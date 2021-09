Alle 100 € / kk ruokaan – halvalla syövät kertovat nyt, miten sen tekevät: ”Ei ihminen tarvitse smoothieita, raejuustoja ja avokadoja”

Ruuassa säästäminen kyllä onnistuu, mutta mitään luksusta aterioiminen ei aina ole.

Mitä alle sata euroa kuukaudessa ruokaan käyttävät oikein syövät?

Pastaa, riisiä, juureksia, puuroa ja leipää – sekä hernaripäivä kerran viikossa. Säästövinkit ruokailussa kyllä tunnetaan, mutta miten ruokalaskun pienentäminen sitten tapahtuu käytännössä?

Vauva.fi:n keskustelijat kertoivat, miten he syövät alle satasella per henkilö kuukaudessa. Sitaateissa olevat vastaukset on poimittu sivuston keskusteluketjusta.

Opiskelijabudjetti pakottaa

Keskusteluketjuun ovat tietenkin vastanneet halparuokailun kruunaamattomat hallitsijat: opiskelijat ja sen elämänvaiheen hyvin muistavat.

”Itse opiskelijana käytän alle 100 euroa kuussa ruokaan. Syön kyllä oikein hyvin ja ostan paljon luomua.

Yleensä ruokalistaan kuuluu kanaa, riisiä ja kasviksia. Pinaattilettuja, lasagnea, hernekeittoa, makaronilaatikkoa, kalaa. Aika tavallisia arkiruokia siis. Einesruokia ei tule juuri ostettua. Ainoastaan tuo purkkihernekeitto laiskoille päiville. Ja toki sitten muut hedelmät ja leivät ynnä muut.

Mutta jos yksi päivä otetaan esimerkiksi: Aamulla kahvi, banaani ja leipää. Nyt punajuurikeitto smetanalla ja illemmalla kotitekoisia hampurilaisia. Ruokien välillä syön jotain pientä (leipää, hedelmiä). En kyllä syö suositeltua pientä viittä annosta päivässä, vaan syön kerralla aika paljon.”

”Aika monikin opiskelija elää alle satasella, ja itsekin elin. Kannattaa hyödyntää S-ryhmän ilta-ale, Lidl ja Resq. Perusruoka on edullista. Ei ihminen tarvitse smoothieita, raejuustoja, avokadoja ja mangoja. Riittää puuro ja leipä, kauden kasvikset ja hedelmät, peruskotiruoka. Ei maksa paljon.”

”Minusta 100 euroa ruokaan kuukaudessa yhtä henkilöä kohden on jo ihan hurja summa.

Pyrin syömään terveellisesti, mutta valitettavasti useiten syöminen jää vähän vähälle. Pääasiallisesti syön puuroa ja leipää. Välipaloilla hedelmiä ja kasviksia. Muutaman kerran kuukaudessa teen isomman satsin jotain lämmintä ruokaa.

Kuluja tulee jotain 50 euroa kuukaudessa. Olen kylläkin opiskelija, ettei tässä ole varaa syödäkään edes paljoa, mutta tällä ruokavaliolla olen ollut jo vuosia ja selvitty on tähänkin asti.”

Perusruokaa

Moni kertoi suosivansa yksinkertaisista perusraaka-aineista valmistettuja aterioita.

”Lidlistä riisipaketti, pastakastike, 1000 g jauhelihaa, 1000 g vihanneksia. Maksaa about 10 €. Noilla pärjää viikon, jos ei haittaa syödä samaa joka päivä. Tai ottaa puolet kanaa ja puolet jauhelihaa. Pakasteseitikin on optio.”

”Alkuviikolla keitto, jonka hinnaksi tulee noin 4 euroa, ja loppuviikolla laatikko, jonka hinta noin 5 euroa. Jää 11 euroa, jolla puuroa, leipää, hedelmiä, makkaraa jne. Kaupassa maanantai ja perjantai”, työtön vastaaja kirjoitti.

” Riittää puuro ja leipä, kauden kasvikset ja hedelmät, peruskotiruoka. Ei maksa paljon.

”Minä olen ylipainoinen keski-ikäinen, ja ruokaan menee suunnilleen 120 € / kk ja se sisältää kaikki herkut (paljon) ja pienet kodintarvikkeet (pesuaineet, roskapussit, wc-paperit ym). Jos jättäisin herkut ostamatta, säästyisi se 20 € / kk helpostikin. Käyn kaksi kertaa viikossa kaupassa. Paljon hedelmiä, vihanneksia, leipää, juustoa, kinkkua. Ei maitotuotteita eikä lihaa paljonkaan.”

