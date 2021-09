Riikka Suominen haaveilee ihmissuhteiden ”noutopöydästä” – voiko odottaa, että yksi kumppani täyttää kaikki vaatimukset?

”Siinä missä perinteisessä parisuhteessa tavoitellaan elämänmittaista asumis-, seksi-, talous-, ystävyys-, lisääntymis- ja vanhemmuuspakettia yhden ihmisen kanssa, pilkotaan ihmissuhdeanarkiassa tarpeet ja toiveet palasiksi”, kirjoittaa Riikka Suominen kolumnissaan.

”Naisella on hyvä olla mies joka kokkaa, mies joka saa hänet nauramaan ja mies joka on hyvä sängyssä. Näiden kolmen ei tarvitse tietää toisistaan.”

Tällaisen jutun äitini lähetti aikanoin sähköpostiini. Se tosin oli englanniksi, jolloin vitsi toimi vielä paremmin.

Nyt 20 vuotta myöhemmin, kun olen tutustunut ihmissuhdeanarkiaan, vitsi kuulostaa erilaiselta.

Deittipalveluissa kysellään aina, mitä etsit. Se on ihan ymmärrettävää, kun yksi kaipaa hirsitalosuuntautunutta bonusvanhempaa neljälle lapselle ja toinen salaseuraa sitomisleikkeihin.

Mutta kysymys sisältää myös vahvan oletuksen siitä, millaisia suhteita on olemassa. On vakavia parisuhteita, kevyitä panosuhteita ja sitten on ihmisiä, joiden kanssa ollaan vain ystäviä.

Tavallinen ajatus on, että kategorioiden rajat on hyvä pitää selkeinä, ettei synny turhaa hässäkkää.

Ihmissuhdeanarkiassa ajatellaan täysin päinvastoin. Se on filosofia, jossa jokainen suhde saa muokkautua juuri omanlaisekseen. Siinä missä perinteisessä parisuhteessa tavoitellaan elämänmittaista asumis-, seksi-, talous-, ystävyys-, lisääntymis-, ja vanhemmuuspakettia yhden ihmisen kanssa, pilkotaan ihmissuhdeanarkiassa tarpeet ja toiveet palasiksi.

Yhden henkilön kanssa voidaan käydä juhlissa, toisen kanssa pussailla ja sienestää ja kolmannen kanssa kasvattaa lapset.

Avoimesta suhteesta malli eroaa siinä, että ihmissuhdeanarkiassa suhteilla ei ole automaattista tärkeysjärjestystä.

” Ihmissuhdeanarkia on filosofia, jossa jokainen suhde saa muokkautua juuri omanlaisekseen.

Avoimessa suhteessa vakisuhde on etusijalla ja muut täydentävät sitä, ihmissuhdeanarkiassa kaikki suhteet voivat kasvaa. Tämä voi kuulostaa hippeilyltä, mutta on minulle paljon houkuttelevampaa kuin nykyinen suhdeihanne.

Perinteisessä parisuhteessa polku näyttää käsittämättömän valmiiksi tampatulta. Vai mistä johtuu se, että valtaosa etenee ihastumisesta seurusteluun, yhteenmuuttoon, avioliittoon, ensimmäiseen lapseen, muuttoon isompaan asuntoon ja toiseen lapseen? Aivan kuin kolmansilta treffeiltä lähtisi juna.

Ihmissuhdeanarkiassa mitään pakettimatkaa ei ole. Suhteen muoto neuvotellaan. Se tekee siitä myös vaativan. Kun valmista mallia ei ole, pitää kaikille osapuolille kertoa, mitä kaipaa.

Jos kuulostaa kiinnostavalta, kannattaa googlata ihmissuhdeanarkia ja smörgåsbord.

Noutopöytä-termi tarkoittaa listaa erilaisista tarpeista, joita ihmissuhteissa on: kädestä kiinni pitely, kuuntelu, sairaan hoitaminen ja tavoitteiden saavuttamisessa auttaminen.

Listalla ovat myös kokkaaminen, vitsailu ja seksi. Kun listan näkee, alkaa tajuta, miten käsittämättömät vaatimukset monogaaminen parisuhde asettaa yhdelle henkilölle.

Niin korkeat, että siitä kannattaa lähinnä vitsailla.

Lue lisää: Riikka Suomisen kolumni: Miksi kukaan mies luulee, että ”voisin panna sua” -viestit johtavat seksiin?

Lue lisää: Riikka Suominen tajusi, miksi ei pystynyt lukemaan kirjoja loppuun – yksi muutos sai kahlaamaan kirjat läpi ja nyt hän kertoo, miksi se kannattaa