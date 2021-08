”Lähden nyt ajamaan”, sanoi ostaja, mutta siitä on jo vuosi – psykologi kertoo, miksi ihmiset ovat nettikirppiksillä niin sekaisin

Alustava varaaja laittoi yksityisviestin, muttei koskaan tullut noutamaan tavaraa, koska sai koronan, serkun kaima kuoli tai kissa piti viedä hammaslääkäriin. Jokainen nettikirppiksillä kauppaa käynyt tietää, millaista säätöä ostajien taholta joutuu sietämään. Mitä tapahtui käytöstavoille?

Somevaikuttaja Joonas Pesonen postasi alkukesästä Instagramin Stories -osiossa viestiketjun, jonka hän kävi ”Sarin” kanssa. Sari oli ostanut Pesoselta nettikirppikseltä kahdeksan euron takin ja lupasi tulla noutamaan takin ”tänään tai huomenna”.

Tänään tai huomenna venyi. Sari viestitteli, että tulee kyllä. Kolmen päivän päästä Sari lähetti viestin klo 14, että ”yritän tulla tänään”. Kello 17 hän laittoi viestin, että ”tulen tänään, sopiiko, että panen viestiä kun lähden”. Tässä välissä Pesonen oli päättänyt myydä takin seuraavalle ostajalle. Sari pahoitti mielensä. ”Minä en tehnyt oharia, vaan yritin järjestää kyytiä, jonka vihdoin sain. Fillarilla ei ole kiva ajaa sateessa...”, Sari kirjoitti.

Monilla meistä on kokemuksia Facebook- ja nettikirppiksillä Sareista. He lupaavat ostaa muutaman euron hintaisen tavaran, mutta säätävät niin paljon, että kaupat eivät tunnu enää vaivan arvoisilta. Usein kauppoja ei synny lainkaan.

Mikä ihmisiä vaivaa? Tekeekö internetin ja ostamisen liian helppo ja houkutteleva yhdistelmä meistä jotenkin avuttomia ja vajaakykyisiä?

Ihanan vaivatonta?

Facebook-kirppisten suosio räjähti viitisen vuotta sitten, ja Facebook-kirppiksiä syntyi tuolloin kuin sieniä sateella. Ylen jutussa helsinkiläisen Aino-kirpputorin yrittäjä Kalevi Heikkonen kertoo, että tuolloin ”vaatteiden myynti loppui kuin seinään”. Nykyään Suomessa on luultavasti tuhansia eri alueisiin ja erilaisiin tavaroihin painottuneita käytettyjen tavaroiden myyntiryhmiä.

Ylen haastatteleman kirpputoriyrittäjä Heikkosen mukaan ihmiset kuitenkin palasivat alkuhuuman jälkeen myös tavallisille kirpputoreille. Ei ihme. Sen verran rankkaa puuhaa tavaroiden myyminen itse on. Huomattavasti helpommalla pääsee, kun tuuppaa tavaransa palvelukirpputorille. Kilpailun paineessa kivijalkakirpparit ovat myös kehittyneet; yhä useammat ovat hienosti hoidettuja myymälöitä, joissa voi juoda kahvia ja selailla mekkoja värijärjestyksessä.

Tampereen yliopiston ja Kaupan liiton muutaman vuoden takaisessa tutkimuksessa Suomen suosituin nettikirppis on Tori.fi ja toisena tulevat Facebook-ryhmät.

Saman tutkimuksen mukaan somekirppikset ovat tuoneet käytetyn tavaran bisnekseen mukaan sellaiset parempituloiset suomalaiset, jotka eivät muuten kirppareilla pyöri. Käytetyn tavaran markkinaa kutsutaan vertaiskaupaksi. Nykyään vertaiskauppa on paitsi ekologisesti trendikästä, sille on myös tarjolla lukuisia kauppapaikkoja. Tutkimuksessa arvellaan, että vertaiskauppa kasvaa 5–10 prosentin vuosivauhtia.

Netissä on niin vaivatonta myydä ylimääräistä tavaraa! Tai niinhän sitä luulisi.

