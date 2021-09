Kun loppu oli lähellä, kaksi ohjetta auttoi antamaan viimeisen piikin – enkä tiedä, voinko enää ikinä ottaa koiraa

”Koira on omistajalleen niin lojaali, että sellaista suuruutta on ihmiseltä turha odottaa. Mutta tämä lojaalius saa myös surulliseksi”, kirjoittaa toimittaja Inka Simola.

”Me ihmiset olemme koirille sen velkaa, että päästämme ne pois, kun sen aika on.”

Näin minulle sanottiin, kun olin puolitoista vuotta sitten eläinlääkärin vastaanotolla 14-vuotiaan koirani Eelin kanssa. Sanat helpottivat päätöstäni viimeisestä piikistä.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun luovuin koirasta. Tuli tyhjyys. Yhtäkkiä arjesta puuttui se huoleton tyyppi, jolta yritin oppia, että jos elämässä on riittävästi ruokaa, rapsutusta, leikkiä ja lepoa, pärjää pitkälle.

Kuoleman jälkeen elämä jatkui. Ja minulla oli yhä toinen koira, 15-vuotias Onni. Suuntasin suuren osan energiastani siihen, että yritin tehdä elossa olevan seniorin loppuelämästä niin hyvää kuin osasin. En tiedä, miten onnistuin.

Lähes joka yö pohdin, milloin on oikea aika päästää Onnikin pois. Onneksi Google auttoi. Päädyin noudattamaan ohjetta: ”Mieluummin vähän liian aikaisin kuin myöhään.”

Nyt olen elänyt 128 päivää ilman koiraa. Kun viimeisin koirani kuoli, menetin sielunkumppanini. Tyypin, joka jakoi arjen kanssani 5872 päivää. Se on yli 16 vuotta, melkein puolet elämästäni. Näihin 16 vuoteen mahtui muun muassa viisi eroa ja viisitoista muuttoa. Silloinkin kun moni asia muuttui, koira oli ja pysyi.

Tällä hetkellä mietin päivittäin, ottaisinko vielä koiran. En nimittäin tiedä mitään niin hienoa lajia. Koira on omistajalleen niin lojaali, että sellaista suuruutta on ihmiseltä turha odottaa. Mutta tämä lojaalius saa myös surulliseksi. Koira on aina riippuvainen ihmisestä, ihmisen armoilla. En tiedä, uskaltaako sellaiseen vastuuseen enää ikinä.

