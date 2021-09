Miksi seksitaudit hävettävät? Asiantuntija vastaa – ja kertoo myös, miltä yllättävältä ihmisryhmältä kondomi saattaa usein unohtua: ”Monet ovat ihan pihalla”

Moni nolostelee seksitaudeista puhumista. Iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri pitää sitä ymmärrettävänä. Seksitaudeista on kuitenkin tärkeää keskustella, sillä suojaseksin salat ovat monella hakusessa. Yllättäen kondomin pahimpia unohtelijoita eivät välttämättä aina ole nuoret.

Noin 50 000 suomalaista kertoi hiljattain Me Naisten kyselyssä, mitkä asiat ovat heidän mielestään niin noloja, että niitä ei kehtaa myöntää muille. Kaikkein noloimmaksi asiaksi kyselyssä paljastuivat seksitaudit: 83 prosenttia vastaajista tunnusti, ettei voisi kertoa muille seksitaudistaan.

Seksitautiin sairastumisesta kertomista pidettiin kyselyn tulosten perusteella nolompana kuin esimerkiksi orgasmiongelmien, alapään tulehduksen tai seksielämän puutteen tunnustamista.

Husin iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back ei pidä yllättävänä sitä, että seksitaudeista puhumista vältellään.

– Ymmärrän hyvin sen, että aihe voi nolottaa. Seksitautitartunnan saaminen on hyvin intiimi ja henkilökohtainen asia, johon voi liittyä paljon muitakin asioita kuin pelkkä tauti.

Hiltunen-Back arvioi, että moni seksitautitartunnan saanut saattaa miettiä, mitä muut ajattelevat.

– Moni seksitautitartunnan saanut saattaa kokea epäonnistuneensa, vaikka sillä ei tietenkään ole mitään tekemistä ihmisen itsensä kanssa. Voi vain käydä huono tuuri.

” Seksitauteihin suhtautuminen ei välttämättä ole ikä- tai sukupuolikysymys, vaan ihmisen persoonasta kiinni.

Joissakin kaveripiireissä seksitaudeista saatetaan kuitenkin puhua avoimemmin. Moni jopa käy testeissä yhdessä ystävän kanssa.

Suhtautuvatko eri ikäiset eri tavoin seksitauteihin? Eija Hiltunen-Back arvioi, että nuoret ovat tottuneet puhumaan seksitaudeista ja heille testeissä käyminen saattaa olla helpompaa. Toisaalta nykyinen aikuisväestö puhuu seksitaudeista aiempaa avoimemmin esimerkiksi lääkärin vastaanotolla.

– Ja tiedän myös, että on nuoria, joille on iso kynnys tulla testeihin. Seksitauteihin suhtautuminen ei välttämättä ole ikä- tai sukupuolikysymys, vaan ihmisen persoonasta kiinni. Siihen voivat vaikuttaa myös aiemmat kokemukset, aiemmat käynnit terveydenhuollossa ja se, ovatko ne sujuneet hyvin.

Hiltunen-Back pitää tärkeänä sitä, että seksitaudeista puhuminen normalisoituisi. Vaikkei kahvipöydässä, niin yhteiskunnan tasolla.

– Vähintään kannattaa pitää asia omalla kohdalla mielessä, käydä testeissä pienellä kynnyksellä ja kertoa mahdollisesta tartunnasta omille seksikumppaneille.

Klamydia on seksitautien ykkönen

Suomessa yleisin seksitauti on klamydia. THL:n tartuntatautirekisterin tietojen mukaan vuonna 2020 todettiin 16 280 klamydiatartuntaa, mikä oli suurin koskaan tartuntatautirekisteriin ilmoitettu vuosittainen määrä. Tartunnoista 58 prosenttia todettiin naisilla ja 79 prosenttia 15–29-vuotiailla.

– Klamydia on erityisesti nuorten aikuisten tauti. Sen yleisyys nuorten joukossa johtunee siitä, että nuorilla on tavallisesti useampia seksikumppaneita kuin vanhemmilla aikuisilla. Nuoret myös etsivät kumppania pääsääntöisesti omanikäistensä joukosta.

” Etenkin naisilla klamydia jää helposti huomaamatta.

Hiltunen-Backin mukaan on vaikea sanoa, johtuuko klamydiatapausten lisääntyminen itse taudin yleistymisestä vai esimerkiksi siitä, että testeissä käydään aiempaa aktiivisemmin. Seksitautitestien lukumääristä ei pidetä kirjaa, koska testauspaikkoja ja -tapoja on niin paljon. Testejä tehdään yksityisillä ja julkisilla terveysasemilla ja kotitestaaminen on yleistynyt.

