Tavarat aina hukassa? Essi Määttä, 33, keksi nerokkaan ratkaisun arjen kaaoksen nitistämiseen

Miksi asiat sujuvat töissä, mutta kotona on yhtä kaaosta? Essi Määttä toi puolisonsa Kimmon kanssa työelämästä tutun lean-ajattelun arkeen, ja turha säätäminen väheni kummasti.

Vielä jokin aika sitten hyvinvointivalmentaja Essi Määtän, 33, mielestä oli hienoa olla tietämätön siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Niinkin yksinkertainen asia kuin päivän ruoka oli aina jännittävä uusi elämys. Oli kiehtovaa saada joka päivä pohtia, mitä tänään tekisi mieli syödä, ja käydä sitten kaupassa.

Toisaalta nälkäisenä tuli ostettua samalla liikaa heräteostoksia, ja rahaa paloi joka kauppareissulla.

– Ennen minulla meni myös luvaton määrä aikaa hukassa olevien tavaroiden etsimiseen. Asunnon sotkuisuus ärsytti, sitä ei aina edes muistanut, milloin oli viimeksi siivonnut.

Lopulta spontaaniudesta tuli stressaavaa. Siinä ei yhtään auttanut, että elämään tuli lisää muuttujia, kuten aviopuoliso ja lapset.

Nykyään Essi on rutiinien kannattaja. Juuri niiden, joita hän ennen vastusti ja joista mietti, että onpas tylsää.

– Säätämistä on nyt paljon vähemmän. Tykkäsin kyllä entisestä elämästäni, mutta jos saisin palata siihen takaisin, tekisin asiat toisin.

Hommat virtaamaan

Kuuntelen Essin kertomusta entisestä elämästään hieman levottomana. Taidan olla itsekin samanlainen.

Mutta rutiineja, argh! Nekö nyt ovat sitten avain muutokseen?

Essin mielestä rutiineihin ei ole suinkaan pakko takertua. Pikemminkin on tärkeää miettiä, miten vähentää turhaa säätämistä itselleen ja perheelleen sopivalla tavalla. Se onkin tiivistettynä idea Essin ja hänen puolisonsa Kimmo Määtän tuoreessa kirjassa Arjen lean – säästä aikaa, rahaa ja hermoja (Otava).

” Arjen leanissa tarkoitus on etsiä elämäänsä pieniä arkea sujuvoittavia asioita.

Lean-filosofia on alun perin napattu työelämästä.

Japanilaisessa Toyota-konsernissa keksittiin, miten monimutkaisista työprosesseista saadaan helpompia ja kevyempiä. Kaiken perusta oli säilyttää työpaikalla hyvä ”virtaus”. Jotta työt voisivat virrata smoothisti, piti poistaa kaikki ylimääräinen: turha odottelu, pursuilevat varastot, ylituotanto ja ylimääräinen kuljettaminen.

Kun kerran työpaikoillakin saadaan monen erilaisen persoonan työtavat ja miljoona eri tehtävää sovitettua järkevästi yhteen, miksei sama onnistuisi kotona normaalissa arjessa? Ajatus tuli Essin puolisolta Kimmolta, joka on liinannut yritysmaailmassa jo vuosikymmenen.

Arjen leanissa tarkoitus on etsiä elämäänsä pieniä arkea sujuvoittavia asioita ja alkaa soveltaa niitä. Leania voi käyttää esimerkiksi kotitöissä, ruokailussa, raha-asioissa ja ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa.

Vuorovaikutuksessa liiniä ei ole sanoa kumppanille, että ”aina sinä unohdat pyykit” vaan kommunikoida rakentavammin – käyttää esimerkiksi minäviestejä ja puhua omista tunteista: ”Minua harmittaa, että et ollut pyykännyt”.

Kaikella on paikkansa

Haluaisimme mieheni kanssa aloittaa liinauksen, sillä kieltämättä ylimääräisen säätämisen vähentäminen on miellyttävä ajatus. Tuntuu vain siltä, että menetelmä sopii lähinnä niille, jotka muutenkin tykkäävät taulukoiden ja aikataulujen tekemisestä.

Essi Määttä vakuuttaa, että ei ole itsekään superjärjestelmällinen ja pedantti tehosuorittaja. Pikemminkin hän on aina painiskellut arjessa epäjärjestelmällisyyden kanssa.

