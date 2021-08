Hannan ja Miran musiikkiharrastukset loppuivat epävarmuuteen – poikkeuksellisella bändileirillä estot karisivat ja jokaisesta sukeutui rocktähti

Rumpali Mira Eskelinen, 31, paukuttaa komppia. Hetken fiilistelyn jälkeen kitaristit alkavat hakea sointuja, basisti omia kuvioitaan.

Ja siinä se syntyy, ihan silmien ja korvien edessä: uusi biisi.

Ei ole varmasti kulunut varttiakaan, kun joku yhtyeestä jo kajauttaa:

– Sitten tarvitaan enää sanat!

Laulaja Hanna Hallikas, 30, tosin on jo raapustamassa sellaisia treenikämpän nurkassa.

Viimeinen pisara -yhtyeen luova prosessi on niin häkellyttävän nopea ja vaivaton, että porukan luulisi soittaneen kimpassa vuosikaudet. Oikeasti bändi on muodostettu vasta jokunen tunti sitten, ja sen jäsenet ovat tavanneet toisensa ensimmäistä kertaa päivää aiemmin, kun Särö-yhdistyksen aikuisille suunnattu bändileiri on käynnistynyt Helsingissä.

Sinä osaat!

Helsingin Suvilahdessa entisen teollisuusrakennuksen yläkerta on muunnettu kokoustilasta tyypilliseksi bändikämpäksi kulahtaneine mattoineen ja kirkkaanoransseine sohvineen. Takaseinää koristaa kattoon asti kiemurteleva muraali, mutta rock-uskottavuutta syövät hieman syrjään työnnetyt työpöydät ja jumppapallo. Tunnelmaa se ei kuitenkaan latista.

Viimeisen pisaran Hanna, 30, opiskeli teininä laulua musiikkiopistossa, mutta harrastus jäi jännityksen vuoksi. Hän on tullut leirille voittaakseen esiintymispelkonsa ja löytääkseen samanhenkisiä soittokavereita.

– Tuntuu, että kynnys bändissä soittamiseen on vain noussut, mitä vanhemmaksi olen tullut. Ehkä sitä ajattelee, ettei oma taso riitä, Hanna sanoo.

Leirin ensimmäisenä päivänä soittajat ovat lähinnä tutustuneet toisiinsa ja soittimiin. Toiseen iltapäivään mennessä porukka on jaettu kiinnostuksen mukaan neljään yhtyeeseen, joille jäsenet itse keksivät nimet.

Lyriikkatyöpajassa vapautettiin luovuus kirjoittamalla haikutyyliin sellaisista teemoista kuin ”jätteet”, ”automarket Prisma” ja ”haikea kala”.

Saman bändin rumpalina toimiva Mira, 31, on viimeksi pidellyt rumpukapuloita käsissään yläasteella, mutta on haaveillut paluusta soittamisen pariin siitä asti. Mira on myös kokeillut kitaransoittoa ja laulua. Viimeisimpänä päättyi kuoroharrastus epävarmuuteen omasta äänestä.

– Tulin ulos kaapista transnaisena ja kipuilin kauheasti oman, silloin miehisen ääneni kanssa. Nyt leirin lauluharjoituksissa tuli olo, että ehkä voisin taas laulaa.

Vaikka Hanna ja Mira ovat harrastaneet musiikkia jo aiemmin, aiempaa soitto- tai laulutaitoa ei leiriläisiltä vaadita. Leirejä järjestävän Särön tavoitteena on, että osallistujat unohtavat kaikki itseään koskevat ennakko-odotukset, kuten ajatukset siitä, ettei muka osaa.

Joka vuosi viisipäiväisen leirin lopuksi lavalle keikkaa vetämään nousevat nekin, jotka eivät ole koskaan aiemmin edes koskeneet soittimiin.

” Jokainen oppii soittamaan sen verran kuin tarvitsee.

Kuten muillakin bändeillä, myös Viimeisellä pisaralla on treeneissä tukenaan ohjaaja, joka neuvoo ja tsemppaa tarvittaessa. Sen enempää tämä ei tekemiseen puutu, vaan bändin jäsenet huolehtivat itse, että kaikki pysyvät tahdissa mukana ja ovat tyytyväisiä.

