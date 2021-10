Petra, 33, asuu hotellissa Helsingissä ja maksaa siitä 900 euroa kuukaudessa: ”Miksei elämässä voisi olla vähän luksusta?”

Petra asuu ultramodernisti hotellikonseptissa, Jussi epämuodikkaasti soluasunnossa. Molemmissa on puolensa. Itse asiassa, niissähän on ihan samoja hyviä puolia.

Kaipa tällainen kattoterassi ihmiselle kelpaisi. Tuolla näkyy kansainvälisesti ainutlaatuinen jugend-korttelien kokonaisuus, tuolla siintää meri, ja terassilla riittää tilaa tassutella. Joku on tullut tupakalle, joku selaa puhelintaan, ja tuossa on Petra Silfverberg, 33, joka on tullut katsomaan, mitä kasvatuslaatikkoon kuuluu. Basilikat ovat vähän levinneet.

–En ole viime viikkoina oikein ehtinyt pitää näistä huolta, Petra sanoo.

Petra ei varsinaisesti omista kattoterassia: tämä on hotelli Helsingin Katajanokalla. Petra kuitenkin asuu täällä. Hänellä on kasvatuslaatikon lisäksi samassa osoitteessa 24 neliön huone vitoskerroksessa ja vuoden mittainen majoitussopimus. Petra maksaa majoituksestaan 900 euroa kuussa. Summa vastaa aika tavallista vuokraa keskustan yksinasujalle. Hotellissa hintaan sisältyvät siivous kerran kahdessa viikossa, vesi, netti ja saunaosaston ja kuntosalin käyttö.

–Tykkään tosi paljon helppoudesta ja sijainnista. Juuri tähän hetkeen tämä sopii minulle hyvin.

Koti hotellissa

Petran asumisratkaisu voi kuulostaa Hollywood-tähtien jutulta, mutta sellainen tekee tuloaan Suomeen. Sama firma, jolla on jo Noli-hotellit Helsingin Sörnäisissä ja Katajanokalla, rakennuttaa uutta hotellia Vantaan Myyrmäkeen – joten ilmeisesti konsepti kannattaa. Pitkäaikaisilla asujilla paikattiin aluksi pandemian aikaista turistivajetta, mutta Nolia myös markkinoidaan kodiksi ”nuorille ammattilaisille”. Ja miksi ei: jotain aika kutkuttavaa ajatuksessa on. Jospa hotellissa on arkenakin vähän loma? Aamiainen ei tosin kuulu hintaan.

Viime talvena Petra asui vielä tilavassa kaksiossa puolison kanssa. Mutta kun tuli ero, Petra tiesi heti, mihin muuttaisi. Hänen ystävänsä oli nimittäin asunut samanlaisessa paikassa.

–Ajattelin jo silloin, että tuota olisi kiva joskus kokeilla. Miksei elämässä voisi olla vähän luksusta?

Petran huone – tai studio, kuten niitä täällä kutsutaan – on pieni ja sievä. Eteisessä on liukuovella erotettu kylpyhuone. Sitten tulee keittiöpätkä: toisella seinällä keittiökoneet ja kaapit, toisella seinällä pieni pöytä ja kaksi tuolia. Huoneen ikkunapääty on korotettu parin askelman verran ylöspäin, ja sinne mahtuu sängyn lisäksi kosketinsoitin. Sänky, pöytäryhmä ja keittiö ovat talon puolesta, muut kalusteet Petra on tuonut itse. Ei tänne montaa huonekalua mahtuisi, mutta Petralla ei onneksi olekaan paljoa tavaraa.

–On minulla vielä isällä varastossa joku senkki ja pöytäkalusto. Muut tavarat mahtuivat.

Yksiöön verrattuna Petran hotellikodissa on se etu, että käytössä ovat myös yhteiset tilat. Ala-aulassa on italialainen ravintola, tv-huoneita, yhteiskeittiö ja sohvia, joita asuntoihin ei mahdu. Lisäksi talossa on kuntosali, jota Petra ei ainakaan vielä käytä, ja saunaosasto, jota hän käyttää senkin edestä.

–Saunaosasto oli itse asiassa aika voimakkaasti päätökseeni vaikuttava tekijä. Vielä kun olisi uima-allas…

Haittapuolikin on. Nolissa asumiseen ei voi hakea Kelan asumistukea, koska se nyt kuitenkin on hotelli.