Klamydian suuria tartuntamääriä selittää se, että tauti on usein oireeton: moni ei tiedä sairastavansa sitä, minkä vuoksi tauti pääsee leviämään. Tartunnan saaneista naisista noin 70 prosenttia ja miehistä yli puolet on oireettomia, tai oireet ovat niin vähäisiä, ettei niiden vuoksi hakeuduta hoitoon.

– Etenkin naisilla klamydia jää helposti huomaamatta, sillä oireina voivat olla esimerkiksi vähäinen alavatsakipu tai valkovuoto, joiden voidaan ajatella johtuvan monesta muustakin asiasta.

Muiden seuraavaksi yleisimpien tautien tartuntamäärät ovat selvästi pienempiä. Viime vuonna todettiin 482 tippuritartuntaa, 207 kuppatartuntaa ja 136 uutta hiv-tartuntaa. Tippuria ja kuppaa esiintyy klamydiaan verrattuna hieman vanhemmassa ikäluokassa

Muita seksitauteja ovat virustaudit, kuten genitaaliherpes ja papilloomaviruksen aiheuttama kondylooma. Niiden tartuntalukuja ei seurata, mutta ne ovat Hiltunen-Backin mukaan selkeästi tippuria, kuppaa ja hiviä yleisempiä, todennäköisesti lähempänä klamydian tartuntamääriä.

Kondomi saattaa unohtua aikuisiltakin

Teinejä varoitellaan seksitaudeista koulun terveystiedon tunnilla. Puhutaanko niistä tarpeeksi aikuisille?

– En usko, että seksitaudeista puhutaan tarpeeksi minkään ikäisille. Ei voi luottaa myöskään siihen, että nuoret saisivat tarpeeksi tietoa koulusta, sillä opetus on erilaista eri paikoissa.

Penis-emätinyhdynnästä ja ehkäisystä puhuttaessa keskitytään usein nimenomaan raskauden ehkäisyyn. Esimerkiksi kierukan käytöstä ja e-pillereiden eroista kirjoitetaan paljon mediassa, ja niistä keskustellaan kavereiden kesken.

Mutta entä se kondomi? Kondomi on ainoa ehkäisymenetelmä, joka suojaa seksitaudeilta yhdynnässä. Käyttävätkö ihmiset sitä?

” Eivät nuoretkaan kondomia välttämättä käytä, mutta he edes tietävät, että pitäisi käyttää.

Kondomin käytön yleisyydestä ei ole saatavilla tilastotietoa, mutta fakta on, että monilta se unohtuu. Aiemmin tänään uutisoitiin tuoreesta selvityksestä, jonka mukaan yllättävän harva suomalaismies käyttää kondomia harrastaessaan seksiä ulkomailla.

Hiltunen-Back muistuttaa, että pelisäännöt pitäisi aina käydä läpi uuden kumppanin kanssa, vaikka se ei olekaan aina helppoa. Keskustelu ehkäisystä ja kondomin käytöstä voi olla hankala paitsi nuorille myös aikuisille. Kenties hieman yllättäen kondomi saattaa olla monille aikuisille vieraampi asia kuin nuorille.

– On paljon aikuisen polven ihmisiä, jotka eivät mielellään kondomia käytä. Voi jopa olla, että kondomi on nuorille enemmän itsestään selvä asia. Aikuisille se voi olla vieraampi jo ajatuksen tasolla. Eivät nuoretkaan kondomia välttämättä käytä, mutta he edes tietävät, että pitäisi käyttää.

Kondomin unohtuminen voi johtua Hiltunen-Backin mukaan muun muassa siitä, että ihminen on ollut pitkässä parisuhteessa, jossa on keskitytty ehkäisemään raskautta esimerkiksi e-pillereiden tai kierukan avulla, eikä kondomia ole käytetty. Kun vakituinen parisuhde loppuu, ei välttämättä muisteta, että ehkäisyssä on kyse muustakin kuin raskauden ehkäisystä.

– Kun eroaa pitkästä suhteesta ja elämään tulee mahdollisesti uusia kumppaneita, ihmisten onkin yhtäkkiä muutettava koko käsitys ehkäisyn tarpeellisuudesta. Monet aikuiset ovat ihan pihalla siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Tautitilanne on muuttunut 10–15 vuoden aikana aika paljon. Vaikka teoriassa tietäisi seksitautien olemassaolosta ja turvaseksistä, ne asiat unohtuvat, jos niitä ei aktiivisesti ole joutunut pitkään aikaan miettimään.

