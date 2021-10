Adelen laihtumisen ympärillä pyörivä keskustelu on älytöntä – tästä syystä laulaja ei ole velkaa meille yhtään mitään

Toivottavasti joskus koittaa päivä, kun ihmisen lihominen tai laihtuminen ei ole ihmettelyn arvoinen tai selityksiä vaativa asia, kirjoittaa toimittaja Eveliina Linkoheimo.

Laulaja Adele poseeraa parhaillaan sekä tuoreen brittiläisen että amerikkalaisen Voguen kannessa. Kyseessä on omissa oloissaan viihtyvän artistin ensimmäinen haastattelu sitten vuoden 2016, joten tätä on odotettu.

Adele kertoo kahdessa eri artikkelissa muun muassa tulevasta albumistaan, avioerostaan ja uudesta rakkaudestaan.

Monia kiinnostanee kuitenkin eniten se, mitä sanottavaa artistilla on omasta ulkonäöstään.

Adele on ollut viime aikoina otsikoissa lähinnä muuttuneen olemuksensa vuoksi. Toukokuussa 2020 tähti julkaisi Instagram-tilillään kuvan itsestään mustassa minimekossa. Se kirvoitti yli 12 miljoonaa tykkäystä ja yli 250 000 kommenttia. Jo ennen kyseistä kuvaa hänen hoikistunut olemuksensa oli pantu merkille. Mediassa huhuttiin laulajan noudattamista dieeteistä ja aprikoitiin, onko hän jo liian laiha.

Voguen artikkeleissa Adele avaa vihdoin oman sanaisen arkkunsa. Hän kertoo pudottaneensa painoaan kahden vuoden ajan piilossa julkisuudelta. Hän kertoo myös, ettei ole noudattanut mitään dieettiä, vaikka julkisuudessa on niin väitettykin.

– Jos jotain, niin syön enemmän kuin ennen, koska treenaan niin kovaa.

Adele kertoo hurahtaneensa treenaamiseen ahdistuksensa vuoksi. Artistilla on takanaan rankka avioero.

– Kun treenasin, tunsin oloni paremmaksi. Kyse ei ollut laihduttamisesta, vaan halusin vahvistua ja antaa itselleni vapaa-aikaa puhelimen selaamisesta. Ajattelin, että jos voin tehdä kropastani vahvan, niin ehkä eräänä päivänä myös tunteeni ja mieleni vahvistuvat.

– Minun oli addiktoiduttava johonkin, jotta sain mieleni kuntoon. Se olisi voinut olla vaikkapa neulominen, mutta niin ei käynyt.

Adele kertoo myös tiedostavansa, millaisia ajatuksia hänen muodonmuutoksensa on herättänyt.

– Ihmiset ovat shokissa siitä, etten ole jakanut ”tarinaani”. He ovat tottuneita siihen, että ihmiset jakavat kaiken Instagramissa, ja moni asemassani oleva olisikin tehnyt yhteistyösopimuksen jonkin dieettibrändin kanssa. Minua ei kiinnostanut paskaakaan. Tein sen itseni, en muiden vuoksi. Joten miksi jakaisin tarinani? Se ei ole mielestäni kiinnostava. Kyse on minun vartalostani.

– Vartaloani on esineellistetty koko urani ajan, 12 vuoden ajan. Sitä ei ole tapahtunut vasta nyt.

Miksi Adelen laihtuminen herättää niin paljon tunteita?

Toden totta: Adelen vartalosta on puhuttu koko hänen uransa ajan, mutta ei koskaan niin paljon kuin hänen laihduttuaan. Toukokuussa 2020 julkaistu mekkokuva sai aikaan kiivaan keskustelun tähden fanien keskuudessa. Osa onnitteli häntä muodonmuutoksesta ja hehkutti, miten mahtavalta hän näytti.

Toisaalta Adelen laihtumista on kommentoitu myös kiukkuisesti. Esimerkiksi viime vuoden toukokuisen kuvan alla vilisi tämän tyyppisiä kommentteja:

”Vuonna 2012 hän sanoi, ettei halua näyttää samalta kuin mallit lehtien kansissa. Tekopyhää.”

”Vähän outoa. Etkö ollut isojen naisten esikuva? Etkö sanonut, että olet tyytyväinen itseesi sellaisena kuin olet? Outoa, että yhtäkkiä sinusta tuntui, että sinun piti laihduttaa noin paljon.”

” Moni tuntuu ajattelevan, että jos lihava julkkis laihduttaa, hän on pettänyt faninsa.

Julkkisten kohdalla laihduttamista ei katsella pelkästään ihaillen, vaan monen mielestä keskivertoa isokokoisempien julkkisten pitäisi pysyä ikuisesti samanlaisina. Moni itsekin pyöreämpi voi kokea, että kropaltaan samankaltaiset julkkikset ovat ikään kuin hänen tiimissään. Ihanaa, että on minunkin näköisiäni, menestyneitä ja ihailtuja ihmisiä! Ihanaa, että joku on meidän isojen tyttöjen ja poikien puolella!

Siksi jotkut ovat kokeneet Adelen laihtumisen suoranaisena petoksena. Moni tuntuu ajattelevan, että jos lihava julkkis laihduttaa, hän on pettänyt faninsa.