Huono paikka ostaa

”Viime aikoina olen suosinut jätän ovelle -tyyliä, josta ”ihan varmasti ostan” -ostaja saa noutaa tuotteen klo 9–20 välillä. Aikaa on ollut 11 tuntia. Silti ei ole ehditty, vaikka asutaan samalla kadulla tai jopa samassa talossa. Aika usein myös omaiset kuolevat juuri silloin. Nykyisin myös tosi moni saa koronan juuri hakuhetkellä. Moni on myös joutunut sairaalaan. Myös treffeillä ostoskeskuksissa kymmenestä kerrasta yhdeksässä olen ollut paikalla yksin.” Sanna

Facebookin kirppisalustoilla kauppaa usein lähialueella, mutta Marketplace-palvelun avulla myytävän tavaran saa näkymään myös laajemmalle joukolle. Facebookin myyntipalveluissa on kuitenkin ominaisuuksia, jotka voivat olla osaltaan syypäitä siihen, miksi ostajien kanssa tulee hankaluuksia.

Verkkokauppiaille suunnatun Eseller365-sivuston perustaja Matthew Ogbourne kirjoittaa, että Facebook-kirppiksillä ihmiset eivät ole niin sanotusti ostohousut jalassa. Facebookiin tullaan viettämään aikaa ensisijaisesti muista syistä.

”Periaatteessa idea on hyvä, koska Facebookissa on valtava määrä potentiaalisia ostajia, mutta oikeasti kirppikset ovat vain hirvittävää ajanhukkaa”, Ogbourne kirjoittaa.

Hän testasi Marketplacea puolisen vuotta ja tuli siihen tulokseen, että 95 prosenttia yhteydenotoista myytävän tavaran suhteen ovat turhia. Ensinnäkään ihmiset eivät lue ilmoituksen tietoja, vaan pelkän otsikon. He kysyvät turhia lisätietoja eivätkä koskaan palaa asiaan. Facebook ei huolehdi millään lailla itse osto- ja myyntiprosessista, vaan se jää ihmisille itselleen. Suurin osa varaajista ei koskaan osta varaamaansa tavaraa. Useimmilta puuttuvat peruskäytöstavat, kuten tervehtiminen viestin aluksi.

Erikoispsykologi, psykoterapeutti Satu Pihlaja on juuri ostanut Tori.fi:stä sohvan ja tuntee sekä verkkokirppikset että niillä liikkuvien ihmisten mielenliikkeet. Pihlaja on kirjoittanut myös kirjoja itsensä johtamisesta, viimeisimpänä teoksen Valinnan paikka – Näin teet parempia päätöksiä (Atena 2021).

Miksi ihmiset sanoavat haluavansa ostaa, mutta eivät sitten ostakaan?

– Internet-kirppiksillä on loputtomasti vaihtoehtoja, eivätkä aivomme oikeastaan sovellu sellaiseen valintatilanteeseen. Monet aivojen prosessit ovat yhä samanlaisia kuin kivikaudella ja ovat ennemmin soveltuneet siihen, että asioista on puutetta massiivisen tarjonnan sijaan, Pihlaja sanoo.

” Internet-kirppiksillä on loputtomasti vaihtoehtoja, eivätkä aivomme sovellu sellaiseen valintatilanteeseen.

Silti ihminen rakastaa sitä, että on paljon kaikenlaisia vaihtoehtoja. Siksi vaikkapa Tinder on niin suosittu. Samaan aikaan emme kuitenkaan pysty tekemään järkeviä valintoja, vaan hamuamme lukuisista vaihtoehdoista mieluummin monta huonoa kuin yhden hyvän.

– Ihmisen halut ja kyvyt eivät tässä kohtaa.

Kun tarjontaa on hirveästi, pahimmassa tapauksessa ihminen ei pysty valitsemaan niistä mitään.

Ein sanomisen sietämätön vaikeus

”Ostajan kanssa oli sovittu noutoaika. Hän laittoi viestin sovittuna aikana kello 14, että ’heräsin juuri päikkäreiltä, en ihan ehdi’. Ei näkynyt vielä iltaseitsemältä. Toinen laittoi viestin, että ’lähden nyt ajamaan’. Siitä on nyt aika tarkalleen vuosi.” Sanna

Kun on hetken mielijohteesta varannut tavaran nettikirppiksellä ja tulee katumapäälle, yllättävän monella meistä on vaikeuksia ilmoittaa, ettei haluakaan tavaraa.

– Mielihyväryöppy saattaa tulla jo siitä tavaran varaamisesta, siitä lupauksesta, että se on sinulle, Satu Pihlaja kuvailee.

Vaihtoehtojen runsaus kaikessa on lisännyt katumista. Tai itse asiassa, Pihlaja sanoo, katumisen pelkoa.

– Pelkäämme sitä katumista enemmän kuin itse asiassa lopulta sitten kadumme.

Kun katumisen pelko yhdistyy miellyttämisen haluun, luonteenpiirteeseen, joka on joillakin tosi vahvana, se saattaa johtaa ohareihin.