– Ennen minulla ei ollut tavaroille paikkoja, ja silloin meni hirveästi aikaa esimerkiksi avainten etsimiseen. Laitoin yhden tavaran tuonne ja toisen tänne. Sittemmin olen huomannut, että tavaroilla on hyvä olla omat paikat, joihin ne aina palauttaa käytön jälkeen.

Toinen esimerkki ylimääräisestä säätämisestä on tavaroiden siirtely paikasta toiseen. Perusperiaate on, että kannattaa välttää turhaa liikettä. Siksi saksia kannattaa säilyttää siellä, missä niitä eniten tarvitsee. Puhelimen latureita kannattaa olla monta, yksi makuuhuoneessa ja yksi olohuoneessa.

Hyvähän se on suunnitella, mutta miten ne tavarat sitten muistaa laittaa paikoilleen? Kun pyörittelen mielessäni luovia visioita, en edes huomaa, jos lasken avaimet käsistäni johonkin.

Essi tunnistaa ongelman, sillä hänkin viettää paljon aikaa oman päänsä sisällä.

Monesti silloin auttaa, kun näkyvillä on jokin visuaalinen hoksautus. Tunnistatko tilanteen, jossa sinun ei muuten tee yhtään mieli sipsiä, mutta jos sipsipussi on pöydällä näkyvillä, niitä on pakko saada? Sama logiikka toimii periaatteessa tässäkin.

– Meillä on toiminut se, että olen laittanut lakkihyllylle korin, jossa lukee nimeni. Jos on paljon luovia ajatuksia päässä, oman nimen huomaaminen pysäyttää hetkeksi. Siitä tulee tietty hoksautus aivoille, että ai niin.

” Päätämme soveltaa kanban-taulua ennen kodin suursiivousta.

Arjen lean -filosofia sopinee hyvin myös ihmisille, joilla on toiminnanohjauksen ongelmia, kuten esimerkiksi aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD. Se voi auttaa löytämään keinoja, miten aivot saa parhaiten tekemään yhteistyötä.

Onnistumisen kokemusten kautta omanarvontunto lisääntyy. Toki omien käyttäytymismallien ja uskomusten muuttaminen saattaa joskus vaatia muutakin kuin kirjan lukemista, esimerkiksi vuosien terapiaa. Kirjan ei ole tarkoitus toimia terapian korvaajana.

Asiat näkösälle

Arjen leanissa korostetaan visuaalisuutta. Kun tärkeät asiat näkee yhdellä silmäyksellä, entistä vähemmän tarvitsee pitää pelkän muistin varassa. Yksi esimerkki yhdellä silmäyksellä näkemisestä on niin sanottu arkitaulu: taulukkoon merkitään jokaiselle viikonpäivälle kaikkien perheenjäsenten työajat, harrastukset, menot ja aikuisten ruoanlaitto- sekä kaupassakäyntivuorot. Myös ruoanlaiton viikkoaikataulu ja ostoslistan tekeminen sopivat visuaalisesti esitettäviksi.

Mieheni kanssa emme ole kovin hyviä tekemään minuuttiaikatauluja, ja pelkkä ajatuskin koko perheen päiväjärjestyksen kirjaamisesta ylös ylikuormittaa mielen. Olemme pikemminkin ajatelleet, että emme käytä kaikkea aikaamme suunnittelemiseen.

Essin mukaan kirjan ei ole tarkoitus tehdä arjesta suorittamista vielä työpäivän päälle.

– Pikemminkin jokainen voi saada liinauksesta inspiraatiota sellaisiin asioihin, joihin kaipaa muutosta. Kun arjessa tekee joka tapauksessa valintoja, kannattaa tehdä sellaisia, jotka vievät omaa tavoitetta kohti. Tavoite voi olla uusi koti tai työ tai sitten ihan vain se, että on yksi päivä viikossa aikaa pelkästään itselle.

Lopulta löydämme miehemme kanssa meitä innostavan kohdan: post it -laput ja kanban-taulun. Puoliso kertoo silmät tuikehtien, kuinka hän on työpaikallaan myyntityön esimiehenä käyttänyt hieman vastaava systeemiä.

Päätämme soveltaa kanban-taulua ennen kodin suursiivousta, johon meidät motivoi vieraiden saapuminen seuraavana päivänä. Laitamme kauniille lapuille ylös kaikki tehtävät alkaen imuroinnista ja loppuen roskakaapin tyhjentämiseen. Post iteillä on helppo mallata, mitkä siivoushommat kannattaa tehdä ensin ja mitkä voi tehdä keskenään rinnakkain. Minä aion pestä vessaa, mies jynssää roskakaappia.

