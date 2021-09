Nyt selvitetään, mikä suomalaisia nolottaa! Vastaa 11 kysymykseen, niin näet heti, onko häpeäkynnyksesi korkeampi kuin muilla

Onko sinun vaikea kertoa, jos kärsit ripulista? Entä hävettääkö tupakointi?

Lähes jokainen tunnistaa sen tunteen, kun nolottaa niin paljon, että haluaisi vain vajota maan alle. Mutta häpeä voi olla myös hyödyllinen tunne silloin, kun se ohjaa korjaamaan omaa toimintaa ja tekemään oikein. Tutkijoiden arvion mukaan häpeän tunne on nimittäin kehittynyt suojaamaan ihmistä yhteisön paheksunnalta.

Toisaalta moniin täysin luonnollisiinkin asioihin liittyy edelleen nolostelua, vaikka siihen ei olisi mitään syytä. Esimerkiksi kuukautishäpeä elää ja voi hyvin yhä vuonna 2021, vaikka siitä on pyritty eroon esimerkiksi aktivismin keinoin.

Nyt on tullut aika selvittää, mitkä asiat saavat suomalaiset nolostumaan – oli siihen syytä tai ei. Esitämme seuraavaksi yksitoista erilaista tapausta, jotka saattavat saada punan kasvoille. Sinun tehtäväsi on miettiä tapaus omalle kohdallesi ja arvioida, hävettäisikö sinua myöntää sitä muiden seurassa. Kun valitset vastauksen, joka parhaiten vastaa omia tuntemuksiasi, näet heti, mitä mieltä muut suomalaiset ovat.

Osa listatuista tilanteista on asioita, joihin ei voi itse vaikuttaa, mutta joihin kulttuurissamme edelleen liittyy häpeää syystä tai toisesta. Osassa taas on kyse elämänvalinnoista, jotka saattavat nolostuttaa esimerkiksi siksi, että poikkeavat valtavirrasta. Jos jokin tilanne tuntuu sinusta nololta, voit samalla pysähtyä miettimään, miksi niin on ja olisiko häpeälle sittenkään tarvetta. Oikeita tai vääriä vastauksia näihin kysymyksiin ei ole!

