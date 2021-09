Eikö Big Brother uppoa, putoatko Love Island -keskusteluista? Ei hätää, näillä kootuilla tosi-tv-tiedoilla feikkaat kuiville

Ota tirkistelyrealityt haltuun ja laajenna keskustelua turvallisempaan suuntaan!

Jotkut ihmiset kestävät huonosti myötähäpeää. Heiltä jäävät silloin helposti tosi-tv:t katsomatta, ja sehän tarkoittaa aukkoa yleissivistyksessä. Jos viime vuosituhannella oli vielä noloa myöntää katsovansa telkkarista muuta kuin uutisia ja ajankohtaisohjelmia, nyt on omituista, jos ihminen ei yhtään tiedä, mistä Love Islandissa on kysymys.

Sivistyksellisen aukon voisi korjata helposti katsomalla vähän niitä sarjoja, mutta jos kaikki aika menee uutisten ja ajankohtaisohjelmien parissa, ei välttämättä ehdi.

Tässä kiireisen minimioppimäärä syksyn tirkistelyohjelmiin. Näiden lisäksi tarjolla on myös monenlaista tanssi-, laulu- ja seikkailuohjelmaa sekä tietysti Maajussille morsian, mutta näillä seuraavilla vältyt kuulostamasta ihan tietämättömältä.

Remppa vai muutto, Nelonen

Mikä se on? Suomi-versio kanadalaisesta suosikkiformaatista Love It or List It. Sisustusarkkitehti Marko ”Inno-Marko” Paananen koettaa remontoida pariskunnan kodista unelma-asunnon, ja kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay koettaa saada parin muuttamaan uuteen kämppään. Kumman ehdotus voittaa? Kohtaavatko asumistoiveet ja tosielämän mahdollisuudet?

Miksi se kiinnostaa? Ihmisten koteihin kurkistaminen on jännittävää, samoin remontin sujuminen: saadaanko samat neliöt jotenkin ihmeellisesti isomman tuntuisiksi?

Ole tätä mieltä: ”Aika uskollinen alkuperäiselle, koukuttava on! Yllättävänkin hyvin toimii Suomessa.”

Laajenna keskustelua: ”Jokohan tuo seinien kaataminen kohta menee pois muodista.”

Ensitreffit alttarilla, MTV3

Mikä se on? Pariutumisohjelma, jossa asiantuntijoiden toisilleen valitsemat ihmiset joutuvat menemään ensin naimisiin ja alkavat vasta sitten tutustua. Nyt etsitään tosissaan vakavaa ihmissuhdetta. Onnistuuko jokin match, jääkö pari yhteen?

Hanna Myllymaa, Kari Kanala ja Elina Tanskanen ovat Ensitreffeissä rakkauden asialla.

Miksi se kiinnostaa? Jännä dynamiikka, loputtomat spekuloinnin mahdollisuudet. Tarjoaa mahdollisuuden tuntea ylemmyyttä, jos omassa parisuhteessa ei enää riidellä siitä, saako polkupyörää säilyttää sisällä tai pitääkö salaatti pestä.

Ole tätä mieltä: ”Viime kausi oli kurja, toivottavasti tällä kaudella on onnistuneempia pareja.”

Laajenna keskustelua: ”Mites teillä muuten nykyään menee, meneekö yhtään paremmin?”

Love Island, MTV

Mikä se on: Kotimainen versio brittien suosikkiformaatista. Nuoret ihmiset etsivät rakkautta bikineissä. Pakaroita, tissejä, pelejä ja leikkejä, treffejä, pusuja, positiivinen tunnelma ja paljon tunteita. Yleisö saa äänestää suosikkipariaan voittajaksi, ja voittajat saavat isohkon rahapalkinnonkin.

Miksi sitä katsotaan? Parinvalinta on kiinnostavaa. Ihanaa katsella, miten kipinä syttyy kahden ihmisen välillä.

Ole tätä mieltä: ”Ulkomaiset versiot ovat kyllä kiinnostavampia.”

Laajenna keskustelua: ”Ei oo ihokarvat vielä tulleet nuorison keskuudessa muotiin.”

Olet mitä syöt, MTV

Mikä se on: Pippa Laukka järkyttyy julkkisten ruokavalioista ja opastaa heitä elämäntaparemontin tielle.

Miksi sitä katsotaan: Onnistuuko ihminen muuttamaan elämäntapansa? Mahdollisesti inspiroivaa, mutta ainakin tilaisuus tirkistellä ja peilata omaan ruokavalioon: näyttäisikö se pahemmalta kuin Sanna Ukkolan, Pepe Willbergin tai Niko Saarisen?

Ole tätä mieltä: ”Pakko nostaa hattua niille ihmisille, että uskaltavat.”

Laajenna keskustelua: ”Paljonkohan maksaisi, jos tutkituttaisi oman suolistonsa bakteerikannan?”

Big Brother, Nelonen

Mikä se on: Klassinen ihmiskoe, jossa ryhmä suljetaan yhteen tilaan hengaamaan keskenään, eristyksiin ulkomaailmasta. Isoveli teettää tehtäviä. Asukas kerrallaan häädetään pois, viimeiseksi jäänyt saa ison rahapalkinnon.

Isoveljen juontotiimihän se siinä.

Miksi sitä katsotaan: Kotipsykologit seuraavat kiinnostunein mielin ryhmädynamiikkaa ja ihmisten hajoilua: mitä alkaa tapahtua, kun mitään ei tapahdu.

Ole tätä mieltä: ”Siinähän on kiinnostavaa jo se, miten ihminen pärjää ilman kännykkää.”

Laajenna keskustelua: ”Oletko koskaan harkinnut somepaastoa?”

Hurja painonpudotus, Nelonen

Mikä se on: Vaarallisesti ylipainoiset suomalaiset elämänmuutosta tekemässä. Ellen Jokikunnas juontaa, asiantuntijat auttavat, ilmapiiri kannustava.

Miksi sitä katsotaan: Koska kiinnostaa, onnistuvatko he! Toivottavasti he onnistuvat!

Ole tätä mieltä: ”Minäkin haluan tuollaisen asiantuntijaringin tsemppaamaan. Luulisi perhana onnistuvan.”

Laajenna keskustelua: ”Jos energia ei kerran häviä, mihin ne pudotetut kilot niinku siirtyvät?”

Ex And the City, Discovery+

Mikä se on: Ex On The Beach -realityn spin-off maksukanavalla. Edellisiltä kausilta tuttuja realityjulkkiksia sekaantumassa toisiinsa. Rajuhko meininki, viinanhuuruista on, paljon seksiä, osallistujat pidäkkeettömiä.

Miksi tätä katsotaan: Tapahtumia riittää, ei junnaa paikallaan. Väsyneimpien iltojen viihteeksi niille, jotka eivät ole herkkiä sosiaalipornolle.

Ole tätä mieltä: ”Ai kamala.”

Laajenna keskustelua: ”Mutta sitten on vielä se Paratiisihotelli. Miten se eroaa näistä?”

