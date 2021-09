Miten läheisen itsemurha on vaikuttanut sinun elämääsi? Vastaa kyselyyn ja kerro kokemuksestasi

Teemme juttua, jossa ääneen pääsevät itsemurhan tehneiden läheiset. Kerro kokemuksistasi vastaamalla kyselyyn tämän jutun lopussa.

Tulevana perjantaina 10. syyskuuta vietetään kansainvälistä itsemurhien ehkäisypäivää.

Suomen Mielenterveys ry Mielen mukaan päivän tarkoituksena on lisätä tietämystä itsemurhista ja ennen kaikkea tuoda esille se, että itsemurha on estettävissä, itsetuhoisiin ajatuksiin on saatavissa apua ja itsemurhasta voidaan puhua turvallisesti.

Vuonna 2019 Suomessa tehtiin Tilastokeskuksen mukaan 746 itsemurhaa. Poliisin tilastojen mukaan itsemurhat vähentyivät edelleen vuonna 2020. Viimeisen kymmenen vuoden aikana itsemurhakuolleisuus on pienentynyt Suomessa 30 prosenttia. Toisaalta samassa ajassa alle 25-vuotiaiden naisten itsemurhakuolleisuus on lisääntynyt, kertoo Tilastokeskus.

Itsemurhan vaikutukset ovat moninkertaiset, sillä itsemurha vaikuttaa tekijän lähipiiriin. Läheisen itsemurha järkyttää usein syvästi, ja tapahtuneen kohtaaminen vie paljon voimia ja aikaa. Me Naiset tekee nyt juttua, jossa ääneen pääsevät itsemurhan tehneiden läheiset.

Oletko menettänyt läheisesi itsemurhan kautta? Miten se on vaikuttanut elämääsi? Vastaa kyselyymme.

Voit kertoa tarinasi nimettömänä. Vastaajien henkilöllisyys jää vain toimituksen tietoon. Olemme sitoutuneet suojaamaan vastaajien yksityisyyttä.

Pääset vastaamaan kyselyyn täällä.