– Sitten ei kehdata perua sovittuja kauppoja, kun ei haluta, että meille suututaan tai toimintaamme ollaan tyytymättömiä.

Kanadalainen psykologian professori Hank Davis kirjoittaa Psychology Today -sivustolla, että monet meistä työntävät mieluummin tikkuja kynsiensä alle kuin sanovat ei. Hän kertoo esimerkin miehestä, jota yhteinen ystävä suositteli samaan harrastusryhmään mihin professori itse kuului.

Professori kutsui miehen sähköpostitse ryhmään, lähetti kutsuviestin kolme kertaa muutaman viikon aikana – eikä saanut yhteenkään viestiin vastausta.

Suomessa väitetään, että ”vaikeneminen on myöntymisen merkki”, mutta professori Davis kutsuu vaikenemista ”passiiviseksi kieltäytymiseksi”. Eli ei sanota kyllä, mutta ei myöskään ei.

Passiivista kieltäytymistä harrastetaan Davisin mukaan etenkin silloin, kun pelätään konfliktia. Ostaja voi pelätä, että sellaista on luvassa, jos myynti-ilmoituksessa vielä erikseen sanottiin, että ”ei sovituksia eikä säätöä.”

Matka yllätti ostajan

”Ostaja tuli hakemaan kahvimukia. Oli tulossa kahdeksan aikaan illalla. Tarkisti, voiko tulla aikaisemmin. Laittoi viestiä, että tulee 20:15. Oli paikalla klo 20:45, kun pyöräillessä Vuosaaresta Käpylään kestikin kauemmin kuin mitä ajatteli.” Maarit

Ajanhallinta tuntuu olevan monelle nettikirppiksen ostajalle vaikea asia. Kaikista kartta- ja reittisovelluksista huolimatta ihmisille tulee yllätyksenä, kauanko siirtyminen kotoa johonkin toiseen osoitteeseen kestää.

”Kun vihdoin sopimamme noutoaika koitti, nainen ilmoitti Messengerissä, ettei pääse hakemaan mekkoa, koska ei pysty pysähtymään kadun varteen taloni eteen, koska siinä on mäki ja hänen autonsa jarrut eivät toimi. Peruin kaupat.” Eveliina

Sanna on käyttänyt nettikirppiksiä jo kymmenen vuoden ajan. Hän arvelee, että hupiostajat eivät yksinkertaisesti välitä tai ajattele muita ihmisiä ja heidän aikaansa ja vaivaansa ollenkaan.

– Nykyään edes se, että ostaja maksaa etukäteen tuotteen, ei takaa, että se haetaan. Kerran minulla oli kolme kuukautta maksettu tuote odottamassa hakijaa kotona.

Toinen yleinen ja vaikea asia hahmottaa on se, että tavarat voivat vaatia kuljetuksen, eikä niitä voi vain esimerkiksi vyöttää itsensä ympärille ja hoippua kotiinsa.

”Annoin ilmaiseksi telkkarin, digiboxin ja dvd:n. Autoton tyyppi Kumpulasta halusi ne. Kolme kertaa väännettiin hakuaikaa uusiksi. Sitten tuli polkupyöräillen paikalle eikä voinut ottaa tavaroita pyörän kyytiin. Lähdin kantamaan ne hänelle kestokassissa Kumpulaan.” Maarit

Satu Pihjalaa naurattaa television ostaja, joka tuli paikalle polkupyörällä, mutta hän ymmärtää, miksi ihminen toimii näin.

– Verkkokirppiksellä ostopäätöksen tekeminen on tosi helppoa, vain napin painallus. Aivojen toimintaan kuuluu nimenomaan halu säästää energiaa ja päästä mahdollisimman vähällä vaivalla. Sitten kun tavara pitäisi käydä hakemassa, se tuntuu kohtuuttomalta vaivalta verrattuna ostopäätöksen klikkaamiseen.

Pihlaja muistuttaa, että monilla meillä on paljon haasteita itsensä johtamisessa – siis esimerkiksi omien aikataulujen suunnittelemisessa.

– Se voi olla helppoa sellaiselle, joka tekee itsenäisesti asiantuntijatyötä, mutta mietin sukupolvea, joka kasvaa Ipadien kanssa. Yhä useammat tottuvat siihen, että kaikki sujuu nappia painamalla.

Myös kehon olotila vaikuttaa meihin enemmän kuin välttämättä tajuamme. Nälkäisenä ja väsyneenä työpäivän jälkeen ei jaksa lähteä hakemaan lamppua toiselta puolen kaupunkia, vaikka niin tuli sunnuntaina päivä-unien jälkeen luvattua.

