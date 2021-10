Mia Sinisalo matkusti erämaahan opettelemaan pelkäämistä – tämän viisi hyistä ja yksinäistä päivää opettivat

Moni retkeilijä pelkää vaeltamisessa pimeää, petoja tai eksymistä. Eräopas Mia Sinisalo on pelännyt eniten yksin olemista. Hänestä ainoa tapa voittaa pelot on kohdata ne.

Olen pystyttänyt telttani tunturiin puurajan yläreunaan. Puuhailen sisällä teltassani, kun kuulen ulkopuolelta ääntä. Kurkistan ulos ja näen, että muutaman metrin päässä istuu kettu. Eläin näyttää nuorelta, ja sen turkki on kaunis ja tuuhea. Se kallistelee kysyvästi päätään ja kumartuu alas samaan tapaan kuin leikkimään pyytävä koira.

Kettu kulkee leirissä haistellen oksilla kuivuvia vaellusvaatteitani. Lopulta se lirauttaa merkkauspissat ja katsoo samalla minua tiukasti olkansa yli. Olen sen reviirillä.

Kun myöhemmin pesen hampaitani puron varressa, näen ketun vielä siluettina tunturin rinnettä vasten.

Sitten on pimeää. Olen yksin keskellä erämaata.

Pelolla on tarkoituksensa

Olen matkustanut Muotkan syksyiseen erämaahan opettelemaan pelkäämistä.

Pelko on aivoissamme sijaitseva tunnejärjestelmä, joka on erikoistunut havaitsemaan uhkaavia ärsykkeitä ja viestimään niistä kehollemme. Kun havaitsemme pelottavan asian, autonominen hermosto aktivoituu, ja kehon reaktiot valmistavat meitä taistelemaan tai pakenemaan. Pulssi kiihtyy ja aistit valpastuvat. Järjestelmä toimii nopeasti ja tehokkaasti, koska se on ollut ihmislajin selviytymisen kannalta olennainen.

Luonnossa liikkuessa pelko on tarkoituksenmukainen tunne, josta voi olla myös paljon hyötyä. Toisaalta havaitsemme uhkaa sellaisissakin tilanteissa, missä ei sitä ole. Pelkomme on usein opittua.

Facebookin retkeilyryhmissä pyydetään neuvoja pelon voittamiseen. Moni haluaisi nukkua yön metsässä tai vaeltaa yksin, mutta pimeän tai petojen pelko estää sen.

Minä pelkään yksin olemista ja hylätyksi tulemista. Uskon, että se kumpuaa lapsuudestani. 1970-luvulla oli vielä ihan tavallista laittaa viisivuotiaalle avain kaulaan ja olettaa hänen kulkevan yksin päiväkodista kotiin ja odottavan siellä, että vanhemmat tulevat töistä kotiin. Välillä vanhemmillani oli vielä iltaisinkin omia menojaan. Olin reipas lapsi, mutta vaatimus yksin pärjäämisestä on jättänyt minuun jälkensä.

Telttayö keskellä ei mitään – uhka vai mahdollisuus?

Turvallisuutta voi rakentaa

Ensimmäisenä iltapäivänä pystytän leirin aikaisin. Olen kulkenut Peltojoen vartta etelään, ylittänyt joen ja mietin, lähtisinkö ylittämään tunturia. Mutta en uskalla. Pelkään, että pimeä yllättää minut avotunturissa ja myrsky vie kupolitelttani. Tämä on sitä fiksua pelkoa, jonka tehtävä on suojata minua.

Yksinolemisen pelkoni on taas opittua. Kuten kaikki traumasta syntyneet pelot, se tuntuu usein hallitsemattomalta. Miksi olen siis vapaaehtoisesti halunnut kiduttaa itseäni lähtemällä tälle yksinäiselle vaellukselle?

Olen kuitenkin luonto- ja eräopas, ja yksinvaellus on alan ammattilaisille riitti, joka pitää ainakin kerran tehdä. Lisäksi parisuhteeni on hiljattain päättynyt. Minut on hylätty. Vaellan nyt yksin sukiakseni ajatuksia järjestykseen kuin sulkiaan asetteleva lintu.

