni. Sen maku on Anun mukaan raikas ja suutuntuma lihaisan jämäkkä.

Olemme Anun omilla sienipaikoilla. Tietenkään ne eivät ole oikeasti omia eivätkä edes salaisia. Nytkin tuolla on joku mies, joka katselee epäilyttävän näköisesti alaviistoon. Samoissa maastoissa liikkuu myös usein joku keskitason sienituntija, jota Anu kutsuu Silpojaksi. Silpoja poimii joitakin lajeja, ja ne, joita hän ei tunnista, hän silpoo ja jättää metsään. Anulle jää todettavaksi herkullisen ruokasienen rauniot.

Sienestäjät ovat Anun mukaan keskimäärin mukavaa, avuliasta väkeä, ja onko se ihme: metsässä leposyke laskee ja stressi helpottaa.

Avuliaisuudella on kuitenkin rajansa, ja se menee parhaiden sienipaikkojen kohdalla. Niistä ei ilmoitella. On myös aivan normaalia peitellä minikokoisia herkkutattien alkuja havujen alle odottamaan. Anu tietää, miltä tuntuu, kun on juuri tarkistamassa luottopaikkaansa, ja lähellä näkyy liikettä.

–Ensimmäinen ajatus on mennä maihin ja olla liikkumatta, mutta ei sitä kehtaa tehdä.

Tosisienestäjille on tietysti myös oma kisansa, herkkutattien poiminnan MM-kisat, joita järjestettiin ainakin ennen pandemiaa Pohjois-Karjalassa. Tattisarjan voittoa ei ole Anulle vielä tullut, mutta kantarellikisassa hän sai taannoin MM-kultaa murskatuloksella 1,586 kiloa. Monenlaisia jännyyksiä on niissäkin kisoissa nähty, esimerkiksi taiwanilainen voittaja, joka oli tullut jo etukäteen maastoon harjoittelemaan.

–Se on ihana pieni tapahtuma. Bussi ajetaan salaiseen paikkaan, ovet avataan: aikaa kaksi tuntia, mummot lähtevät juoksemaan.

Maistakaamme!

Entäs, jos ei vain tykkää? Ei ole pakko!

Epäluulokin on ymmärrettävää ja perinteikästä. Sienet narskuvat suussa ja tuoksahtavat. Jokaisella herkullisella lajilla tuntuu olevan joku kelvoton tai myrkyllinen näköislaji.

Ja mitä sienet edes ovat – outoja hattivatteja kasvien ja eläinten välistä? Kun luonnontutkija Carl von Linné luokitteli eliöitä 1700-luvulla, hän sijoitti sienet matojen luokkaan. Häntä ei olisi saanut ehkä kirveelläkään tekemään sitä, mihin Anu Brask nyt kehottaa: käyttämään saaliin sieni-tastingiin. Sikurirousku, limanuljaska ja kantarelli pannulle öljyyn, haarukka valmiiksi ja utelias mieli tunnustelemaan erilaisia makuja.

–Ei siihen tarvitse edes suolaa.

Lue lisää: Tunnistatko nämä 11 sientä yhden kuvan perusteella? Jos saat yli 7 oikein, et ole mikään tattiaivo