– Osaavammat soittavat toisella tavalla ja aloittelijat toisella, mutta kaikilla on oma roolinsa biisien teossa. Jokainen oppii soittamaan sen verran kuin tarvitsee. Jokainen osaa tehdä biisin ja pystyy lopussa esiintymään bändinä, sanoo Mari Korsu, Särön puheenjohtaja.

Ei mitään äijäilypätemistä

Särö, virallisesti Tyttöjen rokkileiriyhdistys ry, järjestää musiikkileirejä ja ylläpitää treenikämppää vapaaehtoisvoimin. Se suuntaa toimintansa cis-tytöille ja -naisille sekä trans- ja muunsukupuolisille ihmisille.

– Bändimaailma on tosi miehinen ja esimerkiksi bändikämpillä on tavallisesti äijävalta. Siksi muilla kuin cis-miehillä on paljon suurempi kynnys päästä kiinni bändiharrastukseen. Missiomme on muuttaa miehistä musiikkimaailmaa tuomalla mukaan erilaisia ihmisiä, Mari Korsu sanoo.

Hänen mukaansa monilla leireille tulijoista on aiempia kokemuksia syrjinnästä ja vähättelystä musiikin parissa.

– Leiriemme tarkoitus on musiikin tekemisen lisäksi tarjota tila ja yhteisö, jossa ihmiset voivat olla ilman mitään olettamuksia siitä, mitä he ovat tai mitä he osaavat ja haluavat tehdä.

Ohjaaja Linnea Hildén (vas.) toimi Viimeisen pisaran apuna ja tsempparina. Taiteelliset päätökset ja yhteistyön sujuminen olivat bändin omissa käsissä.

Särö pyrkii takaamaan turvallisen tilan avoimella keskustelulla ja inklusiivisella kielenkäytöllä. Leirillä saa olla uupunut ja ottaa omaa aikaa, eikä siihen tarvita sen kummempia selityksiä.

Yhdistys on osa kansainvälistä Girls Rock Camp Alliancea, jonka toiminta sai alkunsa 20 vuotta sitten Yhdysvalloissa. Ensimmäinen rokkileiri oli sukupuolentutkimuksen opiskelija Misty McElroyn yliopistoprojekti, mutta liike on sittemmin levinnyt ympäri maailmaa, aina Mozambiquesta Tokioon ja Moldovasta Australiaan.

Suomeen paikallinen yhdistys perustettiin vuonna 2012.

Alun perin 8–18-vuotiaille tytöille suunnattu toiminta on vuosien mittaan laajentanut kohderyhmäänsä sukupuoli-identiteetin ja iän suhteen. Suomessa ensimmäiset leirit oli suunnattu nuorille, mutta Särössä huomattiin, että kysyntää on yhtä lailla aikuisten keskuudessa.

– Olin itse leiriläisenä, kun aloimme vuonna 2016 järjestää aikuisten leirejä. Se mullisti elämäni. Siitä asti minulla on ollut bändi, eikä identiteettini olekaan enää vain työ tai perhe, vaan minulla on oma juttu, jota teen, Mari Korsu muistelee.

” Missiomme on muuttaa miehistä musiikkimaailmaa tuomalla mukaan erilaisia ihmisiä.

Tämän kesän leirillä osallistujia on 20, ja heidän ikänsä vaihtelee paristakymmenestä lähemmäs viittäkymmentä. Vajaan viikon ohjattu leiri ruokineen maksaa 50 euroa – enemmänkin saa pulittaa omantunnon mukaan, mutta hintaa voi tarvittaessa neuvotella alaskin päin. Edullinen ja joustava hinnoittelu on tapa pitää leiri mahdollisimman monen saavutettavissa.

– Mistä muualta tällaisena keskiluokkaisena perheenäitinä löytäisi paikan, jossa voi perustaa bändin ja alkaa soittaa? Ei mistään, Mari Korsu sanoo.

Viimeisen pisaran Hanna Hallikas kertoo olevansa positiivisesti yllättynyt siitä, miten osallistuminen on jo alkumetreillä vaikuttanut häneen.

– Täällä on hirveän turvallinen ilmapiiri, ja olen saanut rohkeutta kokeilla. Pelon murenet ovat jotenkin vain karisseet pois.