Vaikka olen liikkunut luonnossa paljon, useimmin olen voinut jakaa kokemukseni kavereiden tai kumppanini kanssa. Nyt katselen hiljaista maisemaa – tätäkö olen pelännyt? Varvikon päällä lepäävää sumua? Vai itseäni ilman toista ihmistä? Tunnustelen yksinäisyyden kokemusta kehossani. Lepääkö pelko hartioissani vai keuhkojeni alaosassa?

Järki sanoo, että erämaassa ei ole muuta pelättävää kuin luonnonvoimat. Olen suunnitellut vaelluksen tarkkaan. Minulla on oikeanlaiset varusteet. Hätälähettimenä toimiva GPS on kiinnitetty rinkkaan käden ulottuville. Jos loukkaannun, voin painaa SOS-nappia. Tiedän, että GPS-merkkivanaani seurataan koko ajan. Kun toisena päivänä unohdan laittaa jäljittimen päälle, saan oitis puhelimeeni huolestuneen kysymyksen, olenko kunnossa.

Illalla sytytän risukeittimeen tulen. Pimeä alkaa tuntua pehmeämmältä, kun sen reuna sekoittuu liekin keltaiseen liikkeeseen. Ryömin makuupussiini ja luen hetken vielä otsalampun valossa. Nukun pimeän yli, 11 tuntia putkeen.

Yksinäisyyden paino

Kolme ensimmäistä päivää sataa tai on sumuista. Yksinäisyyden tunne tulee ja menee, mutta ei lopulta ole enää uuvuttava painolasti, joka sai minut ensimmäisenä päivänä istahtamaan vähän väliä mättäälle.

Toisena päivänä piristyn, kun reitti muuttuu vaativammaksi. Keskityn suunnistamiseen. Kuljen toisessa kädessä kartta ja kompassi, toisessa GPS-laite. Alan keskustella itseni kanssa suunnasta ja päiväetapeista.

Liikun poluttomassa maastossa. Välillä seuraan eläinten reittejä, jotka eroavat kapeampina ihmisten tekemistä poluista. Kun nousen ensimmäisen kerran avotunturiin, ohi nelistää porolauma. Samalla hetkellä minuun tarttuu piinaava korvamato suoraan 1980-luvun autoradiosta. ”Lapin luonto luo outoa taikaa” jankkaa päässäni kaksi päivää.

Viisi päivää on lyhyt aika Muotkan erämaa-alueella. Vaeltaessa aika katoaa. Seuraan oman hengitykseni ja askelteni rytmiä. Etsin silmilläni seuraavaa jalansijaa tai katselen suuntaa. Välillä väsyttää ja ärsyttää. Silloin tarkastan kellon ja huomaan kulkeneeni tauotta kaksi tuntia.

Katkaisen päivät lounastauolla. Etsin kauniin paikan ja pysähdyn syömään. Kaadan termoksesta kuumaa vettä pikanuudeleihin tai perunamuusijauheeseen. Mutustelen siemennäkkileipää ja juon kaakaon.

Yhtäkkiä vaellusta on vain kaksi päivää jäljellä. Kohta minun pitäisi seistä jo bussipysäkillä Karigasniementiellä! Muotka on tunnettu kauniista tunturimaastostaan, mutta minä olen hengannut porojen kanssa soilla, hiljaisissa jokilaaksoissa ja tunturikoivikoissa. Tuijotan kartasta itselleni reitin tunturijonon yli kohti Giellajohkaa.

Nousen tunturiin auringonpaisteessa. Saan seurakseni taas uteliaan lauman poroja. Ne asettautuvat näytöksenomaisesti riviin vastavaloon. Porojen juostessa aurinko piirtää niille hopeiset ääriviivat.

Puurajan yläpuolella kulkeminen nopeutuu. Näen, mihin olen menossa, ja kuljen nopeasti ilman jatkuvaa kartan tai GPS:n vilkuilua. Kuljen pitkin askelin tunturin pikkukivien ja matalan varvikon yli. Lännessä näkyvät Muotkatunturit, jotka näyttävät pehmeältä aallokolta.

Poroista saa seuraa!