Oma tila ja sopivasti yhteisöllisyyttä

Noli markkinoi taistelevansa yksinäisyyttä vastaan. Hotellin yhteistiloissa järjestetään välillä kahvitteluhetkiä, ja aulassa on aina ihmisiä. Yhteistiloissa kaikuu englannin kieli. Jos nyt olisi toisesta maasta työkomennuksella Helsingissä, tällainen asuminen olisi varmasti onnekasta: seuraa löytyy, jos sitä haluaa.

Hotellin aulatiloihin Petra voi tulla istuskelemaan, jos huvittaa nähdä ihmisiä.

Petra ei varsinaisesti hae asumiseltaan uusia ystäviä. Hänellä on jo kaveripiiri, ja lisäksi sosiaalinen työ päiväkodin taidepedagogina. Petra käy saunassakin mieluimmin silloin, kun poreallas ei ole täynnä yhteisöllisyyttä vaan siellä saa olla rauhassa.

–Minulle riittää se, että on elämää ympärillä ja mahdollisuus jutella, jos siltä tuntuu. On kivaa vaikka lukea kirjaa aulassa, jossa on ihmisvilinää.

Ehkä se on monelle suomalaiselle sopiva määrä yhteisöllisyyttä. Tutkija ja arkkitehti Sini Saarimaa on tutkinut Tampereen yliopistolla ihmisten suomalaisten asumistoiveita, ja hänen aineistossaan näkyi aika kriittistä suhtautumista yhteisöllisyyteen ja koettuihin yhteisiin tiloihin. Naapureiden kanssa kommunikointi kiinnostaa sillä ehdolla, että se ei ole pakollista eikä siihen liity kyttäämisen elementtiä. Muiden ihmisten kohtaamiseen halutaan oma kontrolli.

–Yhteisellä pihallakin korostettiin tarvetta suojaisille sopukoille, joissa saa olla omien kavereiden kesken tai itsekseen: ei niin, että grillaat pihalla, ja sinut näkee kaikista ikkunoista.

Suomalaisia saattaa siis kiinnostaa yhteisöllisyyden sijaan yhteiskäyttöisyys. Oma asunto saa mieluusti laajentua hienolle kattoterassille, jos siitä saa joskus nauttia rauhassa oman ystäväpiirin kera. Yhteistilojen rakentaminen vain maksaa sekin, ja aika tarkkaan harkitaan, ennen kuin uudistaloihin rakennetaan paljoa ylimääräistä. Toisaalta, kun asunnot pienenevät pienenemistään, yhteiset tilat saattavat olla myös myyntivaltti. Sellaisilla esimerkiksi Helsingin Kalasataman uudet tornitalot markkinoivat: kaksiot ovat kyllä pieniä, mutta näköalaterassi on hieno ja varattava klubitila iso.

No, voisivatko yhteistilat olla yksi ratkaisu siihen ongelmaan, että asuminen on niin kallista? Arkkitehti Anna Helamaan mukaan mahdollisesti. Hän on tutkinut yhteisörakentamisprojekteja, ja on näyttöä siitä, että laadukkaat yhteistilat voivat vähentää tilan tarvetta omassa asunnossa. Sellaisia on kokeiltu menestyksellisesti esimerkiksi Aktiiviset Seniorit ry:n taloissa. Asunto-osakeyhtiö Loppukirissä asunnot ovat pieniä, mutta kun lapset tulevat kylään, heillä on käytettävissään talon vierashuone.

Mutta miksei kenen tahansa asuintalossa voisi olla jotain ekstraa: vaikkapa verstashuone ihmisten harrastusprojekteille, nikkarointiin ja isojen koneiden säilyttämiseen? Sellaisiakin on rakennettu, kun asukkaiden toiveita on toteutettu.

–Ne voivat olla tosi hyvä juttu. Mutta jotta tällaiset ratkaisut toimisivat, taloyhtiössä pitää olla toimiva asumiskulttuuri. Pitää sopia, kuka siivoaa, kenellä on avain ja niin edelleen. Näitä asioita ei ratkaista enää pelkästään suunnittelulla vaan ihmisten kesken, Helamaa sanoo.

