Kansalainen, vajositko hankalien verkkopalveluiden suonsilmään? 5 tositarinaa, jotka sinäkin olet saattanut kokea

Mikäpä sen mukavampaa kuin rekisteröityä käyttäjäksi uuteen, ”entistä kätevämpään” järjestelmään. Eli tässä tulee ärsyttävien verkkopalvelujen terävin ärsyttävyyskärki kansalaisarvioinnissa.

Oletko yrittänyt varata kunnan nettivarausjärjestelmästä vesijumppaa iäkkäälle äidillesi? Onnistui helposti vai? No yritäpä ensi kerralla varata vesijumppa samalla myös äitisi naapurille ja tule sitten kerskumaan digitaidoillasi!

Tietoyhteiskuntamme on sellainen vekkuli, että siitä on erikseen kysymättä suljettu ulkopuolelle paitsi useimmat yli 80-vuotiaat, myös näköjään jotkut 46-vuotiaat ja lisäksi iästä riippumatta kaikki, joita ei kiinnosta tarpeeksi päästä sisälle it-insinöörien ajatusmaailmaan.

Verkkopalvelujen tarkoitus on tietenkin sujuvoittaa arkea ja asiointia, mutta OMA-alkuisia palveluita on melko paljon ja niistä jokaisella on oma sielunelämänsä. Toisina päivinä virkeääkin kansalaista uuvuttaa.

Digitaalisiin itsepalvelupalveluihin on myös sisäänrakennettu eräänlainen OmaVika® -ominaisuus, jonka ansiosta käyttäjä luulee vain olevansa nykymaailmaan liian tyhmä. Etkä ole! Kansalainen, vaadi digipalveluiltasi helppoutta! Äläkä lannistu esimerkiksi näiden seuraavien kanssa:

Maisa: Sinulle on uusi merkintä!

Maisa on Apotti- asiakas- ja potilastietojärjestelmän digitaalinen asiakasportaali. Maisa ei ole sen hankalampi kuin OmaKanta tai OmaOlo, mutta välillä tavis huomaa miettivänsä, onko digitaalisia asiakasportaaleja pakko olla niin monta. Ehkä on! On kuitenkin mahtavaa, että terveyskeskuksen henkilökunta käyttää vielä myös puhelinta. Tällä Maisa-hahmolla on niin paljon asiaa, että hänen tärkeimmät juttunsa uhkaavat hukkua huomionkipeyden virtaan.

”Maisalta tulee jatkuvasti tekstiviestejä: ’Sinulla on uusi merkintä Maisassa, kirjaudu Maisaan!’. Välillä kirjaudun ja saan tietää, että sairaanhoitaja on käynyt editoimassa jotain Maisa-merkintää. Tai että joku on soittanut minulle. Tiesin sen jo, koska vastasin siihen puheluun.” KANSALAINEN, 42

Suomi.fi: Sinulle on postia jossain toisaalla!

Suomi.fi-verkkopalvelu on ”näkyvä askel kohti integroitua, sähköistä viranomaisasiointia”. Se haluaisi olla ratkaisu sekavuuteen, mutta sen palvelumuotoilu ei ole vielä täysin onnistunutta. Alkavan muistisairauden tunnistaa siitä, että käyttäjä unohtaa kesken Suomi.fi-viestin tarkistamisen, mihin palveluun olikaan juuri tekemässä kaksivaiheista tunnistautumista.

”Sieltä tulee ilmoituksia ikivanhoista asioista, ja toki se sama asia tulee myös meilillä ja tekstarilla, ja se asia on aina se, että jossain muualla on jokin asia, ja tähän kaikkeen menee lukuisia tunnistautumisia eikä varsinainen asia selviä millään. Mutta voikohan tämä olla oma vikani?” KANSALAINEN, 45

Timmi: Ostoskorisi on tyhjä!

Timmi on ”eniten käytetty asiointiratkaisu kaupunkien sähköisissä palveluissa”, eli näkökulmasta riippuen joko edistyksellinen digityökalu tai asuinkunnan tapa nöyryyttää seniorikansalaista.

”Ilmoittautuminen siihen vesijumppaan pitää hoitaa tietysti aamukahdeksalta eikä Timmin käyttäminen aikapaineessa ole ikäihmisen puuhaa, joten hoidan sen äitini puolesta. Joka vuosi tulee hätä ja paniikki. Viime vuonna joku paikallinen pääkäyttäjä oli unohtanut laittaa rastin johonkin ruutuun, minkä takia verkkoilmoittautuminen ei onnistunut keneltäkään. Tänä vuonna onnistui melkein, kunnes maksaessa tuli herja ”Ostoskorisi on tyhjä”. Eikä ollut! Homma onnistui lopulta, mutta sillä hinnalla, että nyt myös puolisoni on rekisteröitynyt Timmin käyttäjäksi.” KANSALAINEN, 46

Sisu: Missä suoritusmerkintäni?

Kaikille on varmasti tuttu wanha kunnon Wilma, jonka kömpelöön käyttökokemukseen peruskoululaisten vanhemmat on kahlehdittu, halusivat he tai eivät. Kun ihminen jatkaa opintojaan yliopistossa, hän törmää helposti Sisu-nimiseen järjestelmään. Sisussa kömpelyys nousee uudelle tasolle ja ongelmien määrä hämmästyttää. Opinto-oikeus ehkä on, ehkä ei ole, ehkä häviää välillä, tiedonsiirto takkuaa, ja kaikki on niin vaikeaa, että pelkällä ylioppilastutkinnolla ei pärjää.

”Kursseille ilmoittautuminen on mahdottomuus. Itse en luultavasti koskaan saa papereitani ulos, koska en osaa luoda Sisussa pakollista opintosuunnitelmaa. Aiheuttaa todella paljon pahoinvointia jo valmiiksi ahdistuneille opiskelijoille.” KANSALAINEN, 24

OmaPosti: Huhuu, oletko siellä!

OmaPosti on paljon parempi kuin entinen NetPosti, ja periaatteessa hyvä idea: ajattele, jos laskuja ei enää tulisikaan sähköpostitse, paperipostitse ja verkkopankin e-laskuina. Niitä kuitenkin tulee, ja mitä jos en tajua tätä OmaPostia – pitääkö se silti ottaa käyttöön?

”OmaPosti on suunnilleen yhtä kätevä paikka koota kirjeet, laskut, maksumuistutukset ja haastemiehen tiedoksiannot kuin entisen asuntoni postilaatikko. Yhtä usein tulee katsottua kumpaankin. Nyt vilkaisin OmaPostia, ja siellähän oli kaikenlaista odottamassa, mm. OmaPostilta viesti ’Huhuu, oletko siellä’.” KANSALAINEN, 35

