Tämä kysymys tuulesta vetää meteorologin mietteliääksi – vastaus jää ikuiseksi arvoitukseksi

Ilmatieteen laitos vastaa tottuneesti vaikeaan kysymykseen.

Oletko muuten miettinyt, onko nykyään jotenkin navakammat tuuliolosuhteet – vai kuvitteletko vain?

Talvet lämpenevät, sateet lisääntyvät, hellejaksot pitenevät, eikä ennen ollut läheskään yhtä tuulista kuin nykyään! Näin väittää keski-ikäistön perstuntuma ja muistitieto. Nehän kyllä väittävät myös, että nuoriso oli ennen fiksumpaa ja muoti paremman näköistä. Onko tuntuma pielessä?

Päivystävä meteorologi Jouko Korhonen Ilmatieteen laitokselta toteaa, että tuuliasia on yllättävän vaikea kysymys. Kun ilmasto lämpenee, keskilämpötila nousee meillä pohjoisessa enemmän kuin lähempänä päiväntasaajaa. Koska tuuli perustuu lämpötilaeroon napa-alueiden ja tropiikin välillä, tuulen pitäisi ilmastonmuutoksen edetessä ennemminkin heikentyä, koska lämpötilaero tasoittuu.

– Toisaalta ilmakehässä on myös ilmiöitä, jotka voivat lisätä tuulisuutta. Jos rajuilmat lisääntyvät, tuulisuuskin lisääntyy.

Tuulen absoluuttinen mittaaminen on Korhosen mukaan hankalaa, ja jos yrittää seurata pitkän aikavälin tuulisuutta, homma ei ainakaan helpotu. Lämpötilan mittauksessa on ollut samanlaiset säännöt ja mittaritekniikka jo pitkään. Tuulimittareiden kanssa on eri tilanne: mittarit ovat muuttuneet ja havaintodatan käsitteleminen myös.

– Joten toistaiseksi ei voi sanoa, että tuulisuus olisi lisääntynyt tai vähentynyt. Tuulisuutta on ihmisen myös vaikeampi huomata kuin vaikkapa sitä, että talvi ei tahdo tulla tai että keväät ovat aikaistuneet. Aika tarkka muisti pitäisi olla, jotta voisi varmasti sanoa tuulten voimistuneen.

Korhonen vinkkaa, että tämän vuoden lopulla julkaistaan uusi kolmenkymmenen vuoden vertailujakso, johon voi peilata omia kokemuksiaan säiden muuttumisesta vuosivälillä 1991–2020. Tuleeko tuulikysymykseen vastaus?

– Veikkaanpa, että sielläkään ei kovin jykevää sanottavaa ole juuri tuulesta, mutta ehkäpä jotain.

Jos haluaa uutta dataa odotellessaan vaikuttaa tuuliasiantuntijalta, voi asiaa käydä opiskelemassa vaikkapa tästä Ylen informatiivisesta jutusta. Sen lopussa annetaan kuvitetut esimerkit siitä, miltä näyttää kohtalainen (6–8 m/s) ja miltä navakka (8–11 m/s) tuuli, ja mistä tietää, että on meneillään myrsky (21–25 m/s).