Ei kiitos soluun

Jos meiltä suomalaisilta kysytään kotitoiveista, puhumme luonnonläheisyydestä, väljyydestä ja omakotiasumisesta. Toisaalta, jos meiltä kysytään, miten tyytyväisiä olemme asumiseemme, olemme hyvin tyytyväisiä – vaikka asumme keskimäärin aika ahtaasti ja kerrostaloissa. Siinähän on ristiriita!

–Se onkin kiinnostavaa. Toisaalta, eivät nämä asiat ole vastakohtia. Kun on haastateltu ihmisiä asumisesta ja siihen liittyvistä toiveista, on selvinnyt, että vaikkapa luonnonläheisyyden kokemus voi hyvin toteutua myös kaupungissa.

Luonnonläheisyys voi jollekin tarkoittaa pientä lähimetsää ja toiselle sitä, että ikkunasta näkyy puu. Sini Saarimaan mielestä ihmisten asumistoiveita pitäisikin kerätä eri menetelmillä ja hyödyntää niitä suunnittelussa. Haastatteluilla olisi kiinnostavaa selvittää esimerkiksi, miksi omakotiasumista oikeastaan arvostetaan kyselyissä niin korkealle: ehkä jostain sellaisesta syystä, jonka saisi helposti toteutumaan myös kerrostaloissa.

” Luonnonläheisyys voi tarkoittaa jollekin sitä, että ikkunasta näkyy puu.

Yksi asia, joka ei selvästikään ole nyt oikein muodissa, on vanhan ajan yhteisöllisyys: soluasuminen ennestään tuntemattomien kämppisten kanssa. Useimmat opiskelijat hakevat nykyään ykkösvaihtoehtona yksiöihin, vahvistaa Helsingin Opiskelija-asuntosäätiön asiakkuusjohtaja Pia Jaakola. Niinpä Hoasin uusiin taloihin rakennetaan yli 80-prosenttisesti yksiöitä.

Pienissä yksiöissä asumisesta monet ovat huolissaan, mutta Pia Jaakolan mielestä nuoriso tietää, mitä haluaa. He eivät enää kyläile ja istu toistensa sängyillä juomassa teetä.

–He asuvat ehkä yksin, mutta samalla kaikki kaverit ovat somessa läsnä.

Kun Hoas vuonna 1969 perustettiin, opiskelijasolu oli vastaus toiveisiin ja mahtava parannus nuorison elinoloihin. Oma huone kokonaan itselle ja kylppäri vain kolmen hengen kesken oli isoissa perheissä kasvaneille luksusta. Nykyään vessan jakaminen jonkun muun kanssa voi olla nuorelle eksoottista.

Opiskelujen alku voi toisaalta olla aidosti yksinäistä aikaa, ja Hoasin yksiötaloihinkin suunnitellaan myös yhteisiä tiloja. Saunatilat rakennetaan nykyään mielellään katolle ja viihtyisiksi. Pesulat tehdään sellaisiksi, että niissä ei ole yhtä jättipesukonetta vaan kymmenen tavallisen kokoista rivissä, ja lisäksi niissä on ehkä sohvaryhmä tai pingispöytä. Suunnittelussa yritetään ajatella, että oleskelutiloja olisi siellä, missä ihmiset liikkuvat.

–Pitää olla mahdollisuuksia kohdata ihmisiä. Pesula on luontevampi paikka kuin se perinteinen kerhohuone kellarissa, jossa on pirttipöytä ja vähän särisevä loisteputki.

Hoasin talojen pesuloissa voi moikata samaan aikaan pyykillä olevia naapureita. Jussi Parkkosen vakiokone on huollossa!

Aijai, kerhotila ja särisevä loisteputki! Kasa ilmaisjakelulehtiä lämpöpatterin päällä! Keittiön lattialle sammunut kämppis! Nuoruuden opiskelija-asunnon muisteleminen herättää monenlaisia tunteita. Osa muistaa jatkuvasti vaihtuvat kämppikset ja vahvistuvan varmuuden siitä, ettei enää ikinä asu yhteisössä. Osalle opiskelijasoluasuminen on elämän hauskinta aikaa. Hoasin asukaskyselyssä solun hyviksi puoliksi mainittiin elinikäiset ystävät, apu käytännön asioihin ja edullisuus.

–Ja tämä oli mun mielestä ihana palaute: ”Tässähän voi jopa oma maailmankuva avartua,” Jaakola sanoo.

Merikin pilkottaa

Opiskelija-asuntoja kampuksella; kasvatuslaatikot ja kaikki.