Ehkä post itit auttavat jäsentämään jotakin epämääräisen epämiellyttävää tehtävää silmillä nähtävän selkeäksi? Kun tehtävät etenevät, laputkin liukuvat eteenpäin kuin liukuhihnalla. Lopussa odottaisi eeppinen palkinto: se, että saa vähän hengähtää ja käydä hakemassa kaupasta puoli kiloa salmiakkia.

Uusi arki pienin askelin

Essin mielestä teimme puolisoni kanssa juuri oikein. Tarkoitus ei suinkaan ole kääntää koko elämää uusiksi kerralla, vaan etsiä liinauksesta aluksi pari asiaa, jotka pystyy toteuttamaan. Niitä voi tehdä vaikka vuoden. Pikkuhiljaa voi aloitella toistakin muutosta. Ja jos muutoksesta tuntuukin olevan enemmän haittaa kuin hyötyä, siitä kannattaa luopua.

On hyvä miettiä myös, mitkä muutokset ovat tärkeitä juuri itselle ja omalle perheelle. Kannattaa kyseenalaistaa, miksi jokin asia haittaa – ja ketä se haittaa. Joskus sitä saattaa turhaan ruoskia itseään saamattomuudesta, jos on aina saanut kuulla äidiltään, että ikkunat pitää pestä kaksi kertaa vuodessa ja verhot vaihtaa kesä- ja talviverhoihin, eikä itse taivu samaan. Vaikka oikeasti ketään perheessä se harvempi ikkunanpesutahti ei edes haittaisi.

Saamme mieheni kanssa siivouksen valmiiksi juuri ennen vieraiden saapumista. Teemme havainnon, että on erittäin tyydyttävää, kun post it -lapun saa ottaa pois, kun tehtävä on suoritettu. On myös hitusen helpompi pysyä suunnitelmassa, kun sen on tehnyt selvästi näkyväksi.

Liinauksesta innostuneina päätämme tehdä jääkaapin oveen myös taulun asioista, jotka pitäisi tehdä, kuten uuden pyöränrenkaan ostaminen ja vaihto. Ehkä hommat eivät unohdu mielen pohjalle, kun ne ovat jossain näkyvillä.

Kun uusia asioita toistaa tarpeeksi, niistä tulee parhaimmillaan rutiinia.

– Aloitin suppailun kesän alussa. Aluksi keskityin vain siihen, että pysyn laudan päällä. Nyt olen huomannut, että katsonkin maisemia ja voin ajatella paljon muutakin. Samalla tavalla voi oppia arjen leania, Essi Määttä sanoo.

Testaa näitä Ongelmakävely Työelämässä esimiehet jalkautuvat työpaikalle selvittämään, missä ja miten organisaation ongelmat ilmenevät. Samanlaisen kävelykierroksen voi järjestää kotona. Missä huoneissa ja missä asioissa arjessanne esiintyy takkuja? Mitä voisi järjestää toisin, jotta ei tarvitsisi esimerkiksi kuljetella esineitä paikasta toiseen? 1-3-5-menetelmä 1-3-5:n avulla priorisoidaan tehtäviä. Jokaiselle päivälle valitaan yksi paljon aikaa vievä asia, kolme hieman vähemmän aikaa vievää ja viisi nopeasti tehtävää asiaa. Suunnittele vapaapäivä käyttäen 1-3-5-menetelmää. Aikaavievin asia voi olla suursiivous tai myös lepohetki tai kirjan lukemista. Kommunikointi Harjoittele ikävistä asioista kertomista tämän mallin avulla: 1. Havainto. ”Huomaan, että siivoat aina vähän kerrallaan. Minun tapani on siivota kerran viikossa paljon.” 2. Tunne. ”Tämä aiheuttaa minussa epätietoisuutta.” 3. Tarve: ”Haluaisin yhtenäisen linjan, kuka siivoaa ja milloin.” 4. Pyyntö: ”Haluan, että käymme yhdessä kotityöt läpi.”

Lue lisää:

30-vuotias Anna löysi keinon, jolla ahdistus lievittyy nopeasti – testasimme neljä viikkoa sovellusta, joka on kuin mielen kuntosali

Väsyttääkö töihin paluu? Moni suomalainen sortuu lomalla kriittiseen virheeseen, mikä tekee arjesta raskasta