Halpaa, mutta entäs terveellisyys?

Keskustelua on virinnyt myös siitä, millainen on terveellinen ruokavalio ja onko sitä mahdollista toteuttaa halvalla. Monen keskustelijan mielestä esimerkeissä toistuvat liian yksipuoliset ruokavaliot. Muutaman kympin lisäyksellä sapuskat alkavatkin näyttää jo vähän monipuolisemmilta, jopa kirsikkatomaatit mainittu!

”Minä olen keski-ikäinen henkilö. Ruokaan menee noin 130 euroa kuussa. Pesuaineet, wc-paperit ym. sellaiset sitten päälle vielä. Muutama esimerkki. 2 pussia keittojuureksia ja lihaliemikuutio, ja siitä sosekeitto, lisäksi leipää. Pari perunaa ja porkkanaa ja viisi kalapuikkoa, kirsikkatomaatteja muutama. Munakas, jossa nakkeja, parsakaalia keitettynä lisäksi. Päivällä kahvi ja korppu ja jogurtti tai viili. Aamulla kahvi ja karjalanpiirakka ja hedelmä, omena tai banaani. Illalla tee ja pari korppua tai leipää. Leikkelemakkaroita en osta enää koskaan, juustoa kun on tarjouksessa.”

” Joku nyt valehtelee tai ei huomioi kaikkia syömisiään.

Hintaa per henkilö laskee myös se, jos talouteen kuuluu enemmän kuin yksi ihminen.

”Fiksuruoka, Matsmart, Lidlin ja Cittarin alet sekä normiostokset Prisma. Hyödynnän sesongin. Marjastan ja sienestän aktiivisesti. Omput saadaan sukulaisilta. Omalla pihalla myös marjapensaita, kasvimaa ja yrttejä. Myös luonnonruoka on ilmaista, esimerkiksi nokkoset.

Miehen kanssa olemme vegaaneja, lapset syövät myös kananmunaa ja maitotaloustuotteita.

Tänään olen syönyt aamupalaksi kaurapuuroa ja marjasmoothieta. Lounaaksi linssisosekeitto ja tuoreita sämpylöitä. Välipalaksi teetä ja leivos. Päivälliseksi perunamuusia ja falafelpyöryköitä sekä salaattia. Iltapalaksi tehdään pizzaa.

Syödään kyllä todella hyvin, maukasta ja monipuolista, hyvistä raaka-aineista, paljon luomua. Mutta kiinnitetään paljon huomiota, mistä saisi edullisesti ja ruokakulut minimiin. Töihin otamme miehen kanssa eväät mukaan kotoa. Meillä 6-henkinen perhe ja ruokakulut ovat 300 euron hujakoilla per kuukausi.”

Saisiko tarkistuslaskennan?

Osan menoarviot on myös kyseenalaistettu. Kokonaisummaan tulisi keskustelijoiden mielestä laskea myös opiskelu- tai työpaikkaruokailut. Tähän tyyliin:

”No haloo, ei kyllä onnistu. Joku nyt valehtelee tai ei huomioi kaikkia syömisiään. Lyön vaikka vetoa, että syötte työpaikkalounaan ettekä laske sitä mukaan. Tai kahden euron opiskelijalounaan arkisin, ettekä laske sitä kustannuksiin.

Ja vielä muka luomua ja terveellisesti... Paskapuhetta. Minä teen nelihenkiselle perheelle, jonka jäsenet aikuisia, ruokaa itse, ja ammattikokkina osaan hyödyntää hyvin ainekset. Ostan isoja eriä ja mahdollisimman halvalla. Ja silti hyvään ruokaan – ei luksukseen, vaan arkiseen kasvispainotteiseen ruokaan – kuluu perheessämme rahaa 500–600 euroa kuussa ja päälle tulee työpaikkaruokailu.

Jos tekisimme eväät, summa olisi likempänä 800 euroa. Eli 200 euroa per nassu. Eikä siitä ole kyllä nipistettävää, jos hyvin syö eikä närpi pelkällä puuro ja uunijuureslinjalla”, eräs keskustelija kirjoittaa.