Hoasin kohde ”Kumpula, Pietari Kalmin katu 1”, on uudehko talo; juuri niitä, joissa pesulan iloisesti pyörivät pesukoneet houkuttelevat vaihtamaan valkopesuvinkkejä naapurin kanssa. Täältä löytyy myös retrohenkisiä kolmen hengen soluja. Vaikka harva haluaa palavasti juuri soluun, kaikissa asuu ihmisiä.

Seitsemännessä kerroksessa asuu Jussi Parkkonen, 20. Hän on kotoisin Vantaalta, sai opiskelupaikan Helsingin yliopiston geotiedeiden laitokselta ja haki Hoasilta yksiötä. Kolmen hengen soluasuntoa tarjottiin, ja Jussille sopi sekin.

–Mulle oli oikeastaan ihan sama. Mutta kun näin tämän, ajattelin, että tämä todellakin kelpaa.

Jussin huoneen isosta ikkunasta on kieltämättä pysäyttävä näkymä yli teiden, kattojen ja puiden latvojen. Horisontissa häämöttävät Kalasataman pilvenpiirtäjät.

–Ja jos katsot enemmän oikeasta laidasta, näkyy meri.

Niinpä näkyy. Näköalan lisäksi sijaintikin on kohdallaan: luentosalit ja opiskelijaruokala ovat samalla kampuksella. Jussin huoneen viiteentoista neliöön mahtuu hyvin kaikki tarvittava. Kotoa tuotu sänky, isältä saatu tv-taso, pari tuolia, pari kitaraa. Viihtyisää ja kotoisaa.

Yhteisissä tiloissa on Hoas-minimalistinen tyyli. Ei mitään ylimääräistä, mitä nyt kaapit niin täynnä edellisten asukkaiden keittiötarvikkeita, että omat astiat eivät mahdu sekaan. Pakastin kaipaisi kipeästi sulatusta, mutta muuten kaikki toimii.

Jussin soluasuntoon kätkeytyy kuitenkin yllätysbonus: kämppikset, joiden kanssa tulee juttuun ja joiden kanssa yhteisasuminen vaikuttaisi toimivan. Samuli opiskelee politiikkaa jo kolmatta vuotta, Alexander on juuri aloittanut matematiikan opinnot. On käynyt ilmi, että Jussilla on Alexanderin kanssa paljon yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Sama maku musiikin ja kahvimerkin suhteen, Jussilla omat kitarat, Alexanderilla sähkörummut. Kumpikin pelaa shakkia.

–Tämä meni oikeastaan niin hyvin kuin voi mennä, Jussi toteaa.

Asunnon parhaita puolia on sekä Jussin että Alexanderin mielestä edullinen hinta: 414 euroa kuussa, johon saa asumistukea. Toinen hyvä puoli on juuri seura ja se, että ei ole ainoana vastuussa vessa- tai suodatinpaperin ostamisesta.

–Ja on tässä mahdollisuus vaikka syviinkin ystävyyssuhteisiin. Suosittelisin kaikkia kokeilemaan soluasumista. Oppii uutta itsestään ja toisista ihmisistä, Alexander sanoo.

Kämppikset Alexander (vas.), Samuli ja Jussi.

Ei ihan itsekseen

Kun kuluu muutama vuosi eteenpäin, sekä Hoasin pojat että Nolin Petra asuvat ehkä jo eri tavalla. Millainen olisi tulevaisuuden unelma-asunto?

–En tiedä, joku keskustakaksio – jos onnistuu saamaan tarpeeksi hyvän duunin, Jussi miettii.

Petra tuntee pientä painetta omistusasunnon hankkimiseen, mutta ei stressaa asialla vielä.

–Ehkä joskus tulevaisuudessa. Enemmän oikeastaan unelmoin kesämökin omistamisesta.

Toistaiseksi kummallakin on hyvä näin, ja miksei tulevaisuuden asumiseltakin voisi unelmoida jotain vastaavaa? Tarpeeksi tilaa, omaa rauha ja tietoisuus siitä, että lähellä on muitakin. Jos meinaa tukehtua paprikaan, seinän takana on joku hyvä tyyppi, joka osaa ottaa heimlich-otteen. Tai vähempikin riittää, vaikka juttuseura.

–Ylipäänsä on kiva, että ei ole ihan itsekseen, Jussi sanoo.

