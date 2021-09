Main ContentPlaceholder

Ilmiöt

Lotta Backlundin ystävä myönsi eroavansa ja kertoi häpeävänsä sitä – miksi eroamista pidetään epäonnistumisena?

”Parisuhteesta yleinen oletusarvo on yhä se, että ainoa oikea tapa on jurnuttaa saman tyypin kanssa 60 vuotta”, Me Naisten kolumnisti Lotta Backlund kirjoittaa.

Lotta Backlund on eronnut nainen, joka toivoo, ettei kenenkään tarvitsisi enää kokea erohäpeää.