Mira Eskelinen istui rumpujen taakse ensimmäistä kertaa sitten yläasteen. ”Täällä ei tarvitse osata, vaan saa kokeilla, mokata ja olla juuri sen tasoinen kuin on.”

Mira Eskelinen komppaa bändikaveriaan.

– Täällä ei opeteta ylhäältä päin, eikä ole mitään äijäilypätemistä. Ei tarvitse osata, vaan saa kokeilla, mokailla ja olla juuri sen tasoinen kuin on. On myös ihanaa, että voi transnaisena vain olla, eikä tarvitse olla varpaillaan outojen kommenttien varalta.

Mira sanoo, että vähemmistön edustajana voi joskus tuntua vaikealta lähteä mukaan uuteen toimintaan, koska muiden reaktiot jännittävät.

– Tänne kaikki ovat oikeasti tervetulleita, eikä se ole vain sanahelinää.

Eroon naisvihasta

”Älä kato mun pakastimeen, mul on paljon salaisuuksii. / Älä kato mun luurankoo, mä laitoin sen kaappiin.”

Toxic vibes only -yhtyeen hyytävän biisin nimi on Eloton olento. Bändissä syntetisaattoria naputtaa 22-vuotias Amanda Väkinen, joka on käynyt Särön musiikkileireillä melkein yhtä pitkään kuin niitä on järjestetty. Nyt hän osallistuu ensimmäistä kertaa aikuisille suunnatulle leirille. Hänellä on aiemmin ollut ”bändiviritelmiä” ja hän on heittänyt akustisia kitara ja laulu -keikkoja nuorisotalolla. Leiriltä hän toivoo löytävänsä uusia bändikavereita.

Jos joku erehtyy luulemaan, että niinkin kokenutta soittajaa turhauttaa musisoida vasta-alkajien kanssa, hän on väärässä.

– On kiva, jos pystyy auttamaan kaveria. Ja olen minäkin oppinut uusia asioita, kuten sointujen ottamista eri kohdista, Amanda sanoo.

Amanda Väkinen (oik.) poseeraa Toxic vibes only -bändikaverinsa ja yhtyeen ”maskotin” kanssa. Maskotti löytyi kulttuurikeskuksen varastosta.

Ilman Särön leirejä musiikki ei välttämättä olisi osa Amandan elämää.

– Yläasteella tytöt laitettiin aina laulamaan. Kitaraa olisi ehkä voinut kokeilla, mutta koska pojat aina juoksivat soittimille ensin, vältin riidat vain laulamalla. Minua kiusattiin koulussa, enkä siksi uskaltanut tehdä muuta, hän kertoo.

Amanda, Mira ja Hanna kaikki uskovat, että leirin kaltainen toiminta voi osaltaan auttaa korjaamaan musiikkimaailman sukupuolittuneisuutta ja siihen liittyviä epäkohtia.

” Yläasteella tytöt laitettiin aina laulamaan.

Juuri leiriviikon alla leimahtanut Punkstoo-keskustelu nosti musiikkialan naisvihan ja ongelmat syrjinnästä seksuaaliseen häirintään myös suuren yleisön tietoisuuteen.

Mari Korsun mukaan leirillä on ollut lupa puhua omista kokemuksistaan, mutta ketään ei ole pakotettu keskusteluun, sillä hän tietää, että monella voi olla aiheeseen liittyviä traumoja.

– Olen seurannut järkyttyneenä, kuinka laaja ja paha ongelma musiikkimaailman naisviha on. Toisaalta olemme tienneet sen ja teemme tätä työtä juuri sen takia.

Mira esimerkiksi halusi leiriviikon ajaksi sulkea ulkomaailman ongelmat pois mielestään.

– Leirillä olen nähnyt, mitä musiikkimaailma voisi olla ilman sitä paskaa. Ei se ole mitään utopiaa, hän sanoo.

Musiikkialan mieskeskeisyys ei koske vain punkia tai rockia. Viime vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan Euroopan Unionin maissa säveltäjistä ja laulunkirjoittajista korkeintaan viidennes on naisia. Miehet ovat yliedustettuina niin festarilavoilla kuin alan johtotehtävissä.