Adelea on pidetty kehopositiivisuuden keulakuvana ja isojen tyttöjen edustajana jo ennen kuin kehopositiivisuus-termiä edes käytettiin julkisessa keskustelussa. Kun hän nyt on hoikistunut, on moni olettanut, että laulaja murtui vihdoin yhteiskunnan ulkonäköpaineiden alla.

Amerikkalaisen Voguen haastattelussa Adele kertoo tiedostavansa, että hänen laihtumisensa oli monille shokki.

– Ymmärrän, miksi etenkin naiset loukkaantuivat. Koen edustavani suurta joukkoa naisia. Mutta olen painonpudotuksesta huolimatta sama henkilö.

Laulaja kertoo kiivaan keskustelun myös satuttaneen häntä.

– Pahinta oli se, että toiset naiset kävivät kaikista rumimmat keskustelut vartalostani. Olin aivan helvetin pettynyt siihen. Se loukkasi.

– Ihmisen ei tarvitse olla ylipainoinen ollakseen kehopositiivinen, vaan voit olla minkä muotoinen tai kokoinen tahansa, hän lisää Britti-Voguessa.

Koko Adelen hoikistumisen ympärillä pyörivä keskustelu osoittaa, miten mahdottomat kaksoisstandardit yhteiskunnassa yhä on ulkonäön suhteen.

Isokokoisena Adele oli faniensa mielestä rohkea, vahva esikuva, joka uskalsi vastustaa ulkonäköpaineita. Hoikkuutta ihannoivat puolestaan saattoivat tuumata, että osaahan se laulaa, mutta on se kyllä aika lihava, laihduttaisi vähän.

Laihana Adele on toisten mielestä rohkea, vahva esikuva, jolla on huikea itsekuri, joka pystyi siihen, joka näyttää upeammalta kuin koskaan. Toisten mielestä hän on nyt liian laiha, heikko ja turhamainen petturi.

” Ihmisen ulkonäkö ja myös sen mahdollinen muuttuminen on hänen oma asiansa, jonka ei pitäisi kuulua muille.

Petturuudelta on saattanut joidenkin mielestä tuntua myös se, ettei Adele ole aiemmin kommentoinut muuttunutta ulkonäköään julkisuudessa. Kun aiemmin ylpeästi isokokoinen nainen onkin nyt hoikka, saattaa moni kokea, että hänen pitäisi perustella ”valintaansa”.

Moni on olettanut, että artistin muuttunut ulkonäkö on merkki muutoksesta hänen ajattelussaan – ehkä hän ei enää ole sitä mieltä, että on ok olla lihava? – ja siksi ihmiset ovat vaatineet selityksiä.

Mutta kukaan meistä ei ole velvollinen pysymään ikuisesti samanlaisena, eivät edes julkkikset. Kukaan ei ole myöskään velvollinen kommentoimaan omaa muuttunutta ulkonäköään muille. On täysin luonnollista, että ihmisen ulkonäkö muuttuu hänen elämänsä aikana. Ihmisen ulkonäkö ja myös sen mahdollinen muuttuminen ovat hänen oma asiansa, joiden ei pitäisi kuulua muille.

Kehopositiivisuus ymmärretään yhä väärin

Voguen haastattelussa Adele kuitenkin kommentoi muuttunutta ulkonäköään, koska asia kiinnostaa mediaa ja meitä tavallisia tallaajia niin kovasti. Laulaja kertoi, ettei hänen muodonmuutoksensa johtunut laihtumishaluista tai muutoksesta hänen ajattelussaan. Hän ei pyrkinyt laihtumaan, vaan alkoi urheilla mielenterveytensä vuoksi, mikä johti hoikistumiseen.

Ja vaikka Adele olisikin pyrkinyt hoikistumaan omasta halustaan, sekin olisi aivan ok. Laulaja muistutti Voguen artikkelissa myös, että kehopositiivinen voi olla minkä kokoisena tahansa.

” Kehopositiivisuus on sitä, että jokainen on arvokas ja saa olla onnellinen juuri siinä kehossa, joka hänellä kulloinkin on. Oli se keho sitten laiha, lihaksikas, pehmeä tai pyöreä.

Adelen ympärillä pyörivää keskustelua seuratessa tuntuu siltä, että moni ei vieläkään ymmärrä, mistä kehopositiivisuudessa on kyse.

Väännetään rautalangasta: kehopositiivisuus on sitä, että jokainen on arvokas ja saa olla onnellinen juuri siinä kehossa, joka hänellä kulloinkin on. Oli se keho sitten laiha, lihaksikas, pehmeä tai pyöreä. Kehopositiivisuus on myös sitä, että jokainen saa tehdä keholleen mitä lystää: laihduttaa, pyöristyä, käydä kauneusleikkauksessa tai antaa ryppyjen loistaa.

Toivottavasti joskus koittaa päivä, kun julkkiksen – tai yhtään kenenkään – lihominen tai laihtuminen ei ole ihmettelyn arvoinen tai selityksiä vaativa asia. Meissä ihmisissä on niin paljon kiinnostavampiakin asioita kuin ulkonäkö.

Odotan sitä päivää, kun voisimme Adelesta puhuessamme keskittyä hänen musiikkinsa. Ja sitä päivää, kun hän vihdoin julkaisee uuden, hartaasti odotetun albuminsa.