Pelolla on säätönuppinsa

Mietin matkalla tunteiden säätelyä. Tajuan, että minulla on valta pelkooni, ei pelolla minuun. Minussa itsessäni on kytkin, josta tunnetta voi säätää pienemmälle tai vastaavasti lisätä volyymia. Ajatus on helpottava. Opittu pelkoni yksinäisyyttä kohtaan on syntynyt lapsena tilanteissa, joihin en ole voinut itse vaikuttaa. Nyt aikuisena minun ei tarvitse vapautua pelosta. Voin oppia säätelemään sitä. Nyt käännän kytkimen lähes äänettömälle. Pelko hiljenee.

Kun viimeinen kokonainen vaelluspäivä alkaa, olen hyvin väsynyt. Edellisen päivän tuntureiden yli laukkaaminen tuntuu jaloissa tahdottomuutena. Mäet tuntuvat vuorilta. Mutta lounastauolla koen viimein yhteyden luonnon kanssa. Aurinko paistaa ohuen usvan läpi. Olen kaukana muista, seuranani muutama lapintiainen.

Luonto on rauhoittanut minut. Olen selvinnyt ensimmäisistä ylivireistä päivistä ja poukkoilevista ajatuksistani. Aivot ovat sopeutuneet ympäristöön, stressi- ja kortisolitasot laskeneet.

Ajattelen niitä, jotka pelkäävät pimeää ja jättävät sen takia erämaaseikkailunsa unelmiksi. Monet luonnossa liikkumiseen liittyvistä peloista ovat järkeviä, mutta toiset pelkkää katastrofiajattelua. Pimeässä on mörköjä, jos niitä sinne sijoittaa.

Kertaan psykologin neuvoja: pelon kohdetta ei pitäisi vältellä, koska silloin vain vahvistamme opittua pelkoa. Pelkojaan kohti voi mennä pienin askelin, kohdaten pelkonsa palasissa, joita kykenee käsittelemään. Jos pelkää pimeää, voi ehkä ensin kokea liikkua hämärässä. Kun on tottunut, voi varovaisesti kokeilla pimeää, vaikka yhdessä luotettavan ihmisen kanssa.

Viimeisenä iltana uin rauhallisesti virtaavan joen kirkkaassa vedessä. Kostea syysilma on muuttunut pikkupakkaseksi ja luonto ympärilläni huurtuu.

Onko tämä jotakin pohjoismaisen naisen pärjäämisen eetosta? Mitä yritän todistaa lähtemällä yksin erämaahan?

Vasta kotona ymmärrän vastauksen. Kuljen poluttomassa maastossa, koska voin. Olen harjoitellut erätaitoja kaikkina vuodenaikoina vaikeissakin olosuhteissa, koska perustarpeeni on vapaus. Voimaannun siitä, että kohtaan pelkoni, että osaan ja selviän. Ne ruokkivat vapaudentarpeeni pohjatonta nälkää.

Mutta myös yksin olemisen ja hylätyksi tulemisen pelkoni on saanut käsiteltävät mittasuhteet. Syksyn vaelluksen jälkeen pelko ei enää vyöry ylitseni haitaten elämääni tai ihmissuhteitani. Olen tehnyt pelon kanssa sovun: olen ryhtynyt piiasta sen emännäksi.

Vinkit pelon säätelyyn

1. Altista itsesi.

Kohtaa pelko pieninä paloina olosuhteissa, joissa uskot voivasi tuntea sitä turvallisesti ja tottua siihen. Itsensä altistaminen pelolle voi viedä sen pois.

2. Kuuntele kehoasi.

Keskity aistinvaraisesti tunteeseen. Missä päin pelko sijaitsee? Kuinka voimakas se on? Siirtyykö tunne paikasta toiseen? Koska se loppuu ja alkaa?

3. Rauhoitu.

Puhu itsellesi rauhoittavasti ääneen.

4. Harjoittele mielessäsi.

Mieti etukäteen, miten säilytät toimintakykysi, jos pelko nousee. Suunnittele itsellesi toimiva tapa kohdata pelon tunteita. Kirjoita päiväkirjaa, lue, kuuntele musiikkia tai päätä etukäteen aika, jonka voit käyttää pelon miettimiseen.

Artikkelia varten on haastateltu psykologi, erä- ja luonto-opas Saara Haapasta.