Mutta jotain hyvääkin: kansainvälinen raportti paljastaa, että naispuoliset musiikintekijät näkevät tilanteen parantuneen viime vuosina: ainakin ongelmista viimein puhutaan. Tänä vuonna myös naisten osuus Grammy-ehdokkaista kipusi jo 30 prosenttiin, kun se on vuosina 2013–2020 on ollut alle 12 prosenttia.

Toxic vibes only -yhtyeen kauhuprogeen kuului aavemaista ulinaa ja kähinää.

Yksi osa ratkaisua on rohkaista muitakin kuin cis-miehiä säveltämään ja soittamaan, ja siihen Särökin tähtää. Mari Korsun mukaan moni saa leireiltä kimmokkeen jatkaa bänditoimintaa. Leiriläisillä on oma Facebook-ryhmä, josta voi löytää soittokavereita, ja jäsenillä on mahdollisuus käyttää yhdistyksen treenikämppää. Yksi Särön leireillä aloittanut kokoonpano on sittemmin keikkaillut esimerkiksi Helsingissä, Tampereella ja Turussa, useampi harjoittelee parhaillaan yhdistyksen treenikämpällä.

Lisää tätä!

On perjantai-iltapäivä, ja leiri huipentuu pian päätöskeikkaan. Lavalla on käynnissä soundcheck, ja joka puolella hyörii innostuneita ja jännittyneitä soittajia.

Viikon aikana on kehitelty biisit ja hiottu ne esityskuntoon, äänitetty omaa soittoa ja otettu bändikuvia. On jaettu ajatuksia, tehty kompromisseja ja oltu välillä väsyneitä. Samalla on hitsauduttu yhteen.

– Minulla on ollut kuva, että musan tekeminen olisi tosi vaikeaa, mutta teimme viidessä päivässä tosi menevän ja hyvän biisin. Se on taianomainen fiilis! Mira Eskelinen iloitsee.

Hän kokee viimein löytäneensä paikan, jossa voi soittaa porukalla ilman, että tarvitsee jännittää muiden suhtautumista tai esittää mitään.

– Kokemus on ollut parantava. Jos jatkossa haluan tehdä jotain, en enää odota 15 vuotta, vaan menen sitä kohti. On ollut tärkeää myös nähdä muita tekemässä ja nauttimassa. Saan siitä kauheasti voimaa, koska vähemmistön edustajana olen usein ainoa.

Iiris Anttila (vas.) loihti Amanda Väkiselle esiintymismeikin.

Hanna Hallikas kokee saaneensa leiriltä luovuutta ja rohkeutta.

– Musiikki on ollut minulle iso kantava voima. On siistiä, että sen voi taas kaivaa esiin. Nyt olisi hirveä hinku lähteä jammailemaan jollain porukalla!

” Kokemus on ollut parantava. Jos jatkossa haluan tehdä jotain, en enää odota 15 vuotta.

Näillä näkymin Hannan toive toteutuu. Hän ja Mira aikovat ainakin soittaa yhdessä Särön treenikämpällä, Amanda Väkinen käydä Toxic vibes onlyn kanssa studiolla äänittämässä Elottoman olennon.

Nyt on kuitenkin aika valmistautua illan koitokseen. Varttia ennen keikan alkua valot himmennetään. Ja sitten, viimein, on aika rokata.

Päätösiltana lavalle kapusi jokainen. Kuvassa Härviö-bändin basisti.

Hanna Hallikas vetää täysiä leirin loppukeikalla.

Kukin bändi nousee lavalle vuorollaan. Runsaan puolen tunnin aikana musiikkityyli vaihtelee kauhuprogesta melodiseen pop-rockiin. Yksi laulu kertoo paljaspyllyisestä prinsessa Dianasta, joka ”ei siivoa sun kusiroiskeita”. Toisessa pohditaan omaa vastakohtien identiteettiä, joka on kuin kaaos, mutta jota ei ole tarvetta muuttaa.

Yleisö laulaa ja taputtaa biisien mukana. Esitysten jälkeen salissa raikuvat moninkertaiset aplodit ja vislaukset. Tätä on saatava lisää!

Lähteet: Analysis of market trends and gaps in funding needs for the music sector, Be the Change: Women Making Music 2021