Halpaa ei arvosteta?

”Tarjosin Tori.fi:ssä ilmaiseksi isoa numeroilmapalloa Jyväskylässä. Sain viestin, että voisinko toimittaa sen Helsinkiin.” Kaisu

Jos aikoo myydä tavaroitaan verkkokirppiksillä on siis oltava aikaa, lauhkeat hermot ja paljon suopeutta ihmisluonteen erilaisia ilmentymiä kohtaan. Vertaiskaupan hyvä puoli on toki se, että tavaraa voi myydä eteenpäin kutakuinkin niin kauan kuin se on ehjää. Senkin jälkeen tavaraa voi tarjota ilmaiseksi. Toisen roska on toisen aarre – vai miten se menikään?

FB-kirppistelijät kuitenkin tietävät, että ohareita tehdään, vaikka tavara olisi luvattu antaa ilmaiseksi. Miksi?

Bisneskirjailija Ramith Sethi kertoo Business Insider -sivustolla, että kun hänen valmennusbisneksensä alkoi menestyä, tutut alkoivat kysellä, voisivatko he päästä verkkovalmennuskursseille ilmaiseksi. Hän vastasi totta kai; materiaali oli hänellä valmiina, eikä yhden uuden sähköpostin lisääminen vastaanottajien listaan maksanut hänelle mitään.

Asiakkailtaan Sethi laskutti kurssistaan 2 000 dollaria. Myöhemmin hän huomasi, että ilmaisen linkin saaneista tutuista ei loggautunut sisään yksikään. ”Ihmiset arvostavat sitä, mistä he maksavat”, Sethi kirjoittaa.

” Jos aikoo myydä tavaroitaan verkkokirppiksillä on oltava aikaa ja lauhkeat hermot.

Tästä voisi päätellä, että halpa, muutaman euron hintainen käytetty tavara ei saa ihmistä toimimaan samalla tavalla kuin hän toimisi ostamalla tavaran normaalisti täysihintaisena. Sethin bisneslogiikan mukaan hintojen nostaminen karkottaa suurimman osan kiinnostuneista, mutta ne, jotka ovat kiinnostuneita, ovat sitä sitten todella.

Satu Pihlaja vahvistaa, että tutkimusten mukaan ihminen kunnioittaa ja arvostaa enemmän asiaa, josta hän on maksanut kuin asiaa, jonka hän on saanut ilmaiseksi.

– Kun laittaa tavaralle ihan jonkin pienenkin hinnan, lisää todennäköisyyttä, että ostaja tulee hakemaan sen.

Hyvää tahtoa ja pitkää mieltä!

”Myin Marimekon Unikko-kuvioisen olkalaukun Facebookin Marimekko-kirppiksellä, joka tunnetaan myös nimellä Natsimekko, koska siellä on niin paljon sääntöjä, että siellä on lähes mahdotonta olla mokaamatta. Myymäni laukku oli väriltään oliivinvihreä violetein yksityiskohdin. Ostaja pyysi lisäkuvia. Otin kuvat ulkona, sisällä keinovalossa ja vielä kylppärissä, jossa on kylmempi valaistus. Ostaja halusi laukun ja panin sen postiin. Parin päivän päästä tuli viesti, että laukku on väärän värinen. Hän vaati kaupan purkamista. En suostunut ja hän syyllisti minua että ’joutuu surullisena myymään laukun eteenpäin’. Olin, että myy ihmeessä ja watch me not care.” Kaarina

Satu Pihlaja pitää itse kiinni muutamasta säännöstä aina, kun käy kauppaa nettikirppiksillä.

– Aloitan viestini tervehdyksellä. Luen ilmoituksen kunnolla enkä kysele turhia. Pyrin antamaan itsestäni täsmällisen kuvan. Jos tarvitsen kyydin, en hiero kauppoja sellaisen kanssa, joka ei pysty kuljettamaan tavaraa. Jos en pysty tapaamaan muualla kuin keskustassa, en lupaa, että lähden toiselle puolelle kaupunkia.

Sitten on vielä hyvä muistaa, että me ihmiset olemme erilaisia outoine tapoinemme ostosvaihtoehtojen keskellä arpomassa, jaksaisiko lähteä etsimään vieraan ihmisen ovea, jonka takana on myytävänä jakkara viidellä eurolla.

– Järki näyttelee tässä lopulta aika pientä osaa.

Kirppiskokemuksia kerättiin yksityisviesteillä muutamasta Facebook-ryhmästä ja Instagramista.